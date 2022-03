–

March 18, 2022

El 2 de agosto Santiago Samka Mamani mutil贸 la nariz de la estatua de Crist贸bal Col贸n que se encuentra en la ciudad de La Paz. Este martes se realiz贸 la audiencia de medidas cautelares donde el juzgado a cargo del Juez Javier Vargas Arancibia fij贸 una nueva para este viernes 18 de marzo. El joven aymara y dirigente de la comunidad 脩u帽umayani de la Segunda Secci贸n del Municipio de Mecapaca, hab铆a solicitado ser juzgado por la justicia ind铆gena. En este marco, las autoridades originarias presentaron un Conflicto de Competencia Jurisdiccional, con un pedido para que la justicia ordinaria se retire del caso.

Por Mink鈥檃 Comunicaci贸n en Red Eco.

Desde que se conoci贸 la criminalizaci贸n del joven dirigente campesino, se lleva adelante una campa帽a con diferentes organizaciones sociales en Bolivia e incluso a nivel internacional. Estos grupos, que tambi茅n ayudan a visibilizar las atrocidades que suced铆an durante el golpe de estado ocurrido en 2020, respaldan a Samka Mamani y concuerdan en que debe volver a su comunidad para ser juzgado por la justicia originaria.

Este martes tambi茅n se realiz贸 una movilizaci贸n, Plant贸n acompa帽ando a Samka Mamani. Las autoridades ind铆genas y concurrentes fueron hasta el Monumento de Crist贸bal Col贸n para poder inspeccionar los da帽os que el joven habr铆a realizado.

鈥淰amos a volver a realizar una presentaci贸n donde pediremos que el joven sea juzgado bajo los par谩metros de la justicia ind铆gena porque la paridad de estas formas de justicia est谩 contemplada en la Constituci贸n Plurinacional鈥, indic贸 el abogado alte帽o David Ticona Balboa a Mink鈥檃 Comunicaci贸n.

Samka, en tanto, indic贸 que no asistir谩 a ninguna de las pr贸ximas audiencias, ya que considera que la justicia ordinaria es ignorante: 鈥淩eto a Iv谩n Arias que me meta a la c谩rcel鈥, se帽al贸 refiri茅ndose al actual alcalde pace帽o, un ex ministro del gobierno de Jeanine A帽ez. Es decir, un funcionarios con una clara mirada conservadora y republicana.

El joven aymara ya hab铆a manifestado anteriormente que har铆a caso omiso a la justicia ordinaria al se帽alar: 鈥淢i comunidad tiene el Consejo de Justicia Ind铆gena Originaria, y esto tiene el mismo peso que la justicia ordinaria. Tiene la misma jerarqu铆a. Eso dice la constituci贸n pol铆tica del estado鈥.

En un conversatorio virtual, realizado por el colectivo 鈥淕uerreros Alte帽os鈥, Javier Cruz Butr贸n hab铆a declarado que 鈥渃uando este fiscal acusa al hermano Samka por la nariz de Col贸n, lo acusa ante el juez sin cumplir el art. 391 del C贸digo de Procedimiento Penal que dice que tanto el fiscal como el juez, tiene que ser asistido por un perito en cuestiones ind铆genas. En la acusaci贸n deber铆a contar con el informe del perito鈥.

Por su parte, la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), respald贸 a Samka, quien mutil贸 la estatua de Crist贸bal Col贸n, el d铆a del indio, conmemorado el a帽o pasado. El dirigente nacional Humberto Claros indic贸: 鈥淰amos a respaldar a nuestro afiliado que est谩 injustamente procesado por la justicia ordinaria, impulsada por el alcalde de La Paz, Iv谩n Arias, pedimos que esas estatuas sean retiradas y llevadas a un museo鈥.

