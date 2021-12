Decir que “hoy en d铆a Boric es la expresi贸n del modelo neoliberal con un cierto apoyo popular” francamente me parece un exceso

En una larga entrevista publicada en Resumen Latinoamericano el pasado 24 de diciembre una persona, que responde al nombre de Lucho Vega, sostuvo que 鈥渟i a Atilio Boron le gusta Boric est谩 bien que lo diga pero que no nos diga que es Allende, que no nos enga帽e.鈥

Es evidente que Vega no ley贸 siquiera con un m铆nimo de cuidado los diversos escritos (art铆culos, tuits, historias en IG, FE, La Haine, etc茅tera) que le he dedicado al tema de las elecciones presidenciales chilenas y en ninguno de los cuales comet铆 el exabrupto que me imputa. Viv铆 en Chile en la 茅poca de la Unidad Popular, tuve el inmenso privilegio de poder conversar en un par de ocasiones con el Presidente Heroico y s贸lo un descerebrado podr铆a establecer semejante identidad entre Boric y Allende como la que Vega cree ver en mis escritos. Si Vega encuentra una afirmaci贸n como aquella de la que me acusa lo desaf铆o a que la presente, y que lo haga como corresponde a una referencia seria, 鈥渃ient铆fica,鈥 como dice en su entrevista. Citas al voleo como la que me estoy refiriendo carecen por completo de seriedad.

Esta infortunada alusi贸n personal no es el 煤nico problema que se desprende de sus palabras. Su intervenci贸n contiene demasiadas opiniones muy controvertibles. M谩s all谩 del hecho de que ciertamente Gabriel Boric no es Allende -ni el Chile de hoy es el que exist铆a hace 50 a帽os- decir que 鈥渉oy en d铆a Boric es la expresi贸n del modelo neoliberal con un apoyo indudablemente popular鈥 francamente me parece un exceso.

驴Expresi贸n del modelo neoliberal, Vega? 驴No le parece mucho, cuando observa que su plan de gobierno contempla el 鈥渁cceso garantizado universal a la salud; pensiones dignas sin AFP; un sistema educativo p煤blico, gratuito y de calidad, y la conformaci贸n del primer gobierno ecologista de la historia de Chile鈥, cuatro pilares del modelo neoliberal chileno? Sobre todo cuando a rengl贸n seguido usted reconoce, con indisimulada condescendencia (y hasta un cierto disgusto), que 鈥渆s un presidente elegido indudablemente con cierto apoyo popular en segunda vuelta.鈥 隆Usted dice 鈥渃ierto apoyo popular鈥 para calificar al presidente que llega a La Moneda con el mayor n煤mero de votos en toda la historia chilena! 隆Un poquito m谩s de modestia, Vega, por favor!

Y sobre todo si tras cart贸n usted califica a 鈥渓os fascismos de hoy en d铆a que se est谩n presentando en Am茅rica como fascismos de cart贸n (隆Sic!), porque ellos son neoliberales de esencia.鈥 Seguramente usted se est谩 refiriendo a Kast (al que pocas l铆neas m谩s abajo califica como 鈥減seudo fascista鈥, cosa que el publico de Resumen seguramente agradecer铆a tuviera a bien aclarar que es lo que significa). Cr茅ame si le digo que no entiendo como un hombre que conoci贸 la ferocidad genocida de la dictadura de Janina A帽ez en Bolivia pueda referirse a esas macabras experiencias como 鈥渇ascismos de cart贸n鈥 y a Kast como un 鈥減seudo fascista.鈥

Termino reafirmando que m谩s all谩 de las intenciones de Boric, que ojal谩 vayan en la direcci贸n correcta, lo que definir谩 el margen de maniobra y el destino de su gobierno ser谩 la presencia consciente y organizada de las masas en las calles y plazas de Chile. Esa es la enorme tarea que debe acometer sin m谩s demora el campo popular. Mientras tanto deber铆amos hacer un esfuerzo para evitar sembrar la confusi贸n en las filas de la izquierda con afirmaciones como las que abundan en la entrevista de marras.

Resumen Latinoamericano