Wuppertal. Alemania. Desde el 15 de agosto de 2019, el bosque de Osterholz, un área forestal en la frontera de la ciudad de Wuppertal y Haan, está ocupado. Desde el principio, aparecieron textos insurreccionales del Osterholz ocupado. Algunos fueron traducidos a muchos idiomas. Desde mayo de 2021, la situación en el bosque ha llegado a un punto crítico. El bosque se ha talado poco a poco durante décadas. Esta vez se despejarán 5,5 hectáreas. Además, se eliminará una medida de compensación de una compensación anterior. Y todo esto para un vertedero de un pozo de piedra caliza. La empresa Oetelshofen tiene un permiso de desmonte e incluso si siguen en curso varias demandas de los residentes locales, el bosque amenaza con ser desalojado y talado a principios de enero de 2022.Los activistas piden a la gente que venga a Osterholz para defender el bosque. Tuvimos una conversación con ceros y otros dígitos que están haciendo campaña activamente por el bosque. Una conversación sobre la situación en el bosque de Osterholz, el insurreccionalismo y el movimiento climático.

Sunzi Bingfa : El bosque ha sido amenazado con el desalojo y la tala desde el principio. En los últimos días, las fábricas de cal de Oetelshofen han dejado claro que quieren llevar adelante su plan a principios de enero de 2022. ¿Cuál es la situación?

Uno : La situación actual es que la gente de Oetelshofen tiene autorización para limpiar y desalojar. Hasta ahora se han contenido, pero parece que quieren atacarnos en la primera semana de enero. La iniciativa ciudadana aún se encuentra en la acción legal, pero la limpieza comenzará antes del veredicto.



La mani comenzará en la explanada de la estación, la estación de tren de Wuppertal-Vohwinkel. 02/01/2022, 02:00 pm (14:00)

Zerozeroseven: También existe un recurso de apelación contra la ejecución inmediata en el Tribunal Administrativo Superior de Münster. Sin embargo, la posibilidad de que el Tribunal Administrativo Superior detenga el desmonte no es tan alta y las obras de la cantera de cal inmediatamente intentarán poner las cosas en marcha. Sin embargo, no nos preocupan todas las cuestiones legales. Creemos que es genial lo que están haciendo los residentes locales y las iniciativas ciudadanas, pero nunca hemos tenido nada que ver con el lado legal de las cosas. La empresa Oetelshofen ya ha anunciado que quieren comenzar a limpiar el terreno después de que expire su moratoria. Como vence el 31 de diciembre y el primero y el dos de enero son días de fin de semana, quieren comenzar a limpiar el 3 de enero, según su lógica. Llamamos a venir al bosque antes del 3 de enero para defenderlo juntos, el 2 de enero también habrá una gran manifestación.

Sunzi Bingfa : Puede que la fábrica de cal de Oetelshofen no sea una tienda familiar, tampoco es una gran corporación. Pero sus principales clientes incluyen a Thyssen / Krupp, RWE y empresas de construcción de carreteras. En repetidas ocasiones se han señalado las conexiones entre las obras de cal y otras luchas. ¿Puede contarnos más sobre la empresa Oetelshofen?

Tres : la empresa Oetelshofen, propiedad de la familia Iseke, no solo es un actor importante en la quema de carbón, la construcción de carreteras y la fabricación de armas, sino que también posee grandes cantidades de tierras agrícolas durante siglos que alquilan y también alquilan algunas casas, lo cual también es agravante. Además, se sentaron durante mucho tiempo en los ayuntamientos y son miembros de varias asociaciones locales, por lo que casi todas las decisiones relativas a esta empresa están ligadas al nepotismo.

Zerozeroseven: A veces creo que estoy en una película de Monty Python. Solo que hay poco de qué reírse aquí. Hasta el último período electoral, uno de los directores generales, Moritz Iseke, era el líder del grupo parlamentario de la CDU en el consejo de distrito de Wuppertal-Vohwinkel. La CDU también ayudó al zorro a mantener a los gansos asegurándole un puesto en el comité medioambiental del ayuntamiento de Wuppertal. Es gracias a una campaña de la iniciativa ciudadana que no se presentó a las elecciones el año pasado. Esto probablemente fue demasiado delicado para la CDU y la empresa Oetelshofen después de que las conexiones se discutieron repetidamente en los medios locales. Pero va mucho más allá, se sientan en varias asociaciones y Jörg Iskeke, uno de los otros directores generales, dijo con bastante orgullo que fuma en pipa junto con el administrador de distrito del condado de Mettmann. Todo huele a nepotismo y relaciones feudales. Sin embargo, se les acaba el tiempo. Estos payasos no tienen nada que ofrecer a la gente, excepto la destrucción de nuestras condiciones básicas de vida.



Jefe de Departamento de la Ciudad de Wuppertal, Matthias Nocke (CDU), durante una caminata forestal a favor de la tala organizada por la CDU el 22/08/2019.

Sunzi Bingfa : El bosque estuvo amenazado con desalojo y tala desde el principio. En los últimos días, las fábricas de cal de Oetelshofen han dejado claro que quieren llevar a cabo su plan a principios de enero de 2022. En enero de 2021, escribió sobre la amenaza de desalojo, entre otras cosas: “Te sientas en tu escritorio y escribe tu guión. Sin embargo, decidimos el tamaño del campo de juego “. ¿Qué quisiste decir con esta oración?

Una: Es relativamente simple. Nuestra posición de partida es estratégicamente mejor que durante los últimos desalojos. Debido a que el bosque está ubicado justo al lado de una gran ciudad, nuestro patio trasero y la política de la ciudad han influido en la tala y el bosque será destruido. Paralizaremos importantes puntos de infraestructura para empujar los costos por las nubes, el Comité Invisible envía sus saludos. La policía está un poco a oscuras y aún no sabe en qué se involucró, solo sus ridículos ejercicios en el ferrocarril elevado lo muestra … Como si paramos una importante línea de transporte público que solo conduce gente de A a B, o tal vez sin embargo ¿hacemos eso? Pero prometemos una cosa: será emocionante. Sin embargo, queda por ver cuánto apoyo obtendremos del exterior, ya que la solidaridad se concentrará en el espectáculo en Renania, que también se puede liquidar a partir de la primera semana de enero. Además, habrá una nueva ley de prevención de protestas que será aprobada por el parlamento estatal en las próximas semanas. Al final, todo queda abierto y estamos preparados para trabajar con lo que tenemos a nuestra disposición.

Zerozeroseven: La policía probablemente esté escribiendo guiones para su operación de desalojo en este momento. Pero si piensan que basta con sellar los caminos de acceso al bosque y luego desalojar y talar el bosque en silencio, han juzgado mal la situación. Debido a las conexiones de la empresa Oetelshofen con RWE, Thyssen-Krupp y al hecho de que entregan la mayor parte de su cal a las empresas de construcción de carreteras, hay objetivos en todas partes. El ayuntamiento ha votado con una gran mayoría a favor de una recomendación al gobierno del distrito de Düsseldorf para que tale el bosque. Esto significa que la ciudad de Wuppertal también es solidariamente responsable de cualquier posible limpieza. Así que la ciudad también debe esperar todo tipo de cosas. El bonito espectáculo de relaciones públicas del alcalde de Wuppertal, Uwe Schneidewind, con su mesa redonda no cambia nada. Lo que queda es que el ayuntamiento ha hecho una recomendación para talar el bosque. Y todo ello en una ciudad de la que el servicio meteorológico alemán dice en un informe que la temperatura ya ha subido 1,4 grados y que no deben desaparecer más espacios verdes. En cambio, el servicio meteorológico alemán dice en el informe que se deben agregar espacios verdes para frenar el aumento de temperatura a nivel local. En cierto sentido, la resistencia contra los clareos previstos en Osterholz es una especie de autodefensa. Y no todo el mundo se defiende con solo un cartel de cartón y un silbato. Debe quedar claro para las personas responsables en la ciudad, al votar a favor de la compensación hace dos años que con su recomendación también han votado a favor de una escalada. Con el desalojo y la limpieza se cumplirán sus deseos. La iniciativa ciudadana ha propuesto algunas soluciones alternativas para el material de excavación de la empresa Oetelshofen. Hubo algunas propuestas bien elaboradas. La limpieza no se trata de la extracción de cal, solo se trata de los desechos de la empresa Oetelshofen. Si en 2022 todavía se destruyen áreas forestales, porque es más barato para una empresa privada almacenar sus desechos allí, entonces esto muestra que no se aprendió nada y si una ciudad recomienda al gobierno del distrito que emita un permiso para tal desmonte, entonces esto es como una declaración de guerra a las generaciones más jóvenes. Las personas responsables de Oetelshofen y la ciudad de Wuppertal, pero también el administrador del distrito en el condado de Mettmann, no deben engañarse a sí mismos.Han declarado la guerra a la generación más joven.

Vídeo en PeerTube: ¡Lützerath Stays! ¡Osterholz se queda! – Proyección en el Pina Bausch Center el 10/12/2021, en Wuppertal (Alemania).

Sunzi Bingfa : Hace unas semanas se llevó a cabo la COP 26. En diciembre de 2019, después de la Cop 25, escribió: “Después de la Cop 25 y el paquete de estímulo: ¡dejen de apelar a los que están a cargo! ¡Lo que necesitamos es una revuelta!“. El movimiento climático a menudo se atasca en demandas liberales de izquierda a los políticos responsables y capitanes de la industria. ¿Por qué la gente cree que los responsables de la crisis climática son los mismos que lucharán contra la crisis climática?

Dos : creo que muchas personas en el movimiento climático no han estado en un movimiento de resistencia durante mucho tiempo y todavía tienen al menos una pierna en el medio burgués. Por lo tanto, todavía hay una confianza residual en el estado y los políticos. Sin embargo, tengo la sensación de que el movimiento climático en particular está experimentando una de las radicalizaciones más rápidas que he presenciado.

3 de enero: Mucha gente se está radicalizando en este momento. Ven tanto a nivel local como a nivel federal que ni siquiera los Verdes lo arreglarán. No nos sorprende, pero muchos nuevos activistas pensaron que los Verdes cambiarían mucho. Aquí en Wuppertal, todos ahora ven que, aparte de las transmisiones en vivo en Instagram y una máquina de relaciones públicas permanentes, no ha cambiado mucho. Un bonito neologismo aquí, un poco de cosmética allá, pero la conclusión es que no está sucediendo mucho. El nuevo gobierno alemán ya ha demostrado que no se puede esperar mucho de sus políticas climáticas. Eso ya lo teníamos claro antes de las elecciones, pero cada vez más personas se están dando cuenta. No es de extrañar, los Verdes defienden el capitalismo con un toque verde. Las leyes capitalistas de crecimiento interminable están reñidas con una política medioambiental coherente. Aunque exigimos que se detenga la deforestación en Osterholz, no esperamos nada de ningún político o empresa. Una política medioambiental coherente debe ser forzada, no suplicada.

Sunzi Bingfa : El 26 de noviembre de 2019, apareció un texto del bosque con el título: “¡Quieren escalar, pero no saben que la revuelta que se avecina lo cambiará todo!” En el texto se deja claro que consideráis la lucha por el bosque de Osterholz como una fase en la lucha contra las condiciones dominantes actuales. ¿Puedes especificar esto?

Mayo: Es más fácil decirlo que hacerlo precisarlo, porque en los últimos 2 años muchos han ido y venido, así que trato de expresar lo que significa para mí. Diría que el enfrentamiento es inevitable. Llegará el momento en que quedará claro para todos quién es responsable de todo el lío. Las luchas ya se están extendiendo por todo el mundo y los destinatarios son casi los mismos en todas partes. Al final, está claro que los gobernantes perderán. No tenemos nada que perder y los intentos de los gobernantes por intimidarnos son ridículos. Están tan sin rumbo que no han entendido que nosotros, como izquierdistas radicales y otros sujetos subversivos de la izquierda, nos hemos vuelto casi irrelevantes, y que realmente deben tener miedo de la juventud y los niños proletarios. Tomarán lo que les pertenece por derecho, nos guste o no.La pregunta es solo cómo nos relacionamos con él. En los últimos 2 años vi cosas que me volvieron pesimista para la izquierda y su posicionamiento. Me verás con los chicos proletarios, ya no creo en la izquierda y su brújula moral.

Nunca asumimos que ganaríamos la lucha aquí en el bosque, pero ya nadie puede quitarnos la experiencia y es importante difundirla más. Como la red de cómplices. Es inmejorable. Veamos qué trae el futuro.

Zerozeroseven: Por supuesto, la lucha por el bosque es solo un paso. Si logramos ganar esta batalla, la crisis climática no se resolverá. La extinción de especies también continuará, incluso si este bosque permanece intacto. Pero incluso si se tala el bosque, esta lucha sigue siendo importante. Hemos adquirido mucha experiencia y hemos aprendido a trabajar junto con muchos residentes locales. Salimos de nuestra burbuja, por así decirlo, y eso por sí solo fue muy importante e instructivo para nosotros. Las condiciones dominantes son las responsables de la crisis climática y, para hacer algo al respecto, tendremos que superarlo todo, tanto económica como políticamente. No importa si hablamos de puestos de trabajo o destrucción ambiental debido a las “necesidades” económicas, siempre queda claro que se trata de un problema del sistema,y este problema no se puede resolver dentro de este sistema. La crisis climática es solo uno de los problemas. En las fronteras exteriores de la UE se puede ver la mueca inhumana del Imperio. Cuando se trata de eso, los derechos humanos son un desastre. Esta no es una excepción, sino una rutina diaria. Simplemente es más visible en las fronteras exteriores de la UE. Dentro de la UE, los procedimientos como la elaboración de perfiles raciales son una práctica diaria. Puede que esto no sea visible para muchas personas del llamado medio de la sociedad, pero la rabia de los afectados eventualmente se desatará en las calles. Si tienes una casa bonita, por ejemplo, un encierro es quizás soportable, no puedo juzgar eso, pero si estás encerrado con muchas personas en un apartamento demasiado estrecho por encierros y toques de queda y una y otra vez te enfrentas a problemas de perfiles raciales afuera, entonces todo explotará en cierto punto. En algún momento, también veremos eso en este país. Estamos listos para la revuelta.



Discurso de Every Tree Counts en una demostración para la preservación del bosque de Osterholz el 12 de junio de 2021.

Sunzi Bingfa : En Desert , entre otras cosas, está escrita la frase “el mundo no será ‘salvo”. Darse cuenta de esto lastima a la gente. ¡No quieren creerlo! Sin embargo, probablemente sea así “. ¿Cómo entiendes este texto tan discutido?

Cero: El desierto es una cosa pesada, destruye los sueños y te golpea primero en la cara. Te dice que la humanidad lo ha empujado todo contra la pared. No somos salvos y sobre todo: ¿por quién? ¿Por los gobernantes? ¿Por la gente que tiene miedo de no poder conducir más? La pregunta es qué le parece. Por supuesto que puedo lamentarme del estado y decir … por favor, sálvame. No lo hará, eso es un hecho. Nos dirá que nos repongamos y vayamos a trabajar tu pedazo de tierra, no eres más que un peón de nuestra economía. Puedo esperar una playa en Dortmund hasta que actúen como si quisieran hacer algo. Construyen un aparato policial como en Grecia solo que aquí también está fuertemente armado como un ejército. Muchos imaginan la mierda como si tuviéramos un Armagedón. No, no será así, ni Mad Max ni nada, pero sería genial si lo fuera. El texto desilusiona y libera con ello, porque sobre todo construye nuevas perspectivas.



pancartas de residentes locales en el borde del bosque de Osterholz.

Sunzi Bingfa : A principios de enero de 2022, las fábricas de cal de Oetelshofen en Osterholz están ansiosas por desalojar y limpiar. ¿Cómo se puede involucrar la gente en la lucha por el bosque?

Uno : Ven, sabotea e interrumpe el proceso de desalojo, ya sea en el bosque o en la ciudad. De lo contrario, conviértalo en un gran problema, llame la atención y bloquee todo. Por todo queremos decir nada menos que TODO. Carreteras, vías férreas, rotondas, escuelas, universidades, empresas… todo.

Gracias por permitirnos usaros como altavoz, nos vemos en las barricadas.

