Bolivia:

Prometer una revoluci贸n bajo el consentimiento olig谩rquico no es m谩s que una ilusi贸n reformista

Por Rafael Bautista S.

29/10/2022

Se puede decir que la actual desidia gubernamental no es intencional, es m谩s bien la muestra de que no saben c贸mo lidiar con la coyuntura.

Lo que est谩 sucediendo en Bolivia, despu茅s de un admirable ascenso popular que derrot贸 a un golpe fascista y recuper贸 la democracia, muestra la incapacidad de la idiosincrasia revolucionaria euroc茅ntrica y colonial de liderar un proyecto genuinamente novedoso y alter-nativo, que es lo que le da sentido al horizonte pol铆tico ind铆gena-popular de nuestro Estado plurinacional. En estos momentos, de asonada fascista, las posiciones defensivas sirven de poco, cuando lo relevante, m谩s bien, ser铆a el comprender por qu茅 se viene reiterando una nueva insurrecci贸n olig谩rquica (como si el golpe de Estado sufrido el 2019 no nos hubiese ense帽ado nada).

Uno de los escenarios que le fue 煤til a la derecha para viabilizar el golpe del 2019, fue la creciente incompatibilidad entre el proyecto ind铆gena-popular y la apuesta burgu茅s-desarrollista del 鈥済obierno del cambio鈥. Esto provoc贸 el desencantamiento en las bases mismas del 鈥減roceso de cambio鈥 y un desencuentro creciente entre las expectativas populares y la ret贸rica oficialista.

La nueva nomenclatura plurinacional del 鈥渧ivir bien鈥 y la descolonizaci贸n, hab铆an puesto en crisis a las estructuras de dominaci贸n colonial y cristaliz贸 en un ascenso nacional-popular que se retrataba en la presencia del primer presidente ind铆gena. Con la Asamblea Constituyente se agudiz贸 la crisis olig谩rquico-se帽orial, viendo c贸mo se multiplicaba un ascenso del movimiento popular con discurso ind铆gena. Objetivamente se fueron generando las condiciones que permit铆an pensar en una aut茅ntica revoluci贸n democr谩tico-cultural. Pero las propias apuestas conservadoras del gobierno le fueron encerrando en el mismo sistema que deb铆a transformarse.

No fue capaz de desarticular la estructura de poder de la oligarqu铆a, es m谩s, bajo la ilusa esperanza de pactar alianzas con 谩mbitos de poder (como, por ejemplo, la agroindustria cruce帽a), hizo posible la rearticulaci贸n de estos, bajo auspicio estatal. Ya no se busc贸 fortalecer al pueblo, ni sus propias organizaciones matrices, s贸lo se incentiv贸 un apoyo prebendal de sus dirigencias. Los pretendidos 鈥渞evolucionarios鈥 descubrieron as铆 su idiosincrasia reformista, permitiendo que las estructuras liberales, es decir, se帽orialistas, se fortalezcan al interior del Estado plurinacional.

Por eso, desde adentro, tambi茅n, se fue iniciando una contraofensiva reaccionaria, dejando que la tecnocracia desarrollista fuera asumiendo 谩mbitos de decisi贸n pol铆tica, apadrin谩ndose en el apoyo de gremios profesionales y empresariales, y dejando al pueblo arrinconado en una presencia meramente ornamental, dentro de un Estado que hab铆a repuesto su estructura liberal-burgu茅s-capitalista, pero ahora con fisonom铆a ind铆gena.

Despu茅s de todo eso, se crey贸 que esta ilusi贸n reformista del 鈥済obierno del cambio鈥, de modificar las estructuras de poder y prometer una revoluci贸n con la pasividad y el consentimiento de la oligarqu铆a y su contingente urbano, abiertamente fascista, hab铆a llegado a su fin. Pero la actual rearticulaci贸n del fascismo, con la misma l贸gica desatada en 2019, es la prueba manifiesta de que la dirigencia masista no ha aprendido nada. El fascismo camba, por ejemplo, jam谩s perdi贸 de vista el acento profundamente revolucionario y anticapitalista que significaba el 鈥減roceso de cambio鈥 entendido como revoluci贸n democr谩tico-cultural, por eso su arremetida contra el gobierno es, m谩s bien, una arremetida contra el sujeto proyectante del horizonte pol铆tico plurinacional: el indio.

Por eso el golpe de Estado fue decidida y abiertamente ejecutado para escarmentar a este sujeto plurinacional y su osad铆a de pretender un pa铆s entre iguales (que tambi茅n el gobierno ven铆a desplazando en su apuesta reformista). Los coqueteos del gobierno del cambio con sectores derechistas, promoviendo tambi茅n a sus lideres (Carlos Mesa como vocero gubernamental de la 鈥渃ausa mar铆tima鈥), fue reforzando la asonada derechista y alej谩ndole m谩s del pueblo; eso fue dispersando la verdadera fuente de su poder y lo debilit贸 a la hora de la ejecuci贸n del golpe.

La recuperaci贸n democr谩tica y el triunfo electoral del pueblo, no s贸lo confundi贸 a la derecha sino tambi茅n al propio MAS. Los descubri贸 sin haber evaluado las causas del golpe y una m谩s que necesaria autocr铆tica; otra vez, el tufillo que deja el triunfo les extravi贸 en el exitismo m谩s irresponsable.

Por eso vimos replicarse una gesti贸n improvisada sin horizonte y reiterando una idiosincrasia que deb铆a ser revisada profundamente. En ese sentido, la ufana y entusiasta apuesta 鈥減ol铆ticamente correcta鈥, que celebra lo t茅cnico por sobre lo pol铆tico, no pod铆a ser m谩s ingenua y retratar la miop铆a de este gobierno y su ausencia de percepci贸n pol铆tica y lectura coyuntural. Despu茅s de 14 a帽os, podemos ahora advertir c贸mo lo tecnocr谩tico se fue sobreponiendo a lo pol铆tico, haciendo de la estructura burocr谩tica el verdadero politbur贸 que termin贸 desplazando al pueblo y dej谩ndolo a su suerte en un golpe de Estado, cuyo 茅xito es tambi茅n atribuible al fen贸meno implosivo que significa un gobierno que abandona su horizonte pol铆tico por un pragmatismo circunstancial, cuya 煤nica meta consist铆a en garantizar, a cualquier precio, su siguiente gesti贸n.

El expresidente Evo y todo su c铆rculo inmediato, se queja de una gesti贸n err谩tica gubernamental, sin admitir que gran parte de su propia estructura contin煤a en el gobierno actual. La improvisada pol铆tica estatal actual es, en esa medida, el remanente de una falta de direccionalidad estrat茅gica en torno al horizonte pol铆tico plurinacional que el pueblo mismo hab铆a objetivado como el 鈥渧ivir bien鈥. El obrismo tan criticado demostr贸 que los cambios objetivos no necesariamente constituyen subjetividad, es decir, creaci贸n del sujeto del cambio. Eso es lo que el pueblo, como autoconvocados (los verdaderos autores de la recuperaci贸n democr谩tica), reclam贸 y sigue reclamando: una revoluci贸n cultural y pedag贸gica, pol铆tica e ideol贸gica, y no simplemente una mejor administraci贸n (que tampoco se logr贸) del mismo Estado que deb铆a transformarse.

Esa apuesta conservadora es lo que hizo posible la reposici贸n de los valores y las creencias liberales del Estado se帽orial y empoder贸 a una mentalidad burocr谩tica que fue dise帽ada precisamente para hacer imposible cualquier transformaci贸n de las estructuras jur铆dicas estatales. Eso es algo que nunca comprendieron ciertos 鈥渞evolucionarios鈥 adiestrados en el dogma de la base econ贸mica como clave de todo, dejando de lado el hecho de que todo sistema de propiedad o producci贸n necesita de su expresi贸n jur铆dica que lo haga viable.

Lo mismo sucede con el Estado, pues es el derecho asumido es el que instituye las propias reglas de operaci贸n del Estado, desde las cuales se decide qu茅 es posible y qu茅 no. Ahora bien, el derecho, o sea, la expresi贸n jur铆dica que hace posible la continua reposici贸n del Estado se帽orial, o sea, colonial, es el derecho liberal, ahora actualizado como neoliberal.

Pretender que con esa jurisprudencia iba a ser posible expresar el nuevo contenido estatal como plurinacional, retrataba y sigue retratando el car谩cter conservador de una elite 鈥渞evolucionaria鈥 que devino y deviene, para su propia desgracia, en reformista. Por eso no se cambi贸 la sustancia y, a nombre del 鈥渧ivir bien鈥, la PachaMama, la descolonizaci贸n, lo plurinacional, con wiphala y todo, el Estado se帽orial, o sea, colonial, se repuso hasta por inercia.

En la Asamblea Constituyente se pudo apreciar esa fat铆dica apuesta que iba a minar el 鈥減roceso de cambio鈥 desde adentro. Los juristas 鈥渄el cambio鈥, al no comprender la verdadera contradicci贸n, opusieron el derecho comunitario al r茅gimen ordinario; reduciendo, con la ley de deslinde jurisdiccional, todas las capacidades y posibilidades de un derecho que pretend铆a interpelar y transformar la idea de derecho, justicia y legalidad pertinente exclusivamente al capitalismo: el derecho liberal.

Para el liberalismo, la comunidad no existe, lo que existe es el individuo, es decir, la abstracta referencia de un ente desligado de toda comunidad, desprendido de toda pertenencia natural; en ese sentido, lo que concibe el liberalismo como 鈥渆mancipaci贸n鈥 es la desconexi贸n radical del ser humano de toda referencia que no sea su propia auto-referencialidad, o sea, su atomizaci贸n y fragmentaci贸n como individuo (y su consecuente radicalizaci贸n como individualismo); por eso, para el liberalismo, la comunidad y el bien com煤n, no tienen sentido, pues su marco hermen茅utico de la propiedad s贸lo hace posible concebir que el beneficio de algo s贸lo puede ser particular, o sea privado. En ese sentido, no hay bien que pueda ser com煤n a individuos cuyos intereses son privados; por eso los liberales 鈥搚 peor los neoliberales鈥 s贸lo pueden entender un 鈥渂ien social鈥 como la suma de los bienes particulares, individualistas, producto de unas elecciones, que son, tambi茅n, individualistas. La comunidad, para ellos, no tiene sentido, es algo del pasado, arcaico, como dice el credo moderno (en eso, todo el establishment pol铆tico est谩 de acuerdo, sea de izquierda o derecha).

Siendo as铆, el pueblo ya no constituye referencia pol铆tica. Este alejamiento, patrocinado por apuestas francamente desarrollistas que el 鈥済obierno del cambio鈥 emprendi贸, no solo provoc贸 un marcado desencantamiento en sectores que, en principio, fueron afines al 鈥減roceso de cambio鈥, sino que produjo un continuo vaciamiento de legitimidad que la derecha aprovech贸 para empoderar al fascismo urbano, al abrigo de demagogias muy provechosas para atizar conflictos recurrentes. Algo similar est谩 ocurriendo actualmente.

Despu茅s del triunfo electoral y teniendo a todo el aparato golpista al descubierto, la conformaci贸n estructural del gobierno deb铆a de tener un decidido acento pol铆tico. En los primeros meses de gobierno, cuanto se cuenta con el m谩ximo de legitimidad electoral, el gobierno deb铆a haber desmantelado los nichos de reproducci贸n pol铆tica del fascismo. En catorce a帽os no se aprendi贸 nada. Prueba de ello es que el golpe se fue orquestando en las narices del 鈥済obierno del cambio鈥 y cediendo la legitimidad que el fascismo no puede, por principio, cosechar por cuenta propia.

Un p茅simo an谩lisis pol铆tico conduce inevitablemente a decisiones extempor谩neas y hasta in煤tiles, y lo peor, decisiones que le hacen m谩s favor a la oposici贸n y sus posibilidades de cercar, otra vez, a la propia democracia. El gobierno peca de ingenuidad pol铆tica cediendo escenarios de legitimidad a quienes, por principio, no nacen de la legitimidad sino la usurpan y, por el poder que todav铆a poseen, chantajean la estabilidad democr谩tica, haciendo de la extorsi贸n plataforma c铆vica y raptando escenarios democr谩ticos que toman siempre como reh茅n a un pueblo abandonado a su suerte (hasta por el propio gobierno).

El gobierno deb铆a, hasta por sentido com煤n, desmantelar todos los 谩mbitos no democr谩ticos que originaron la sedici贸n abierta. Despu茅s de haber sido alterada la democracia y asaltado el orden constitucional, adem谩s de atracado el Estado, el gobierno ten铆a la autoridad pol铆tica, que le hab铆a confiado el poder popular, para establecer y ejecutar jurisprudencia contra toda transgresi贸n al orden democr谩tico.

Pero el tufillo del triunfo otra vez les hizo creer la ilusi贸n de que ten铆an el poder. Que el MAS nunca se imagin贸 lograr ese rotundo 54%, se demostr贸 en la improvisada gesti贸n que, hasta el d铆a de hoy, da preocupantes muestras de una ausencia total de proyecto. Al desaparecer lo pol铆tico (que es la verdadera sustancia estatal) de la gesti贸n, los ministerios s贸lo saben viabilizar, a nombre de gesti贸n gubernamental, las agendas de los organismos multilaterales y las agencias financiadoras; los propios perfiles profesionales de quienes manejan las decisiones pol铆ticas, manifiestan una inclinaci贸n al manejo tecnocr谩tico del Estado, es decir, un abandono del horizonte plurinacional, que no es sino el continuismo de lo que ya se hab铆a manifestado en los 14 a帽os: el aburguesamiento del 鈥減roceso de cambio鈥.

En ese sentido, ciertas exigencias corporativistas francamente derechistas de este 煤ltimo tiempo, muestran que el 鈥渆mpoderamiento鈥 de diversos sectores, que son parte del movimiento popular, no devino en una toma de consciencia revolucionaria. Esto delata que el 鈥済obierno del cambio鈥 no entendi贸 el cambio, por eso no fue auspiciador de lo que era y deb铆a constituir al 鈥減roceso de cambio鈥 como revoluci贸n democr谩tico-cultural.

Se puede decir que la actual desidia gubernamental no es intencional, es m谩s bien la muestra de que no saben c贸mo lidiar con la coyuntura; aun no comprenden una l贸gica que, para colmo, no es nueva, ya se escenific贸 en el golpe (y hasta el d铆a de hoy, en todos los gabinetes, siguen creyendo que un an谩lisis de coyuntura es lo que sale de una reuni贸n de caf茅). En los 14 a帽os se aliment贸 asiduamente a los verdaderos operadores pol铆ticos de la derecha, los medios; y hasta el d铆a de hoy, despu茅s de dos a帽os, y con todos los conflictos atiz谩ndose medi谩ticamente, el gobierno no tiene la m谩s m铆nima idea de lo que es comunicaci贸n estrat茅gica y menos pol铆tica comunicacional.

La 煤ltima reuni贸n con la elite logiera camba, no s贸lo avala pol铆ticamente un menguado cabildo, como plataforma admisible de lo que es, en realidad, palestra fascista, sino que le brinda ingenuamente la legitimidad que buscaba el Comit茅 C铆nico de Santa Cruz para instalar definitivamente un nuevo caballo de Troya en la agenda pol铆tica: el censo (dem谩s est谩 decir que un censo no es la panacea que ahora la elite camba vende como amuleto sagrado al fanatismo religioso camba).

Todos los conflictos que se van acrecentando van generando la imposibilidad del ejercicio pol铆tico estatal, de tal modo que, con la agenda pol铆tica en manos de la oposici贸n fascista, que ya sabe tomar las calles, se vaya cercando a un gobierno que acabe cediendo todo. Lo triste es que, si se recuperase el ejercicio pol铆tico, fundamental para todo proyecto, el gobierno no da muestras de que pueda hacerse cargo de semejante tarea.

Esta carencia es muestra del desd茅n que se mostr贸 anteriormente, y se arrastra ahora, por la formaci贸n pol铆tica e ideol贸gica del pueblo. En pol铆tica, la argumentaci贸n es decisiva y muestra c贸mo el enfrentamiento es siempre primeramente discursivo. Instalar una narrativa es fundamental para darle sentido a la disputa pol铆tica.

Esa funci贸n cumpl铆an los partidos pol铆ticos como centros de formaci贸n ideol贸gica. Pero la derecha no necesita ya de los partidos, porque ahora los centros de de-formaci贸n pol铆tica lo constituyen las universidades y los medios de comunicaci贸n. Para enfrentar la narrativa fascista, el gobierno deb铆a de proponerse una estrategia comunicacional que restituya al pueblo como el verdadero sujeto democr谩tico, que desmantele las narrativas que legitimaron el golpe de Estado, adem谩s del desenmascaramiento sistem谩tico de los autores del rapto democr谩tico que, hoy en d铆a, gozan de la m谩s abierta impunidad.

Los primeros meses de gobierno, cuando se est谩 en el pico de legitimidad inicial, son los adecuados para tomar las medidas trascendentales que necesita un verdadero gobierno del cambio. 驴Qu茅 dec铆a Saint Just?: 鈥渓os que hacen revoluciones a medias no hacen sino cavar su propia tumba鈥. Lo triste es que en esa tumba puede comprometerse la vigencia del propio proyecto popular.

Ahora bien, ya no es tan f谩cil orquestar un nuevo golpe; sobre todo cuando hasta los auspiciadores del golpe del 2019 se llenaron de verg眉enza por la corrupci贸n descarada del infame 鈥済obierno de transici贸n鈥. El contexto es m谩s complicado. Pero un proceso de desestabilizaci贸n pol铆tica conviene a los neocons de Washington y sus planes de feudalizar sus 谩reas de influencia.

Este proceso de desestabilizaci贸n creciente, adem谩s inflamados por la usurpaci贸n de temas sensibles que el gobierno no ha sabido administrar pol铆ticamente, parece tener el objetivo del revocatorio. Adelantar elecciones es una apuesta ya no tan absurda, teniendo al l铆der del MAS haciendo de gobierno paralelo, provocando la percepci贸n de desgobierno en la opini贸n p煤blica (y aprovechada muy bien por los medios). Imponer como agenda pol铆tica la pelea por el liderazgo, no ha hecho sino desgastar m谩s una gesti贸n que dif铆cilmente puede lidiar con el desgaste que ya significa no saber administrar pol铆ticamente los conflictos. Ese empecinamiento por imponer, a toda costa, su candidatura, no har谩 otra cosa que unificar a la derecha. Ese c谩lculo es probable, porque adem谩s la derecha debe dar muestras, a sus patrocinadores externos, de que son capaces de voltear el tablero electoral y, por lo menos, promover un gobierno 鈥減rogre鈥 como el chileno (cuya figura presidencial no en vano tiene a Garc铆a Linera como su referente).

Como siempre la derecha ha dado muestras de desprecio por nuestro pa铆s, no es de extra帽ar que premeditadamente se propongan tambi茅n generar la implosi贸n de la fr谩gil estabilidad econ贸mica que todav铆a sit煤a a nuestro pa铆s como positivo referente mundial, en medio de la amenaza de una recesi贸n econ贸mica multiplicada. Pero nada en pol铆tica proviene de la suerte. Tampoco la esperanza es buena t谩ctica, o sea, el esperar que, por milagro, las cosas salgan bien.

En pol铆tica, el conocimiento juega un papel estrat茅gico; para la praxis sirve de poco la especulaci贸n, aunque sea erudita. De eso trata el descenso dial茅ctico, de poder interpretar los hechos para anticiparse a sus consecuencias. El pensar estrat茅gico no conoce por conocer sino piensa el presente pol铆tico para orientar la toma de decisiones. Por eso, un gobierno que enarbola el 鈥渃ambio鈥 como bandera, debiera de reafirmar el car谩cter profundamente pol铆tico de su presencia estatal y desatar estrat茅gicamente toda la estructura previa del Estado, para hacer posible una descolonizaci贸n efectiva del poder pol铆tico.

Esto supone un desmantelamiento de la estructura burocr谩tica, pero 茅sta es precisamente el bot铆n pol铆tico de quienes, hasta por herencia, conocen el manejo estatal; a quienes recurren los actores pol铆ticos para viabilizar su gesti贸n, es decir, para entramparse en la l贸gica burocr谩tica asumida como garant铆a del poder pol铆tico (siendo la cuesti贸n al rev茅s).

Si el gobierno calcula su permanencia sin proyecto, entonces ir谩 cediendo todo, o terminar谩 atrincher谩ndose hasta condenarse en la soledad, como sucedi贸 con el 鈥済obierno del cambio鈥. La 煤nica alternativa es siempre el pueblo. El verdadero poder no se asalta ni se toma, se construye, se crea, desde abajo, donde radica la soberan铆a de toda pol铆tica.

El pueblo, en tanto que pueblo, no siempre se manifiesta en sus dirigencias. Aparece en momentos cr铆ticos, sobre todo cuando el poder delegado, por desconocer la soberan铆a original, se cree due帽o de la soberan铆a. Aparece como portador y proyectista del horizonte pol铆tico. Lo que crea en su movilizaci贸n es el sentido y la direccionalidad de la praxis pol铆tica. S贸lo en ese contexto el proyecto pol铆tico adquiere vitalidad.

Por eso, en realidad, no se baja al pueblo, sino se asciende a lo que el pueblo ha constituido como proyecto y horizonte. Ese es el mandar obedeciendo. El poder obediencial que pretend铆a transformar el propio concepto de pol铆tica. Pero es, precisamente, lo que la clase pol铆tica constituida en burocracia, o sea, en politbur贸, desestima siempre, porque eso significa el fin de su propio poder.

Es f谩cil decir hay que volver a ser pueblo, pero es lo m谩s dif铆cil para una idiosincrasia pol铆tica (hasta de izquierda) que se ha constituida aristocr谩ticamente en la pir谩mide social donde el ascenso es s贸lo individual, como 煤nica posibilidad de ser algo en el universo liberal. El 鈥渞evolucionario鈥 que ha naturalizado aquello ser谩 siempre un operador del esp铆ritu conservador que anida tambi茅n al interior de toda revoluci贸n. Es lo que har谩 posible su propia traici贸n. Por eso acaba cavando su propia tumba, cuando cree que se puede hacer revoluciones a medias.