De parte de Indymedia Argentina February 2, 2022 92 puntos de vista

El lunes 31 de enero se llev贸 a cabo una multitudinaria 鈥淢archa de las mujeres contra las violencias machistas y contra la corrupci贸n de la justicia鈥 que parti贸 desde la zona de Ballivian en El Alto, atraves贸 la ciudad de la Paz y finaliz贸 frente al tribunal departamental de justicia de La Paz, al grito de 鈥淛ueces, fiscales la misma porquer铆a鈥. La convocatoria, si bien fue realizada por 鈥淢ujeres Creando鈥 de la activista feminista Mar铆a Galindo, hay que remarcar que tuvo el protagonismo de las mujeres ind铆genas aymaras de El Alto que asistieron autoconvoc谩ndose. Luego se fueron sumando colectivos de mujeres desde los diversos puntos del pa铆s. La marcha fue encabezada por decenas de familiares de v铆ctimas de femicidios y por las v铆ctimas de las violencias machistas, fue una marcha hist贸rica porque cont贸 con presencia de las mujeres aymaras que viven al d铆a en su comercio y tuvieron que dejar de trabajar para marchar.

La marcha se da en un contexto de repudio generalizado a la liberaci贸n de Richard Choque Flores de 32 a帽os un femicida de al menos dos mujeres, Iris Villca de 15 y Lucy Ram铆rez de 17 a帽os de edad, cuyos cuerpos se encontraron enterrados en su casa ubicada en El Alto. Tambi茅n, est谩 acusado de violar a decenas de mujeres, seg煤n la cantidad de contactos rastreados en su perfil de Facebook, ser铆an 77, aunque falta determinar los datos. La madre y esposa de Choque fueron detenidas por presunta complicidad, se estima que no pod铆an desconocer lo que suced铆a en su casa.

Un momento central de la marcha ocurri贸 cuando se mostr贸 ante la c谩mara una lista interminable de nombres y apellidos de violadores y femicidas liberados por la justica. Los datos se recolectaron mediante una convocatoria en redes sociales que aportaron diversas v铆ctimas de violaciones y familiares de v铆ctimas de femicidio. La activista Galindo expres贸: 鈥淣o es solo el caso de este juez, es un fen贸meno estructural en Bolivia. Nunca m谩s nos vamos a callar, ni a olvidar鈥.

El femicida ten铆a desde el 2015 una condena de 30 a帽os sin posibilidad de indulto, por el femicidio y la violaci贸n de Blanca Rub铆 Limachi de 21 a帽os. Sin embargo, el 2019 fue beneficiado con detenci贸n domiciliaria de 18 meses que tampoco cumpli贸 y nadie vigil贸. Fue detenido, por segunda vez, la semana pasada y retorn贸 a la c谩rcel de Chonchocoro. Tambi茅n, extorsionaba y les ped铆a dinero a las familias de las v铆ctimas para liberarlas.

Su modalidad de captaci贸n era a trav茅s de convocatorias de 鈥渢rabajo鈥 en las redes sociales haci茅ndose pasar por una mujer, citaba a sus v铆ctimas en alojamientos y ah铆 se presentaba vestido de polic铆a, les plantaba coca铆na y bajo amenaza de denunciarlas por narcotr谩fico, las violaba.

Por otra parte, el s谩bado 29 enero se detuvo al c贸mplice Jos茅 Luis Garc铆a Machaca, que tambi茅n fue beneficiado con detenci贸n domiciliaria y ten铆a una condena a 30 a帽os de prisi贸n del 2015, por participar del mismo femicidio por el que fue condenado Richard Choque. Tambi茅n, se detuvo al juez Rafael Alc贸n Aliaga, hermano de Gonzalo Alc贸n Aliaga, ex presidente del Consejo de la Magistratura, que liber贸 a Richard Choque Flores y a otro femicida que descuartiz贸 a una mujer. El juez se encuentra con detenci贸n preventiva de seis meses mientras se investiga el caso.

Luis Arce decreta creaci贸n de una Comisi贸n de Femicidios

El martes 1 de febrero del 2022 Mar铆a Galindo fue recibida por Eduardo del Castillo ministro de Gobierno de Bolivia, all铆 exigi贸 la creaci贸n de una 鈥淐omisi贸n de Excepci贸n Hist贸rica鈥 con el objetivo de contabilizar y armas las carpetas de los casos de femicidios y violaciones a nivel nacional.

El mismo d铆a, ante la movilizaci贸n de las mujeres el presidente Luis Arce instruy贸 la creaci贸n de una 鈥淐omisi贸n de Revisi贸n de casos de Femicidios y Violaciones鈥 que tuvieran sentencia judicial y hubieran sido liberados. La comisi贸n estar谩 compuesta por autoridades de los ministerios de la presidencia, justicia, gobierno, los presidentes de la c谩mara de diputados y senadores, el presidente del tribunal supremo de justicia, el consejo de la magistratura, del tribunal constitucional de Bolivia, fiscal铆a general y la procuradur铆a. Al respecto, Luis Arce afirm贸: 鈥淎nte la preocupante situaci贸n y conducta de jueces y operadores de justica instruimos la creaci贸n de la comisi贸n de revisi贸n de casos de femicidios y violaci贸n en que los sentenciados fueron liberados. La misma deber谩 presentar resultados en un plazo de 120 d铆as鈥.

Recordemos, que el pa铆s cuenta con una 鈥淐omisi贸n especial mixta de investigaci贸n sobre la retardaci贸n en los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres鈥, cuyos resultados son evidentes ante la luz de los hechos.

Por otra parte, hay que tener presente que a principio de a帽o el gobierno declar贸 este a帽o como: 鈥淓l a帽o de la revoluci贸n cultural de la despatriarcalizaci贸n鈥 con el objetivo de luchar contra las violencias hacia la mujeres. El gobierno de Luis Arce cumpli贸 un a帽o de gobierno, pero el MAS-IPSP gobierna hace 15 a帽os y tiene una deuda pendiente con las mujeres bolivianas.

La agenda feminista, una deuda pendiente de la clase pol铆tica en Bolivia

El caso del femicida y violador serial liberado por la justicia boliviana no es una excepci贸n, sino la regla en una sociedad conservadora y atravesada por el racismo y el machismo exacerbados. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado en agosto del 2021 fue lapidario al respecto: 鈥淓l orden patriarcal en Bolivia debe desnaturalizarse porque este no solo implica un orden jer谩rquico entre hombres y mujeres, sino entre ind铆genas y no ind铆genas鈥.

Bolivia posee leyes muy promocionadas: 1) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Pol铆tica hac铆a las Mujeres, 2) Ley 018 del 脫rgano Electoral Plurinacional y 3) Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias que incorpora en el c贸digo penal el delito del femicidio con una pena 30 a帽os de prisi贸n sin derecho a indulto. Adem谩s, posee una constituci贸n con perspectiva de g茅nero e intercultural y es el 煤nico pa铆s en refundarse como Estado Plurinacional a nivel mundial. Se espera que Bolivia d茅 el ejemplo porque es punto obligado de referencia de estas tem谩ticas.

Sin embargo, Bolivia tiene la mayor tasa de femicidios de toda Sudam茅rica seg煤n la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina (CEPAL) hasta el 2019. El caso del femicida y violador serial en cuesti贸n, revela que las leyes que deber铆an proteger a las mujeres son letra muerta y no se aplican en lo concreto de la cotidianidad. Veamos en el caso de cada una de las leyes mencionadas:

1) Ley 018 del 脫rgano Electoral Plurinacional: Si bien, desde la refundaci贸n del estado plurinacional de Bolivia el 2009, las mujeres ingresaron masivamente a la pol铆tica, esto sucedi贸 solo en los cargos de bajo rango y bajo poder decisional en la asamblea legislativa que est谩 compuesta por poco m谩s del 50% de mujeres. El techo de cristal es evidente porque los presidentes de la c谩mara de diputados y de senadores son hombres. Por otra parte, de 18 ministerios, solo cuatro ministras son mujeres y solo una de ellas es una mujer ind铆gena. A su vez, durante las elecciones sub nacionales de marzo del 2021 鈥渓a alianza de mujeres por la revoluci贸n democr谩tica y cultural鈥 que integran el MAS, reclam贸 que se cumpliera con la paridad de g茅nero en las candidaturas femeninas. La respuesta que obtuvieron fue de cero mujeres candidatas a gobernaciones.

2) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Pol铆tica hac铆a las Mujeres: Segundina Flores dirigente ind铆gena, actual embajadora de Bolivia en Ecuador, fue el rostro que impuls贸 la demanda de paridad de g茅nero durante las elecciones sub nacionales. Fue acusada de 鈥渢raidora鈥 y de 鈥渇uncional a la derecha鈥 por sus reclamos y por cuestionar a la 茅lite del MAS que est谩 conformada por hombres blancos. Por otra parte, la 煤nica mujer que disput贸 una candidatura por un cargo pol铆tico de alto rango y de alto poder decisional fue Eva Copa ex presidenta del senado de Bolivia por el MAS. Exigi贸 candidatear como alcaldesa por El Alto, la alcald铆a m谩s importante del pa铆s, fue expulsada del MAS bajo acusaci贸n de ser 鈥渁mbiciosa de poder鈥. Copa desafi贸 a la 茅lite del MAS, se candidate贸 con otro partido y gan贸 con el 70% de votos frente al candidato hombre del MAS. Frente a esta situaci贸n, el 29 de diciembre del 2020, Esther Soria ex gobernadora de Cochabamba por el MAS en su cuenta de Facebook denunci贸 un 鈥淔uerte patriarcado dentro del MAS鈥.

3) Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias: Esta ley incorpora la figura del femicidio con una pena de 30 a帽os de prisi贸n sin derecho al indulto. El caso del femicida y violador serial en cuesti贸n demuestra que no se cumple por la justicia patriarcal, pero tambi茅n hay responsables pol铆ticos. Adem谩s, se desnuda que en 15 a帽os de 鈥減roceso de cambio鈥 no se democratiz贸 la justicia, ni incorpor贸 la perspectiva de g茅nero como se hab铆a prometido.

La ley 348 tiene una trampa jur铆dica para las mujeres, permite ins贸litamente que un hombre violento se victimice y la utilice para hacer una contradenuncia a su v铆ctima-mujer por 鈥渧iolencia de g茅nero鈥 y neutralice toda investigaci贸n que podr铆a iniciarse por la denuncia de una mujer. Esto podr铆a considerarse como una aberraci贸n jur铆dica, por lo que a principio del 2021 por presi贸n de las mujeres鈥, el estado se comprometi贸 a reformar dicha ley, pero todo qued贸 encajonado.

Es inadmisible que en hombre pueda utilizar una ley que es de las mujeres y que se aprob贸 especialmente para proteger a las mujeres violentadas, esto denota la concepci贸n de 鈥渧iolencia de g茅nero鈥, machista que tiene la clase pol铆tica que aprob贸 dicha ley con esa trampa jur铆dica. Cuando se da un caso de violencia desde una mujer hacia un hombre, que por cierto son casos 铆nfimos, esta debe conceptualizarse como otro tipo de violencia, nunca como violencia de g茅nero.

A consecuencia, el tema de la violencia de g茅nero no es un tema que este en la agenda pol铆tica, ni este instalado en la sociedad boliviana, como si lo est谩 en la sociedad Argentina gracias al 鈥淣i Una Menos鈥 y al trabajo hermanado, aut贸nomo y apartidario de las mujeres que no se organizan en funci贸n de un gobierno independientemente del color pol铆tico.

(*) Ver贸nica Zapata, periodista y psic贸loga boliviana. Activista feminista y antirracista. Especialista en G茅nero (U.B.A.)