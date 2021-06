–

De parte de Anarquia.info June 16, 2021 3 puntos de vista

Consideraciones sobre la operaci贸n 芦Ritrovo禄 y las solicitudes de vigilancia especial

Un a帽o despu茅s de la operaci贸n 芦Ritrovo禄 llegaron solicitudes de vigilancia especial de 5 a帽os con residencia obligatoria contra 7 compa帽erxs implicadxs en la investigaci贸n. Se ha fijado una audiencia para el 12 de julio. La medida nos parece totalmente acorde con lo ocurrido tanto en el pasado reciente (Cagliari y G茅nova) como en el m谩s remoto. Ante el fracaso o la dr谩stica remodelaci贸n del contenido de la investigaci贸n, se intenta golpear a lxs mismxs con otros medios. La intenci贸n es claramente la de no rendirse, debilitar los contextos en los que pensar y organizar la cr铆tica y la oposici贸n al statu quo es una pr谩ctica que se mantiene constante, incluso por el simple hecho de que lxs compa帽erxs se sientan constantemente vigiladxs, respir谩ndoles en la nuca, tratando de presionarlxs.

La vigilancia especial, y de otra manera las medidas 芦menores禄 de custodia como la residencia obligatoria y la prohibici贸n de residencia, son medidas tan tortuosas como viles. Quien se ve afectado por ellas queda aislado de una forma que no es tan dura como las medidas de la detenci贸n. Sin embargo, aunque con medios diferentes, el objetivo del Estado sigue siendo el mismo: reducir el espacio de los que act煤an, quitar de en medio a lxs que se exponen y dar un aviso a quien pretende hacerlo. Y puede conseguirlo tanto con la c谩rcel como con otras medidas, aunque sean m谩s leves. Es cuando lxs compa帽erxs desaparecen de los contextos en los que hab铆an estado luchando hasta ahora, precisamente por estas medidas, cuando podemos comprobarlo. Y aunque no nos sorprende que la solidaridad no se exprese con el mismo 铆mpetu que las detenciones, queremos se帽alar que lo que pretenden es muchas veces lo mismo: detener los caminos de la lucha. Y no podemos permitir que lo consigan.

Por lo tanto, parece esencial primero colectivizar el contenido de estas solicitudes y luego esperar que el debate y la resistencia contra estas medidas se extiendan, tambi茅n teniendo en cuenta el grueso de la vigilancia solicitada sobre el territorio nacional en los 煤ltimos meses: 4 en Cagliari, 2 en G茅nova (una de ellas actualmente en vigor), 1 en Tur铆n, 7 en Bolonia (precedidas de otras 2 en la provincia, una de las cuales fue rechazada y la otra aplicada).

En cuanto a estas investigaciones, podemos decir que, en l铆nea con el punto de partida, son decididamente chapuceras. En primer lugar las medidas de vigilancia se han solicitado no por 芦peligrosidad gen茅rica禄 sino por una denominada 芦cualificada禄, es decir, destinada a personas investigadas por determinados tipos de delitos; en este caso concreto, delitos de terrorismo (coma 芦d禄 del apartado del c贸digo penal sobre las personas afectadas). A pesar de ello, la acusaci贸n de terrorismo que se desprende de los papeles judiciales est谩 vinculada a la Operaci贸n Ritrovo -en la que todav铆a hay compa帽erxs investigadxs- que hace un a帽o se sald贸 con siete detenciones y cinco 贸rdenes de residencia obligatoria. Por tanto, metodolog铆a ya vista: primero el fiscal lanza acusaciones de terrorismo -rechazadas tanto por el Tribunal de Revisi贸n como por el de Casaci贸n tras un recurso presentado por el fiscal- y luego utiliza la misma acusaci贸n para demostrar la peligrosidad basada precisamente en el terrorismo.

En cuanto al contenido, las 7 solicitudes est谩n bastante centradas en el individuo. Sin embargo, todas comparten una introducci贸n com煤n, que recuerda la visi贸n preventiva exaltada por el fiscal Dambruoso al principio de la Operaci贸n Ritrovo y el concepto represivo-pand茅mico seg煤n el cual en el curso del a帽o pasado hubo supuestamente 芦infiltraci贸n de anarquistas locales en el tejido social con la intenci贸n de 芦explotar la ira禄 generada por las estrictas limitaciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia Covid-19, y dirigirla contra las instituciones democr谩ticas libres禄*.

Se menciona a alguien como titular del espacio informativo 芦Il Tribolo禄 (del que se incautaron pancartas y banderas, por lo que se considera que est谩 a disposici贸n personal del titular), o como participante activo en la edici贸n del bolet铆n antiprisi贸n OLGA. Otros son mencionados como participantes en manifestaciones y concentraciones a nivel nacional e internacional, en particular en la lucha contra la represi贸n y la solidaridad con lxs compa帽erxs en prisi贸n.

Naturalmente, hay pasajes contradictorios. Para algunos, la peligrosidad personal se deduce por la posesi贸n de instrumentos inform谩ticos de protecci贸n de la intimidad. Para otros, por el contenido (transcripci贸n de cartas, folletos, informes sobre reuniones) extrapolado de piezas de comunicaci贸n encontradas en dispositivos inform谩ticos no encriptados.

En algunas de las solicitudes se hace m谩s hincapi茅 en los 芦curr铆culums禄 militantes, a partir de las primeras denuncias (informadas superficialmente con errores y erratas); en otras se hace hincapi茅 en los acontecimientos ocurridos el a帽o pasado, incluyendo las manifestaciones en solidaridad con lxs presxs tras la revuelta de marzo de 2020 y la participaci贸n activa en la Asamblea en solidaridad con lxs presxs, adem谩s de la correspondencia con estos 煤ltimos, por lo que a algunxs se les da un papel de 芦conexi贸n禄 entre lxs compa帽erxs dentro y fuera de las c谩rceles a nivel nacional.

Y luego este pasaje: 芦La puesta en com煤n de las din谩micas revolucionarias de lucha en el contexto anti-carcelario y en solidaridad con lxs anarquistas insurreccionalistas encarceladxs pertenecientes a la FAI/FRI 芦abarca ideol贸gicamente禄 una proyectualidad subversiva que apunta a la insurrecci贸n violenta, explotando y fomentando tambi茅n las revueltas carcelarias禄*. La adhesi贸n ideol贸gica ser铆a una condici贸n para llevar a cabo las solicitudes de medidas preventivas. Dambruoso lo viene diciendo desde el a帽o pasado y contin煤a por este camino sin pensarlo dos veces. El fiscal, cuya execrable carrera en la fiscal铆a de Mil谩n se construy贸 sobre la represi贸n contra el llamado terrorismo isl谩mico, intenta hoy seguir las mismas pistas contra lxs anarquistas. Y esto ser铆a risible dado su escaso 茅xito, si no fuera porque precisamente con investigaciones similares sobre el terrorismo, basadas exactamente en la adhesi贸n ideol贸gica, 茅l y otrxs fiscales imponen a帽os de prisi贸n o medidas preventivas a diestro y siniestro.

La contraparte ataca y lo hace con constancia, manteniendo una especie de 芦est谩ndar punitivo禄, como forma de decir que el Estado no baja de un determinado nivel de represi贸n, en cuanto a los a帽os infligidos y a la tipolog铆a de las medidas (preventivas y no) dictadas. Si el nivel del conflicto baja la represi贸n avanza, o al menos no retrocede. Precisamente porque, lo dicen ellos mismos, el objetivo es 芦prevenir禄, una vuelta a los 芦a帽os calientes禄.

Y nosotrxs pensamos que debemos partir exactamente de aqu铆. Frente a su prevenci贸n, queremos oponer la nuestra, organizando y lanzando luchas y discursos que este en茅simo movimiento represivo quiere romper.

*Citas de solicitudes de vigilancia especial

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A