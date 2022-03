Con unas simples declaraciones Borrell muestra claramente la situaci贸n generada entorno a Ucrania: la Guerra de Ucrania es una Agresi贸n Americana , una provocaci贸n, un plan que se lleva desarrollando por medio de la colocaci贸n de piezas clave en puestos de direcci贸n cuyo desenlace previsto se ha activado en 2021 con la orden de incorporaci贸n de Ucrania a la OTAN y la colocaci贸n de misiles nucleares en Ucrania en febrero de 2022. A pesar de que EEUU no estaba preparada para la contingencia precisa si ten铆an previsto un plan de acci贸n mundial que fue puesto en marcha desde el primer momento. Este plan es el. Para el mantenimiento de esta guerra, cuyo fin es que se prolongue en el tiempo, entre las muchas condiciones, es necesario imprescindible

no puedan parlamentar

La primera vez en la Historia que se impide el debate mundial

Tal vez es la primera vez en la Historia que se impide el debate mundial y a los implicados comunicarse.

La magnitud de la orden es tal que Ucrania asesina a uno de los interlocutores para dinamitar futuros di谩logos:

Este golpe demuestra que se le niega a Ucrania su soberan铆a, la capacidad de tomar sus propias decisiones, como es la negociaci贸n de un alto el fuego. Cualquier decisi贸n sobre Ucrania ser谩 tomada en Washington. Ucrania es una colonia sin gobierno propio.

-EEUU desea separar Europa de Rusia y desea mantener el conflicto en un perfil bajo el m谩ximo de a帽os que le sea posible. Para ello es necesario que los interlocutores no puedan dialogar:

EEUU no desea dialogar con Rusia ni que nadie lo haga para que no recabe apoyos, llegando a expulsar a interlocutores ante la ONU:

Este golpe demuestra que se le niega a Rusia su capacidad de interacci贸n mundial. Cualquier consideraci贸n de un pa铆s no alineado sobre Rusia ser谩 mediada por Washington.

-Europa no puede intermediar con Rusia y debe seguir manteniendo el env铆o de armas como ordena EEUU. Tal es as铆 que Europa apela a China para inteceder con EEUU .

Europa no es un interlocutor v谩lido en el conflicto como as铆 lo declara Borrell. Europa apela a China.

En Europa son muy astutos, y as铆 como acogieron a Grecia en la UE sabiendo de su bancarrota, ahora acogen a Ucrania, pretendiendo hipotecarla con cr茅ditos de guerra y despu茅s despiezarlas.

-EEUU responde amenazando a China con la independencia de Taiwan en caso de intercesi贸n:

Por 煤ltimo, a nivel mundial, se est谩n bloqueando y censurando tanto las publicaciones escritas como TV, Radio y Redes Sociales. Lo siguiente ser谩 la intromisi贸n en emails.

驴Qu茅 podemos esperar?

Al contrario de lo que parece no es Rusia la agresora, es EEUU la provocadora. Una vez se produce la reacci贸n rusa se desencadena el plan. Rusia, Europa, Ucrania y EEUU desempe帽an sus roles adjudicados por EEUU en la guerra.

Ucrania ya no existe, su gobierno es irrelevante, sus funciones son operativas. Las decisiones se toman en Washington.

Rusia seguramente avanzar谩 en Ucrania hasta el Dniper en que establezca su limex como compensaci贸n. Rucrania y EUCrania.

A Europa se le ha dado la concesi贸n del desarrollo y suministro armament铆stico a Ucrania en compensaci贸n por la p茅rdida de energ铆a. Y se la ha prometido la reconstrucci贸n. Recordar que las oligarqu铆as no son propietarias de empresas, sino de acciones en empresas, y sus posesiones est谩n diversificadas e interrelacionadas. Esta concesi贸n va dirigida a resarcir a las oligarqu铆as europeas por las p茅rdidas en otros sectores. Europa no lo soportar谩 ni si quiera en el medio plazo. Sus oligarcas lo saben, y siguen apelando a la intercesi贸n China., pero no puede detenerla, ya que depende del suministro de petr贸leo de Mercados Unidos. Europa ya est谩 jugando la Carta China.