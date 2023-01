–

De parte de Socialismo Libertario January 9, 2023 171 puntos de vista

Estaba escrito que pod铆a suceder y ha sucedido: una imitaci贸n en Brasil de lo que hicieron los trumpistas en Capitol Hill hace dos a帽os. La escoria bolsonarista ha escenificado una manifestaci贸n en Brasilia en nombre del no reconocimiento de la validez del resultado electoral y del 茅xito de Lula, pidiendo una intervenci贸n de los militares. Gracias a la connivencia y complicidad del gobernador del Distrito Federal de Brasilia (exbolsonarista) y de las fuerzas de la polic铆a, los man铆pulos han ocupado por la fuerza el Parlamento y otros edificios del poder (vac铆os), vandaliz谩ndolos. Al cabo de pocas horas han sido desalojados por las fuerzas militares y Bolsonaro (鈥渇uera鈥, en Estados Unidos) se ha desvinculado de este delirante intento de 鈥済olpe democr谩tico鈥, reivindicando su 鈥渞espeto a la ley y a la Constituci贸n鈥. En realidad este fascistoide mis贸gino y criminal si por una parte quiere y debe seguir incitando a sus seguidores, por otra debe tambi茅n tomar precauciones -tras la toma de posesi贸n de Lula- del peligro de ser procesado y condenado penalmente por algunas de sus conductas como presidente, in primis de la pol铆tica negacionista del covid que ha tenido terribles consecuencias para la poblaci贸n.

El intento golpista de Brasilia ha acabado antes de empezar, tambi茅n porque en esta fase la mayor铆a de las 茅lites dominantes y de la c煤pula militar del pa铆s no consideran 煤til ni preferible una soluci贸n neogolpista o bolsonarista. Pero el peligro para la gente voluntariosa en el pa铆s contin煤a y es serio: el consenso en Bolsonaro y en sus desvalores en sectores amplios de la sociedad perdura y una parte de sus seguidores est谩n organizados en verdaderas bandas armadas, acostumbradas a usar la violencia y a menudo fuera de control. Lula y el PT, m谩s all谩 de declaraciones grandilocuentes sobre la defensa de la Amazon铆a y de los derechos humanos, han situado la victoria electoral y la nueva presidencia en un programa moderado y fiel a los deseos de las clases dominantes.

Por eso y por su misma naturaleza, esta izquierda no podr谩 ni sabr谩 representar, lamentablemente, una barrera v谩lida a la degradaci贸n social en curso y al peligro representado por la derecha de Bolsonaro y sus bandas.