Rosa Molinero Trias

鈥淎horra dinero en la factura de la luz. Reduce el uso de pl谩stico. Proporciona un frescor natural que sienta bien a la garganta. Y su consumo mantiene una tradici贸n y una artesan铆a muy valiosas鈥, comenta Jos茅 脕ngel Boix, quinta generaci贸n de la Alfarer铆a Severino Boix de Agost (Alicante). 鈥淭enemos historia gracias a los huesos y a la cer谩mica. Es una pena que el botijo se pierda鈥.

脡l, que se cri贸 bebiendo agua de un botijo y que aprendi贸 a fabricarlos con 11 a帽os, haciendo girar el torno a pataes (鈥渁 patadas鈥), sabe que es una rara avis. Con 37 a帽os, Boix es el alfarero m谩s joven de los tres que quedan en Agost, un municipio alicantino donde anta帽o la alfarer铆a ocupaba a casi toda la poblaci贸n. 鈥淗ab铆a unos 28 talleres, y en cada uno, una docena de personas empleadas para cubrir la gran demanda de cer谩mica que hubo en el pasado鈥.

Gracias a sus canteras, que proporcionan una arcilla singular, de un tono blanquecino y verdoso, con una muy buena porosidad gracias a la posterior adici贸n de sal, y por el talento y la rapidez de sus alfareros para fabricar tanto piezas propias como de otras regiones de Espa帽a, Agost lleg贸 a ser un important铆simo n煤cleo alfarero en la Pen铆nsula.

El pl谩stico mat贸 al botijo

El aumento del uso del pl谩stico hizo que c谩ntaros y botijos pasasen a tener una presencia cada vez m谩s residual, de ah铆 el declive que ha vivido la alfarer铆a. 鈥淐ada vez se compra menos, pero nos siguen llegando pedidos de mayoristas, tiendas peque帽as y de souvenirs y las personas que han conocido el botijo o el c谩ntaro en su casa. Sin embargo, la esencia del fango, la tierra, el fuego y el agua a煤n contin煤a viva en muchos de nosotros鈥, afirma Boix.

Jos茅 脕ngel aprendi贸 a controlar el fango y que el fango no lo controlara a 茅l gracias a su padre, Severino (pionero en Agost en agilizar la extracci贸n de arcilla mediante m谩quinas), y a la pr谩ctica abundante de todos los veranos desde los 10 a帽os. Desde entonces, no se ha podido despegar el barro de la piel porque, tal y como 茅l mismo dice, 鈥渦na vez que tocas el barro, te llega a las venas y a la sangre鈥.

Entusiasta de su oficio, el horno de Jos茅 脕ngel sigue encendido cuando la temperatura exterior se siente casi apta para cocer cer谩mica. Tal es su pasi贸n que hasta hace 12 a帽os todav铆a hab铆a usado el horno moruno de le帽a para cocer sus piezas, para lo que se requer铆a alimentar el fuego 5 d铆as seguidos, las 24 horas.



Falta de relevo generacional

A pesar de que, actualmente, fabricar botijos no requiere pasar noches en vela, su supervivencia tambi茅n est谩 en entredicho por la falta de relevo generacional. As铆 lo corrobora Jos茅 Mar铆a Guisado, maestro alfarero de Salvatierra de los Barros (Badajoz).

鈥淧ienso que los botijos est谩n en peligro de extinci贸n porque la profesi贸n de alfarero tambi茅n lo est谩鈥, sentencia Guisado, que coincide con Boix sobre las ventajas del botijo. 鈥淣o hay aprendices, no hay relevo generacional. Aqu铆, los m谩s j贸venes tenemos 45 a帽os. Y es un oficio dif铆cil de aprender en escuelas o talleres: requiere un contacto continuo, del d铆a a d铆a y muy cercano, con el barro y el alfarero que te ense帽a a agilizar los procesos, a mover las manos, a hacer las pella de barro y todo lo dem谩s鈥.

Pr谩ctica, pr谩ctica y m谩s pr谩ctica que puede llevar a帽os. 鈥淗ay que tener paciencia y, tal vez, las nuevas generaciones tienen otras ideas del trabajo. Adem谩s, siempre se ha percibido como un oficio exigente en el que se gana muy poco. Yo constato la importancia de aprender un oficio: si no hubiera aprendido esto de peque帽o, ahora no s茅 d贸nde estar铆a鈥.

De lo que comenta Guisado se trasluce que hacer botijos, y por extensi贸n la alfarer铆a, es un oficio duro. 鈥淧ero luego es encantador鈥, apunta. 鈥淐oger una pella de barro, abrirla y darle forma te da la satisfacci贸n del reto conseguido. Para m铆, que empec茅 a los 11 a帽os, cada tarde al salir del colegio, pronto se convirti贸 en mi pasi贸n鈥.

Con 24 a帽os ya consegu铆a alzar grandes piezas de m谩s de un metro mediante la t茅cnica de capillas. Y a d铆a de hoy sigue descubriendo el oficio: 鈥渉e conseguido hacer mi mezcla de barro e intento usar mi imaginaci贸n para crear nuevas formas y piezas, como mis ollas de dise帽o propio. Existen tantas variables… 隆La cer谩mica es infinita!鈥.



La esencia del fango, la tierra, el fuego y el agua a煤n contin煤a viva en muchos de nosotros

De su pasi贸n fue responsable, en buena parte, su padre: Manuel Guisado, tercera generaci贸n de una familia alfarera. 鈥淔ue un gran maestro para m铆, me hizo sentir bien en el oficio, y tuve la suerte de trabajar junto a 茅l todos los d铆as de mi vida (menos mi a帽o del servicio militar) hasta que falleci贸鈥. Jose Mar铆a y su hermano Juan Manuel (especializado en piezas de jardiner铆a) aprendieron tambi茅n de su t铆o, Juan Guisado, y de su madre, Lorenza Monge, jefa de una saga de alfareros y maestra en la t茅cnica 谩rabe del pintado de copa y pala, que transmiti贸 a su hija, Nemesia.

Tal y como en Agost, en Salvatierra de los Barros la alfarer铆a emple贸 a gran parte del pueblo, entre los acarreaban la arcilla, los que colaban y bat铆an el barro, los arrieros y otras tantas profesiones que interven铆an en su desarrollo. 鈥淧ero la maquinizaci贸n perjudic贸 a la alfarer铆a, as铆 como el pl谩stico, que ocupa demasiado espacio en todas las casas鈥.

No obstante, Guisado percibe un cambio: 鈥渃ada vez hay mayor conciencia medioambiental y la gente va a ir comprando m谩s cer谩mica鈥. Parece l贸gico, ya que si nos preocupamos por lo que comemos y por lo que vestimos, un paso esencial hacia una vida menos contaminante pasa por deshacernos de los recipientes de pl谩stico tanto como sea posible. El botijo es perfecto para ello: tiene una vida de 6 a帽os (hasta que la cal tapora el poro y no lo deja enfriar) y no hay que curarlo con unas gotas cazalla o ginebra como se suele decir, puesto que a la larga perjudicar谩n el sabor del agua.

Pero ante esta inminente extinci贸n de los botijos, que esperamos que no lo sea tanto, el caso de la alfarer铆a Mar铆a del Carmen Pascual es ins贸lito y esperanzador. 鈥淢i hijo, que ha estudiado ingenier铆a industrial de edificaci贸n, ha ido aprendiendo desde ni帽o y se quedar谩 con el negocio鈥, cuenta con orgullo esta alfarera que lleva 45 a帽os al pie del torno.

Ante esta perspectiva de que su legado continuar谩, comenta que para ella el botijo se sigue usando mucho. 鈥淟o vendemos sobre todo a familias y a personas de unos 40 a帽os, en la tienda y en las ferias que hacemos por Espa帽a. Nos alegra pensar que la gente vuelva a utilizar piezas de barro como el botijo, que dura mucho, es m谩s naturales, refrigera el agua y no necesitas meterla en la nevera鈥.

El caso de Mar铆a del Carmen es a煤n m谩s particular: en las alfarer铆as, por lo general, trabajaban alfareros hombres y las mujeres ten铆an el papel de ayudantes o peonas, pero en la suya siempre fueron todo mujeres.

鈥淟as mujeres hac铆an las pellas, los pitos de los botijos, las bocas de los c谩ntaros, cargaban las piezas arriba y abajo. Era un trabajo f铆sicamente y mentalmente muy duro鈥, explica Boix. Tambi茅n lo vivi贸 as铆 Guisado: 鈥淯n alfarero, sin la mujer, no era nada. Ellas eran su punto fuerte. La mujer estaba por delante en todas las tareas, ayudaban a agilizar los procesos para que se pudieran hacer m谩s piezas, 鈥榞obernaban鈥 (pon铆an los pichis y la boca)鈥.

La alfarer铆a que fund贸 su abuela y continu贸 su madre, Carmen Prieto, hab铆a acogido a 30 mujeres y ni un solo hombre. 鈥淰en铆a de tradici贸n鈥, comenta. Y ten铆a una ventaja: trabajar juntas permit铆a que, a la vez que aprend铆as y ayudabas, pod铆as juntar tus primeras piezas con las de las dem谩s y venderlas en ferias o exposiciones鈥. Ellas se lo guisaban y ellas se lo com铆an. 脷nicamente hab铆a una diferencia en cuanto a los talleres dominados por hombres: 鈥淯s谩bamos una torneta distinta a la de los hombres, con la que se trabajaba de rodillas y se pulsaba con la mano鈥.

Dos a帽os son los que requiere el torno de mano para poder hacer una buena pieza. 鈥淧ero ahora, con el el茅ctrico, es mucho m谩s f谩cil. Se necesita paciencia y ganas, e incluso se puede aprender de mayor, como mi marido, Miguel Vicente, que ven铆a de familia ganadera y empez贸 a trabajar el barro con 33 a帽os鈥, se帽ala Pascual para motivar a las nuevas generaciones, y explica que lo que m谩s le gusta es la variedad de su trabajo, que por las distintas formas que hace nunca se le hace mon贸tono y que, m谩s que terminar la pieza, lo que la enamora es el proceso de elaborarla.





Jos茅 脕ngel Boix en su taller, Alfarer铆a Severino Boix

