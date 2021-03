Brasil/Chile Entrevista sobre la situación de lxs compañerxs anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar.

Continuando con las publicaciones en permanente solidaridad con M贸nica y Francisco, nosotrxs de la Fac莽茫o Fict铆cia realizamos una entrevista con Familiares y Amigxs de Presxs Subversivxs y Anarquistas de la regi贸n chilena. Adem谩s de actualizar sobre la situaci贸n del proceso, la entrevista aborda la importancia de la solidaridad activa con las personas presas y las luchas recientes en el territorio dominado por el Estado chileno.

*Fac莽茫o Fict铆cia: En los 煤ltimos a帽os, M贸nica y Francisco fueron objeto de acusaciones y prisiones tanto en el territorio dominado por el Estado chileno em 2010 (en lo que qued贸 conocido como 鈥淐aso Bombas鈥) como en el espa帽ol algunos a帽os despu茅s. Nos gustar铆a que ustedes comentasen un poco sobre este hist贸rico de persecuci贸n y cual fue el impacto en los espacios y em la lucha en general.*

鈥 Un poco para poner en contexto y haciendo un breve recuento de los casos represivos donde han estado involucrados ambxs compa帽erxs, es necesario comenzar el 2010. El Estado busc贸 dar punto final a los distintos ataques con explosivos por parte de grupos anarquistas y anticapitalistas, de esta forma lanzo una arremetida contra distintxs compa帽erxs anarquistas acus谩ndolxs de formar parte de una 鈥淎sociaci贸n Il铆cita Terrorista鈥, golpeando a distintas expresiones antiautoritarias. Tras pasar largos meses en prisi贸n, una extensa huelga de hambre y movilizaciones lxs compa帽erxs consiguieron salir a la calle para enfrentar un extenso juicio donde son posteriormente absueltxs.

Al poco andar M贸nica y Francisco parten a Espa帽a, donde el 2013 sondetenidxs por el ataque explosivo a la bas铆lica del Pilar. La colaboraci贸n entre los Estados fue evidente desde un primer momento, trascendiendo que durante la investigaci贸n por el ataque y antes de las detenciones, distintos informes policiales y personal de inteligencia viajaban de un lado al otro, dando recomendaciones de por donde llevar la investigaci贸n y confirmando las sospechas en torno a lxs compa帽erxs.

Tras un r谩pido juicio, ambos son condenadxs a 12 a帽os de prisi贸n, para luego de rebajar su condena a 4 a帽os y medio, consiguiendo ser expulsadxs a Chile el 2017, con el correspondiente circo medi谩tico y hostigamiento policial durante meses.

*FacFic: En 24 de julio de 2020, d铆a en que fueron secuestradxs por el Estado chileno, M贸nica y Francisco tuvieron sus prisiones preventivas decretadas por 6 meses para investigaci贸n. Recientemente, vencido este tiempo, un nuevo plazo fue estipulado y la prisi贸n fue prolongada sin que hayan tenido una sentencia. 驴Cual es la situaci贸n del proceso? 驴Hay alguna previsi贸n de fecha para que sea realizado el juicio?*

鈥 La situaci贸n procesal es la siguiente: Francisco acusado por el env铆o de dos paquetes explosivos a la 54 comisaria y al ex ministro del interior Rodrigo Hinzpetter (c贸mplice de una brutal represi贸n durante su mandato), el artefacto a la polic铆a consigue estallar mientras que el del ex Ministro por casualidad no es abierto y consigue ser descubierto luego del primer estallido; M贸nica y Francisco est谩n acusadxs del doble atentado explosivo en una inmobiliaria en el barrio de los ricos durante la revuelta.

Ambxs est谩n formalizados bajo la ley de control de armas, adem谩s de varios cargos de homicidios frustrados. Al momento de ser detenidxs el tribunal les dio un plazo de 6 meses de investigaci贸n, fecha que se volvi贸 a renovar ahora en febrero del 2021. Es posible que se prolongue este periodo investigativo hasta por 2 a帽os antes de ir a juicio.

Creemos que si la fiscal铆a quisiera ya podr铆a llevarlos a juicio, pero tambi茅n al parecer esta demora tendr铆a que ver con la participaci贸n de este equipo de fiscales en otros juicios o quiz谩s la revisi贸n minuciosa de la carpeta judicial para no cometer ning煤n error como en el 芦Caso bombas禄.

*FacFic: Bajo el argumento sanitario de combate al Covid-19, tanto M贸nica y Francisco como las dem谩s personas encarceladas fueron impedidas de recibir visitas, lo que las dej贸 en una especie de aislamiento a煤n mas severo adentro de la c谩rcel. 驴Como est谩 la situaci贸n ahora? 驴Las visitas ya volvieron a ocurrir? 驴Como M贸nica y Francisco se encuentran en el momento?*

鈥 La situaci贸n sigue restringida, b谩sicamente a una visita , una sola persona 2 horas cada tres semanas. Cada c谩rcel y r茅gimen tiene sus particularidades, en el caso de la M贸nica ella tiene que elegir esa semana si desea tener visita o si desea tener encomienda (Alimento que ingresa a la c谩rcel por parte de solidarios), mientras que en el caso de Francisco las limitaciones obligan a que solo pueda ir de visita su familia sangu铆nea. Desde 鈥淔amiliares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas鈥 hemos participado informando y dando las luchas por la vuelta a las visitas con distintas expresiones de agitaci贸n.

En concreto ambxs se encuentran bien, viviendo distintas realidades de la prisi贸n. Francisco por su parte se encuentra bajo estricto aislamiento, gran parte del d铆a encerrado, con escaza o nula luz solar, mientras que M贸nica por su parte se encuentra en la secci贸n de connotaci贸n publica, asilada del resto de la poblaci贸n penal, teniendo que convivir con prisioneras que est谩n separadas de las demas por seren acusadas de crimes considerados intolerables y que pueden ser vengadas por las otras presas.

A pesar de las distintas realidades, ambxs se encuentran bien de 谩nimo, tiene acceso a tel茅fonos de gendarmer铆a para poder comunicarse con sus amigxs y compa帽erxs, siempre preguntando por el exterior y por lxs otrxs compa帽erxs en prisi贸n.

*FacFic: El territorio dominado por el Estado chileno es muy convulsivo y tiene un hist贸rico intenso de insurrecciones y luchas an谩rquicas. De las que m谩s tenemos noticias son la intensificaci贸n del levante mapuche de los 煤ltimos a帽os, sobretodo con las recuperaciones territoriales, y la revuelta de 18 de octubre de 2019. Nos llegan informaciones de varias mapuches presxs y asesinadxs (como fue el caso mas reciente de la compa Em铆lia BAU, muerta por sicarios de un condominio privado em Panguipulli), as铆 como otras mas de 2 mil personas detenidas, muchas heridas y otras asesinadas por carabineros. Nos parece muy evidente que la prisi贸n de las personas involucradas en las luchas es un golpe de los Estados para intentar apagar la llama insurrecta que arde en las calles. Nos gustar铆a que ustedes comentasen un poco sobre la situaci贸n actual delas luchas por ah铆 y como analizan esta reacci贸n de las fuerzas represivas.*

鈥 El panorama represivo es amplio, como la lucha. Sin dudas desde el 18 de octubre, cuando comenz贸 la revuelta en chile marco un antes y un despu茅s por un lado, y tambi茅n una continuidad y agudizaci贸n por otro. Es innegable que mucha gente est谩 en prisi贸n vinculadas a la lucha, en diciembre del 2019 se lleg贸 a 2.500 presxs de la revuelta, cifra que luego fue bajando paulatinamente. Es una realidad amplia y diversa, m谩s que un grupo homog茅neo y con posiciones claras.

Sobre lxs presxs de la revuelta, al igual que lxs muertxs y mutiladxs producto de la represi贸n en aquel proceso es necesario se帽alar que no todxs son compa帽erxs revolucionarios, sino m谩s bien obedece a sujetos que se levantaron contra el orden imperante, por la mas diversas razones.

Es una realidad amplia y diversa, con muchas posiciones pol铆ticas, desde las mas an谩rquicas irreconciliables hasta con posturas ciudadanas y gente deseosa de integrar el sistema, pasando por muchas personas que simplemente estaban cansadas y salieron a protestar espont谩neamente con mucha rabia. Es importante asumir esa diversidad para no caer en romanticismos, idealizar situaciones o forzar din谩micas que no son tales. Es justamente considerando esa realidad que se levantan distintas iniciativas solidarias con lxs presxs de la revuelta como tambi茅n en recuerdo y venganza a los muertxs y mutiladxs, como tambi茅n contra el Estado.

*FacFic: Mismo con la persecuci贸n constante por parte del Estado, M贸nica y Francisco se mantuvieran en combate y con la frente en alto, sobretodo en la c谩rcel. Incluso escribieran un comunicado que aborda la necesidad de sinton铆a entre las luchas adentro y afuera de las prisiones. 驴Ella y 茅l consiguen tener contacto con las otras personas subversivas que tambi茅n est谩n en la prisi贸n? 驴Y con las que est谩n afuera? 驴Est谩 permitido el acceso a libros y cartas, por ejemplo?*

鈥 Monica y Francisco han sido parte de un entorno de carcania con lxs compa帽erxs en prisi贸n desde hace a帽os, ambxs eran visitas frecuentes de compa帽erxs subversivxs encarceladxs. Por lo que esa relaci贸n se mantiene inquebrantable pero simplemente ha cambiado su forma y modalidad. Francisco a pesar de estar en la misma unidad penal, tiene escaso contacto directo con quienes se encuentran en la m谩xima seguridad y casi nulo contacto directo (cara a cara) con quienes est谩n en Alta Seguridad, pero de igual forma se fortalecen redes y v铆nculos existiendo comunicaci贸n fluida entre todxs lxs compa帽erxs.

Solo como muestra se puede observar el escrito en conjunto entre distintxs compa帽erxs, sacado desde adentro 鈥淎nte la revuelta, el plebiscito y la situaci贸n judicial: Comunicado de prisionerxs de la guerra social por la destrucci贸n de la sociedad carcelaria禄.

*FacFic: 驴Como ustedes analizan la importancia de la solidaridad traspasar tanto los muros de las prisiones cuanto la frontera entre los Estados?*

鈥 Ese es un dilema necesario e interesante, un desaf铆o para la lucha an谩rquica. En el caso de lxs compa帽erxs, ya nos vimos afrontados al tema de la solidaridad internacionalista el 2010 con el 鈥渃aso bombas鈥 donde se forjaron informalmente hermosas redes y sinton铆a internacional con lxs detenidxs, y por otra parte cuando cayeron en Espa帽a esta pregunta se dirig铆a a nosotrxs, sobre nuestra capacidad de articulaci贸n y traspasar las fronteras. Hoy lxs compas est谩n presxs aca, hay un mont贸n de cotidianidades que urgen resolver ac谩, desde lo domestico, la encomienda, el dinero, lo legal y etc, que siempre se requiere ayuda.

Pero eso es solo un aspecto de la solidaridad, existiendo por otra parte la difusi贸n y agitaci贸n del caso y quiz谩s m谩s importante y nutritivo son los debates p煤blicos en torno a las posiciones de lxs compa帽erxs. Traerlos a las calles, dejar que hablen solo y exclusivamente desde su condici贸n de presx e ir aportando en la lucha.

En otra dimensi贸n, existe un temor a que la solidaridad con ambos este plagada de resignaci贸n, de que no valga la pena dar ninguna pelea y que solo quedar铆a resignarse a una posible condena para luego tener que encargarse de los gastos de la vida de lxs compa帽erxs en prisi贸n. Ese escenario es realmente el peor.

*FacFic: Por fin, 驴como las personas solidarias pueden apoyar la campa帽a por la libertad de M贸nica y Francisco? 驴Hay alg煤n canal por el cual se puede acompa帽ar informaciones y comunicados?*

鈥 Los textos e informativos los subimos a las p谩ginas de contrainformacion, tratamos de ser bien claros y regularmente subir actualizaciones e informaci贸n relevante. Nos alejamos de aquellas posturas que buscan pasar desapercibidas o bajar el perfil a los casos. Lxs compa帽erxs est谩n presxs por acciones la lucha, lxs compa帽erxs son parte de la lucha desde hace a帽os y corresponde mantener un dialogo e informaci贸n con todxs quienes estamos desde este lado de la barricada.

Sobre las formas en que se puede apoyar, pues esta respuesta radica en la capacidad creativa de cada unx, desde la difusi贸n, la agitaci贸n, hasta la recolecci贸n de fondos econ贸micos, como tambi茅n la comunicaci贸n directa con ellxs mediante cartas, contemplarlxs en proyectos o simplemente levantar una propia iniciativa solidaria.

