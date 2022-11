–

En 1996, se cumplieron los veinte a├▒os del golpe de Estado. Intensas movilizaciones prepararon la conmemoraci├│n. Como era habitual, habr├şa dos marchas: por un lado, la Asociaci├│n de Madres de Plaza de Mayo, conducida por Hebe de Bonafini; por otro, la L├şnea Fundadora que sol├şa moverse con las Abuelas de Plaza de Mayo y con la CTA.

Ambas terminar├şan en un recital.

Hebe convoc├│ a una ocupaci├│n de la Plaza de Mayo desde el jueves 21 de marzo, despu├ęs de la tradicional ronda, hasta el domingo 24 a las 0 horas, cuando dar├şa su discurso. El mismo jueves, las Madres tomaron sorpresivamente el Cabildo, donde leyeron una proclama. Para el s├íbado 23 de marzo, convocaron un recital en el que actuar├şan Los Fabulosos Cadillacs, Actitud Mar├şa Marta, Todos Tus Muertos y Fito P├íez. El problema fue que Menem tramit├│ ante la justicia la prohibici├│n del recital con el argumento de que las Madres no hab├şan hecho las gestiones correspondientes para obtener el permiso y solicitar la concurrencia de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del evento. Fue una provocaci├│n que demostraba la imposibilidad de bloquear aquello que ya resultaba irreversible. Porque la justicia no hizo lugar al requerimiento y porque las Madres no reclamaban ni quer├şan la presencia del Estado. Nunca pidieron permiso para ocupar la Plaza, menos lo iban a hacer ahora. Ni polic├şa ni nada por el estilo.

No iban a aceptar que ninguna fuerza de seguridad ÔÇötodas comprometidas con la represi├│n y con la reiteraci├│n de casos de gatillo f├ícil que proliferaban impunes entre los j├│venes pobres de los barrios populares y en los recitales de rockÔÇöcustodiara el acto. Dijo Hebe, con su tradicional elocuencia explosiva, que los sacar├şa a patadas y que ÔÇťlas Madres nos cuidamos solasÔÇŁ. Esta cuesti├│n, bastante l├│gica teniendo en cuenta todo lo que se jugaba en la situaci├│n, solo expresaba la mitad del enunciado: pues no tan solas. Hebe nos puso en un brete. Ella pensaba que un oscuro asesor suyo, que luego mostrar├şa su oscuro rostro involucrando a las Madres en operaciones econ├│micas indebidas, resolver├şa todo; ├ęl y sus cinco p├║beres seguidores que lo ten├şan por l├şder. Junto a algunos grupitos independientes m├ís, y viendo la inconsistencia del asunto, nos hicimos cargo y asumimos la ÔÇťseguridadÔÇŁ del acto. Establecimos un cord├│n que separaba el escenario del enorme gent├şo que se amuchaba en la plaza. Unos cien mil pibes de todas partes acudieron al evento musical y de la memoria. Eran j├│venes a los que nadie les hablaba. Ni el Estado ni los partidos: solo el rock y las Madres. Tan conmovedor como potente desde el punto de vista pol├ştico, y preocupante respecto a nuestro quehacer esa noche. Nos mir├íbamos entre asombrados y alarmados. Nos hab├şamos calzado unas remeras blancas, con la silueta del pa├▒uelo blanco estampada y alguna leyenda extra├şda del gran acervo de frases con las que las Madres han se├▒alado y problematizado la historia desde la dictadura en adelante. Ser├şamos no m├ís de veinte entre la agrupaci├│n El Mate y la CUT (Corriente Universitaria de Trabajadores), agrupaci├│n independiente de la Facultad de Derecho. No ├şbamos preparados para lo que nos tocaba. Durante toda la noche, nuestro trabajo consisti├│ en contener a una multitud que practicaba el cl├ísico mosh, movimiento a trav├ęs del cual la muchedumbre impulsa, por encima suyo y con sus brazos, a un repentino acr├│bata hasta el escenario. Deb├şamos regresarlo a la masa con un movimiento parecido al bloqueo que se ejecuta en la red del v├│ley. Durante horas fuimos parte ÔÇöel lado reactivoÔÇö de esa coreograf├şa, incomprensible para unos conscientes militantes que solo estaban all├ş para preservar la memoria hist├│rica y estimular las resistencias contra el neoliberalismo. Nuestros brazos quedaron acalambrados; nuestros cuerpos, embadurnados por escupitajos que, iluminados por los reflectores, brillaban como pepitas de oro antes de impactar en nuestro pelo. Llegaban procedentes de un p├║blico ansioso por escuchar a su artista de culto, tras el cual se aglutinaba cada segmento de la peregrinaci├│n juvenil, y no al resto ofrecido en el programa, al que se consideraba simple relleno. Para colmo, el bueno de Fito P├íez, extraviado en su capacidad de c├ílculo, hizo todo al rev├ęs. Cant├│ al amor en la noche espesa de Hebe de Bonafini, lo que le vali├│ una avalancha de proyectiles (esas peque├▒as piedritas naranjas que estaban pr├│ximas a los canteros de la Plaza de Mayo; varias colisionaron sobre nosotros, pues como si se tratara de un proceso de selecci├│n natural, solo unas pocas llegaban al m├║sico rosarino, verdadero objetivo de la improvisada intifada), sin poder terminar el repertorio que hab├şa ideado para el show. Al d├şa siguiente, Fito se apareci├│ con ropa de cuero y casco en el civilizado y progresista recital dominical que convoc├│ tambi├ęn a una multitud, pero menos emparentada con los c├│digos de la marginalidad. En lugar de desplegar su po├ętica amorosa, ofreci├│ all├ş las ├ísperas entonaciones de ÔÇťCiudad de pobres corazonesÔÇŁ, coreadas con respeto y recatada admiraci├│n. Como si se le hubieran mezclado los papeles.

La noche del 23 termin├│ con una misa hechizada: Hebe le habl├│ a esos cien mil pibes que la miraban como en un trance. En un discurso electrizante, capaz de combinar frases amorosas con severas sentencias sobre la realidad, como si fuera nuestra abuela sabia, nos exhort├│ a cuidarnos y a guardar algo de nuestra rebeld├şa para combatir el presente, como hab├şan hecho sus propios hijos. Porque las Madres no estaban solo para recordar el horror del pasado, sino para convertir esos padecimientos en un combustible capaz de encender nuevas praderas.

Terminamos a la madrugada extenuados. Con el cuerpo tieso por calambres y contracturas, y con nuestras ropas y cabellos endurecidos por la flema emergente de esa marea de gargajos que reconfigur├│ nuestra humanidad. Est├íbamos andrajosos y devastados. Pero tambi├ęn extasiados por la magia de las Madres. Abatidos y cagados de hambre, desembocamos naturalmente en el ├║nico lugar en donde nos habr├şan admitido: la c├ęlebre, lamentada y luego estetizada pizzer├şa UgiÔÇÖs del Obelisco. Un par de grandes de muzzarella, esas que hay que comer en tiempo real porque su queso fragua con rapidez comprobada, deglutidas en silencio, entre los restos de una muchedumbre que improvisaba un picnic en veredas y cordones.

Estos actos de recordaci├│n del aniversario del golpe cambiaron la percepci├│n de la d├ęcada con una marcada capacidad de sensibilizaci├│n colectiva. Las Madres y Abuelas, luego de su estigmatizaci├│n o de la indiferencia en los primeros tramos de los noventa, pasaron a ser aplaudidas en estadios de f├║tbol, donde se cantaba contra la dictadura y la impunidad, y recibidas en innumerables aulas escolares, donde transmit├şan su experiencia y llamaban a quienes tuvieran dudas sobre su identidad a acercarse a los organismos de derechos humanos. A la vez, todas las luchas de aquel entonces ÔÇöla toma de establecimientos de trabajo, las movilizaciones por despidos, desalojos, etc.ÔÇö las convocaban. No solo para rodearse de su legitimidad, lo cual daba fuerza al reclamo y establec├şa un l├şmite defensivo frente a la represi├│n, sino tambi├ęn porque a partir de all├ş, las luchas comenzaron a fundar una historicidad en la que se reconoc├şan. Tomaban su fuerza tanto de la justicia de sus reclamos como de la persistencia de un pasado que retornaba, digno e irredento, para ser reivindicado. Se establec├şa una l├şnea hist├│rica capaz de ofrecer una epistemolog├şa a unas resistencias que concibieron una articulaci├│n posible entre sus padecimientos contempor├íneos, las formas en las que se ejecut├│ el terrorismo de Estado y sus efectos sobre el cuerpo social.

El aniversario de los veinte a├▒os del golpe tambi├ęn fue la ocasi├│n en que H.I.J.O.S. hizo su primera gran presentaci├│n p├║blica. La agrupaci├│n H.I.J.O.S. se hab├şa fundado hac├şa poco tiempo con el prop├│sito de reunir a los hijos e hijas de desaparecidos para elaborar sus experiencias generacionales y los problemas ligados a la identidad personal y colectiva. Una nueva camada tomaba a su cargo la historia y la relanzaba como hip├│tesis del presente. Tambi├ęn crear├şa instrumentos de lucha muy eficaces para procurar justicia dentro del cuadro de impunidad a los genocidas.

Las Madres hab├şan llamado a la decimonovena Marcha de la Resistencia, en Plaza de Mayo, citando para el pen├║ltimo d├şa del siglo XX, el 30 de diciembre de 1999, a las 21 horas, y que durar├şa hasta el 1┬░ de enero de 2000 a las 0 horas. Pasar fin de a├▒o con las Madres fue algo in├ędito, m├ís cuando se trataba de recibir el nuevo milenio agrupados bajo la consigna: ÔÇťVivir combatiendo la injusticiaÔÇŁ, con la que hab├şan convocado. No super├íbamos el millar de concurrentes. Deb├şamos acercarnos con nuestros propios alimentos y bebidas para el brindis. Me sorprendi├│ encontrar all├ş a David Vi├▒as. Tambi├ęn a Le├│n Rozitchner, junto a su mujer, Claudia, en unas reposeras, munidos de alimentos y bebidas para el picnic nocturno. Otro Le├│n, pero cantante, enton├│ varios temas. Cuando se dispon├şa a cantar ÔÇťEl pa├şs de la libertadÔÇŁ, m├║sica utilizada en una propaganda de una compa├▒├şa telef├│nica privatizada durante la gesti├│n menemista ÔÇölo que hab├şa despertado la incomodidad y la suspicacia del progresismoÔÇö, hizo una aclaraci├│n sobre el destino de los fondos obtenidos por derechos de autor. Cuando cont├│ que salv├│ la vida de un ni├▒o adquiriendo sofisticado equipamiento m├ędico destinado al tratamiento de la hidrocefalia para el Hospital Garrahan, nos hizo sentir a todos un poquito m├ís miserables por nuestra tendencia general a la condena sumaria.

El acto termin├│ de una manera extra├▒a y algo fascinante: rodeada por una estrepitosa aura de fuegos artificiales que proven├şan de Puerto Madero ÔÇöel lujoso barrio construido y ganado al r├şo durante los noventaÔÇö y recortaban sus fulgores por detr├ís de la Casa Rosada, Hebe de Bonafini subi├│ al escenario. Temblorosa y a los gritos, con una voz tenuemente ajada ÔÇöque, si bien no cejaba en su firmeza, daba cuenta de cierto paso del tiempoÔÇö y una respiraci├│n que dejaba entrever un silbido bronquial entrecortado, reclam├│ la continuidad de las luchas. Cada palabra era como un alarido de la historia, un quejido ├║ltimo que emerg├şa de un cuerpo sintiente (el nivel m├ís alto de sensibilidad que puede concebirse) y estremecido. Sus hijos las hab├şan parido, invirtiendo la secuencia biol├│gica para producir una historicidad pol├ştica, y ellas tomaron esa antorcha agonizante que reclamaba

un soplido para revivir. Y eso lo supieron los hijos de sus hijos y toda nuestra generaci├│n que vivi├│ bajo el cobijo del pa├▒uelo blanco: entre la conmoci├│n de la historia y ese enigma maternal que nos abr├şa el camino sin decirnos c├│mo deb├şamos transitarlo.

(*) Extractos del libro Nada que esperar. Historia de una amistad pol├ştica. (Ed. Tinta Lim├│n ÔÇô Cordero editor).

