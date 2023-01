.

Brasil

Jorge Montero

22 de diciembre de 2022

鈥淎 Chico le gustaba mucho jugar al domin贸. Llevaba jugando desde las cuatro de la tarde. A las seis y media le ped铆 que parase, para servir la cena -cuenta Ilzamar Gadelha, su compa帽era que entonces ten铆a 24 a帽os-. Entonces se levant贸 de la mesa, dijo que iba a ducharse y me pregunt贸 si pod铆a usar la toalla que le hab铆a regalado por su cumplea帽os. Le dije que s铆, tom贸 la toalla y se dirigi贸 hacia la puerta. Abri贸 una rendija, vio que estaba oscuro y volvi贸. Tom贸 una linterna, abri贸 la puerta y entonces le dispararon鈥.

Igual que su padre, Chico se hizo tambi茅n siringuero desde ni帽o. Como en las plantaciones de caucho no exist铆an escuelas, nunca tuvo contacto con las letras. Que los trabajadores fueran iletrados era un objetivo de los terratenientes para explotarlos y asegurar el control sobre la tierra y la fuerza de trabajo. Su escuela fue la selva, de la que aprendi贸 lo fundamental para sobrevivir, a trav茅s del trabajo cotidiano que empez贸 a realizar acompa帽ando a Francisco en las labores de desangrar los arboles de caucho. Aprendi贸 a distinguir las plantas, los sonidos de los p谩jaros y de los animales, a conocer los ritmos, ruidos y silencios de la jungla, a distinguir las plantas 煤tiles de las nocivas鈥

Adem谩s de ense帽arle a leer y a escribir, Tavora le mostr贸 peri贸dicos en los que se hablaba de los problemas de Brasil y del mundo, y en una peque帽a radio escuchaban programas de emisoras de varios lugares del planeta. Su mentor le repet铆a que los caucheros ten铆an derechos como los dem谩s habitantes de Brasil y deb铆an organizarse para defenderlos. Esa lucha no pod铆a ser individual, sino que se necesitaba de una acci贸n colectiva que los llevara a crear sus propias organizaciones. Por primera vez que en este lugar de la selva amaz贸nica del Brasil se pronunci贸 la palabra sindicato.

La construcci贸n de carreteras ven铆a precedida de la deforestaci贸n y de los incendios, que eran producidos en forma consciente para despejar el terreno y sustituir el bosque milenario por 鈥渕odernas haciendas鈥, en las cuales se criaba ganado vacuno, con el objetivo de producir carne como materia prima para las hamburguesas de McDonald鈥檚. Junto con el fuego, los terratenientes organizaron bandas de asesinos para obligar a los ind铆genas y siringueros a desocupar la tierra. El despojo tambi茅n se cubr铆a con un manto en apariencia legal, puesto que se obligaba a los caucheros a firmar papeles de venta. Chico Mendes los exhortaba a no caer en esta trampa de falsa legalidad cuando les dec铆a: 鈥淣o firm茅is nada Esta tierra es vuestra. Cuando la transform谩is en dinero, perd茅is la posibilidad de sobrevivir. La tierra es la vida鈥.

Como parte de ese proyecto se plane贸 la construcci贸n de la carretera Transamaz贸nica de 5.000 kil贸metros de extensi贸n, alrededor de la cual se ofrec铆a a los colonos una tierra que se anunciaba como f茅rtil, productiva y deshabitada. Nada de esto era verdad, porque el suelo de la selva es muy fr谩gil y no es adecuado ni para la agricultura intensiva ni para la ganader铆a, y cuando llueve el agua arrastra la delgada capa vegetal dejando al suelo yermo y des茅rtico, y, adem谩s, s铆 que estaba habitado por comunidades ind铆genas y por caucheros. La construcci贸n de la carretera impact贸 en forma directa a 96 grupos tribales, que resultaron completamente diezmados.

Durante este per铆odo de febril actividad pol铆tica y sindical, Chico Mendes milit贸 en diversas organizaciones de izquierda y result贸 elegido como concejal a la C谩mara Municipal de Xapuri en 1977, en representaci贸n del Movimiento Democr谩tico Brasile帽o (MDB), la 煤nica oposici贸n legal tolerada por el r茅gimen militar. En el desempe帽o de ese cargo cumpli贸 un notable papel de denuncia sobre la destrucci贸n de la selva y la persecuci贸n de los ind铆genas y los caucheros y abri贸 ese espacio a la participaci贸n de sindicalistas y sacerdotes. Sin el apoyo del MDB, no ces贸 en su labor de denuncia, en raz贸n de lo cual se le acus贸 de realizar actividades comunistas y subversivas. Fue encarcelado en varias ocasiones y torturado. Durante este per铆odo particip贸 activamente en la fundaci贸n de la Central 脷nica de Trabajadores (CUT) y del Partido de los Trabajadores (PT).

La concepci贸n ecosocialista de Chico, quien desde ni帽o aprendi贸 a respetar la selva, a no destruirla ni contaminarla; en procura de cobijo, alimento y bienestar, se manifest贸 en el programa de lucha que emprendieron los sindicatos de trabajadores rurales en los que particip贸 y orient贸, cuyo objetivo primigenio se centraba en impedir la deforestaci贸n de la selva, porque con ella se asesinaba tambi茅n a sus habitantes. El 鈥渆mpate鈥 (t茅rmino que en portugu茅s significa suspender o estorbar) pas贸 a ser el principal instrumento de lucha de los trabajadores del caucho. Un dispositivo pac铆fico de resistencia con el cual los trabajadores se opon铆an al accionar depredador de terratenientes y empresarios, mediante la ocupaci贸n colectiva del lugar que iba a ser devastado. Los trabajadores se tend铆an en el suelo, abrazaban los 谩rboles de caucho y constru铆an barricadas humanas en los sitios por donde iban a pasar las m谩quinas devoradoras de selva. De esta manera, se enfrentaban a las retroexcavadoras, a las motosierras, y al armamento que portaban los encargados de matar a la selva y a sus habitantes. 鈥淣o hay defensa de la selva sin la defensa de los pueblos de la selva鈥, sosten铆a.

Esta concepci贸n enaltec铆a la vida y labor del siringuero, en la que se reivindicaba no su relaci贸n con la tierra -como en los campesinos y colonos鈥 sino con el monte, con la selva, como fuente de vida y subsistencia. Por esta raz贸n, Chico Mendes y los sindicatos rurales no aspiraban a que se les entregara tierra, ya que ellos luchaban por preservar la selva como medio de trabajo. El empate, como forma de lucha para proteger la selva y el trabajo de los caucheros, no era una ocurrencia retrograda contra el progreso y la modernizaci贸n de la que tanto presum铆an los militares y los terratenientes 鈥搚 junto con ellos las empresas transnacionales y los promotores de los agronegocios鈥 sino un mecanismo de defensa que se sustentaba en el conocimiento de la selva y sus ciclos de vida, as铆 como en la convicci贸n pol铆tica de preservar la fuente de sustento de los trabajadores del caucho. Por eso, dec铆a Chico Mendes: 鈥淟os que amenazan el Amazonas son los grandes terratenientes, la pol铆tica de especulaci贸n territorial y la deforestaci贸n masiva cuyo objetivo es la sustituci贸n del hombre por el ganado鈥.