March 14, 2023

La Secci贸n Sindical de Bomberos Forestales de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en el Pa铆s Valenciano exige tener un operativo completo los 365 d铆as del a帽o, frente al planteamiento de unidades de refuerzo en el periodo estival.

La Secci贸n Sindical de Bomberos Forestales de CGT exige a la administraci贸n un 鈥渙perativo completo los 365 d铆as del a帽o, frente al planteamiento de seguir manteniendo las unidades de refuerzo que pertenece al pasado鈥. Los Bomberos Forestales explican que 鈥渆n la actualidad continuamos con el mismo modelo de servicio de bomberos forestales del siglo pasado, que ampl铆a el operativo con unidades de refuerzo en el per铆odo estival, cuando ha quedado demostrado que el cambio clim谩tico ha deslocalizado y ampliado el periodo de incendios, pero adem谩s tras la firma del Reglamento de bomberos forestales hace tres a帽os o con la aprobaci贸n del decreto de la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE), actuamos en muchas m谩s situaciones, como inundaciones, nevadas, b煤squeda de personas y otras muchas emergencias鈥.

Desde la organizaci贸n anarcosindicalista solicitan ante el incremento de ciudadan铆a en las zonas forestales el mes que viene por las fiestas de Semana Santa y Pascua se cuente con el 100% del operativo ya que el personal de refuerzo no estar谩 activo hasta el uno de mayo. Adem谩s desde CGT recuerdan que el personal fijo discontinuo ni siquiera tiene derecho a elegir como marca el Estatuto de los Trabajadores la mitad de su periodo de vacaciones, pasa el reconocimiento m茅dico fuera de su periodo de contrataci贸n, asumiendo los gastos de desplazamiento, adem谩s denuncian 鈥渄iscriminaci贸n con el resto de personal fijo al tener que pasar la prueba de banco鈥, que califican como 鈥渄esfasada y nada objetiva鈥, cuando ya se acord贸 en el nuevo convenio que ni el personal helitransportado, ni el personal de tierra de refuerzo tendr铆a que pasarla, atendiendo a que todo el personal fijo estar铆a sometido al mismo reconocimiento m茅dico.

Los Bomberos Forestales de CGT denuncian que 鈥渁 d铆a de hoy las unidades de refuerzo no cuentan con los mismos veh铆culos, ni el mismo material para atender con garant铆as las emergencias鈥. Los veh铆culos de las unidades de refuerzo afirman 鈥渟on alquilados a Leaseplan y debido al carruaje, no les cabe la tabla espinal para la extracci贸n de v铆ctimas, junto con el material que acompa帽a como f茅rulas, de hecho los equipos de protecci贸n van en el mismo habit谩culo que las herramientas manuales y mec谩nicas鈥.

CGT explica que las unidades de refuerzo 鈥渘i tan siquiera cuentan con el mismo material para realizar el ejercicio f铆sico en las bases que no son compartidas con el personal anual鈥.

Bombers Forestals exigeixen operatiu complet durant tot l鈥檃ny

La Secci贸 Sindical de Bombers Forestals de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) al Pa铆s Valenci脿 exigeix tindre un operatiu complet els 365 dies de l鈥檃ny, enfront del plantejament d鈥檜nitats de refor莽 en el per铆ode estival.

La Secci贸 Sindical de Bombers Forestals de CGT exigeix a l鈥檃dministraci贸 un 鈥渙peratiu complet els 365 dies de l鈥檃ny, enfront del plantejament de continuar mantenint les unitats de refor莽 que pertany al passat鈥. Els Bombers Forestals expliquen que 鈥渆n l鈥檃ctualitat continuem amb el mateix model de servei de bombers forestals del segle passat, que amplia l鈥檕peratiu amb unitats de refor莽 en el per铆ode estival, quan ha quedat demostrat que el canvi clim脿tic ha deslocalitzat i ampliat el per铆ode d鈥檌ncendis, per貌 a m茅s despr茅s de la signatura del Reglament de bombers forestals fa tres anys o amb l鈥檃provaci贸 del decret de la Unitat Valenciana d鈥橢merg猫ncia (VE), actuem en moltes m茅s situacions, com a inundacions, nevades, cerca de persones i moltes altres emerg猫ncies鈥.

Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista sol路liciten davant l鈥檌ncrement de ciutadania en les zones forestals el mes que ve per les festes de Setmana Santa i Pasqua es compte amb el 100% de l鈥檕peratiu, ja que el personal de refor莽 no estar脿 actiu fins a l鈥檜 de maig. A m茅s des de CGT recorden que el personal fix discontinu ni tan sols t茅 dret a triar com a marca l鈥橢statut dels Treballadors la meitat del seu per铆ode de vacances, passa el reconeixement m猫dic fora del seu per铆ode de contractaci贸, assumint les despeses de despla莽ament, a m茅s denuncien 鈥渄iscriminaci贸 amb la resta de personal fix en haver de passar la prova de banc鈥, que qualifiquen de 鈥渄esfasada i gens objectiva鈥, quan ja es va acordar en el nou conveni que ni el personal helitransportat, ni el personal de terra de refor莽 hauria de passar-la, at茅s que tot el personal fixe estaria sotm茅s al mateix reconeixement m猫dic.

Els Bombers Forestals de CGT denuncien que 鈥渉ui dia les unitats de refor莽 no compten amb els mateixos vehicles, ni el mateix material per a atendre amb garanties les emerg猫ncies鈥. Els vehicles de les unitats de refor莽 afirmen 鈥渟贸n llogats a Leaseplan i a causa del carruatge, no els cap la taula espinal per a l鈥檈xtracci贸 de v铆ctimes, juntament amb el material que acompanya com a f猫rules, de fet els equips de protecci贸 van en el mateix habitacle que les eines manuals i mec脿niques鈥.

CGT explica que les unitats de refor莽 鈥渘i tan sols compten amb el mateix material per a realitzar l鈥檈xercici f铆sic en les bases que no s贸n compartides amb el personal anual鈥.