January 26, 2023

La bestial invasi贸n de la sede de los Tres Poderes de la Rep煤blica Brasile帽a fue un paso m谩s en la escalada de un movimiento de extrema derecha que empez贸 a mostrar su cara en 2005, durante el primer gobierno de Lula. Un movimiento resultante de la instalaci贸n en el pa铆s de la nueva modalidad de golpe, propia del capitalismo en su versi贸n financiera, en el que confluyen el neoliberalismo y un conservadurismo de los m谩s arcaicos y feroces. Como describo en mi libro Esferas de la insurrecci贸n, la nueva modalidad de golpe se da en varias etapas (la elecci贸n de Bolsonaro en 2018 es solo una de ellas) y est谩 lejos de llegar a su fin. Desde que este escenario comenz贸 a establecerse, hemos estado tratando de hacer equilibrio en una cuerda floja, corriendo el riesgo de, en alg煤n momento, patinarnos y caer en el abismo.

Primero, vivimos una tensi贸n terrible durante esos ocho a帽os, empeorando d铆a a d铆a. Luego, el alivio que vino con la reciente victoria de Lula en la elecci贸n presidencial y que permaneci贸 en el aire por algunos d铆as. Pero la alegr铆a dur贸 poco y pronto fue interrumpida por la intensificaci贸n de las manifestaciones masivas de los bolsonaristas en todo el pa铆s, y sus campamentos en las inmediaciones de los cuarteles del Ej茅rcito y otras instituciones p煤blicas (no solo militares), que adquirieron un tono m谩s belicoso a partir del intento fallido explosi贸n de una bomba en las afueras del aeropuerto de Brasilia. Luego vino el j煤bilo de la fiesta de asunci贸n de Lula el 1 de enero y el paso de la banda presidencial por representantes de sectores sociales que siempre hab铆an sido excluidos del banquete republicano. Esta fue la respuesta del nuevo gobierno al silencio de Bolsonaro, desde los resultados electorales, y su negativa a asumir la responsabilidad de pasar la banda presidencial, huyendo cobardemente a la Florida (para铆so favorito de los nuevos ricos de Am茅rica latina), dos d铆as antes. La escena, in茅dita en la historia de la Rep煤blica (no s贸lo en Brasil), da un poderoso cuerpo de imagen al hecho innegable y muy negado de que el Presidente de la Rep煤blica es el mandatario de la sociedad, abarcando todos sus segmentos. Una semana despu茅s, una nueva interrupci贸n con la invasi贸n truculenta de la Pra莽a dos Tr锚s Poderes, una nueva interrupci贸n con la r谩pida reacci贸n del gobierno que la desarm贸 con firmeza. Y la cosa sigue en esta cuerda floja cada vez m谩s peligrosa.

Enfrentar esta situaci贸n no involucra s贸lo al escenario nacional, ya que 茅ste resulta de estrategias de un nuevo tipo (muy bien orquestadas y con cuantioso financiamiento), introducidas por el poder globalitario alcanzado por el capitalismo contempor谩neo. Como comento en mi 煤ltimo libro, Brasil ha sido un laboratorio importante para estas estrategias, lo que fue facilitado por una caracter铆stica espec铆fica de nuestra historia. Compartimos con los dem谩s pa铆ses de Am茅rica la marca estructural de la fundaci贸n de nuestra existencia como naci贸n por la empresa colonial y la violencia que le es intr铆nseca: el despojo de las tierras de los pueblos originarios, su genocidio, el secuestro de miles de africanos, vendidos como esclavos a los due帽os de las tierras usurpadas (Brasil, por cierto, es el pa铆s que recibi贸 el mayor contingente de africanos esclavizados y traficados, alcanzando los 4,86 鈥嬧媘illones). Sin embargo, es singular la forma en que esta violencia estructural se actualiza en nuestro territorio a lo largo de su historia, adem谩s del hecho de que somos el 煤nico pa铆s del continente que jam谩s ha reconocido la existencia de esta violencia, ni tampoco ha dado respuestas a su altura.

Primero, tuvimos una Independencia proclamada por iniciativa del propio hijo del Rey de Portugal (que hab铆a sido nombrado Pr铆ncipe Regente de Brasil, cuando su padre, el Rey Don Jo茫o VI, tuvo que regresar a Portugal a pedido de la Corte, para contener a las fuerzas liberales que encabezaron la llamada Revoluci贸n de Oporto). Bajo su regencia, entre 1821 y 1822, el Consejo de Ministros fue formado por la 茅lite de los grandes productores agr铆colas brasile帽os y es con su apoyo que, en 1822, Don Pedro I proclam贸 la Independencia de Brasil. Luego, fuimos el 煤ltimo pa铆s del continente en abolir la esclavitud (hacia fines del siglo XIX), pero la condici贸n de absoluta precariedad de las personas de piel negra jam谩s fue abolida (y as铆 sigue siendo hoy). Lo m谩s absurdo es que, cuando se proclam贸 la Rep煤blica, los militares responsables del golpe que acab贸 con la monarqu铆a, tomando el mando del nuevo r茅gimen (de nuevo con el apoyo de las mismas 茅lites del agronegocio), unos pocos a帽os despu茅s pasaron el mando a estos grandes terratenientes, como una forma de 鈥渋ndemnizarlos鈥 por haber perdido a sus esclavos. Y mientras lxs negrxs segu铆an siendo ignorados, abandonados a su suerte, sin ning煤n tipo de apoyo, el gobierno (supuestamente republicano) ofreci贸 tierras, equipos, semillas para sembrar y todas las facilidades a cinco millones de europeos (en su mayor铆a campesinos pobres), cuya inmigraci贸n fue financiada por el gobierno brasile帽o como parte de un proyecto que aspiraba al 鈥渂lanqueamiento鈥 de nuestra sociedad. Luego, ya en el siglo XX, hubo una serie de dictaduras, al final de las cuales los responsables de las atrocidades cometidas por estos reg铆menes siempre fueron amnistiados (un pacto perverso disfrazado bajo la m谩scara de la cordialidad que supuestamente caracterizaba a los brasile帽os), al contrario de lo que pas贸 en algunos pa铆ses vecinos, como la Argentina, por ejemplo. En este sentido, vale la pena ver la pel铆cula Argentina, 1985 (dirigida por Santiago Mitre) que muestra c贸mo los fiscales lograron juzgar y detener a los responsables de las violencias espantosamente perversas cometidas por la dictadura en ese pa铆s. Vemos en la pel铆cula c贸mo ese juicio fue ampliamente compartido por la sociedad, pero lo que ese film no muestra es el vigoroso movimiento social que lo precedi贸 exigiendo ese castigo, que es lo que les dio sustentaci贸n a los fiscales y les permiti贸 condenar a los militares, y as铆 someter a las Fuerzas Armadas al poder civil, un hecho sin precedentes en la historia no solamente de dicho pa铆s, sino tambi茅n de todo el continente. Aqu铆 en Brasil, nada.

Haber dejado impune esta serie de violencias signific贸 que los traumas que provocaron (y siguen provocando) nunca fueron elaborados. La consecuencia de esto es que esas infinitas heridas siguen abiertas, encapsuladas en la memoria corporal de los brasile帽xs, junto con sus respuestas inadecuadas a ellas (respuestas reactivas resultantes de la imposibilidad de acceder a ellas). Esas heridas se vuelven a infectar en situaciones de crisis, como la que est谩 ocurriendo ahora, produciendo estallidos de reactividad en masa. Por eso, somos mucho m谩s vulnerables a la nueva modalidad de poder del sistema capitalista, que ha mejorado su maquinaria de producci贸n de subjetividad, cuya manifestaci贸n extrema podemos llamar fascista por el tipo de din谩mica que la caracteriza, aunque sea distinta de lo que fue el fascismo hist贸rico, debido a las diferencias en los respectivos contextos. Una de estas diferencias m谩s evidentes es el avance de las tecnolog铆as de comunicaci贸n, y por tanto de manipulaci贸n, que se han vuelto altamente sofisticadas y mucho m谩s eficaces. Tales tecnolog铆as crean igualmente las condiciones para la gesti贸n globalitaria de esta m谩quina algor铆tmica infernal, adaptada a las especificidades no solo de cada pa铆s bajo su dominio, sino tambi茅n de los diferentes grupos que componen sus respectivas sociedades.

En cuanto a nuestra especial vulnerabilidad frente a las estrategias de poder del capitalismo contempor谩neo, vale la pena se帽alar que, por primera vez en la historia, hay indicios de que esto comienza a ser abordado. Me refiero al lema 鈥淪in amnist铆a鈥 (#SemAnistia), bandera de una campa帽a masiva que se desat贸 en las redes sociales, poco despu茅s de la toma de posesi贸n de Lula, intensific谩ndose tras la truculenta invasi贸n a los edificios de los poderes de la Rep煤blica. Parece surgir, finalmente, una respuesta de la sociedad al pacto de impunidad que impregna la historia del pa铆s; el comienzo de un movimiento para sanar las heridas supurantes que nos hacen tan vulnerables a la violencia. En sinton铆a con este grito popular, el reci茅n inaugurado gobierno tom贸 varias iniciativas para investigar y detener a los responsables de los hechos.

Cuando se produjo el vandalismo que tom贸 por asalto los edificios de los Tres Poderes de la Rep煤blica, ya est谩bamos en esta situaci贸n compleja y de alta tensi贸n y sab铆amos que ser铆a muy dif铆cil para el gobierno de Lula manejarla. En el plano nacional, deber谩 esquivar maniobras de opositores muy hostiles a sus proyectos (instalados en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, en la Polic铆a Federal y en el Poder Judicial, entre otros, con la complicidad activa de una parte importante del empresariado nacional, especialmente los empres谩rios del agronegocio que han estado en el poder desde la Proclamaci贸n de la Independencia). Esta es la raz贸n por la cual Lula tuvo que establecer una pol铆tica de amplias alianzas. En el plano internacional, aunque, por ahora, Lula cuenta con el apoyo de gobiernos que no est谩n alineados con la nueva extrema derecha, las fuerzas internas en su contra cuentan con el apoyo de esa derecha organizada globalmente (que incluso puede salir victoriosa en las pr贸ximas elecciones en pa铆ses que hoy apoyan al actual gobierno brasile帽o).

Y el desaf铆o no termina ah铆: adem谩s de enfrentar estas fuerzas en la esfera macropol铆tica, Lula tendr谩 que lidiar con el ascenso del fascismo en la sociedad brasile帽a, lo cual no se limita a idear estrategias de acci贸n en la esfera macropol铆tica, sino que tambi茅n implica la esfera micropol铆tica. Me refiero a la esfera del r茅gimen inconsciente colonial-racial-patriarcal-capitalista, la f谩brica de mundos cuya maquinaria (abordada en el libro mencionado y reelaborada en un ensayo publicado m谩s recientemente) es responsable de la producci贸n y reproducci贸n de un cierto modo de subjetivaci贸n y sus formaciones en el campo social, que tienen en el fascismo la manifestaci贸n m谩s grave de sus efectos patol贸gicos (en el sentido de la violaci贸n de la vida producida por ese r茅gimen). No es algo obvio deshacerse de la subjetividad fascista, que ya afecta a casi la mitad de la sociedad brasile帽a, proporci贸n claramente expresada en los resultados de las urnas. Es cierto que no todos los que votaron por Bolsonaro en 2022 se identifican con los actos terroristas que se han repetido y que culminaron en la invasi贸n de Brasilia. Sin embargo, se identifiquen o no con este extremismo, la mente de muchos de ellos se ve invadida por una especie de colapso cognitivo que, con mayor o menor gravedad, los mantiene alejados de la realidad, atrapados en relatos paranoides que rayan en el delirio. Entre los m谩s fan谩ticos, llegando a la convicci贸n de que la Tierra es plana, y que el hecho de que nos hicieran creer que es redonda ser铆a parte de 鈥渓a conspiraci贸n鈥 (que insisten en llamar comunista, nombre gen茅rico que le dan a sus otros, en los cuales proyectan la figura del enemigo).

La estrategia de enfrentamiento en esta esfera consiste en ocupar la f谩brica de mundos y tomar el control de su gesti贸n de manos del r茅gimen inconsciente dominante. Cumplir con esta tarea no es ni un poco evidente, ya que requiere un trabajo complejo y sutil que implica, en primer lugar, liberar nuestra propia subjetividad del poder de ese r茅gimen que la produce, teniendo entre sus rasgos caracter铆sticos, un blindaje narc铆sico respecto del otro. Convertimos al otro en una pantalla de proyecci贸n de representaciones supuestamente universales, que componen el imaginario producido por uno de los engranajes de la maquinaria de este r茅gimen inconsciente. Son estas representaciones las que tomamos como gu铆a para nuestras acciones, en lugar de guiarnos por los efectos de la presencia viva del otro en nuestros cuerpos, una presencia que comienza a componernos y que, si se la toma en cuenta, nos llevar铆a a um proceso de creaci贸n que nos transformar铆a, as铆 como transformar铆a el ecosistema ambiental, social y mental del que somos parte. Ya sean las representaciones 鈥渕alas鈥 de los sujetos de derecha, que demonizan al otro, o las 鈥渂uenas鈥 de los izquierdistas, que lo idealizan, ambas est谩n igualmente marcadas por la falacia de que existir铆a una supuesta jerarqu铆a entre distintos grupos humanos. La diferencia entre estos dos tipos de representaci贸n del otro se limita a una mera inversi贸n de signos en esta supuesta jerarqu铆a, que fue establecida a finales del siglo XV, cuando se empieza a aplicar la noci贸n de raza a la especie humana. Tal noci贸n se basa en marcadores no s贸lo del color de la piel y del origen 茅tnico, sino tambi茅n del llamado g茅nero (otra noci贸n t贸xica inventada en este mismo contexto), a los que se suman marcadores de clase, a partir de la revoluci贸n industrial a fines del siglo XVIII. La invenci贸n de la jerarqu铆a racial vino acompa帽ada de otra idea perversa de que nuestra especie seguir铆a una l铆nea evolutiva 煤nica y universal (de ah铆 la idea de progreso), en cuya c煤spide estar铆a el modo de existencia del europeo blanco, macho de las 茅lites coloniales, hoy 茅lites del mercado financiero que, no por casualidad, llamamos mundo desarrollado. La fake news de esta jerarqu铆a racial naturaliza y justifica (micropol铆ticamente) la cartograf铆a dominante en la esfera macropol铆tica: la explotaci贸n de todos aquellos que supuestamente estar铆an ubicados en sus escalafones inferiores, as铆 como la inequidad en la distribuci贸n de los derechos de acceso a bienes materiales e inmateriales, en el l铆mite del mismo derecho a existir.

A esta dificultad se suma el hecho de que, contrariamente a la experiencia acumulada de resistencia en la esfera macropol铆tica el activismo micropol铆tico es relativamente reciente en la historia del Occidente moderno, lo que hace que esta tarea sea a煤n m谩s desafiante. La buena noticia es que los movimientos de negrxs, ind铆genas, ambientalistas, feministas y disidentes de la noci贸n de g茅nero y de las pr谩cticas heterocisnormativas (movimientos que, en las 煤ltimas d茅cadas, se han fortalecido mucho en todo el continente), act煤an precisamente en esta esfera, adem谩s de alzar la voz en la esfera p煤blica de la indispensable lucha contra inequidad de derechos (su militancia macropol铆tica). En los movimientos negros e ind铆genas, espec铆ficamente, el trabajo micropol铆tico se ha alimentado de los principios que rigen la producci贸n de mundos propios de sus diversas ancestralidades. Tales principios (que comparten una pol铆tica ontol贸gica similar) est谩n siendo actualizados en el presente, lo que tiende a destituir de autoridad el principio que ordena la gesti贸n de la producci贸n de mundos bajo el r茅gimen inconsciente dominante, destituci贸n que tiene un fuerte poder de contagio.

Lo que est谩 en juego aqu铆 es un tratamiento cl铆nico-pol铆tico del modo de subjetivaci贸n dominante. Se trata de abrir el acceso a las sensaciones de los efectos de la presencia viva del otro (no s贸lo humano) en nuestros cuerpos (sensaciones que en el mencionado ensayo designo como afectos, convocando a Spinoza). La posibilidad de una construcci贸n colectiva de mundos a la altura de las exigencias de la vida (nuestra responsabilidad 茅tica) depende de la evaluaci贸n de estos efectos, desde el punto de vista de lo que la vida nos exige para mantener el ritmo de su fluir (evaluaci贸n de que en el dicho ensayo denomino afecto, convocando nuevamente a Spinoza). Depende aun de nuestro empe帽o para traer a la existencia lo que tal demanda nos indica, sin lo cual el proceso no se completa. El blindaje al otro nos hace sordos a tales exigencias, lo que genera las condiciones para que la vida sea desviada de su destino 茅tico, con el fin de cafichearla al servicio de la acumulaci贸n de capital (no s贸lo econ贸mico y pol铆tico, sino tambi茅n e inseparablemente social y narc铆sico). Por ah铆 hay una posibilidad de cambio que llevar谩 d茅cadas, tal vez siglos, ya que curarla es nada menos que curar el trauma de la violencia colonial que nos constituye, condici贸n para una transfiguraci贸n efectiva de nuestra realidad socio cultural y pol铆tica.

El 11 de enero de 2023, hubo un nuevo momento de alegr铆a en la cuerda floja que venimos caminando en marchas y contramarchas: se inauguraron dos nuevos ministerios en el gobierno de Lula, que representan un hito muy importante en nuestra historia: el Ministerio de la Igualdad Racial y el Ministerio de los Pueblos Ind铆genas, que estar谩 bajo el mando de dos mujeres, respetadas pensadoras y activistas. Ellas son, respectivamente, Anielle Franco (negra, hermana de la activista Marielle Franco, concejala carioca asesinada en 2018) y S么nia Bone de Sousa Silva Santos (conocida como S么nia Guajajara por ser originaria del pueblo ind铆gena con ese nombre). No por casualidad, el vandalismo del domingo 8 de enero de 2023 se produjo en v铆speras del acto previsto para la asunci贸n de las dos nuevas ministras en el Palacio del Planalto, lo que oblig贸 a aplazarlo dos d铆as, cuando los espacios en el edificio ya estaban recompuestos (lo que, por cierto, sucedi贸 en un tiempo record). Esto hizo que la ceremonia fuera a煤n m谩s emocionante. Si se trata de un avance innegable en la lucha contra el racismo en la esfera macropol铆tica (resultante de los movimientos ind铆genas y negros, especialmente de las mujeres involucradas en ellos), es necesario que esto sea acompa帽ado de avances en el 谩mbito micropol铆tico. Como dice Sandra Benites, activista y curadora de origen guaran铆, 鈥渟on dos los muros que hay que derribar鈥.

Como muchos latinoamericanos, hoy mi deseo est谩 totalmente investido en el di谩logo con los activistas de los movimientos antes mencionados y su pensamiento. En este di谩logo, a partir de diferentes experiencias y lenguajes, compartimos nuestras diferentes formas de ejercer el combate micropol铆tico, que (no sin fricciones y gracias a su confrontaci贸n) va generando transmutaciones en nuestras respectivas subjetividades, especialmente en las formas de relacionarnos con el otro, m谩s precisamente, con la vida del ecosistema y sus oscilaciones. Esto es lo que ha permitido que muchos de nosotrxs no sucumbamos ante el desastre que estamos viviendo y logremos mantenernos activxs. Mi intuici贸n es que este giro micropol铆tico en proceso lograr谩, a largo plazo, o mejor dicho, en el largu铆simo plazo, establecer una nueva pol铆tica de formaciones del inconsciente en el campo social (en otras palabras, una nueva pol铆tica ontol贸gica), que incluye nuevas formas de gobernabilidad, a ser sustentadas en un proceso continuo de creaci贸n colectiva, en sustituci贸n del llamado 鈥減acto social鈥 que nos fund贸. Un pacto basado en un consenso entre los intereses de las 茅lites, que adem谩s de ignorar los intereses de otros segmentos sociales, en la esfera macropol铆tica, bloquea los procesos de creaci贸n en el 谩mbito micropol铆tico, asfixiando todo lo que se le escapa.

En definitiva, mi intuici贸n es que, paralelamente al paisaje que estamos viviendo, est谩 en marcha la reforestaci贸n de los campos subjetivo y social. En esta operaci贸n, de a poco va siendo sustituido el monocultivo que les ha sido impuesto desde la fundaci贸n colonial de Brasil, sometiendo la vida para ponerla al servicio del capital. Si bien es cierto que esta tarea ha enfrentado muchas barreras (y, sin duda, las seguir谩 enfrentando por mucho tiempo, con distintos grados de violencia, cuyo l铆mite es el exterminio), lo que nos mantenido con aliento es que, seg煤n todo indica, parece haber algo irreversible en el aire.

(1) Publicado en el blog de Tinta Lim贸n ediciones (accesible e https://tintalimon.com.ar/post/brasil-desafios-frente-a-lo-siniestro/ ), con traducci贸n de Cecilia Palmero. Esta es una versi贸n revisada y ampliada del texto publicado originalmente en la revista CTXT Contexto y acci贸n (n煤mero 292, Madrid: enero de 2023). La presente versi贸n fue publicada en portugu茅s en el blog de Outras Palavras, Jornalismo de Profundidade e P贸s-Capitalismo, el 20/01/2023 (accesible en https://outraspalavras.net/descolonizacoes/suelyrolnik-para-o-brasil-esconjurar- o- fascismo/ ) y en el blog Laboratorio de Sensibilidades (accesible en https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2023/01/22/brasil-desafios-frente-ao-sinistro-por-suely-rolnik-versao-revisada-e-ampliada/ ). Pronto estar谩 igualmente disponible en franc茅s (en el sitio web Chim猫res 鈥 R茅vue des schizoanalyses).

