BOLIVIA: EL INFIERNO EN LA TIERRA O LA BALCANIZACI脫N EN NOMBRE DE DIOS

Por Rafael Bautista S.

Si el infierno es un invento cristiano, lo prueba su propia historia 鈥搎ue es la historia de Occidente鈥, derramando toda la sangre que sea posible 鈥渆n nombre del amor鈥. Pero aquella religi贸n de origen hebreo-semita (no occidental), que anunciaba las 鈥渂uenas nuevas鈥 a los pobres, es decir, que todos somos hijos de Dios, fue siendo adulterada por el dualismo neoplat贸nico y el manique铆smo gn贸stico para convertirse, una vez invertida por los mismos apologetas convertidos en 鈥渟antos鈥 por la Iglesia, en la nueva base ideol贸gica de un Imperio romano en decadencia.

Gracias a esa religi贸n, despojada de su contenido revolucionario (si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales al Cesar), el Imperio se unge del impulso que le brinda el argumento del 鈥減ecado鈥, como el justificativo civilizatorio del proyecto imperial de dominaci贸n como salvaci贸n. La modernidad seculariza los t茅rminos teol贸gicos de ese proyecto y hace que la dominaci贸n se conciba como emancipaci贸n; y el capitalismo (con el dominio del trabajo y la naturaleza, adem谩s del control sistem谩tico de la producci贸n y el consumo) le brinda la posibilidad de radicalizar esas pretensiones de dominaci贸n como dominaci贸n exponencial, es decir, dominaci贸n al infinito.

La ideolog铆a imperial cobra autoconciencia: ya no lucha por algo, lucha por todo y quiere todo. La idea de infinito descubre una pulsi贸n tambi茅n infinita: la codicia es el nuevo culto que se universaliza. El c铆rculo se cierra, la teodicea se manifiesta como econom铆a pol铆tica: Dios se hizo hombre significa, ahora, Dios se hizo capital. El Imperio es el Templo y el Santo Sanctorum es el 谩mbito financiero donde el arca sagrada de la acumulaci贸n global es la morada divina. Esta perversa transmutaci贸n es el capitalismo hecho religi贸n racional de la sociedad moderna, convirtiendo el proceso de acumulaci贸n de capital en el diario culto piadoso para adquirir la salvaci贸n eterna como bendici贸n tangible, es decir, contante y sonante.

En eso consiste la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥, pensada y desarrollada en los centros de inteligencia gringos, una vez aniquilada la 鈥渢eolog铆a de la liberaci贸n鈥 o la opci贸n cristiana por los pobres. Cuando Marx se帽alaba que la primera cr铆tica es la cr铆tica de la religi贸n, se refer铆a a 茅ste necesario desenmascaramiento del fetichismo moderno, es decir, la cr铆tica como desmontaje del encubrimiento sistem谩tico de la injusticia y las relaciones de dominaci贸n que la modernidad ha naturalizado en el propio sistema de creencias de la conciencia social.

Cuanto m谩s se expande el capitalismo, m谩s se desarrollan relaciones sociales, es decir, relaciones de dominaci贸n; porque la forma sociedad es lo que produce el mundo moderno para desarrollar al capitalismo: un mundo constituido por puro individuos. Y esto es fundamental destacar porque, para que haya capitalismo, los seres humanos deben ser reducidos a meros individuos reunidos por puras relaciones instrumentales y mercantiles. Eso produce la conciencia social, es decir, la atomizaci贸n de expectativas puramente individualistas que operan socialmente mediante el c谩lculo de utilidad propia o c谩lculo de inter茅s inmediato.

Pero el 鈥渁mor al pr贸jimo鈥 no es producto de ning煤n c谩lculo o inter茅s sino de la generosidad absoluta y el desprendimiento desinteresado. Condiciones que hacen imposible al capitalismo; pues una econom铆a del crecimiento, traducida en la codicia como forma de vida, no puede distribuir democr谩ticamente la riqueza. No hay riqueza si todos somos ricos. La riqueza es acumulaci贸n y s贸lo puede concebirse como algo privado, es decir, como la privaci贸n de los bienes comunes; por ello es que la riqueza genera miseria y cuanta m谩s miseria genera, m谩s riqueza se produce (por ello el cristianismo original debe invertirse, porque los evangelios o 鈥渂uenas nuevas鈥 son para los pobres, no para los ricos: si todos somos hijos de Dios, es pecado la explotaci贸n del trabajo de los pobres).

Pero el precepto b谩sico del capitalismo es el aprovechamiento del trabajo ajeno. Y la sociedad moderna y su ideolog铆a, el liberalismo, lo expresa de este modo: el individuo es m谩s individuo cuanto m谩s libre es y es m谩s libre cuando m谩s se desprende de toda relaci贸n que lo haga parte de una comunidad y de toda pertenencia. En eso consiste su 鈥渆mancipaci贸n鈥. En tal caso, su libertad es individual-ista y se determina como voluntad de poder y dominio. Se libera para apropiarse de lo que es com煤n (para privar a los dem谩s de lo que es com煤n), porque para el individuo liberal, lo com煤n no tiene sentido; por eso como individuos compiten, para apropiarse y beneficiarse de todo cuanto se pueda como algo suyo, o sea, como propiedad privada.

Entonces, toda pretensi贸n cr铆tica, por no desarrollar un desmontaje del fetichismo moderno-capitalista, deja de lado el esclarecimiento de algo que es recurrente en el capitalismo actual: el llamado 鈥渟铆ndrome de do帽a Florinda鈥 o la aporofobia. Esto que tambi茅n puede ser interpretado como 鈥渆l pobre enemigo de s铆 mismo鈥 manifiesta ese proceso de naturalizaci贸n de las relaciones de dominaci贸n, la desigualdad e injusticia que producen las meta-narrativas de la modernidad como cosmovisi贸n burguesa y que enmarcan a todo el horizonte de prejuicios del capitalismo como religi贸n secularizada.

Por eso el capitalismo, mediante el consumo, produce ante todo individuos, cuyo sistema de creencias sintetiza ese proceso de naturalizaci贸n como religiosidad mundana. En ese contexto, la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥, decanta el horizonte de prejuicios burgu茅s-capitalista en ideolog铆a salv铆fica que funcionaliza al cristianismo en un activismo consagrado a la defensa de los valores y creencias del sistema, es decir, organiza las nuevas cruzadas contra toda alteraci贸n al orden establecido.

La diseminaci贸n de las iglesias evang茅licas en Latinoam茅rica, es algo que fue sistem谩ticamente desarrollado como una estrategia primeramente disuasiva, ante el 鈥渇antasma del comunismo鈥; pero, ahora, los centros de inteligencia imperial han redise帽ado 茅sta como ofensiva ideol贸gica de interrupci贸n de procesos democr谩ticos y de permanente desestabilizaci贸n social y pol铆tica. El sustento narrativo que les hace potencialmente peligrosas, no es s贸lo el milenarismo o el relato anhelante del fin del mundo sino la tradici贸n sacrificial del propio cristianismo.

Para 茅sta, la vida se alimenta de la muerte y el bien ya no ilumina, por tanto, al mal no se le convierte sino se lo destruye; entonces la conversi贸n deja de ser un acto de fe y se vuelve el pago obligado de una deuda infinita. Por eso la salvaci贸n ya no salva, pero, como 鈥渟alvaci贸n individual鈥, se presenta como santa competencia para adquirir la moneda de admisi贸n al reino de este mundo. Por ello es una 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥, cuyo prop贸sito es beatificar y consagrar la riqueza de este mundo, como el sacrificio perfecto para el merecimiento de una tierra prometida, que ahora puede ser monetizada y cotizar en los tabern谩culos modernos: las bolsas de valores.

El cielo de la teolog铆a medieval baja a lo m谩s terrenal y representa la epifan铆a divina en t茅rminos burs谩tiles. Todo se compra, hasta el para铆so; que ya no est谩 en el m谩s all谩 sino en los nuevos condominios y 鈥渃iudades inteligentes鈥 apartadas del mundanal ruido. Por eso la riqueza se interpreta como bendici贸n y la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥 es parte constitutiva de esta nueva espiritualidad como salvaci贸n individualista, es decir, como evasi贸n y negaci贸n de la realidad. Las burbujas financieras se inflaman ahora por un nuevo tipo de fe que salta al abismo arrastrando a todos al suicidio (ahora hasta deseado por una conciencia social, cuya pulsi贸n de muerte le hace imaginar el fin del mundo como 鈥渟alvaci贸n鈥).

En ese sentido, el milenarismo evang茅lico disemina ej茅rcitos de creyentes en la idea de la 鈥済uerra santa鈥. Por eso no es raro que el terrorismo isl谩mico haya sido promovido por la CIA en nombre de la Yihad o 鈥済uerra santa鈥; que no es un concepto exclusivo del Islam, pues los propios cruzados cristianos que, de toda Europa, marchaban para liberar a Jerusal茅n, entend铆an aquello como una 鈥済uerra santa鈥. Es de la propia tradici贸n cristiana occidental europea que el Imperio gringo se inventa al enemigo de su globalizaci贸n: el terrorismo isl谩mico. Pero ahora la ficci贸n ya no funciona, despu茅s de los desastres que USA y Europa ocasionaron al llamado 鈥揼eopol铆ticamente鈥 Gran Medio Oriente. La aporofobia burguesa debe se帽alizar un nuevo chivo expiatorio como holocausto de la operaci贸n sacrificial necesaria para restaurar el orden. Ese nuevo enemigo es el indio.

La 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥 fue dise帽ada para desplazar y anular definitivamente a la 鈥渢eolog铆a de la liberaci贸n鈥 o la opci贸n por los pobres. En un continente donde los m谩s pobres son los pueblos ind铆genas, lo que la 鈥渢eolog铆a de prosperidad鈥 actualiza, como prop贸sito religioso, es lo que la Conquista no concluy贸: la extirpaci贸n de las idolatr铆as, o sea, des-almar al indio, extirparle todo resto de reconstituci贸n de su propia subjetividad.

Desde 1994 y la insurgencia maya-zapatista, hasta el establecimiento del Estado plurinacional de Bolivia, el 2009, una nueva narrativa se ha ido instalando en el horizonte pol铆tico, interpelando y poniendo en duda al paradigma de vida vigente. El Imperio, sus agencias de inteligencia y sus think tanks lo han entendido muy bien: la pol铆tica se define en la disputa de narrativas. Si un proyecto ya no es cre铆ble, ya no es deseable, entonces, ya no tiene porvenir.

El cinismo actual de los grupos de poder tiene m茅todo, l贸gica y performatividad religiosa, por eso el racismo y el fascismo que desatan no es rechazado sino adoptado como credo teol贸gico. En Bolivia, la aparici贸n de estas iglesias provenientes de gringolandia no es reciente; constituyen un plan de largo plazo que se inicia antes de la segunda guerra mundial y las determina como uno de los brazos operativos de la Doctrina Monroe. En la actualidad operan sobre todo en las clases bajas y coadyuvan al formateo del sentido com煤n en sentido empresarial. En Santa Cruz, los aparatos de ideologizaci贸n lo constituyen las iglesias y los medios de comunicaci贸n, mientras que la Iglesia cat贸lica aparece como la portavoz 鈥渕oral鈥 de los grupos de poder. En tal contexto, no s贸lo hay un rapto de la verdad sino del alma de una sociedad.

Ante semejante situaci贸n, el accionar estatal se ve asediado, cercado y reducido al car谩cter puramente disuasivo de los procedimientos legales. Todo lo que haga no tiene la fuerza estatal suficiente, porque el chantaje activado por los medios m谩s influyentes, constituye el poder que moviliza un activismo consagrado religiosamente a la 鈥済uerra santa鈥.

Ese es el dramatismo que pervierte la pol铆tica en un manique铆smo suicida. Porque para activar semejante 鈥渟antificaci贸n鈥 de un conflicto, el chivo expiatorio (cuyo sacrificio supuestamente nos devuelve al orden, porque supuestamente es el culpable de todos los males) debe ser transformado en un monstruo. Pero, para acabar con un monstruo, hay que volverse monstruo tambi茅n; de modo que, el relato del chivo expiatorio, cobra un dramatismo que pervierte hasta la utilidad pol铆tica de ese recurso. Adjudicare todas las culpas al colla, se vuelve el mejor pretexto para transferir responsabilidades exclusivas de las elites cruce帽as al Estado central; pero ello no hace m谩s que exacerbar el resentimiento del camba contra el colla, o sea, el indio, y se constituye en el dispositivo ideol贸gico para desatar la pol铆tica del odio, que s贸lo conduce al enfrentamiento, o sea, a la guerra.

Esa peligrosidad es lo que el Imperio y sus agencias de inteligencia han dise帽ado muy bien para minar desde adentro procesos democr谩ticos que pretendan restituir su propia soberan铆a en plena decadencia del mundo unipolar. El mundo dejar谩 de ser propiedad imperial pero su propia soberbia no permitir谩 un mundo entre iguales. Por eso, geopol铆ticamente hablando, el Imperio no busca, por ejemplo, en la guerra provocada en Ucrania, la mantenci贸n del equilibrio estrat茅gico, sino lograr siempre ventajas estrat茅gicas. Un mundo entre iguales es imposible para el Imperio; por ello es que, las ventajas estrat茅gicas, son las que mantienen la desigualdad de principio, que un Imperio necesita mantener para seguir siendo Imperio.

Es la misma l贸gica se帽orialista de nuestras oligarqu铆as: pueden negociar todo, pero jam谩s su superioridad; pues condici贸n para que haya se帽or es que haya siervos. Ese es el odio que congrega a la conciencia social urbana (deformada en los valores se帽oriales) como base de reclutamiento del fascismo y le hace legitimar un sangriento golpe de Estado el 2019; y es ese odio, entendido como 鈥済uerra santa鈥, el que alimenta una resistencia irracional porque, adem谩s, es alentado y justificado por un poder medi谩tico que intoxica la opini贸n p煤blica para hacerla c贸mplice del primer crimen que comete la guerra: matar la verdad.

Quienes levantan el nombre de Dios y derraman zozobra a diestra y siniestra y prepotentemente se burlan de la ley que 鈥渄icen respetar鈥, como lo hac铆a el golpista Camacho, no saben algo: la justicia humana existe para no tener que comparecer ante la justicia divina. El salmo 73 los retrata: 鈥渓a paz de los imp铆os. Pues no hay para ellos tormentos; est谩n sanos y rollizos. No tienen parte en las humanas aflicciones y no son atribulados como los otros hombres. Por eso la soberbia los ci帽e como collar y los cubre la violencia como vestido. Ponen su boca en el cielo y su lengua se agita por la tierra. Por eso el pueblo se vuelve tras ellos. Helos ah铆: son imp铆os, pero tranquilos constantemente aumentan su fortuna鈥.

鈥淓l pueblo se vuelve tras ellos鈥. Por eso ven siempre al pueblo como el verdadero peligro de su fortuna, de su riqueza. Anatemizar al pueblo es entonces fundamental para la preservaci贸n del orden. Cuando la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥 se autodenomina as铆, es porque se ha divinizado el orden vigente y su prop贸sito es la consagraci贸n de la defensa de ese orden; en ese sentido, la aporofobia no es una simple discriminaci贸n sino un acto de fe: si la riqueza es bendici贸n, entonces la pobreza es una maldici贸n divina y los pobres son malditos. Por eso la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥, en su pedagog铆a de adoctrinamiento b铆blico, prepara individuos disciplinados, sumisos y obedientes, aptos para un mercado laboral cada vez m谩s exigente. La econom铆a cada vez se restringe, pero las iglesias evang茅licas ahora administran el tipo de admisi贸n que el capital pontifica.

Ahora, si el orden no puede ser restituido, entonces, en nombre de Dios 鈥揺l Dios-capital鈥 se desata la Yihad cristiana. El infierno en la tierra ya lo hemos vivido en nuestro continente, desde la Conquista. Recientemente hemos visto arder Irak, Siria, Libia, etc., por la geopol铆tica del Anticristo. El Imperio estuvo distra铆do destruyendo esa regi贸n, mientras en la nuestra se iniciaba la 鈥減rimavera democr谩tica鈥. Desde entonces, las oligarqu铆as confluyeron en la destrucci贸n sistem谩tica de las insurgencias populares, teniendo a su disposici贸n todos los poderes f谩cticos que fueron cooptados por el neoliberalismo. Pero la narrativa ind铆gena, que resignific贸 en muchos casos el horizonte pol铆tico de nuestros proyectos populares, sigue vigente, y es lo que el Imperio y la complicidad olig谩rquica pretenden aniquilar.

En ese sentido, lo que la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥 realiza como extirpaci贸n de las idolatr铆as puede ser interpretado como la pretensi贸n de aniquilar el esp铆ritu de nuestros pueblos. Eso lo evidenciamos en el golpe realizado el 2019; pues con Biblia en mano, los golpistas pretendieron exorcizar el ajayu de nuestro pueblo. Por eso dice el salmo: 鈥渆l pueblo se vuelve tras ellos鈥. Pues el 煤ltimo 谩mbito desde donde tiene sentido toda resistencia es el espiritual. El campo pol铆tico es un campo en disputa, pero lo que, en 煤ltima instancia se disputa, es una forma de vida. Por eso se trata de lucha de narrativas, de cosmovisiones, de creencias 煤ltimas.

En 14 a帽os no se comprendi贸 qu茅 significaba una revoluci贸n democr谩tico-cultural; eso deb铆a impulsar una revoluci贸n pedag贸gica en todos los 谩mbitos, sobre todo, de modo estrat茅gico, el militar y policial. Ahora el gobierno se enfrenta a su propia realidad: tiene el gobierno, pero no tiene el poder. En su punto m谩ximo de legitimidad, con un 55% como el m谩ximo de disponibilidad com煤n, no hizo los cambios trascendentales que deb铆a proponerse un partido depositario del triunfo popular ante el golpe y la dictadura (nunca, por ejemplo, debi贸 permitirse que los golpistas sean autoridades, siendo infractores de la propia Constituci贸n).

Ahora hay que saber precisar el tipo de conflicto que se est谩 desatando y, en respuesta a las guerras h铆bridas que el Pent谩gono y la OTAN instauran como contenci贸n estrat茅gica de su decadencia, hacer lo que todo gobierno popular debiera hacer: impulsar el poder popular. La ideolog铆a imperial puede calcular todo, pero no puede calcular el factor pueblo, porque es lo indeterminado, la inc贸gnita dura que las ecuaciones pol铆ticas no saben definir. No hay algoritmo que resuelva lo metaf铆sico mismo de toda pol铆tica.

El infierno que se pretende desatar tiene, con el discurso federalista, un prop贸sito que ni siquiera es advertido por los adherentes al relato camba: la divisi贸n territorial es imposible en t茅rminos pr谩cticos, Santa Cruz est谩 m谩s llena de collas de lo que se cree y eso es lo que establece una conectividad con el altiplano imposible de romper. Hasta se puede decir que El Alto y su influencia es extensible a la misma Santa Cruz. El infierno que se desatar铆a tiene, m谩s bien, la fisonom铆a de una balcanizaci贸n inconclusa, es decir, la diseminaci贸n del caos indefinido. Porque todos los escenarios de una guerra h铆brida, guerra por todos los medios posibles, est谩n ya desplegados, y con el dramatismo maniqueo del relato de la 鈥済uerra santa鈥.

Hoy, m谩s que nunca, la ingenuidad en pol铆tica es una fatal imprudencia. La violencia desencadenada agenda su propia temporalidad y su propia magnitud. Tiene al poder medi谩tico para mostrarse como espect谩culo obsceno, pero que funciona muy bien como 鈥渋nspirador鈥 del remanente fascista urbano, alimentado por el dogma se帽orialista de superioridad ante el indio. Ese poder tiene cautiva a la opini贸n p煤blica que cree que el violento es un santo, justificando la inflamaci贸n de la violencia que ser谩 adjudicada siempre a quienes pretendan frenarla. La violencia hecha espect谩culo genera su adicci贸n y eso ya representa su normalizaci贸n.

Ese es el papel de los medios de comunicaci贸n en un proceso de balcanizaci贸n: la normalizaci贸n produce la diseminaci贸n del caos; si los violentos aparecen como 鈥渟antos鈥 y la ley puede ser burlada, entonces, no hay l铆mites, todo es permitido: el fin justifica los medios y no hay moral que se admita. Hasta la defensa se vuelve venganza. Para colmo, si la violencia es interpretada como 鈥済uerra santa鈥, el drama se hace tragedia y la muerte es lo 煤nico que vale en una situaci贸n donde ya nada vale. En eso consiste la esencia del pecado original: desatar el mal en nombre del bien, sembrar la muerte en nombre de la vida. Las guerras se justifican de ese modo, por eso la primera v铆ctima de toda guerra es la verdad.

No tenemos por qu茅 responder con otra fuerza semejante a la guerra que pretenden desatar en nuestro pa铆s. El verdadero poder es estrat茅gico, aunque el peligro sea inminente. Un pueblo organizado no significa estar en las calles todo el tiempo; significa tener consciencia de lo que se es, de su fuerza y su poder y de saber administrarlo estrat茅gicamente, es decir, novedosa e ingeniosamente. Por eso, en la lucha, el pueblo vuelve sobre s铆, sobre su historia y cultura, y desde all铆 se reinventa para enfrentar la adversidad, porque la lucha es siempre de todos los tiempos, de toda la historia. La lucha es nuestra y de todos nuestros ancestros.

Los anhelos de una nueva carta constitucional procedieron de los pueblos ind铆genas de tierras bajas, de la misma Santa Cruz. Por eso se帽al谩bamos que necesitamos de un nuevo proceso constituyente, un proceso de reconstituci贸n del sujeto pueblo. Nuestro pa铆s alcanzar谩 la consciencia culminante de lo que es ser plurinacional cuando los pueblos de tierras bajas reinicien la definitiva transformaci贸n de nuestro Estado.

Bolivia naci贸, como pa铆s unitario, por concurrencia leg铆tima de las provincias que constitu铆an el Alto Per煤. En ning煤n momento supuso 鈥渢ratados privativos鈥 con alguna regi贸n en particular; por lo tanto, la sola menci贸n c铆vica de 鈥渞evisar nuestra relaci贸n con el resto del pa铆s鈥, devela ambiciones secesionistas. Pretender que un departamento puede, a gusto y antojo de una ileg铆tima dirigencia c铆vica, 鈥渞evisar su relaci贸n con el Estado鈥, constituye un atentado a la integridad nacional. Una parte no puede sobreponerse al resto del pa铆s, adjudic谩ndose un derecho inexistente que pueda condicionar su relaci贸n con el todo nacional. Eso supone sedici贸n.

En tal caso, el gobierno tiene todos los argumentos para hacer prevalecer el Estado de derecho ante los grupos de poder. Cierta ingenua percepci贸n oficialista que apunta, como siempre, al desgaste opositor, s贸lo promover谩 la rearticulaci贸n de la derecha, mucho m谩s peligrosa, porque su objetivo, fiel al programa imperial, ya no es otro golpe, sino la balcanizaci贸n del proyecto plurinacional.

Cuando sus analistas de caf茅 s贸lo ven un posible golpe, no consideran que un proceso de balcanizaci贸n es algo peor que un golpe; porque el golpe todav铆a mantiene la fisonom铆a de Estado, aunque sea aparente; pero una balcanizaci贸n inconclusa e indefinida es la definici贸n del Estado fallido. Para destruir un pa铆s no se precisa necesariamente de un golpe de Estado sino, fieles a la doctrina imperial del 鈥渃aos constructivo鈥, basta desatar una desestabilizaci贸n continua y creciente para que la figura del Estado fallido sea el argumento para la intervenci贸n irreversible. La pol铆tica de feudalizaci贸n o balcanizaci贸n, que imagina Washington para nuestra regi贸n, es s贸lo posible si la ignici贸n del conflicto proviene desde adentro.

Trat谩ndose entonces de una lucha de narrativas, es preciso, t谩cticamente, desinflar la burbuja del 鈥渆xitoso鈥 modelo econ贸mico cruce帽o y mostrarlo como lo que es, en realidad: un literal fracaso. Si el fin de toda producci贸n es producir al productor, 驴qu茅 clase de 鈥溍﹛ito鈥 es aquel que produce individuos abiertamente fascistas y racistas, dispuestos a destruir su propio pa铆s, constituy茅ndose en hordas sedientas de violencia y haciendo de la far谩ndula, la frivolidad y la prepotencia su 煤nica cultura? Que sus l铆deres expongan, sin ninguna verg眉enza, una ignorancia supina, muestra el grado de degeneraci贸n que ha alcanzado una ostentosa riqueza de origen espurio, originada en las dictaduras y 鈥渓avada鈥 en gobiernos neoliberales. Ese origen constituye la inmoralidad de la 茅lite camba y lo que define pol铆ticamente su vocaci贸n antinacional y antidemocr谩tica.

Desinflar el prepotente discurso regionalista camba como lo que es, una burbuja, significa acabar con el mito de que 鈥淪anta Cruz alimenta a Bolivia鈥, o lo que su mediocre intelectualidad pretende hacernos creer: que Santa Cruz es el epicentro de la econom铆a y la pol铆tica boliviana. Nadie niega su importancia econ贸mica, pero la magnificaci贸n de su importancia es demasiado sobreestimada cuando los cambios pol铆ticos decisivos para la historia reciente de Bolivia, se produjeron en el occidente, para ser m谩s precisos, en el altiplano. Y lo que es Santa Cruz no se resume a la idiosincrasia mediocre de sus logias.

Tal vez, por eso, nuestro destino pol铆tico, como Estado plurinacional, ha puesto a Santa Cruz como escenario de las pretensiones balcanizadoras de los intereses antinacionales; porque all铆 quiz谩s nos encontremos definitivamente como pueblo, diverso y plural, como lo que hist贸ricamente somos, Jenecheru, que quiere decir: fuego que nunca se apaga.

Por eso resistimos 500 a帽os y refundamos un Estado para hacer de nuestra PachaMama, Yvy Maraey, una tierra sin mal. Porque, como pueblo, como Iyambae, vivir sin due帽o, nos propusimos un proyecto pol铆tico nuestro, que se proponga un 鈥渧ivir bien鈥, ese vivir en comunidad, en armon铆a, lo que en guaran铆 se conoce como el Teko Kavi o 脩andereko.

Por eso oriente y occidente siempre fuimos complementarios y no opuestos, como dice el regionalismo que impusieron 茅lites que vinieron de otros lados y nunca merecieron la tierra que les dio un lugar para su existencia. Por eso la tierra no los reconoce como hijos, porque se creen dioses con la potestad de decidir qui茅n vive y qui茅n no, y que han degenerado la hospitalidad, esa costumbre cruce帽a, en una prepotente hostilidad.

El pacto de unidad acaba de declarar estado de emergencia y movilizaci贸n permanente ante la presente desestabilizaci贸n. Le toca ahora al gobierno estar a la altura y corresponder decisivamente a ese respaldo. El verdadero poder pol铆tico proviene del pueblo; en ese sentido, si un gobierno no impulsa, desarrolla y ampara al poder popular, se condena a la soledad y al vac铆o de poder que acaba inevitablemente en su capitulaci贸n.

La Paz, Chuquiago Marka, 6 de enero de 2023

Rafael Bautista S., autor de: 鈥淓l 脕ngel de la Historia.

Genealog铆a, ejecuci贸n y derrota del golpe de Estado: 2018-2020鈥

yo soy si T煤 eres ediciones

rafaelcorso@yahoo.com