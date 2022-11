–

Derrotado en las urnas el 30 de octubre por el presidente electo Luiz In谩cio Lula da Silva, el ultraderechista Jair Bolsonaro expres贸 a sus allegados que teme que su liderazgo pol铆tico sea olvidado y vaciado al mantenerse al margen del poder durante al menos cuatro a帽os.

Por Juraima Almeida.

Cuando a煤n falta poco m谩s de un mes para hacer las maletas y abandonar el Palacio da Alvorada, la transici贸n amenazaba con ser tumultuosa por la mala relaci贸n entre los candidatos y las constantes acusaciones del ultraderechista contra el sistema electoral.

El 28 de agosto, en un encuentro con grupos evang茅licos durante una visita a Goiania, Bolsonaro dijo tener tres alternativas para su futuro pr贸ximo: 鈥渆star preso, muerto o la victoria. Pueden estar seguros de que la primera alternativa no existe; estoy haciendo lo correcto y no le debo nada a nadie鈥, se帽al贸. Pero hoy vive una cuarta alternativa鈥

Tres d铆as antes hab铆a sufrido un rev茅s, cuando el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, rechaz贸 su pedido de iniciar un proceso de destituci贸n contra Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal y miembro de la Corte Suprema de Justicial, quien ordenara investigar al presidente por cr铆menes de 鈥渃alumnia鈥 e 鈥渋ncitaci贸n al crimen鈥.

Antes de viajar a Goiania, Bolsonaro, quien no remontaba en las encuestas, incentiv贸 a la poblaci贸n a armarse: 鈥渢odo el mundo tiene que comprar un rifle. Un pueblo armado jam谩s ser谩 esclavizado鈥, declar贸. Y, respondiendo a las preocupaciones por la inflaci贸n, agreg贸: 鈥渟茅 que es caro. Alg煤n idiota puede decir 鈥榯ienes que comprar frijoles鈥. Hombre, si no quieres comprar un rifle, no molestes a quien quiera comprarlo鈥.

Hoy es improbable que un Congreso saliente apruebe reformas de importancia. Entre los asuntos pendientes que el legislativo ech贸 a andar tras la primera vuelta de las elecciones, hay un proyecto de ley que criminaliza con hasta 10 a帽os de prisi贸n a las empresas encuestadoras si estas fallan en sus predicciones, una medida apoyada por el bolsonarismo, que sigue 鈥揳l igual que Donald Trump en EEUU- denunciando fraude.

El futuro pol铆tico de Bolsonaro es una inc贸gnita. Es probable que elija volver a R铆o de Janeiro, donde inici贸 su carrera pol铆tica como concejal y que luego represent贸 como diputado federal en Brasilia durante casi tres d茅cadas. Y, aunque el alcalde de la ciudad es de izquierda, el gobernador del Estado, Cl谩udio Castro, es su aliado.

Pocos creen en su retiro, con dos hijos congresistas, otro que es concejal de Rio, con varios de los estados m谩s importantes del pa铆s gobernados por sus aliados, yl a mayor铆a en el Congreso, Bolsonaro conservar谩 una gran influencia en la derecha brasile帽a.

M么nica Bergamo se帽ala en Folha de Sao Paulo que, adem谩s del largo tiempo que estar谩 fuera de los focos de la pol铆tica institucional, tambi茅n cuenta con la 鈥榮ombra鈥 de pol铆ticos en ascenso en el campo de la derecha, que pueden robarle a煤n m谩s protagonismo. Tarc铆sio de Freitas, gobernador electo de S茫o Paulo y exministro de Bolsonaro, es uno de los nombres que se perfilan como posibles l铆deres del sector. Reelegido para el gobierno de Minas Gerais en la primera vuelta, Romeu Zema tambi茅n figura en la lista.

Adem谩s, Bolsonaro, que responde a cuatro acusaciones en el Supremo Tribunal Federal, teme ser arrestado tras dejar el cargo y perder el foro privilegiado. A sus seguidores, el mandatario derrotado asegura que reaccionar谩 en caso de intento de detenci贸n.

驴Condenado al ostracismo?

鈥淐uando era diputado, Bolsonaro tuvo una etapa porque hac铆a propuestas que eran aberraciones y declaraciones violentas que llamaban la atenci贸n, pero ahora eso se acab贸鈥, se帽ala el periodista Joaquim de Carvalho, para quien 鈥渓a tendencia de Bolsonaro es aislarse鈥.

Agrega que 鈥渢iene un n煤mero de simpatizantes no relevante, bajar谩 mucho la votaci贸n de sus hijos y los que ayud贸 a elegir de alguna manera tratar谩n de quemarlo. 驴Qu茅 puede exigirle a la gente? Y para otros, hay inter茅s en no ser reh茅n de Bolsonaro鈥.

鈥淏olsonaro y Lula son dos personas que se movilizan, eso es un hecho. Resulta que Lula tiene un partido, una organizaci贸n, una idea muy clara, y puede hacer pol铆tica sin gobierno, sin alcald铆a, como siempre lo ha hecho. Y Bolsonaro tendr谩 esa dificultad鈥, a帽ade

Cuando era diputado, ten铆a un p煤blico, un escenario. Ya no se puede ver como folcl贸rico, hoy eso es viejo, ya no se puede hacer eso, y no tiene ning煤n movimiento organizado en la sociedad. Y tendr谩 la oposici贸n feroz de los que fueron bolsonaristas y fueron electos禄, concluy贸 Joaquim de Caravalho.

El perdedor no tiene nada que perder. Saludar谩 a los cadetes y ser谩 adulado por la extrema derecha, porque es todo lo que le queda, afirma Mois茅s Mendes, quien recuerda que en la 煤nica aparici贸n p煤blica tras ser derrotado, fue incluso el Tribunal Supremo al que atac贸 sistem谩ticamente en los dos 煤ltimos a帽os.

Bolsonaro no se montar谩 en su moto ni comer谩 pastel en la feria de Brasilia. Ir谩 al encuentro de los soldados, que han recibido a los bolsonaristas acampados frente a sus cuarteles desde la derrota.

鈥淓s la jugada de un hombre desesperado, que intenta conservar su base militar a toda costa. Bolsonaro, incluso sin rumbo y sin futuro, ya no teme a nada. Oye lo que espera o铆r. Los abogados, los informantes, los del Centr茫o y los propios militares le dijeron al tipo que no pasar谩 nada cuando deje el gobierno鈥, se帽ala Mendes.

A帽ade que no tiene por qu茅 temer a la Justicia, porque la mayor铆a de los juicios que enfrentar谩 transitar谩n lentamente por tribunales de primera instancia y que todo est谩 listo para que el Tribunal Supremo sea hostigado y amordazado por el Senado. Ni la justicia tendr谩 armas para cercar a familiares, amigos de la familia, empresarios protegidos, milicianos y hasta militares investigados por involucramiento con los vampiros de la venta de vacunas durante la pandemia.

Bolsonaro reunir谩 a sus seguidores frente a la Academia Militar das Agulhas Negras, principal escuela de formaci贸n de los oficiales del Ej茅rcito, hasta que entregue el cargo a Lula, cuando la hip贸tesis de una ruptura constitucional es cada vez m谩s improbable.

鈥淓l perdedor no tiene nada que perder. Saludar谩 a los cadetes y ser谩 adulado por la extrema derecha, porque eso es todo lo que le queda. No es mucho, pero puede ser suficiente para que sobreviva, aunque sea a pan y agua, hasta que sea considerado pol铆ticamente muerto por el propio fascismo鈥, concluye Mendes.

* Investigadora brasile帽a, analista asociada al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

