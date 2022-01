Balance del a帽o 2021, marcado por el desmantelamiento de la sanidad y la educaci贸n, el incremento del desempleo y el hambre, y las malas perspectivas de futuro

El a帽o que termin贸 hace unos d铆as fue, aqu铆 en Brasil, un tiempo de terror. Y no fue solo por culpa del coronavirus, en la medida en que el proceso de vacunaci贸n, aunque lento, fue reduciendo el n煤mero de casos y de muertes. A pesar de todo el empe帽o puesto por el gobierno federal en impedir la inmunizaci贸n masiva de la poblaci贸n, incluso entre aquellos que apoyan al gobierno en la medida en que el instinto humano de supervivencia y de vida es fue m谩s fuerte, las personas buscaron la forma de vacunarse. Eso dio un respiro a la naci贸n, una vez que el combate al nuevo virus solo puede conseguirse mediante la inmunizaci贸n colectiva de la mayor铆a de la poblaci贸n. Aun as铆, nada est谩 bien.

Las muertes contin煤an 鈥損asamos de los 600 mil decesos- y el negacionismo tambi茅n, hasta tal punto de que el presidente de la naci贸n, Bolsonaro, insisti贸 en criticar la inmunizaci贸n de la poblaci贸n infantil, tan pronto como la liber贸 Anvisa, aunque los datos apunten a que gran parte de los ingresados en las UCIs son j贸venes no vacunados. Y, ahora, a finales del a帽o, los hackers irrumpieron en el portal del Ministerio de Salud y borraron datos sobre la vacunaci贸n y la salud de los brasile帽os. Un 鈥渕isterio鈥 del realismo m谩gico. 驴A qui茅n le podr铆a interesar destruir la informaci贸n existente sobre este tema? Una piruleta a qui茅n lo adivine.

La mayor tasa de terror procede de la acci贸n del gobierno federal, como ya viene siendo habitual desde que en 2019 asumi贸 la presidencia del pa铆s un agente de la muerte. Cumpliendo sus promesas de campa帽a, Jair Bolsonaro dio buena cuenta del proceso de destrucci贸n del pa铆s en todas las 谩reas. No hubo enga帽o, todo estaba perfectamente definido desde el principio. No obstante, la responsabilidad de esa destrucci贸n no es 煤nicamente del presidente. El Congreso Nacional, con rar铆simas excepciones, ha respaldado cada acci贸n y cada propuesta del gobierno federal: destruyeron derechos de los trabajadores y abrieron las puertas al abuso y a la corrupci贸n. No lleg贸 con eso, aprobaron un 鈥減resupuesto secreto鈥, que obstaculiza la debida transparencia con respecto a los recursos federales entregados a los diputados. Una verg眉enza nacional de la que se informa como si no fuese absurdo.

En 2021 continu贸 con fuerza y sin tregua el ataque a los pueblos originarios, con el aumento sistem谩tico de la violencia y del robo de las tierras. La intenci贸n del gobierno es acabar con ellos. Incendios y desmontes, arrasando territorios enteros, nuestros biomas m谩s importantes tambi茅n siguieron sin freno. Igualmente recrudecieron los ataques de la polic铆a militar, en pr谩cticamente todos los estados, contra la poblaci贸n negra y pobre. El exterminio de la juventud se convirti贸 en pol铆tica de estado, hasta el punto de que una masacre con m谩s de 25 muertos en Minas Gerais no fue motivo de debate de 谩mbito nacional. Hasta hoy no se sabe lo que de hecho aconteci贸 en la ciudad minera de Varginha. Nada m谩s all谩 de la acusaci贸n de 鈥渟ospechosos鈥 y 鈥 bandidos鈥. 驴Existen pruebas incriminatorias hacia esos sospechosos y bandidos? Ninguna.

El gobierno tambi茅n continu贸 con el proceso de desmantelamiento de la educaci贸n brasile帽a, retirando recursos a todos los niveles. La pandemia y la falta de una pol铆tica de acceso provocaron que aumentase la tasa de abandono escolar; as铆, la tasa de analfabetismo aument贸 un 7% y el analfabetismo funcional llega a casi el 30% de la poblaci贸n. No siendo suficiente con todo eso, el negacionismo frente al coronavirus hizo que varios estados obligasen a los profesores a retornar a las aulas, generando sufrimiento mental y m谩s enfermedad entre los docentes.

El gobierno federal, adem谩s, destruy贸 el ENEM 鈥損uerta de entrada a la universidad de los alumnos empobrecidos-, hasta tal punto que consigui贸 que la juventud de la periferia desistiese de participar en ese proceso de selecci贸n, as铆 como de la ense帽anza superior, como muestra la reducci贸n de inscripciones en los ex谩menes de acceso a la universidad. Y, ahora, quiere garantizar m谩s ventajas para los ricos en el sistema del PROUNI (programa de becas para garantizar la permanencia) alejando a煤n m谩s a la juventud empobrecida de la universidad, ya que disputar谩n las escasas becas disponibles con quienes no las necesitan.

En el campo de la salud asistimos at贸nitos a la CPI (comisi贸n parlamentaria) de la covid-19 en el Congreso Nacional, que destap贸 no solo los cr铆menes cometidos por agentes del gobierno, sino incluso por el propio presidente de la naci贸n, adem谩s de los horrores que tienen lugar dentro de los hospitales privados gestionados por planes de salud, que simplemente mataron a los viejos con medicamentos in煤tiles para evitar gastos. Meses y meses de presentaci贸n de pruebas y testimonios sobre esos abusos que, finalmente, no sirvieron para nada. Un a帽o entero sangrando sin que ni la Justicia ni los parlamentarios hiciesen nada para castigar a los criminales. Muy probablemente todo eso acabar谩 en un proceso que se prolongar谩 interminablemente en el tiempo, que se agotar谩 por inanici贸n. El drama de millones de personas en las manos de los bandidos tampoco consigui贸 producir ning煤n atisbo de conmoci贸n popular, m谩s all谩 de la sensaci贸n moment谩nea de asombro.

Vivimos un a帽o de aumentos continuos del precio de la gasolina 鈥搈谩s del 50% de aumento-, causando el alta de los precios de todas las mercanc铆as, inclusive las de la cesta b谩sica. El hambre, que hab铆a sido proscrita de nuestro pa铆s, volvi贸 con fuerza y no podr铆a ser de otra forma, ya que todo el apoyo del gobierno est谩 volcado en los hacendados, en la miner铆a y en las multinacionales. La industria brasile帽a agoniza, as铆 como los peque帽os productores y peque帽os comerciantes. Y las estrellas de los medios de comunicaci贸n se dedican a ense帽arnos c贸mo economizar gas, cocinando con le帽a, o c贸mo sustituir la carne por sopa de huesos. Una perversi贸n sin l铆mites.

El desempleo 鈥揷onforme a los datos del IBGE- est谩 instalado en la casa de 14 millones de brasile帽os y m谩s de seis millones siquiera buscan empleo, pues ya no tiene esperanza, lo que da un total de 20 millones de personar que no tienen forma de ganarse la vida en este pa铆s. Pero, si analiz谩ramos otros datos, como los del 鈥淢apa de la explotaci贸n de los trabajadores en Brasil鈥, del ILAESE, que usa otra metodolog铆a, el n煤mero de desempleados pasa de los 50 millones. Adem谩s, en ese contexto, no hay que olvidarlo, aumenta la violencia y la desesperaci贸n.

La clase media baja que pod铆a juntar unos 鈥榓horrillos鈥 con cierto esfuerzo, hist贸ricamente la 煤nica inversi贸n posible, ahora est谩 a la deriva. La cartilla de ahorros, que ofrec铆a un escaso inter茅s del 1%, ahora solo va a rendir el 0,5%, o sea, absolutamente nada. La inflaci贸n del 10% al a帽o come todo lo que pueda ahorrar. O sea, solo hay p茅rdidas. La clase media, protagonista del ascenso de la gente que hoy gobierna el pa铆s, poco se manifiesta y cuando lo hace es para echarle la culpa a los gobernadores y a los alcaldes, eximiendo al gobierno federal de cualquier responsabilidad sobre el caos social y econ贸mico. Pagan siete reales el litro de gasolina, ni se mueven; sin embargo, cuando lleg贸 a 2,70 bajo el gobierno del PT, gritaban de odio en las calles, los mismos que ahora est谩n 鈥榪uietos paraos鈥.

Los medios de comunicaci贸n comercial corporativa no lo divulga, pero Brasil tambi茅n vive uno de sus mayores flujos migratorios. Solo el a帽o pasado, el n煤mero de brasile帽os que decidi贸 salir del pa铆s en busca de una vida mejor increment贸 un 122%, pasando de un mill贸n 800 mil personas a cuatro millones 215 mil. A煤n no hay n煤meros de 2021, pero ciertamente debe haber m谩s gente saliendo. Una investigaci贸n de Datafolha mostr贸 que por lo menos 70 millones de brasile帽os saldr铆an fuera de aqu铆 si pudieran. Gente joven y cualificada es el perfil de quienes quieren emigrar. El destino de casi el 50% de los emigrantes, como en toda Am茅rica Latina, son los EEUU, pero hay mucha gente que busca salidas en Portugal, por aquello de que tenemos la misma lengua. Si estos n煤meros fuesen de Venezuela, tendr铆amos emocionantes documentales y reportajes inform谩ndonos sobre los emigrantes; no obstante, como el responsable de esa desbandada es el protegido de los medios de comunicaci贸n, no hay nada de eso. Solo notas a pie de p谩gina.

Los dramas vividos por los brasile帽os bajo este gobierno, cuando se ven en la televisi贸n, son presentados como un rayo aislado en un cielo azul. No se dan razones que expliquen el hambre, la miseria, la violencia creciente, los feminicidios 鈥搎ue aumentaron estrepitosamente con el ascenso de los adoradores de armas-. Y es esa gente, la que ahora quiere transformar a los invasores de tierras ind铆genas -garimpeiros ilegales y grandes hacendados-, en 鈥渃omunidades tradicionales鈥, con el apoyo del Congreso Nacional. Se trata de una atrocidad tras otra y todo completamente naturalizado, como se fuera la cosa m谩s normal del mundo.

En el campo de la pol铆tica electoral no hay novedades. Con el archivo de las denuncias contra el ex presidente Lula, es 茅l quien aparece como el candidato preferencial para batir a Bolsonaro en las elecciones de este a帽o 2022. Pero, eso no significa que la persecuci贸n haya acabado.

A煤n pueden pasar muchas cosas. La investigaci贸n sobre el candidato Ciro Gomes, hecha con todo el aparato de la Polic铆a Federal y la espetacularizaci贸n t铆pica de la Lava-Jato, es una muestra evidente de que el estado policial seguir谩 actuando contra los desafectos al presidente. Con la judicatura dominada, las denuncias de cr铆menes cometidos por los hijos del presidente e incluso por 茅l, caen en el vac铆o, y en el campo de la justicia nada puede esperarse.

Toda esa batalla, infelizmente no tiene casi nada que ver con la necesaria lucha de clases, es un combate interno de la clase dominante, ya que ni Ciro ni Lula tienen el m谩s m铆nimo proyecto de transformaci贸n radical de la sociedad. Los dos transitan por los rieles del liberalismo y la socialdemocracia es el l铆mite que no traspasan. A pesar de todo este terror, la izquierda brasile帽a est谩 derrotada, sin proyecto para la naci贸n y sin inserci贸n en la mayor铆a de la poblaci贸n. Los movimientos sociales m谩s organizados, como los Sin Techo y los Sin Tierra resisten, pero tampoco consiguen ir m谩s all谩 de las particularidades de sus banderas.

Dejamos atr谩s el fin de a帽o pr谩cticamente sin ning煤n atisbo de esperanza de cambio a corto plazo. Tenemos ante nosotros un pa铆s destrozado y una porci贸n muy grande de gente alienada, mientras otra espera que las elecciones cambien las cosas, creyendo que nos bastar谩 con un simple 鈥渕谩s鈥, del tipo: m谩s democracia, m谩s justicia, m谩s educaci贸n, m谩s negros en la pol铆tica, m谩s mujeres en posici贸n de mando, m谩s eso, m谩s aquello. Las cuestiones c茅ntricas de los problemas del pa铆s, tales como la propiedad, la reforma agraria, los abusos de los bancos, la cuesti贸n energ茅tica, Petrobras, la justicia, el sistema penal, la deuda externa, no aparecen en los debates, como si la vida se fuese a resolver solo con la inclusi贸n ritual铆stica de las llamadas minor铆as. Todo bien acomodado dentro de los l铆mites del capital. Falta impulso revolucionario, falta demasiado.

Es posible que a煤n haya quien observe los tiempos cr铆ticamente y luche, aunque sean pocos. Pero, como siempre sucedi贸 en la historia, basta que ese peque帽o grupo se mantenga en la batalla para que sea posible un ma帽ana de luz. Aun as铆, ser谩 preciso mucho trabajo para reconstruir una carretera por la izquierda.

Este a帽o que empieza, nos deparar谩 a煤n muchos procesos de destrucci贸n y violencia contra el pueblo brasile帽o, que se profundizar谩n vertiginosamente conforme las elecciones est茅n m谩s cerca. No esperemos una 鈥渇iesta democr谩tica鈥. No. La pelea ser谩 encarnizada y el juego ser谩 el m谩s sucio y violento posible. Tampoco se vislumbran propuestas de transformaci贸n real. Por eso hay que mantenerse alerta y en lucha. Aunque no haya acci贸n por parte de las hist贸ricas centrales sindicales, la realidad material de la vida provocar谩 la reacci贸n de las gentes.

No hay paz para la clase trabajadora. Pero como dir铆a el ut贸pico Don Quijote, contra los gigantes, vamos a trabar una larga y feroz batalla. Nosotros lo haremos.

CALPU