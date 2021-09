–

Como el fantasma que recorre sitios, aquel del Manifiesto Comunista, pero este metiendo m谩s miedo. As铆, de tanto en tanto, un espectro aparece por la opini贸n publicada, que no siempre coincide con la p煤blica. El fantasma del ocio sin pasar por caja, o pasando lo justito. En su forma m谩s reconocible: el botell贸n. Los argumentos contra este var铆an poco con los a帽os. Molestias, ruido, desorden, caos y un crescendo al que se le pueden a帽adir ingredientes extra en el men煤 como destrozos de mobiliario urbano, peleas o agresiones con, como hemos visto en esta 煤ltima Merc猫 en Barcelona, heridas por arma blanca.

Botell贸n es una palabra tramposa. Es vaga y reduccionista, porque desde fuera engloba a toda persona que est茅 dentro de ese c铆rculo humano: puedes ser abstemio y estar, a ojos externos, participando de este aquelarre alcoh贸lico contra el decoro. Es c贸moda para establecer juicios morales: construye la masa, al otro, al ajeno, al b谩rbaro. Predispone a la 煤nica soluci贸n securitaria. El subtexto que env铆an las im谩genes seleccionadas por los informativos es 鈥溌bserve indignado y aliviado porque afortunadamente usted no es as铆!鈥. Medi谩ticamente es rentable gracias a titulares parecidos a la enumeraci贸n de las diez plagas de Egipto.

En el lado voluntarista est谩 la tentaci贸n de verlo como un acto transgresor. La pandemia ha bajado el list贸n. Aire, calle y trabajo parecen privilegios cuando son derechos. Y un botell贸n es, de por s铆, poca afrenta al orden establecido. Se parece a un desaf铆o al poder solo si nos conformamos con poco, teniendo m谩s de secuestro l煤dico y pasajero, por parte de un peque帽o grupo, de lo que deber铆a ser un espacio com煤n. Al cuerno las lecturas generacionales, esas que meten en el mismo saco al hijo de un CEO con el de una limpiadora solo por haber nacido en el mismo a帽o. En los botellones de la Merc猫, y en muchos otros, estaban probablemente mezclados los jefes del ma帽ana y sus futuros explotados.

Una pregunta interesante es si estaban, all铆 juntos, de fiesta. O sea, si podemos llamarle a eso fiesta. Si hacerlo ya es una derrota. Si, como ha desarrollado Mar铆a Serrano en este hilo, llevamos a帽os empantanados en definir el formato, la carcasa de la fiesta sin preguntarnos c贸mo no dejar morir su contenido y su aporte. Ese placer, como apunta, no era ni ser谩 prescindible y s铆 鈥渦n valor central para el mantenimiento de la empat铆a, la convivencia, la comunidad y la salud mental鈥. Un potencial con una carga explosiva a a帽os luz del entreguista perrito chico de llamarle 鈥渇iesta鈥 a cualquier d铆a del santoral en el que simplemente no se trabaje.

Casi siempre la pol铆tica es mucho m谩s terrenal de lo que solemos pensar. Un banco para sentarse junto a otros, una sombra, ba帽os p煤blicos, una fuente con agua. Los botellones son tambi茅n un dedo que se帽ala a ciudades que han malvendido cada metro al lucro de empresas privadas. Si hasta se le llama plaza a alguna rotonda. Por no hablar de los centros comerciales -Plaza R铆o, Plaza Aluche, Arturo Soria Plaza o Albufera Plaza ya solo sin salir de Madrid- parapetados tras ese nombre. Privatizar el ocio es buen negocio para los gestores dedicados al saqueo de lo com煤n: no hace necesaria inversi贸n ni reparaci贸n de infraestructuras p煤blicas. Desde esos despachos, un parque es un engorro y qui茅n sabe cu谩ntas terrazas de a 4 euros la cerveza menos.

Es curioso que pasen los a帽os y el llamado fen贸meno del botell贸n se enfoque como nuevo. La cosa tiene casi m谩s a帽os que un bosque. De hecho, cumplir铆a treinta este mismo octubre. Fue en oto帽o del 91 cuando la gobernadora civil de C谩ceres adelant贸 el cierre de los bares a las 3:30. La expresi贸n 鈥渉oy se l铆a鈥 ha perdido ya sentido pero aquellas noches s铆 la tuvo. Hubo fuego, a la estatua de Hern谩n Cort茅s le colocaron una farola como espada y el edificio del Banco de Espa帽a fue atacado. Dos empresarios, propietarios de los pubs Blues y Los Faunos, fueron detenidos como instigadores de los hechos, se lee en la cr贸nica. Seguramente para ellos el desenlace no fue el esperado, pues qued贸 la costumbre de beber al aire libre en grandes grupos.

Quedar铆a miope una mirada al botell贸n que solo lo interpretase como huida de precios caros. Tampoco una que se fijase especialmente en las redes sociales. Hace ya quince a帽os de titulares como 鈥淢贸viles e Internet difunden la convocatoria de un macrobotell贸n en varias ciudades鈥. El ruido fue tal que la ministra de Sanidad, Elena Salgado, sali贸, tal cual, a pedir a las familias que no dejasen ir a sus hijos menores a esos 鈥渁tentados contra la salud鈥. Hay, eso s铆, una notable diferencia desde 2006. 鈥溌縑an a salir los sevillanos en la tele y nosotros no?鈥, picaba un correo electr贸nico para alentar el botell贸n en Guadalajara. Hoy ya ninguno de estos chicos y chicas, y eso es bueno, necesita a Espejo P煤blico.

Tampoco ser铆a completo encarar la cosa borrachos de fantas铆a identitaria mediterr谩nea que glorifique el mero hecho de estar en la calle como fin. Un botell贸n ha solido ser casi siempre un medio. Para conocer personas, para encontrar a las ya conocidas (fen贸meno central en ciudades medianas y peque帽as), para ligar. Pensemos que la pandemia ha afectado duramente a nuestra posibilidad de descubrir a gente fuera de nuestros c铆rculos m谩s 铆ntimos, fundamental para reforzar lazos colectivos que vayan m谩s all谩 del refugio. Tambi茅n ser铆a interesante saber cu谩ntas respetables parejas de hoy en d铆a se conocieron entre bolsas blancas, vasos de pl谩stico y tapones con precinto roto.

He vivido demasiados como para saber que un botell贸n, prolongado durante horas, puede ser una experiencia aburrida. Se sorprender铆an algunos polit贸logos de los mecanismos de negociaci贸n que se establecen all铆 a determinada hora. Siempre surg铆a un comando que presionaba para cambiar de h谩bitat. El hambre y la sed que se tiene de joven hace veinte a帽os o ahora no var铆an con el tiempo, pero las condiciones estructurales que hacen posible saciarlas, s铆. Los botellones eran la previa a un concierto o una manera de calentar y hacer tiempo hasta que los bares se llenaban. Luego llegaron los antidisturbios, las c谩maras de videovigilancia, las restricciones a la m煤sica en directo, las estilizaciones de locales que sub铆an los precios mucho m谩s r谩pido que nuestros sueldos, las ordenanzas c铆vicas y, recientemente, la pandemia como forma de pol铆tica cultural.

Para levantar el campamento hace falta un sitio al que ir. Algo que hacer. Seguramente tambi茅n un horizonte vital, que podr铆amos resumir como laboral, afectivo y clim谩tico, ayude a no devenir seto. El fantasma del ocio sin pasar por caja se hace grande en un pa铆s con una patronal de la noche que de sombr铆o tiene tanto el nombre como el concepto. Una tierra con una poderosa cultura del alcohol, donde poner un bar ha sido una salida, a veces desesperada, para peque帽as econom铆as. Mientras, a los moralistas que tratan a tantos chicos y chicas como insectos a la vez que aparentan entenderlo todo, queda cantarles aquella canci贸n. Si los ubican tan hundidos, sumergidos en las profundidades de las aguas del civismo, entonces deber铆an saber que los bichos que hay en el mar ya no toman ca帽as ni con pincho. Que no va a funcionar simplemente montar un bar en el fondo del mar.

