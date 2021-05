Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 26 de mayo de 2021.

El con¬≠ce¬≠jal por el bra¬≠si¬≠le¬≠√Īo Par¬≠ti¬≠do Socia¬≠lis¬≠mo y Libe¬≠ra¬≠ci√≥n (PSOL), Matheus Gomes, anun¬≠ci√≥ este lunes des¬≠de su cuen¬≠ta ofi¬≠cial en Twit¬≠ter que se logr√≥ dete¬≠ner el inten¬≠to de des¬≠alo¬≠jo de la impor¬≠tan¬≠te Escue¬≠la de Sam¬≠ba Aca¬≠d√©¬≠mi¬≠cos de la Orgia. Tras la revo¬≠ca¬≠ci√≥n del des¬≠alo¬≠jo se deci¬≠di√≥ crear el Fren¬≠te Par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠rio en Defen¬≠sa del Car¬≠na¬≠val, la Sam¬≠ba y el Pago¬≠de. La Escue¬≠la de Sam¬≠ba Aca¬≠d√©¬≠mi¬≠cos de la Org√≠a, tam¬≠bi√©n cono¬≠ci¬≠da como Esqui¬≠na de Sam¬≠ba fue fun¬≠da¬≠da en 1960.

La medi­da legal fue toma­da por la Pro­cu­ra­du­ría Gene­ral del Muni­ci­pio de Por­to Ale­gre, revo­can­do así la orden judi­cial que orde­na­ba a la Escue­la de Sam­ba Aca­dé­mi­cos de la Orgía aban­do­nar, antes del sie­te de junio, los pre­dios don­de his­tó­ri­ca­men­te ha radicado.

La deci­sión de impe­dir el des­alo­jo de la men­cio­na­da ins­ti­tu­ción cul­tu­ral se acor­dó des­pués de tres días de nego­cia­cio­nes entre los direc­ti­vos de la Escue­la de Sam­ba, el con­ce­jal Matheus Gomes y el secre­ta­rio de Gober­nan­za y Arti­cu­la­ción Polí­ti­ca, Cás­sio Trogildo.

A Aca¬≠d√™¬≠mi¬≠cos da Orgia fica! ūüíö‚úäūüŹĺūü§ć

Além de con­se­guir­mos, jun­to com a Esco­la, a revo­gação da deci­são de des­pe­jo, na tar­de de hoje pro­to­co­la­mos uma Fren­te Par­la­men­tar em defe­sa do Car­na­val, do Sam­ba e do Pago­de de POA!

A luta pela cul¬≠tu¬≠ra popu¬≠lar segue, con¬≠tem conos¬≠co! ‚úäūüŹĺūüĒ• pic‚Äč.twit‚Äčter‚Äč.com/‚ÄčT‚ÄčP‚Äč4‚ÄčQ‚Äča‚ÄčU‚ÄčP‚Äčgoy

