July 26, 2021

Las ventas de la industria b茅lica contin煤an a pesar de las pruebas constantes y abrumadoras de las atrocidades en Yemen vinculadas a las armas europeas.

Para ilustrar c贸mo las industrias armament铆sticas y los gobiernos europeos siguen benefici谩ndose de la guerra en Yemen mediante la exportaci贸n de armas a Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos (EAU), Forensic Architecture, en colaboraci贸n con el European Center of Contitutional and Human Rights (ECCHR), Mwatana for Human Rights, Yemeni Archive y Bellingcat, han desarrollado el mapa interactivo Bombings in Yemen (Bombardeos en Yemen).

Aplicando t茅cnicas gr谩ficas y cartogr谩ficas a la informaci贸n obtenida a partir de una amplia investigaci贸n de campo, una investigaci贸n de c贸digo abierto y un an谩lisis jur铆dico, la plataforma ilustra el impacto de las exportaciones de armas europeas en los continuos ataques contra civiles, infraestructuras civiles y lugares con patrimonio cultural. Para ello, el mapa expone las relaciones entre los ataques a茅reos documentados, los restos de armas europeas encontrados y una cronolog铆a de las exportaciones de armas de los pa铆ses europeos a la coalici贸n. La plataforma muestra que estas exportaciones continuaron a pesar de las pruebas constantes y abrumadoras de las atrocidades en Yemen vinculadas a las armas europeas.

En diciembre de 2019, ECCHR, Mwatana for Human Rights y otras organizaciones europeas asociadas entre las que se encuentra el Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau, pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara las responsabilidades penales de los ejecutivos corporativos y gubernamentales de Francia, Alemania, Italia, Espa帽a y el Reino Unido. Las organizaciones sostienen que, al emitir autorizaciones de exportaci贸n y exportar armas a Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos, estos actores europeos pueden estar contribuyendo a graves violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen, incluidos cr铆menes de guerra.

芦La guerra en curso en Yemen ha causado la muerte y las heridas de miles de civiles. Las autoridades fiscales internacionales y nacionales que est谩n investigando las responsabilidades penales de los actores europeos corporativos y gubernamentales que alimentan los cr铆menes en Yemen pueden utilizar la plataforma como una herramienta de apoyo禄, explica Canelle Lavite, del ECCHR. 芦Sin embargo, la plataforma puede ser utilizada por todo aquel que est茅 interesado en saber m谩s sobre el papel de los actores europeos en la guerra禄.

芦Nuestra plataforma muestra que las empresas de armas europeas y los pa铆ses europeos son fundamentales para que la Coalici贸n pueda continuar su asalto a los civiles en Yemen. La plataforma tambi茅n demuestra c贸mo su continuo comercio de armas, a pesar de la abrumadora documentaci贸n de las violaciones, hace que las empresas y los pa铆ses europeos sean inexcusablemente c贸mplices de posibles cr铆menes de guerra禄, Omar Ferwati, Arquitectura Forense.

鈥淓sta herramienta permite aportar datos e informaci贸n de manera visual y accesible al p煤blico general sobre las exportaciones de armas, a la vez que refuerza las acciones de incidencia con un soporte visual que muestra las responsabilidades de los pa铆ses europeos en el conflicto鈥, apunta Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau.

La comunicaci贸n de la CPI forma parte de las acciones legales de ECCHR para ayudar a romper las injustas relaciones de poder econ贸mico, social, pol铆tico y legal en todo el mundo.

M谩s informaci贸n sobre las acciones legales en relaci贸n con los ataques a茅reos llevados a cabo por la coalici贸n liderada por Arabia Saud铆 y los EAU: aqu铆.

Fuente: https://rebelion.org/bombardeos-en-…