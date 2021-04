–

A todxs

En el 15 de abril de 1971 el empresario dinamarqu茅s naturalizado brasile帽o Henning Albert Boilesen fue muerto en la ciudad de S茫o Paulo, en el espacio ocupado por la Rep煤blica Federativa de Brasil. Presidente de la corporaci贸n Ultrag谩s de abastecimiento de gas de cocina, Boilesen fue un fan谩tico de ultra derecha, apoyador de la dictadura militar de 1964-1985, defensor de la tortura y tesorero de un esquema de recaudaci贸n de fondos entre empresarios para financiar el DOI-CODI, mayor centro de tortura y asesinato de opositorxs de la dictadura. S谩dico, su pasatiempo era ver sesiones de tortura. Fue un enemigo del pueblo brasile帽o.

Hasta que en la ma帽ana de ese d铆a de 1971, Boilesen fue ajusticiado a balazos por un comando de las organizaciones de guerrilla urbana ALN 鈥 Acci贸n Libertadora Nacional y MRT 鈥 Movimiento Revolucionario Tiradentes. Fue el fin merecido de un psic贸pata fascista en un tiempo en que la izquerda enpu帽aba armas para enfrentar dictaduras.

50 a帽os despu茅s, la mayor铆a del campo popular hallase en el m谩s intenso y desvergonzado marasmo delante del r茅gimen del psic贸pata Jair Bolsonaro y del genocidio de brasile帽xs por el COVID-19. Lxs l铆deres pol铆ticos de la izquierda reformista tutelan el campo popular y usan la pandemia para justificar su pol铆tica cobarde y criminosa de capitulaci贸n, conciliaci贸n de clases y pacifismo incondicional, y quieren usar centenas de millares de muertos por el virus como palenque electoral. Con un discurso malsano y irreal de defensa de la 芦democracia禄 y de la orden jur铆dica burgueses (que estan siendo extintos por Bolsonaro), creen en la ilusi贸n de que Bolsonaro y sus lacayos aceptar谩n la probable derrota en las elecciones presidenciales de 2022 para el expresidente Lula da Silva y dejar谩n el poder pacificamente.

Bolsonaro en verdad prepara una nueva dictadura junto con los milicos, la polic铆a, milicias paramilitares de ultra derecha y l铆deres cristianos pentecostales, con apoyo del imperialismo USA y de un sector de la burgues铆a brasile帽a en que actuan varios imitadores de Boilesen. En esa tarea Bolsonaro no tiene l铆mites y promove aun el genocidio de ind铆genas, negrxs y del pueblo brasile帽o con la difusi贸n intencional del coronavirus y la repulsa en lo combatir. Bolsonaro usa el virus como arma biol贸gica para desanimar a el pueblo para salir a las calles contra su r茅gimen de terror, con ayuda de l铆deres pol铆ticos cobardes (y algunos traidores) en las izquierdas. El coronavirus y los reformistas contienen las masas para que Bolsonaro ponga sus tropas fascistas y asesinas en las calles.

Pero si Bolsonaro y sus lacayos piensan que van a repetir la aventura golpista de 1964 y que tendr谩n tranquilidad delante su dictadura, se equivocan. No va a ser un paseo. Los errores de la izquierda armada que en las d茅cadas de 1960 e 1970 combati贸 la dictadura fueron estudiados y no se repetir谩n.

Llamamos a todxs lxs militantes sociales honestxs, lxs perseguidxs por el sistema y el pueblo brasile帽o para romper con la pol铆tica de capitulaci贸n y conciliaci贸n de clase de las burocracias de la izquierda reformista y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acci贸n directa contra el sistema.

Mientras eso, queda una duda: quien va a ser el primero enemigo del pueblo brasile帽o que va repetir la sina de Henning Boilesen?

S贸lo esperen鈥

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSICI脫N AL SISTEMA

A todxs

Em 15 de abril de 1971 o empres谩rio dinamarqu锚s naturalizado brasileiro Henning Albert Boilesen foi morto na cidade de S茫o Paulo, no espa莽o ocupado pela Rep煤blica Federativa do Brasil. Presidente da corpora莽茫o Ultrag谩s de abastecimento de g谩s de cozinha, Boilesen era um fan谩tico de extrema direita, apoiador da ditadura militar de 1964-1985, defensor da tortura e tesoureiro de um esquema de arrecada莽茫o de dinheiro entre empres谩rios para financiar o DOI-CODI, principal centro de tortura e assassinato de opositores da ditadura. S谩dico, seu passatempo era assistir sess玫es de tortura. Era um inimigo do povo brasileiro.

At茅 que na manh茫 desse dia de 1971, Boilesen foi justi莽ado a tiros por um comando das organiza莽玫es de guerrilha urbana ALN 鈥 A莽茫o Libertadora Nacional e MRT 鈥 Movimento Revolucion谩rio Tiradentes. Foi o fim merecido de um psicopata fascista num tempo em que a esquerda pegava em armas para enfrentar ditaduras.

50 anos depois, a maior parte do campo popular est谩 na mais profunda e desavergonhada ina莽茫o diante do regime do psicopata Jair Bolsonaro e do genoc铆dio de brasileirxs por COVID-19. As lideran莽as da esquerda reformista tutelam o campo popular e usam a pandemia para justificar sua pol铆tica covarde e criminosa de capitula莽茫o, concilia莽茫o de classes e pacifismo incondicional, e querem usar centenas de milhares de mortos pelo v铆rus como palanque eleitoral. Com um discurso doentio e irreal de defesa da 芦democracia禄 e da ordem jur铆dica burgueses (que est茫o sendo extintos por Bolsonaro), acreditam na ilus茫o de que Bolsonaro e seus lacaios aceitar茫o a prov谩vel derrota nas elei莽玫es presidenciais de 2022 para o ex-presidente Lula da Silva e deixar茫o o poder pacificamente.

Bolsonaro na verdade prepara uma nova ditadura junto com os milicos, a pol铆cia, mil铆cias paramilitares de extrema direita e lideran莽as crist茫s pentecostais, com apoio do imperialismo USA e de um setor da burguesia brasileira em que agem v谩rios imitadores de Boilesen. Nessa tarefa Bolsonaro n茫o tem limites e promove at茅 o genoc铆dio de ind铆genas, negrxs e do povo brasileiro com a difus茫o proposital do coronav铆rus e a recusa em o combater. Bolsonaro usa o v铆rus como arma biol贸gica para desestimular o povo a sair 脿s ruas contra seu regime de terror, com ajuda de lideran莽as covardes (e alguns traidoras) nas esquerdas. O coronav铆rus e os reformistas cont茅m as massas para que Bolsonaro ponha suas tropas fascistas e assassinas nas ruas.

Mas se Bolsonaro e seus lacaios acham que v茫o repetir a aventura golpista de 1964 e que ter茫o tranquilidade 脿 frente de sua ditadura, enganam-se. N茫o ser谩 um passeio. Os erros da esquerda armada que nas d茅cadas de 1960 e 1970 combateu a ditadura foram aprendidos e n茫o se repetir茫o.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a pol铆tica de capitula莽茫o e concilia莽茫o de classes das burocracias da esquerda reformista e ir 脿 ofensiva com luta de massas e a莽茫o direta contra o sistema.

Por enquanto, fica uma d煤vida: quem ser谩 o primeiro inimigo do povo brasileiro que vai repetir o destino de Henning Boilesen?

Apenas esperem鈥

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSI脟脙O AO SISTEMA

