De parte de Nodo50 February 11, 2023 276 puntos de vista

Mientras un grupo de bomberas y bomberos forestales de las BRIF se preparan para viajar a Chile con la intenci贸n de colaborar con la emergencia de incendios forestales que azota el pa铆s sudamericano, el resto de componentes de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales est谩n mostrando su rechazo a las pruebas excluyentes que deben pasar todos los a帽os. 鈥淪e nos realizan anualmente una serie de pruebas tanto m茅dicas como de esfuerzo f铆sico, en las cuales, se nos eval煤a nuestra condici贸n f铆sica. En nuestra profesi贸n se nos realiza el mayor n煤mero de pruebas m茅dicas posibles debido a nuestras funciones, como ser铆a; una espirometr铆a, una prueba de tensi贸n arterial, un electrocardiograma, etc鈥 hasta aqu铆, algo com煤n en casi todos los trabajos como es hacer un reconocimiento m茅dico, salvo por una salvedad, si no las superamos, o lo que es lo mismo, no damos el APTO, optamos a 5 puestos por base de los llamados 鈥渟egunda actividad鈥, siendo m谩s de 50 bomberos y bomberas forestales por base, que una vez completas dichas plazas, el final est谩 claro, el despido鈥 declaran desde la secci贸n sindical de CGT BRIF.

La realidad para los bomberos y bomberas forestales, no s贸lo 煤nicamente para las BRIF, sino tambi茅n para el resto de los dispositivos de incendios de las comunidades aut贸nomas, es que nos encontramos que anualmente nos tenemos que 鈥渏ugar鈥 el puesto de trabajo con unas pruebas excluyentes que realizan las mutuas laborales que contratan las diversas empresas del estado y comunidades aut贸nomas. Tener la tensi贸n arterial el d铆a del reconocimiento medico con valores diferentes a los establecidos por la empresa y la mutua, puede significar acabar en un despido. Igualmente, si el Pack-Test o com煤nmente llamado 鈥渓a prueba de la mochila鈥 (que es realizar 4,800 km con 20 kilos a la espalda en menos de 45 minutos) no es superada por los bomberos y bomberas forestales, se consideran no aptas y puede acabar en despido.

Las preguntas que nos hacemos son: 驴c贸mo es posible que despu茅s de una vida apagando incendios forestales, con la carga f铆sica y mental que esto conlleva, nos quedemos en la calle? 驴No ser铆a lo l贸gico que las mutuas laborales se encargasen de las personas no aptas como una baja laboral m谩s, sin que esto conllevase el despido? Exigimos que las empresas como TRAGSA reubique a los bomberos y bomberas forestales en un puesto acorde a su condici贸n f铆sica, exigimos tambi茅n al estado que tome cartas en este asunto, puesto que los bomberos y bomberas forestales trabajamos para ellos y tambi茅n para las comunidades aut贸nomas, y no tener unos coeficientes reductores, o lo que es lo mismo, una edad de prejubilaci贸n acorde a nuestras funciones, nos parece indigno.

Por lo tanto, a d铆a de hoy, exigimos unas pruebas NO excluyentes para poder tener un futuro como bomberos y bomberas forestales.