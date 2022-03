–

Letra en español de la canción de Boney M, Rasputin (letra traducida)

Una vez vivió cierto hombre



en Rusía, hace mucho tiempo.



Él era grande y fuerte,



en sus ojos un brillo ardiente.



La mayoría de la gente lo miraba



con terror y con miedo.



Pero para las chicas de Moscú,



él era un hombre tan encantador.



Él podía predicar la Biblia



como un predicador.



Lleno de éxtasis y fuego,



pero también era la clase de profesor



que las mujeres deseaban.

Ra, Ra, Rasputín,



amante de la reina rusa.



Había un gato que realmente desapareció.



Ra, Ra, Rasputín,



la gran máquina del amor de Rusia.



Fue una lástima cómo le fue.

Él gobernaba sobre la tierra rusa,



y nunca le hizo caso al Zar.



Pero el “kazachok” (baile ruso)



lo podía bailar maravillosamente.



En todos los temas de estado,



él era el hombre a quien satisfacer.



Pero él era realmente bueno



cuando tenía al lado a una chica a la que “estrujar”.



Para la reina él no era ningún embaucador,



aunque ella había oído las cosas que él había hecho.



Ella creía que él era un curandero divino



que curaría a su hijo.

Ra, Ra, Rasputín,



amante de la reina rusa.



Había un gato que realmente desapareció.



Ra, Ra, Rasputín,



la gran máquina del amor de Rusia.



Fue una lástima cómo le fue.

Pero por su afición por la bebida y la lujuria,



y su hambre de poder,



empezó a ser conocido por más y más gente.



Las exigencias de hacer algo



con este hombre escandaloso,



se volvieron más y más ruidosas.

“¡Este hombre tiene que marcharse!”.



Declararon sus enemigos,



pero las damas suplicaron:



“Por favor, no intenten hacerlo”.



Sin duda este Rasputín



tenía múltiples encantos ocultos.



Aunque él era un salvaje,



ellas simplemente caían rendidas en sus brazos.



Entonces, una noche, algunos hombres



de alto prestigio



le tendieron una trampa, ellos no tienen la culpa.



“Ven a visitarnos”,



no paraban de pedirle,



y finalmente él apareció.

Ra, Ra, Rasputín,



amante de la reina rusa.



Le pusieron un poco de veneno en su vino.



Ra, Ra, Rasputín,



la gran máquina de amor de Rusia.



Él se lo bebió todo y dijo:



“Me encuentro bien”.



Ra, Ra, Rasputín,



amante de la reina rusa.



Ellos no cesaron,



querían su cabeza.



Ra, Ra, Rasputín,



la gran máquina de amor de Rusia.



Y por eso le dispararon hasta matarlo.

Oh, aquellos rusos…

Boney M – Rasputín.