Recibido por correo electrónico

Bosque de Hambach, Alemania. Días Forestales Anti-Spe #3

¿Qué? Un encuentro anarquista, antiespecista y de organización horizontal

¿Cuándo? A finales de julio.

¿Dónde? Bosque de Hambach

CAOS Y RABIA, ROMPER TODAS LAS JAULAS

LLAMADA SIN FRONTERAS:

¡ÚNETE A NOSOTROS EN EL BOSQUE DE HAMBACH PARA UNA REUNIÓN POR LA LIBERACIÓN DE LOS ANIMALES!

En las granjas industriales y los laboratorios de vivisección, nuestros compañeros no humanos ya están luchando. Ha llegado el momento: ¡compartamos habilidades y perspectivas sobre cómo apoyar su resistencia! Por «antiespecismo» no nos referimos al activismo en línea, al capitalismo vegano o al pacifismo abrazador de policías – estamos abriendo un espacio para conspirar contra el supremacismo humano, y no necesitamos organizaciones burocráticas de ningún tipo.

Muchos grupos de derechos de los animales se han convertido en un caldo de cultivo de opiniones y comportamientos fascistas/homofóbicos/ciscisualistas/machos/supremacistas blancos/colonialistas. Otras promueven el liberalismo, el Estado o señalan a los activistas humanos como «salvadores» de los animales. Queremos aprovechar los dos años de jornadas antiespecistas para oponernos explícitamente a estas tendencias, siendo inflexibles en nuestro rechazo a todas las formas de opresión y domesticación. ¡Vamos a encontrarnos y a armar lío!

Puedes encontrarnos de nuevo en el Bosque Hambacher, uno de los mayores espacios autónomos de Europa, que sigue okupado después de casi 10 años. (Es un bosque, así que prepárate para acampar).

Queremos que los talleres sean más horizontales este año: ¡puedes ayudarnos proponiendo los tuyos! Algunas ideas que tenemos hasta ahora

– Primeros auxilios/cuidados veterinarios para otros animales

– Planificación de acciones/escrutinio

– Sabotaje en la caza

– Taller de tecnología

– Compartir luchas internacionales

– Anarquía anticivilización + antiespecismo

– Liberación animal + caos

– Debate abierto sobre la abolición de los animales de compañía

– Compartir habilidades de grafiti

– Autodefensa

– Acción de escalada

– Noche de cine

– Actuación teatral (!?)

– Noche de micrófono abierto

¡Empaca un saco de dormir! Vengan como puedan y nos vemos en julio.

Se anunciarán más talleres y otra información en los próximos días. Y ponte en contacto con nosotros si tienes dudas o quieres colaborar.

FASD

forestantispedays.noblogs.org

forestantispedays@riseup.net