Brasil: dos denuncias y un despido muy sospechosas

30 jun 2021

SIN PROPINA, SIN VACUNAS

Una grave denuncia estalló anoche en un artículo publicado por Folha : el Ministerio de Salud habría pedido un soborno en la compra de vacunas de AstraZeneca . Fue Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante de una empresa llamada Davati Medical Supply, quien reveló la historia a la periodista Constança Rezende.

De acuerdo a sus palabras, la Davati entró en contacto con el Ministerio en febrero para ofrecer 400 millones de dosis de inmunizante, y el director de logística de la firma, Roberto Ferreira Dias, impuso la condición de “unirse al grupo” o formar parte del esquema. Para esa “acuerdo”, la empresa debería agregar US$ 1 al precio de cada dosis. O sea, cada persona vacunada rendiría R$ 10 de ganancia. Dominguetti también dijo que la reunión en la que se propuso el trato se llevó a cabo en un restaurante, en un centro comercial, y que había otras dos personas: “Era un militar del Ejército y un empresario de Brasilia”, dijo. aunque sin nombrar nombres.

Afirmó haber rechazado la propuesta, que fue reforzada al día siguiente, esta vez dentro del propio Ministerio. Después de otro negativo, no hubo más interés de la carpeta en la compra. “Intentamos hablar con Élcio Franco [exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud], también le explicamos la situación, no sirvió de nada. Nadie quería una vacuna ”, informó.

Como dijimos ayer , Roberto Ferreira Dias, quien habría presionado al servidor Luís Ricardo Miranda durante el proceso de compra de Covaxin, incluso fue designado por Jair Bolsonaro para asumir una junta directiva en Anvisa en 2019. Y, aunque su nombramiento para la actual El cargo que tiene el partido del exdiputado Abelardo Lupion (DEM-PR), fue avalado por Ricardo Barros (PP-PR), líder de gobierno en la Cámara y uno de los focos del escándalo Covaxin.

Poco después de la publicación del asunto, el ministro Marcelo Queiroga decidió destituir a Dias .

Y Dominguetti será escuchado por el CPI de Covid esta semana: según el presidente de la Comisión, Omar Aziz (PSD-AM), el testimonio será el viernes.

A tiempo: diputados de la oposición al gobierno enviarán representación al Ministerio Público de la Federación solicitando la investigación del caso.

CONSEJOS SUELTOS

Todavía queda mucho por investigar con respecto a la propia Davati Medical Supply, una empresa poco conocida. Es de destacar que AstraZeneca siempre ha dicho que solo comercializa sus vacunas covid-19 directamente con gobiernos federales y organizaciones multilaterales, lo que hace que toda la historia sea muy extraña.

En marzo, la compañía se encontró en el centro de la controversia en Canadá luego de que una federación que representaba a los pueblos indígenas del país intentara comprar vacunas fuera de los procesos gubernamentales. En ese momento, la vacunación era muy lenta y la empresa se ofreció a negociar la venta de dosis de AstraZeneca.

Tanto el gobierno canadiense como la propia AstraZeneca advirtieron que se filtró. Una portavoz de una farmacéutica británica le dijo a la policía canadiense que había varios informes de terceros que ofrecían sus vacunas de manera sospechosa : “Puedo compartir que les comunicamos a los gobiernos que si una organización ofrece el suministro privado de nuestra vacuna AstraZeneca / Oxford, probablemente no sea así una oferta legítima ”, declaró. A su vez, el director ejecutivo de Davati, Herman Cárdenas, se negó a explicar cómo obtendría millones de dosis si los gobiernos de todo el mundo tuvieran tanta dificultad para vacunar a sus poblaciones.

Al mismo tiempo, Estadão informó que cientos de ayuntamientos en todo Brasil estaban firmando contratos con intermediarios de vacunas para obtener dosis de Sputnik V y AstraZeneca, incluso con compañías farmacéuticas que dijeron que no negociaban de esa manera. Lo más destacado fue la empresa búlgara TMT Globalpharma, pero también se mencionó a Davati: “Un documento presentado al informe menciona que TMT buscó 70 millones de dosis de la vacuna Oxford / AstraZeneca a través de la empresa Davati Medical, en Estados Unidos. El producto se entregaría al gobierno federal, pero el Ministerio de Salud dijo que nunca recibió una propuesta de estas empresas ”. También en marzo, el Consorcio Paraná se puso en contacto con Davati para pedirle una oferta para la adquisición de dosis.

Dos meses después, el reportero Lucas Ragazzi se hizo pasar por un representante de una ciudad ficticia para negociar con las personas que se comunicaban con los ayuntamientos de Minas Gerais para ofrecer vacunas y tratar de entender qué estaba pasando. Incluso sin ninguna prueba, los distribuidores afirmaron representar a Davati. Y, para forjar algo de credibilidad, incluso dijeron que la ciudad de São Paulo tenía contratos con la empresa, lo cual es mentira.

UNA ACUSACIÓN MÁS

La bomba de Folha no fue la única de la noche. El otro vino de la Revista Crusoé , según el cual al diputado Luís Miranda (DEM-DF) se le ofreció un soborno para no entorpecer la negociación de Covaxin.

Dijo que días después de hablar con Jair Bolsonaro sobre las señales de irregularidad, se encontraba en una reunión con Silvio Assis, un cabildero vinculado al diputado Ricardo Barros (PP-PR), y recibió una oferta millonaria (pero sin valor definido). ) para que él y su hermano guardaran silencio.

Las cosas se calientan: según el artículo, un mes después Miranda tuvo otro encuentro con Assis y con el propio Ricardo Barros. Entonces se hizo una nueva oferta de soborno, ahora por el monto de R $ 1 millón. Silvio Assis confirmó que había conocido a Miranda, pero negó el contenido de la conversación. Y Ricardo Barros no dijo nada, dijo que solo va a hablar con la Policía Federal.

Lo que es complicado es que el propio Luís Miranda hizo no dan fe de los contenidos de la Crusoé artículo , como Folha notas . Afirmó que la revista “es responsable de sus artículos y ciertamente pagará por lo que escriba! ¡No quiero que me utilicen para crear narrativas y repito que todas mis conversaciones con Ricardo Barros fueron republicanas y no voy a comentar hechos que no puedo probar! ”.

SUSPENSIÓN

Cinco días después de decir que “ la preocupación del Ministerio de Salud con este tema de Covaxin es cero ”, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunció la suspensión temporal del contrato por la adquisición de 20 millones de dosis. Sostiene que, según el análisis preliminar de la Contraloría General de la Federación, no existen irregularidades, pero que la suspensión será por “un análisis más profundo”.

El CPI solicitará al Ejecutivo más detalles sobre la decisión. “ Quiero saber cuáles fueron las opiniones y cuándo se dieron . Será más sospechoso si las opiniones que llevaron a suspender son demasiado largas. Si la opinión es de hace un mes, ¿por qué no lo hicieron antes? ”, Declaró el presidente de la Comisión, Omar Aziz (PSD-AM).

ESPERE UN POCO

La Fiscalía General de la Nación solicitó al STF esperar el final del CPI para proceder con la noticia criminal que pide la investigación del presidente Jair Bolsonaro por el delito de malversación.

El líder del gobierno del Senado , Fernando Bezerra (MDB-PE), dijo ayer que las denuncias sobre la compra de Covaxin fueron investigadas de manera “cautelosa y juiciosa” por el coronel retirado Elcio Franco , exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud Franco habría concluido que “existe no hubo irregularidades contractuales “.

A tiempo: hoy se presentará a la Cámara la super solicitud de juicio político . Hay 120 solicitudes reunidas en una, con 23 tipos de acusación.

NEGOCIOS INTERESANTES

Como es bien sabido, el primer interesado en llevar Covaxin a Brasil rápidamente fue el sector privado. También en diciembre del año pasado, una delegación de representantes de clínicas viajó a India para negociar la compra de cinco millones de dosis.

Bueno, ahora Estadão se ha asegurado el contrato firmado en enero entre la Asociación Brasileña de Clínicas de Vacunas y Frederico Maximiano, socio de Need Medicines (que acababa de firmar un acuerdo para representar a Bharat Biotech en Brasil). Se espera recibir al menos R $ 800 millones con el trato , cobrando hasta US $ 40 por dosis. No es menos del doble del precio máximo estipulado por Bharat.

Como la legislación que permitiría la venta por parte del sector privado terminó por no entrar en vigencia y Anvisa aún no ha entregado la garantía para el uso de este producto, las dosis nunca fueron efectivamente compradas ni entregadas. Pero hay quienes han hecho parte del anticipo: MDC Vacinas ha entregado el 10% de su pago total y está mirando barcos.

PROTECCIÓN CASI TOTAL

Es bien sabido que las diferentes máscaras ofrecen diferentes grados de protección. Pero un estudio (todavía preimpreso) realizado en un hospital de Cambridge, Reino Unido, mostró que es posible prácticamente cero el riesgo de contaminación utilizando respiradores PFF3, incluso en un entorno hospitalario, con un riesgo de contagio muy alto.

Durante la mayor parte del año pasado, el hospital siguió la guía oficial del gobierno, que generalmente era proporcionar a los profesionales máscaras quirúrgicas. Allí, los pacientes con covid-19 confirmado estaban en las salas “rojas”, y los que no presentaban síntomas y la prueba de SARS-CoV-2 negativa estaban en las salas “verdes”. El análisis de los datos reveló que el riesgo de que los profesionales de las salas rojas contrajeran el virus era simplemente 47 veces mayor que en las verdes.

Pero cuando comenzó la segunda ola , el hospital cambió las reglas y ofreció PFF3 a los equipos. El resultado: la tasa de infección en ambas salas se equilibró, incluso si los profesionales de las salas rojas estaban en contacto directo y constante con personas infectadas, incluso si los pacientes no usaban máscaras e incluso con una nueva variante. Todavía hubo algunas infecciones, pero como ocurrieron al mismo ritmo que en la sala de pacientes no covid-19, esto sugiere que probablemente no se adquirieron en el trabajo.

Ya se habla mucho sobre PFF2 en Brasil, pero poco sobre PFF3. La diferencia entre ellos en cuanto a la protección individual otorgada es muy pequeña: según ABNT, los PFF3 deben garantizar que la penetración de aerosoles en las pruebas no supere el 1%, es decir, deben retener al menos el 99% de estos. partículas. PFF2 debe retener al menos el 94%, que sigue siendo un porcentaje extremadamente alto. Siempre es bueno recordar que, en todos los casos, para que la protección sea eficaz, los respiradores deben ajustarse cómodamente a la cara.