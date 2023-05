–

Por Ahmed Zain | SPS

Chahid El Hafed (ECS).- En una entrevista concedida la Agencia Saharaui de Noticias (SPS), el Presidente saharaui, Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, afirm贸 que el Estado espa帽ol es directamente el responsable de la tragedia y el sufrimiento del pueblo saharaui, ya que es jur铆dicamente la potencia administradora del S谩hara Occidental, pero eludi贸 unilateralmente sus obligaciones jur铆dicas, pol铆ticas y morales hacia el pueblo saharaui al firmar el Acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975.

“Espa帽a ha cedido lo que no tiene y se lo ha dado a los que no lo merecen. Mientras no se concluye el proceso de descolonizaci贸n del S谩hara Occidental y se empodere al pueblo saharaui con su derecho a la autodeterminaci贸n e independencia, la responsabilidad no recaer谩 sobre el Estado espa帽ol鈥, subray贸 Ghali.

“Los diferentes gobiernos de Espa帽a est谩n obligados a cumplir con la legitimidad internacional y completar sus obligaciones relacionadas con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en relaci贸n al S谩hara Occidental”, agreg贸 Ghali.

El Presidente saharaui se refiri贸 a la posici贸n del presidente del Gobierno espa帽ol, Pedro S谩nchez, y de los jefes de Gobierno que le precedieron, subrayando asimismo que no s贸lo se trata de una posici贸n que elude los compromisos anunciados ante el pueblo saharaui y en los programas electorales del Partido Socialista Obrero Espa帽ol (PSOE), sino que se dedica a dar lealtad y apoyo absoluto a las tesis coloniales marroqu铆es.

鈥淟o que est谩 haciendo (Espa帽a) con el pueblo saharaui es una repugnante inversi贸n en el sufrimiento de un pueblo bajo ocupaci贸n. Una vez m谩s est谩n clavando el cuchillo de la traici贸n en el costado de un pueblo oprimido y reprimido, y lo est谩n empujando hacia la misma suerte que causaron hace m谩s de cuarenta y siete a帽os, y est谩n revendiendo los mismos principios que violan el derecho internacional en el mercado de la traici贸n鈥, concluy贸 el Presidente saharaui.