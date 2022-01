–

January 20, 2022

FOB Brasil

Nosotros, trabajadores de la educaci贸n, entendemos que la situaci贸n nacional actual exige de nosotros una organizaci贸n pol铆tica m谩s contundente y combativa para enfrentar los diversos ataques a la educaci贸n ofrecida al pueblo y, por extensi贸n, los problemas hist贸ricos y estructurales de la educaci贸n brasile帽a: el desguace de infraestructura de las instituciones educativas acompa帽ada de la ausencia de una pol铆tica de financiamiento significativa para el sector; la desvalorizaci贸n y precariedad de las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educaci贸n; el abandono e insatisfactorias condiciones de estudio, permanencia y acogida de los hijos de los trabajadores y la permanente negativa, gobierno tras gobierno, a ampliar los espacios de participaci贸n efectiva de la comunidad escolar en la gesti贸n escolar

La situaci贸n internacional y nacional se caracteriza por la profundizaci贸n de las desigualdades entre ricos y pobres y el empobrecimiento de los trabajadores en general. La p茅rdida de los derechos laborales y de la seguridad social, la imposici贸n de ocupaciones cada vez m谩s precarias con salarios bajos y jornadas laborales excesivas, o incluso la informalidad son proyecto de empresarios y l铆deres pol铆ticos. A trav茅s de la represi贸n del pueblo, en especial de los trabajadores que viven en los barrios marginales y perif茅ricos y en los campos y los movimientos sociales, pretenden impedir que nos organicemos y resistamos, queriendo silenciarnos. Promueven un verdadero genocidio de negros, quilombolas e ind铆genas y el asesinato de activistas pol铆ticos; desde la Ley de Amnist铆a en 1979, 1.345 personas han sido asesinadas por motivos pol铆ticos en el pa铆s.

Los ataques de los poderosos no se detienen ah铆. Tambi茅n pretenden suprimir derechos sociales, como la educaci贸n y la salud p煤blica, liberando al Estado de garantizar su acceso al pueblo y privatizando estos servicios. De esta forma, y en el caso espec铆fico de la educaci贸n, garantizan la transferencia de los recursos p煤blicos destinados a este fin y recaudados con el sudor del trabajador a los grandes empresarios, due帽os de universidades y redes de colegios privados, que no se comprometen a una educaci贸n para el pueblo. El inter茅s es imponer una educaci贸n que responda s贸lo a las demandas de los patrones, como pretende garantizar la actual reforma de la educaci贸n secundaria. Como si no fuera suficiente el car谩cter viciado y tramposo que caracteriza a esta reforma, as铆 como su nebulosa articulaci贸n con las leyes FUNDEB y LDB,es una ofensa desvergonzada sostener ante la comunidad escolar y la sociedad brasile帽a en su conjunto que el problema de este segmento de la educaci贸n se resolver铆a con una simple reforma curricular, hasta ahora no realizada. Este reduccionismo, este 茅nfasis en el tema curricular como una forma segura de resolver el problema de la deserci贸n escolar, el problema del desinter茅s de los estudiantes, la falta de identidad y la falta de di谩logo con las experiencias de nuestro tiempo, esconde el verdadero prop贸sito de la reforma.: ampliar la transferencia de recursos p煤blicos al sector privado y abaratar la educaci贸n p煤blica para el pueblo. Desvincular los problemas de la educaci贸n secundaria de la realidad socioecon贸mica del pa铆s solo incrementar谩 la precariedad de la vida y la desigualdad social,s贸lo consistir谩 en un ataque m谩s a la dignidad de la mayor铆a de los brasile帽os dependientes de las escuelas p煤blicas.

Con la crisis en los estados y municipios y el retraso en el pago de los salarios, esta situaci贸n se agrav贸, dejando al trabajador en una situaci贸n de penuria y enfermedad. Faltan condiciones b谩sicas de trabajo y estudio (alimentaci贸n escolar y mala calidad de los alimentos; aulas superpobladas, calurosas y sin ventilaci贸n adecuada; edificios derrumb谩ndose; faltan libros, pilotos, pizarrones, papeles y pupitres), pero no falta voluntad pol铆tica. represi贸n y hostigamiento moral por parte de los empleadores a los trabajadores y estudiantes, especialmente a quienes denuncian y organizan pol铆ticamente.

Los trabajadores de la educaci贸n tercerizados (servicios de limpieza, vigilancia, generales, mantenimiento y administrativos, inspectores, auxiliares de guarder铆a y porteros), adem谩s de estar m谩s sujetos a salarios bajos y pr谩cticas de acoso y represi贸n pol铆tica, vienen sufriendo desde hace m谩s tiempo con constantes interrupciones y retrasos en el pago de salarios, con la falta de pago por beneficios sociales, con la falta de equipos de Equipos de Protecci贸n EPI y el cambio de empresas tercerizadas. La intenci贸n de contratar docentes a trav茅s de Organizaciones Sociales, como ocurre actualmente en el 谩rea de la salud, tambi茅n es una faceta de este desmantelamiento de la educaci贸n p煤blica. Como resultado, una proporci贸n cada vez mayor de trabajadores de la educaci贸n estar谩 sujeta a condiciones de trabajo precarias,adem谩s de provocar la reducci贸n de las licitaciones p煤blicas y la interrupci贸n total de las carreras docentes.

La pandemia y la crisis social amplificaron la masacre y humillaci贸n de los trabajadores de la educaci贸n. Los gobiernos y los empleadores aprovecharon la oportunidad para expandir la privatizaci贸n, retirar los derechos laborales y aumentar los recortes en la educaci贸n. En las escuelas y otras instituciones educativas hemos tenido aumento del trabajo temporal y tercerizado, despidos y reducciones salariales, desviaci贸n de roles, estudiantes hambrientos, familias rotas, falta de materiales e infraestructura, autoritarismo y militarizaci贸n de las instituciones, enfermedad y muerte de los trabajadores ( como) y estudiantes. La adopci贸n de la llamada “educaci贸n a distancia” durante la pandemia fue un desastre y solo ampli贸 las desigualdades en la educaci贸n. Se aplic贸 de arriba abajo, atendiendo a los intereses del Estado y del Capital, sin garantizar las condiciones materiales b谩sicas para su realizaci贸n,tales como la dotaci贸n de materiales de trabajo y estudio adecuados (ordenadores, internet, etc.) y la formaci贸n para un nuevo modelo de ense帽anza y aprendizaje. Sin mencionar que nuestros datos y los de los estudiantes terminaron en manos de BIG TECH.

Los trabajadores vienen mostrando su potencial de lucha y organizaci贸n en diferentes movimientos huelgu铆sticos en los 煤ltimos a帽os. Sin embargo, la forma en que est谩n organizados los actuales sindicatos de la educaci贸n y la forma en que los dirigentes llevan a cabo la lucha nos ha llevado a la reducci贸n de logros y al debilitamiento del propio sindicato. No existe un sindicato en el pa铆s que agrupe a todos los trabajadores de la educaci贸n desde el conserje hasta el docente o pedagogo, incluyendo las diferentes redes educativas p煤blicas y privadas. Por ejemplo, algunos sindicatos nacionales de educaci贸n de la misma red educativa solo representan a los docentes, excluyendo de la lucha a los sectores m谩s precarios (los tercerizados), que est谩n sujetos a sindicatos espantosos y que solo quer铆an arrebatar el impuesto sindical.

La conducci贸n de la lucha pol铆tica ha sido el obst谩culo m谩s grave para el avance de la organizaci贸n sindical de los trabajadores de la educaci贸n y en general. En estas organizaciones, lo m谩s com煤n es que los sindicalistas participen en foros tripartitos con gobiernos y empresarios, para hacer arreglos con l铆deres pol铆ticos o empresarios, atendiendo a intereses electorales, disputando cargos pol铆ticos v铆a electoral y buscando obtener ventajas personales, olvidando el verdadero demandas de los ) trabajadores. Sin mayor resistencia a la imposici贸n de los poderosos y patrones, aceptan agendas rebajadas y concilian intereses. La conquista de posiciones en el Estado tiene prioridad sobre la lucha de los trabajadores, dejando en segundo plano el papel de los sindicatos por la emancipaci贸n. Buscan limitar o incluso impedir la participaci贸n m谩s efectiva y aut贸noma de los trabajadores,generando m谩s desconfianza e impidiendo que se formen redes de solidaridad por centro de trabajo. M谩s preocupados por mantener el control de los trabajadores, impiden la formaci贸n de una acci贸n aut贸noma y de base, de abajo hacia arriba. Como consecuencia, hay un descreimiento y desmovilizaci贸n de las luchas.

Rompiendo con esta forma reformista de sindicato, las Oposiciones afiliadas a la FOB, la Oposici贸n de Resistencia de Clase (ORC) y la Alian莽a Classista Sindical (ACS) dejaron de ser oposiciones justas y se convirtieron en las secciones de educaci贸n de los Sindicatos Generales Aut贸nomos de la FOB. Ahora, este sector de la educaci贸n propone la construcci贸n de los Sindicatos Aut贸nomos de la Educaci贸n y la construcci贸n nacional de la Federaci贸n Aut贸noma de Trabajadores de la Educaci贸n (FATE) afiliada a la FOB. As铆, propone la tarea de organizar a todos los trabajadores del campo de la educaci贸n, independientemente de la red educativa. La pol铆tica de oposici贸n al sindicalismo pelego se mantendr谩 y fortalecer谩 en los pr贸ximos a帽os, pero ahora con el objetivo estrat茅gico de construir nuevas organizaciones de masas.Cada secci贸n de FATE seguramente se encontrar谩 en diferentes etapas de construcci贸n y en diferentes realidades, por eso llamamos a todas las bases, colectivos, oposiciones y direcciones combativas repartidas por todo Brasil a sumarse a este objetivo com煤n y a esta tarea hist贸rica: construir la Autonom铆a. 隆Federaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n!

En educaci贸n b谩sica hay m谩s de 2 millones de trabajadores. En universidades, 380.000 y como asistentes de guarder铆as aproximadamente 206.000. Con esta categor铆a existe una posibilidad real de organizar movimientos de reivindicaci贸n con alcance nacional y permeabilidad local. Para ello, los sindicatos no pueden restringirse a las luchas inmediatas y corporativas, es necesario romper con los l铆mites de las luchas parciales y construir la lucha conjunta de la clase obrera contra el sistema capitalista. Este es el objetivo del Sindicalismo Revolucionario.

El contexto actual exige una nueva forma de organizaci贸n sindical, diferente a la actual, reformista, corporativista, burocr谩tica, corrupta y vinculada al Estado. Construyamos una organizaci贸n de todos los trabajadores de la educaci贸n, comprometida con nuestras luchas y reivindicaciones, organizada por centro de trabajo y aut贸noma. Solo a trav茅s de la autoorganizaci贸n de los trabajadores de la educaci贸n podremos resistir, frenar las reformas neoliberales y avanzar en la conquista de derechos.

Por un sindicalismo comprometido con un proyecto de liberaci贸n de la explotaci贸n econ贸mica y el sometimiento, defendemos:

Los servicios p煤blicos, especialmente la educaci贸n, destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Contra la precariedad y privatizaci贸n de los servicios p煤blicos. Contra SO y outsourcing. Fin de la tercerizaci贸n con la incorporaci贸n de todas las funciones y trabajadores a la plantilla de servicio p煤blico;

Entrada gratuita de las personas a las universidades p煤blicas. Contra el desmantelamiento y privatizaci贸n de las universidades; Contra la cuota mensual y contra cursos pagados. Defensa de una universidad popular.

Educaci贸n emancipatoria, dirigida a la sensibilizaci贸n y organizaci贸n del pueblo. Defensa de la libertad de pr谩cticas educativas, frente a la criminalizaci贸n de los trabajadores frente al oscurantismo acad茅mico y toda forma de acoso y persecuci贸n

Nuestras tareas son:

Construir y convocar una huelga general desde la base, desde afuera y contra las burocracias sindicales, adoptando t谩cticas insurreccionales, de acci贸n directa, de sabotaje, de paro de la producci贸n, de los servicios y de la circulaci贸n de mercanc铆as para frenar los ataques neoliberales, reformas antib茅licas – pueblo, el genocidio de los negros en las favelas y periferias, y el enfrentamiento al gobierno de turno electo para gestionar la barbarie neoliberal;

Construir el congreso popular, a partir de asambleas populares y delegados elegidos por las organizaciones de base del pueblo, como instrumento de contrapoder y oposici贸n al congreso nacional reaccionario y otros poderes constituidos, e instancia de construcci贸n de la Revoluci贸n Brasile帽a, Socialismo y el Autogobierno Popular.

https://lutafob.org/9359/