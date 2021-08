–

Fijan para el mi茅rcoles el Consejo Permanente de la OEA en el que Bolivia reclamar谩 a Almagro

El Consejo Permanente de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), en el que Bolivia har谩 un reclamo oficial sobre los constantes 鈥渆xabruptos鈥 de su secretario general Luis Almagro y principalmente por el reciente comunicado que se emiti贸 ratificando 鈥渋rregularidades鈥 en las elecciones anuladas de 2019, se realizar谩 la pr贸xima semana, inform贸 el embajador de Bolivia ante ese organismo, H茅ctor Arce.

鈥淵a son constantes los exabruptos del Secretario General; recordemos que (hace unos d铆as) la Secretar铆a para el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Francisco Guerrero, que es uno de los colaboradores del se帽or Almagro, ha emitido un documento verdaderamente insultante (鈥) y esta situaci贸n ha merecido una reacci贸n inmediata y yo le adelanto de manera primicial que ayer, al final de la tarde, se ha confirmado la realizaci贸n de un Consejo Permanente de la OEA para el pr贸ximo mi茅rcoles a las 10.00鈥, dijo Arce en una entrevista con La Raz贸n Radio.

El funcionario agreg贸 que en ese Consejo Permanente participar谩n autoridades del Estado Plurinacional como el canciller Rogelio Mayta, el ministro de Justicia Iv谩n Lima y 茅l.

Mediante un comunicado difundido el pasado 9 de agosto, la Secretar铆a para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretar铆a General de la OEA ratific贸 hallazgos de 鈥渋rregularidades鈥 en las elecciones de 2019 en Bolivia, despu茅s de que un informe de la Universidad de Salamanca descart贸 una posible manipulaci贸n de datos en ese proceso electoral.

Sin embargo, Arce consider贸 que el pronunciamiento de la Secretar铆a para el Fortalecimiento de la Democracia 鈥渇ue m谩s una expresi贸n de capricho personal (de Almagro), como ya nos tiene acostumbrados, y que debe ser impugnado formalmente en un Consejo Permanente muy importante como el que se va a llevar adelante la pr贸xima semana鈥.

Adem谩s, Arce anticip贸 que en ese mismo escenario el Gobierno boliviano pedir谩 otro Consejo Permanente para m谩s adelante con el fin de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investig贸 la crisis de 2019 en Bolivia, presente su informe, que estableci贸 graves violaciones a los derechos humanos durante el 煤ltimo trimestre de ese a帽o.

Lima descarta pactar con la oposici贸n para que apoyen el juicio de responsabilidades contra A帽ez

El Gobierno de Bolivia no realizar谩 un 鈥減acto de silencio鈥 con la oposici贸n y no intercambiar谩 un juicio contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) a cambio de que se apruebe un proceso contra la exmandataria Jeanine 脕帽ez (2019-2020), dijo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iv谩n Lima Magne.

鈥淓l presidente (Luis Arce) se帽al贸 claramente que no vamos a entrar a un pacto de silencio, de intercambio de juicio contra Morales por el de 脕帽ez. No lo vamos a hacer鈥, subray贸 en entrevista con Sputnik.

El ministro hizo estas declaraciones luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el 17 de agosto el resultado de su an谩lisis sobre la crisis pol铆tica en Bolivia en 2019.

En el estudio, el GIEI calific贸 como masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de 脕帽ez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.

Esta es la entrevista que el Ministro concedi贸:

驴C贸mo recibe el Gobierno y qu茅 medidas podr铆a tomar frente al resultado del informe del grupo de expertos que confirm贸 masacres perpetradas por fuerzas de seguridad bajo el mando de Jeanine 脕帽ez?

El presidente (Luis) Arce lo ha definido como una cuesti贸n de Estado. El Gobierno ha asumido un firme compromiso de cumplir las recomendaciones del grupo de expertos que tienen que ver con el sector justicia, con la Fiscal铆a, ajustes normativos y para el 贸rgano ejecutivo con la derogaci贸n de un decreto de amnist铆a que se promulg贸 por parte del presidente Arce.

El presidente ya anunci贸 que se va a derogar ese decreto y que vamos a dar cumplimiento a las recomendaciones del grupo de expertos. Eso implica que vamos a continuar un proceso de reforma de justicia que garantice esa cuesti贸n de Estado que el presidente ve en los fallecidos durante todos los hechos que ocurrieron en 2019.

La decisi贸n de Arce es la de fortalecer y terminar el proceso ya iniciado de transformaci贸n de la justicia, garantizando el informe de la GIEI. Es una cuesti贸n de Estado lograr que no exista impunidad para ninguna de las v铆ctimas. Lo recibimos como un compromiso.

Usted mencionaba la necesidad de hacer una reforma en la justicia. 驴Qu茅 temas le gustar铆a al Gobierno modificar?

El principal para garantizar la independencia de la justicia es la carrera judicial, la institucionalidad de nuestro pa铆s. Es que tenemos muchos jueces transitorios, lo ha cuestionado el GIEI. Ha habido un proceso marcado de desinstitucionalizaci贸n, hemos tomado medidas concretas. Se ha iniciado un proceso de depuraci贸n dentro del 贸rgano judicial y ahora estamos emprendiendo un camino para lograr la institucionalizaci贸n de jueces y vocales. Hemos dejado varias convocatorias sin efecto cuando no se cumpl铆an los criterios de meritocracia y de igualdad de g茅nero.

En Bolivia, la mitad de las juezas y vocales y magistradas deben ser mujeres y eso no se estaba respetando, por lo que la primera medida que ya estaba siendo trabajada por nosotros es lograr que no exista ning煤n juez transitorio. Para el 2023 tenemos un reto como pa铆s. En Bolivia elegimos a los jueces por voto popular. A ra铆z de este informe y de las ofertas que hizo Arce, vamos a revisar ese proceso de elecci贸n de jueces por voto popular. Es necesario fortalecer y mejorar la elecci贸n de las altas autoridades de la justicia. Te dir铆a que ese concepto de independencia judicial se ha adquirido en todos los pa铆ses de la regi贸n, con procesos serios de institucionalizaci贸n, formaci贸n. Estamos en ese camino para lograr que ese primer elemento quede consolidado.

Un segundo elemento es mejorar los presupuestos, los que tiene la Fiscal铆a no son los suficientes para cumplir toda la agenda que nos ha recomendado el GIEI. Estamos trabajando para volver al sistema de justicia mucho m谩s eficiente. Hay una reforma del registro de la propiedad, del servicio de notar铆as y de todo lo que es el dominio de bienes. Tambi茅n est谩 la tercera medida, que es proteger a los bolivianos m谩s vulnerables. Tenemos un mandato claro del GIEI que es realizar una cumbre que se haga entre todos los bolivianos para encontrar una soluci贸n al problema de racismo del pa铆s, que fue estructural a la crisis que pas贸 en 2019. Defender a los m谩s vulnerables, a los ind铆genas, a los ni帽os siempre debe ser la prioridad de un Gobierno.

驴Cu谩l cree que es la situaci贸n de 脕帽ez a partir de este informe? 驴Cu谩l podr铆a ser su pena?

La se帽ora 脕帽ez est谩 siendo juzgada por autoproclamarse en una asamblea sin qu贸rum y el informe se帽al贸 con contundencia de que no ha habido una acci贸n constitucional. Este es uno m谩s de los elementos que muestra que existi贸 un golpe de Estado en el pa铆s. Sin embargo, adem谩s de ese tema, tenemos en curso un juicio de responsabilidades por las masacres que hubo en el pa铆s y por todas las violaciones a los derechos. Ese juicio tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa (Plurinacional).

El fiscal va a remitir el proceso ante la Asamblea y debe ser ella quien autorice el juicio contra 脕帽ez. Esa autorizaci贸n necesita dos tercios de votos, que no tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS, gobernante) en este momento, por eso est谩 la interpelaci贸n de nuestro Gobierno al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y al gobernador (Luis Fernando) Camacho. No queremos que sea un discurso vac铆o el que digan ellos, sino que haya un compromiso de que van a apoyar el juicio contra 脕帽ez. Todav铆a ese tema est谩 en curso, esperamos que en los pr贸ximos d铆as pase a la Asamblea. En este momento hablar de una pena, cuando el juicio no est谩 autorizado, es adelantarnos mucho.

Est谩 en manos de Mesa y de Camacho no proteger la impunidad de estos grandes cr铆menes.

Usted mencionaba que con los votos que hay en la Asamblea no se podr铆a aprobar el juicio. 驴Cree que hay alguna posibilidad de que la oposici贸n cambie de opini贸n?

Es una cuesti贸n de Estado garantizar a los bolivianos justicia. Una medida es el juicio de responsabilidad, ese es un camino, pero tambi茅n tenemos un proceso abierto contra 脕帽ez en su calidad de senadora, no de presidenta, que est谩 en tramitaci贸n en los tribunales de Bolivia. No ser铆a noble y no hablar铆a bien de la oposici贸n que luego del informe del GIEI niegue justicia a las v铆ctimas. Estamos convencidos de que la posici贸n de ellos de no dar curso a un juicio es inviable jur铆dicamente y pol铆ticamente y debieran ellos pronunciarse a favor de la justicia, no dejar en impunidad estos graves crimines.

驴Qu茅 opciones tenemos? Yo dir铆a que el GIEI marca un punto de inflexi贸n. Siempre se ha dicho que el MAS ten铆a una ret贸rica y relato de golpe y masacres y se ha acusado que los militantes hab铆an querido estallar el lugar del gas en Senkata (oeste), que se hab铆an disparado entre ellos, y ahora ha quedado claro que esto no es as铆. Que la situaci贸n ha sido de ejecuciones sumarias y de graves vulneraciones a los derechos humanos.

El 煤nico discurso de Mesa, Camacho y de toda la oposici贸n ha sido el de la transformaci贸n de la justicia. Esto parece m谩s una excusa que una respuesta. Pedir que la justicia se transforme, cuando se sabe que esos procesos se dan a mediano y largo plazo, no parece sino una excusa que busca la impunidad. Eso no lo vamos a permitir. El presidente se帽al贸 claramente que no vamos a entrar a un pacto de silencio, de intercambio de juicio de Morales por el de 脕帽ez. No lo vamos a hacer. Para nosotros las v铆ctimas son muy importantes y definitivamente pensamos que la oposici贸n boliviana no est谩 siendo sino generar una condici贸n de impunidad que nosotros no estamos dispuestos a aceptar.

Vamos a seguir en la l铆nea del presidente todos los trabajos de la reforma de justicia, que no va a tener solo la visi贸n del Gobierno, sino que estamos generando mecanismos de supervisi贸n internacional con la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y con (la alta comisionada de Derechos Humanos) Michelle Bachelet para que la reforma garantice a todos los bolivianos las garant铆as del debido proceso, que sea una justicia imparcial.

Si usted revisa los titulares de la prensa, se se帽ala que ha habido grandes violaciones a los derechos tanto durante el Gobierno de Evo Morales como el de 脕帽ez y (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro ha se帽alado en Twitter que va a remitir este informe a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, esa es la l铆nea que est谩n siguiendo ellos. Lo que est谩n se帽alando es que no esperan que la justicia pueda dar una soluci贸n en el marco de la Constituci贸n. Eso para nosotros no es m谩s que una excusa para no procesar a ninguno de ellos.

Lo que ha hecho Almagro es un desprop贸sito jur铆dico. La Corte Internacional de Justicia atiende casos entre los estados. Contrariamente, nosotros s铆 podr铆amos reclamarle a Argentina y Ecuador por haber mandado armamento. Lo estamos evaluando internamente, estamos convencidos de que hubo un Plan C贸ndor (coordinaci贸n represiva) en la regi贸n con el env铆o de armamento al pa铆s, pero no es un tema que pueda afectar a Morales.

Lo que ha dicho el GIEI es que hubo una represi贸n a la protesta social de movimientos de mineros y estudiantes que se dirig铆an a La Paz. En ese cap铆tulo no hay un solo muerto ni desaparici贸n, como s铆 sucedi贸 con 脕帽ez.

Adem谩s, el fallecimiento de dos personas fue un enfrentamiento entre civiles. La oposici贸n est谩 queriendo poner en la balanza como si fueran equivalentes estos hechos cuando no lo son.

驴Qu茅 piensa sobre la propuesta de Venezuela de investigar a Luis Almagro por su presunto apoyo al golpe de 2019?

Es una de las l铆neas que estamos siguiendo. La pr贸xima semana va a haber un (encuentro del) Consejo Permanente de la OEA. Lo hemos solicitado y nos lo han otorgado, y vamos a estar con el canciller de mi pa铆s presentando los argumentos que tienen que ver con la intervenci贸n dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia. Nuestro compromiso con la justicia y con las v铆ctimas llega a Luis Almagro, pensamos que es un autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi pa铆s la muerte de muchos bolivianos.

驴Entonces la semana que viene van a presentar una propuesta de investigar a Almagro ante la OEA?

Vamos a empezar a plantear la estrategia. Una parte de la estrategia es presentarlo ante el Consejo Permanente, que va a ser la pr贸xima semana para analizar la actuaci贸n de Almagro sobre los procesos electorales en Bolivia, y se ha logrado a trav茅s de la irresponsabilidad de Almagro y del grupo de observaci贸n electoral lo que el GIEI ha reconocido. Vamos a iniciar una estrategia.

Usted mencion贸 que hubo un Plan C贸ndor. 驴Cree que EEUU tuvo que ver en la crisis de 2019?

Aun no tenemos indicios. En una investigaci贸n como la que estamos emprendiendo, necesitamos evidencia para decir algo como eso. Por el momento tenemos evidencia que el Gobierno de (Mauricio) Macri (en Argentina) ha enviado al pa铆s armamento no letal y ha generado un proceso que claramente es de tr谩fico de armas, porque no estaban declaradas ni en la aduana argentina ni ha ingresado legalmente en mi pa铆s. Lo mismo pas贸 con Ecuador. La diferencia es que actualmente no se est谩 haciendo el seguimiento debido a este grave caso y en este momento no podr铆amos hacer una afirmaci贸n con relaci贸n a EEUU.

驴Bolivia podr铆a presentar cargos contra los expresidentes Len铆n Moreno, de Ecuador, y Mauricio Macri, de Argentina?

La justicia boliviana, en caso de que encuentre pruebas suficientes, no puede permitir la impunidad, pero hay mecanismos m谩s eficientes cuando se trata de derecho penal internacional cuando hay dos pa铆ses de estados. Podr铆amos hacerlo como Estado, pero a煤n estamos en etapa inicial, vamos a evaluar todas las decisiones. Reitero, es una pol铆tica de Estado encontrar la verdad sobre la muerte de bolivianos y nosotros vamos a seguir hasta las 煤ltimas consecuencias todos los procesos judiciales para garantizar que ning煤n fallecido quede sin justicia.

ONU pide uso imparcial de investigaci贸n del GIEI

La portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Liz Throssell, destac贸 ayer, jueves, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, y convoc贸 a que la documentaci贸n sea utilizada de forma imparcial para promover el di谩logo en Bolivia y reducir la polarizaci贸n.

Throssell, public贸 un comentario sobre el documento difundido el martes por los expertos internacionales.

鈥淟as conclusiones del GIEI sostienen que la violencia tuvo sesgos raciales y antiind铆genas, y que adem谩s las fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y no impidieron adecuadamente los actos de violencia. Estas conclusiones est谩n en l铆nea con las del informe publicado por nuestra Oficina en agosto de 2020鈥, reza el comunicado.

La UE espera que con el informe de GIEI se pueda 鈥渉acer justicia de forma transparente鈥

Ante la presentaci贸n informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al presidente del Estado, Luis Arce, el pasado martes en el que reconoci贸 a los hechos violentos de Sacaba y Senkata como masacres; la Uni贸n Europea hizo un saludo a la entrega del documento y espera que esto 鈥減ermita avanzar y hacer justicia de forma transparente鈥 para la reparaci贸n integral tal como lo plantea.

鈥淟a @UEenBolivia saluda la presentaci贸n de reporte de GIEI sobre 2019. Deseamos que ese informe permita avanzar y hacer justicia de forma transparente, implementando sus recomendaciones, y que la dignidad de las victimas sea reconocida con reparaci贸n integral que se plantea鈥, indico el Tuit la Uni贸n Europea.

As铆 mismo, considera que este informe debe ser un herramienta para lograr la reconciliaci贸n del pa铆s. Tambi茅n reitera su apoyo a la iniciativa de la convivencia pac铆fica de la poblaci贸n.

鈥淓n el informe GIEI puede y debe ser una herramienta m谩s para lograr la reconciliaci贸n de Bolivia. La UE reitera su apoyo a toda iniciativa que contribuya a la convivencia pac铆fica y al dialogo entre los bolivianos.鈥, manifest贸 la UE.

