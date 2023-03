–

No se andaba con rodeos Murray Bookchin y lanz贸 en m谩s de una ocasi贸n un ataque furibundo contra los que denomina 芦intelectuales posmodernistas禄 y las convenciones culturales creadas por ellos, derivadas de un relativismo social, pol铆tico y moral. Abunda Bookchin en ep铆tetos sobre las caracter铆sticas de este conjunto relativista, aunque el que subscribe no desea reproducirlos sin m谩s, por requerir de las debidas matizaciones. Los autores posmodernos critican una visi贸n teleol贸gica de la Historia, mientras que Bookchin sigue reclamando un sentido hist贸rico (lo cual, no supone una reivindicaci贸n de ning煤n proceso) en aras de una sociedad racional.

La cr铆tica a ese relativismo posmoderno estar铆a en su reducci贸n de la historia a 芦historias禄 caracterizadas por el eclecticismo, en su denigraci贸n del t茅rmino civilizaci贸n por primar sus componentes irracionales y por negar que el progreso conlleve consecuci贸n alguna de la libertad en beneficio de cierta autonom铆a personalista. Como dije anteriormente, los adjetivos abundan en este texto de bookchin y no estoy seguro de que no caiga en una simplificaci贸n excesiva, a pesar de su habilidad ret贸rica, ya que sus cr铆ticas dirigidas a autores posmodernos abundan en palabras como 芦nominalistas禄, 芦neoprimitivistas禄, 芦nihilistas禄 o 芦antihumanistas禄.

En cualquier caso, y dejando la forma de hacerlo a un lado, Bookchin reivindica una discurso coherente, con significado, racionalidad, coherencia y continuidad a la Historia, sin negar al mismo tiempo la fuerte controversia que pueden conllevar estos t茅rminos. Se niega cualquier posible antagonismo entre libertad y racionalidad, y se reivindica un discurso que se remonta a la Antigua Grecia, seg煤n el cual la violencia comienza donde termina la discusi贸n racional. La negaci贸n del 芦fundamentalismo禄 no es lo mismo que toda oposici贸n a los fundamentos, ya que 茅stos son necesarios como principios b谩sicos.

Por lo tanto, Bookchin no reivindica principios universales, sino que demanda fundamentos adecuados a determinadas 谩reas de realidad en las que su existencia es v谩lida y reconocible, algo que podemos considerar cercano al pragmatismo. Las cr铆ticas de Bookchin tambi茅n se dirigen a la exageraci贸n de los aspectos subjetivos, sin negar que afecten al desarrollo objetivo de manera obvia, pero teniendo en cuenta siempre los factores sociales y econ贸micos. En este sentido, se ataca tambi茅n un relativismo basado en una moralidad solipsista y se reivindica la acci贸n y el compromismo social frente a toda subcultura personalista. Resulta n铆tido que estamos ante una oxigenaci贸n clara de toda intenci贸n revolucionaria, negando que el individuo se limite a replegarse en su esfera aut贸noma (algo que resulta una simple falacia), m谩xime cuando la opini贸n m谩s extendida es considerar al capitalismo como un sistema natural y eterno. El anarquismo, sin ponerle ning煤n adjetivo, observa la individualidad indisociable de la comunidad, mientras que la autonom铆a personal no cobra sentido si no se inserta en una comunidad cooperativa.

Bookchin no se corta lo m谩s m铆nimo y acusa a los cr铆ticos relativistas de la Historia de ser algo as铆 como simples ide贸logos seudoradicales, tal vez desencantados izquierdistas que no han asumido los fracasos del 芦socialismo existente禄. El sistema se mantiene inc贸lume mientras numerosos autores se convierten a la socialdemocracia o abrazan un nihilismo vacuo e inofensivo. El relativismo vendr铆a a ser una barrera de escepticismo entre ellos y lo social. No obstante, esa barrera resulta tan d茅bil como la visi贸n que se pretende deducir de los antiguos absolutismos de izquierda. La acusaci贸n de Bookchin es de simpleza intelectual hacia estos autores relativistas, ya que no se puede reducir a Hegel a una mera visi贸n teleologista ni a Marx a una 芦productivista禄.

De esta manera, hacen aguas tambi茅n los intentos de asociar una mentalidad 芦totalitaria禄 con otorgar continuidad a la historia, coherencia a la civilizaci贸n y significado al progreso, ya que los peores totalitarios de nuestro tiempo (Hitler y Stalin) eran producto m谩s de una 茅tica relativista o situacional que de principios objetivos o de ideas fundamentales. Bookchin reclama unos cimientos objetivos, para no reducir nociones como libertad, creatividad y racionalidad a simples relaciones intersubjetivas, las cuales pueden ser homogeneizantes y desp贸ticas en su d茅bil apariencia de consenso democr谩tico. Para poder hacer frente de manera seria a unos principios es necesario que las ideas est茅n objetivamente fundadas, libres de todo capricho personalista encubierto como 芦autonom铆a禄. Los fundamentos objetivos, seg煤n Bookchin, sujetos a los desaf铆os de una sociedad libre invitan tambi茅n a la cr铆tica racional y a la continua prueba de su coherencia.

Despu茅s de una corrosiva cr铆tica a lo que 茅l considera el relativismo posmoderno, Bookchin explica lo que es la historia, la civilizaci贸n y el progreso. La histor铆a ser铆a el contenido racional y la continuidad de sucesos (existiendo saltos cualitativos), basados en las potencialidades de la humanidad para la libertad, la conciencia de s铆 y la cooperaci贸n. Es una visi贸n dial茅ctica en la que se despliega lo racional, que ser铆a lo que le da sentido a la historia. Bookchin aclara que no se niegan los sucesos irracionales, por muy significativos que se presenten, pero no son propiamente historia al no estar enraizados en ese proceso dial茅ctico en el que est谩n en juego las potencialidades de la humanidad, ser铆an meramente sucesos. Negar que resulta factible que se desarrollen esas potencialidades es asumir que el capitalismo y la democracia burguesa han ganado, por lo que simplemente tendr铆amos que buscarnos un reposo lo m谩s c贸modo posible.

Para los esc茅pticos de esta visi贸n dial茅ctica, se aclara que la obvia capacidad hist贸rica de los humanos para producirse da帽o unos a otros no resulta equivalente a las potencialidades para la libertad, la conciencia de s铆 y la cooperaci贸n. La capacidad humana para inflingir da帽o seria propia del reino de la historia natural, una primera naturaleza propia de los animales, lo social ser铆a una segunda naturaleza no necesariamente enfrentada a la anterior en la que el hombre usa su raz贸n y conocimiento para la autopreservaci贸n y la automaximizaci贸n. El hecho de que el ser humano, como animal consciente, haya realizado actos inicuos durante el desarrollo social no implica que la potencialidad humana se dirija hacia la destrucci贸n. Existen muchas explicaciones para el mal y el irracionalismo, incluso como sucesos adventicios, pero su propia existencia implica que sostengamos una concepci贸n clara de lo racional y de lo bueno, algo que trasciende una aproximaci贸n personalista, relativista o funcional.

Lo que esa reivindicaci贸n, de una continuidad y de una dial茅ctica en la historia, supone es no considerar el desarrollo social humano como un misterio, y tratar de explicar aquellas fuerzas hist贸ricas que han emergido, declinado y emergido de nuevo. Como Bookchin afirma en su importante obra La ecolog铆a de la libertad, existir铆a un legado de libertad, una tradici贸n de aproximaci贸n de la humanidad a esa noci贸n libertaria, de racionalidad y de conciencia de s铆. Observar la historia como un conjunto 铆ntegro se distingue de la adoraci贸n del Absoluto hegeliano, de la misma manera que en la deducci贸n dial茅ctica que observa Bookchin no hay una visi贸n teleol贸gica, absolutista ni mucho menos totalitaria. No hay determinismo ni predestinaci贸n en el despliegue racional de las potencialidades humanas.

Capi Vidal