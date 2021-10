–

驴Qui茅nes se creen que son los curas para definir la suerte y la vida de una ni帽a que fue repetidamente violada y qued贸 embarazada con tan s贸lo 11 a帽os? 驴Piensan que su actitud deja de ser criminal porque son varones con sotana y una cruz en la mano? 驴D贸nde est谩 la Fiscal铆a que deber铆a actuar de oficio cuando se comete un delito? 驴Y d贸nde est谩 el Ministerio de Justicia para decir algo en defensa de la sociedad y en este caso, de la ni帽a, haciendo cumplir la Constituci贸n Pol铆tica del Estado y el C贸digo de la Ni帽ez y la Adolescencia?

Confieso que me ha tocado ver incidentes horribles a lo largo de mi vida, situaciones que me hicieron reaccionar a veces con iracundia, pero me dej贸 pasmada esto de ver a unos curas y monjas irrumpir en el maternol贸gico Percy Boland (hospital p煤blico) en Santa Cruz, para impedir que la familia de una ni帽a pueda ejercer su derecho a la interrupci贸n legal del embarazo buscando preservar as铆 la vida en riesgo de la menor abusada repetidass veces por su abuelastro.

Mi estupor se volvi贸 indignaci贸n al enterarme que la 鈥淥ficina de Defensa de la ni帽ez鈥 de Santa Cruz aval贸 la injerencia religiosa, una injerencia, que como es costumbre, se vali贸 de la presi贸n moral absolutamente ilegal hacia la ni帽a y a su afligida madre. La iglesia a lo largo de su historia siempre ha convertido el cuerpo de la mujer en algo ajeno a su libre voluntad, y lo ha hecho acudiendo al prejuicio moral y la condena social. En esto no se diferencian en nada el catolicismo y el evangelismo del islamismo, ya que en los tres sus fundamentos relegan a la mujer a un rol secundario dentro de sus propias estructuras de fe.

隆Cu谩nta hipocres铆a! pens茅 al acordarme de esas voces cat贸licas pronunci谩ndose contra el criminal r茅gimen que asesina mujeres en Afganist谩n, pero que ahora esas mismas voces se callan sobre esta abusiva injerencia que en los hechos obliga a una ni帽a de tan s贸lo 11 a帽os a continuar el embarazo forzado, que es calificado por las convenciones internacionales como una forma de tortura infantil.

Y aqu铆 debo referirme al se帽or ministro Iv谩n Lima, cuyo Ministerio lleva nada menos que el nombre 鈥渄e Justicia鈥 y que no ha dicho una sola palabra (repito: 隆una sola palabra!) sobre este atentado contra los derechos fundamentales de la ni帽ez.

Tuvieron que aparecer dos mujeres: una de manera inmediata y oportuna, la Defensora del Pueblo Nadia Cruz, para poner las cosas en su lugar y denunciar p煤blicamente el atropello; la otra de manera algo tard铆a y ya cuando las cosas tomaron proporci贸n de esc谩ndalo, la ministra de la presidencia Marianela Prada, para llenar el vac铆o gubernamental que dej贸 su colega ministro.

Aqu铆 aparece muy claramente el da帽o que le hace al gobierno de Arce la presencia en su gabinete de Lima, que en vez de pensar en colaborar con el gobierno del que forma parte prioriz贸 su devoci贸n al Opus Dei, una prelatura ultraconservadora de la iglesia cat贸lica, opuesta a la 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥 y que est谩 en contra del avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde el movimiento de las mujeres organizadas seguiremos repudiando a un hombre que en vez de actuar abiertamente por el respeto a la ley haciendo cumplir la sentencia constitucional 0206/2014, guard贸 un silencio que no puede calificarse de otra forma que de c贸mplice. Lima, llevado por su obsecuencia religiosa y sus v铆nculos con la jerarqu铆a cat贸lica, ha dejado en rid铆culo a un ministerio y en entredicho al gobierno.

Ojal谩 el presidente Luis Arce sepa con qui茅n est谩 trabajando y el da帽o que le est谩 haciendo.

En cuanto a Nadia Cruz, va todo mi respeto y admiraci贸n, por actuar sin ninguna dubitaci贸n y sin ataduras confesionales, aunque ella misma es creyente cat贸lica, pero sabe que primero est谩 su obligaci贸n para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Ojal谩 hubieran m谩s mujeres como ella en la Fiscal铆a y en el Gabinete.

