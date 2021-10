–

El PSOL (Partido Socialismo y Libertad) celebr贸 su Congreso Nacional y reafirm贸 la apuesta del PSOL en la lucha por el impeachment de Bolsonaro impulsando la movilizaci贸n de masas. Sin embargo, ning煤n sector importante de la burgues铆a quiere la ca铆da de Bolsonaro antes de 2022. Incluso los que han evolucionado en esta direcci贸n han retrocedido en alg煤n momento. La perspectiva del derrocamiento de Bolsonaro se volvi贸 improbable tras la 芦apoteosis禄 de la movilizaci贸n reaccionaria que sac贸 a cientos de miles de personas a las calles el 7 de septiembre.

En este contexto, el Congreso tambi茅n aprob贸 una resoluci贸n que autoriza a la direcci贸n a defender una mesa de negociaci贸n con el PT, y otros partidos de izquierda, sobre un programa de reformas estructurales y medidas anticapitalistas. El objetivo es explorar la posibilidad de una candidatura presidencial com煤n. El PSOL tambi茅n aprob贸 una resoluci贸n que desautoriza y proh铆be la participaci贸n en gobiernos de coalici贸n en los que est茅n representados los enemigos de clase, o que tengan una orientaci贸n que ataque los derechos de los trabajadores.

En otras palabras, se帽al贸 que est谩 芦abierto禄 a buscar un acuerdo en torno a un programa com煤n para revisar todas las medidas reaccionarias aprobadas en los 煤ltimos cinco a帽os, pero, al mismo tiempo, que este acuerdo no significa una disposici贸n a integrar un posible gobierno de Lula. Dos decisiones que se complementan.

Estas posiciones se tomaron considerando cinco elementos m谩s favorables de la nueva situaci贸n internacional, especialmente en Am茅rica del Sur, despu茅s de un a帽o y medio de pandemia: a) la derrota electoral de Trump; b) la victoria electoral del MAS en Bolivia contra el golpe de Estado; c) la victoria de una candidatura de izquierda en Per煤; d) el triunfo, aunque parcial, de la ola de movilizaci贸n de masas en Chile con la elecci贸n de la Asamblea Constituyente; e) la resistencia en Venezuela contra las presiones imperialistas para el derrocamiento del gobierno de Maduro. Identific贸 que, con la excepci贸n de Colombia, quiz谩s, donde se acercan las elecciones presidenciales pero el uribismo sigue siendo muy fuerte, la situaci贸n brasile帽a parece ser la m谩s retrasada.

Pero, en realidad se trata de un giro t谩ctico, en funci贸n, en primer lugar, de las derrotas acumuladas desde 2016, es decir, de una evaluaci贸n de la relaci贸n social de fuerzas. En todas las elecciones hasta la fecha, el PSOL ha lanzado su propia candidatura presidencial: Helo铆sa Helena en 2006, Pl铆nio de Arruda Sampaio en 2010, Luciana Genro en 2014 y Guilherme Boulos en 2018. Consiste, por tanto, en un reposicionamiento. No pod铆an faltar las dudas y las objeciones.

Una importante minor铆a del 40% critica esta posici贸n, apasionadamente, casi como un 芦pecado禄 pol铆tico. No tener una candidatura propia se denuncia como una capitulaci贸n que amenazar铆a la existencia del PSOL: un armaged贸n o 芦fin del mundo禄. Para formarse un juicio del debate hay que equiparar tres elementos centrales: cu谩l es el peligro bolsonarista, cu谩l es el legado de la tradici贸n marxista en la lucha contra el peligro neofascista y cu谩l es el lugar del PT.

1 驴Es Bolsonaro un neofascista?

a) Es necesario ser riguroso al estudiar a nuestros enemigos. El bolsonarismo no es s贸lo una corriente electoral de extrema derecha, es un partido de 芦combate禄 en ciernes y, lo que es m谩s importante, est谩 en el poder. Moviliz贸 a cientos de miles de una masa privilegiada de clase media, exaltada y furiosa el pasado 7 de septiembre. Los partidos electorales, especialmente cuando est谩n en el poder, no se apoyan en movilizaciones de impulso contrarrevolucionario. Los que piensan que Bolsonaro es s贸lo un espantap谩jaros se equivocan. Un espantap谩jaros pol铆tico es una amenaza imaginaria. No es un 鈥渂uey en la habitaci贸n禄. No es una ilusi贸n conspirativa caracterizar al bolsonarismo como una corriente neofascista. El gobierno de Bolsonaro es una coalici贸n de extrema derecha con un proyecto bonapartista. Y la ret贸rica golpista es tanto una demagogia t谩ctica como una apuesta estrat茅gica para la consolidaci贸n de una corriente con influencia de masas de tipo fascista, que se prepara para una larga lucha, sea cual sea el resultado electoral.

b) Bolsonaro no es un 芦cad谩ver insepulto禄. El resultado de las elecciones de 2022 es todav铆a imprevisible. La elecci贸n de Lula sigue siendo, en este momento, un a帽o antes de las elecciones presidenciales, la hip贸tesis m谩s probable. Pero eso es una suposici贸n en los c谩lculos de probabilidad con m谩rgenes de incertidumbre. Bolsonaro se presentar谩 como el enemigo n煤mero uno de la izquierda y enfrentarlo es una cuesti贸n de principios irreductible. S铆, los principios son importantes. Combatir el fascismo sin inmutarse es un principio.

Ignorarla tambi茅n ser铆a fatal. Desmoralizar铆a a nuestra base social. El fascismo puede ser combatido en todos los terrenos, incluido el electoral, pero no puede ser derrotado con un solo voto en las urnas. La lucha ser谩 compleja. El debate sobre cu谩l debe ser la t谩ctica electoral del PSOL no se resolver谩, prudentemente, hasta el primer semestre del pr贸ximo a帽o, lo cual es bastante justo. Pero una t谩ctica electoral se define en funci贸n de un objetivo central. No puede haber dos, tres, cuatro, objetivos equivalentes. Cuando se trata de una lucha por la conciencia de decenas de millones, no se puede luchar contra todos al mismo tiempo. No elegimos las condiciones 芦ideales禄 para luchar.

Presentar la propia candidatura en la primera vuelta significar谩, aunque diferencie el ataque a Bolsonaro de la cr铆tica a Lula, una ubicaci贸n muy peligrosa. 驴Es razonable elegir a Bolsonaro como enemigo y a Lula como adversario? 驴Es razonable preferir luchar contra Bolsonaro, junto a todos los movimientos sociales y el PT, s贸lo en una hipot茅tica segunda vuelta?

c) La hip贸tesis de que el rechazo a Bolsonaro ser谩 suficiente para que sea derrotado f谩cilmente es s贸lo una conjetura. Y el problema no es s贸lo electoral. El peligro de una derrota hist贸rica se plante贸 seriamente y, aunque ahora est谩 m谩s lejano, debe preocuparnos, porque a煤n no est谩 descartado. Una derrota hist贸rica es una inversi贸n de la relaci贸n social y pol铆tica de fuerzas de m谩xima gravedad y tan desfavorable que toda una generaci贸n queda desmoralizada durante un largo intervalo. Los contrahechos son ejercicios l贸gicos temerarios pero ineludibles cuando reflexionamos sobre el campo de posibilidades del pasado. Hoy sabemos que el impacto de la pandemia fue clave para el desgaste ininterrumpido del 煤ltimo a帽o y medio. Pero tambi茅n sabemos que la influencia del bolsonarismo se mantiene como m铆nimo en un piso del 20% del electorado y su n煤cleo duro no es inferior al 10%. Es muy dif铆cil predecir que no llegar谩 a una segunda ronda. Y no podemos descartar que una parte de la fracci贸n burguesa que apoya una tercera v铆a y el sector de masas que la acompa帽a se pase a apoyar a Bolsonaro.

2. 驴La t谩ctica del Frente 脷nico Obrero no tiene sentido en el siglo XXI?

a)La t谩ctica del Frente 脷nico fue elaborada por la Tercera Internacional y posteriormente desarrollada por Le贸n Trotsky en el dram谩tico contexto de la lucha contra el nazismo en Alemania. La idea m谩s importante es simple. En una situaci贸n defensiva, los revolucionarios deben luchar por la unidad de las organizaciones que representan a los trabajadores y a los oprimidos, por lo tanto, tambi茅n, de todos los partidos de izquierda, incluso, los m谩s reformistas, para construir una trinchera, barrera, muro contra el enemigo de clase. El objetivo es impulsar la lucha. El eje de la t谩ctica es la comprensi贸n de que la unidad refuerza la confianza y genera mejores condiciones para poner en marcha millones y salir de la defensiva. La t谩ctica prioriza el terreno de la acci贸n directa: la preparaci贸n de actos, marchas y huelgas, cuando sea posible, para cambiar la relaci贸n social de fuerzas.

Es lo que hizo el PSOL al ayudar a construir la campa帽a Fuera Bolsonaro, que celebr贸 seis jornadas nacionales basadas en una convocatoria unitaria del Frente Brasil Popular (donde el PT tiene m谩s influencia) y del Frente Pueblo Sin Miedo (donde el PSOL tiene m谩s autoridad). Trotsky no critic贸 al Partido Comunista (PC) de Alemania, por ejemplo, por presentar su propia candidatura. No porque subestimara a Hitler. Escribi贸 un cl谩sico, advirtiendo incansablemente del peligro de una derrota hist贸rica, que finalmente se produjo. Pero porque consideraba que el peso relativo del PC lo legitimaba. La fuerza propia cuenta mucho a la hora de definir la t谩ctica de los revolucionarios. Pero ella no excluye la posibilidad, tambi茅n, de la presentaci贸n de un Frente Electoral de Izquierda. Esta decisi贸n se basa en el criterio de la evaluaci贸n de la relaci贸n pol铆tica de fuerzas, tanto en la sociedad como dentro de la izquierda.

b) Al final, 驴es el PT un partido de izquierda? En la tradici贸n marxista, el criterio clave para definir si un partido es de izquierdas es social, de clase, no ideol贸gico. Es decir, se admite que los trabajadores son un sujeto social que est谩 representado por diferentes partidos, desde los m谩s moderados hasta los m谩s radicales. Hay quienes no est谩n de acuerdo. Sostienen que Ciro Gomes (PDT), por ejemplo, un demagogo burgu茅s especializado en la ret贸rica histri贸nica, estar铆a a la izquierda del PT. Hay quienes sostienen que un partido se define esencialmente por su l铆nea pol铆tica: es de derechas, de centro, de izquierdas o las variantes intermedias. Este criterio es insuficiente e ingenuo. El vocabulario pol铆tico fluct煤a en funci贸n de las cambiantes relaciones de poder social y pol铆tico, y tambi茅n de la presencia en el gobierno o la oposici贸n. Ning煤n partido burgu茅s ha participado nunca en un gobierno obrero en una din谩mica de ruptura con el capitalismo. Pero durante m谩s de cien a帽os, la burgues铆a ha conseguido atraer a los partidos obreros para que colaboren en los gobiernos burgueses. La elaboraci贸n marxista conceptualiz贸 que un partido reformista, cuando est谩 en la oposici贸n, es un partido obrero-burgu茅s, mientras que cuando est谩 en gobiernos de colaboraci贸n de clases es un partido burgu茅s-obrero, una soluci贸n dial茅ctica-te贸rica.

c) El PT es el mayor partido que la clase trabajadora brasile帽a ha construido en su historia. Surgi贸 como un partido obrero de masas de tipo laborista. No ha dejado de serlo, a pesar de trece a帽os de gobiernos de colaboraci贸n de clases. Es un tipo especial de partido de izquierda. Es un partido electoral y reformista. Es un aparato electoral profesional, pero no porque concurra a las elecciones. Es electoral porque ha dependido durante muchas d茅cadas de los mandatos parlamentarios y de la financiaci贸n p煤blica para sobrevivir, no de su militancia. Es reformista, no porque luche por las reformas, sino porque se adapta al r茅gimen. Reformista porque defiende la regulaci贸n del capitalismo.

Pero la condici贸n electoral y la pol铆tica reformista no convierten al PT en un partido burgu茅s. Un partido es burgu茅s cuando mantiene relaciones estructurales con alguna fracci贸n de los capitalistas. As铆 que el PT es muy diferente del peronismo. Conoci贸 una g茅nesis en los a帽os 80, su apogeo en el cambio de milenio, y entr贸 en una lenta decadencia al menos desde 2013, pero inici贸 una recuperaci贸n tras el golpe institucional de 2016. Reconocer la naturaleza de clase de un partido no equivale a decir que su pol铆tica representa los intereses de la clase. Es mucho m谩s complicado. Un partido reformista puede ser un instrumento adaptado a la gesti贸n del capitalismo y, al mismo tiempo, relativamente, independiente de la burgues铆a. Esto significa que tiene libertad para hacer 芦giros pol铆ticos a la izquierda禄, con mayor 铆mpetu si est谩 en la oposici贸n.

3. 驴Apoyar a Lula en la primera vuelta es seguidismo al PT?

a) Hace cinco a帽os que el PT fue desplazado del gobierno, no cinco meses. El punto de partida de cualquier debate debe ser la respuesta a una pregunta ineludible: 驴hubo un golpe institucional en Brasil en 2016 contra el gobierno de Dilma Rousseff, s铆 o no? 驴Seguimos en una situaci贸n reaccionaria, y por tanto defensiva, s铆 o no? La minor铆a del PSOL cree que la cuesti贸n clave no es esa. Creen que la cuesti贸n decisiva es caracterizar que la candidatura de Lula tendr谩 un programa reformista y un arco de alianzas, aunque sea con la sombra de la burgues铆a. Esta valoraci贸n es muy probable. Y, en caso de una victoria electoral del PT, justifica irremediablemente la decisi贸n de no entrar en un gobierno de Lula, por razones de principio. Pero, 驴la derrota de Bolsonaro, aunque sea electoral, ser铆a una victoria important铆sima o no? Tenemos, pues, una paradoja dial茅ctica. La victoria de Lula ser铆a progresista, pero un nuevo gobierno de colaboraci贸n de clases ser铆a regresivo. El problema es saber si este criterio debe ser suficiente para hacer imposible el apoyo electoral en la primera vuelta.

En particular, cuando se admite dicho apoyo en la segunda ronda. Porque vale la pena recordar que esta posici贸n es un desplazamiento: el PSOL nunca ha pedido el voto para el PT en la segunda vuelta. Esta premisa deval煤a dos elementos clave. Primero, el peligro Bolsonaro. En segundo lugar, la inmensa mayor铆a de los trabajadores y los oprimidos, incluso, entre la vanguardia, pol铆ticamente, m谩s consciente, a pesar de todo, y este 芦todo禄 es inmenso, ya ha decidido apoyar a Lula desde la primera ronda.禄

b) La br煤jula de la pol铆tica revolucionaria no se reduce a la evaluaci贸n de las condiciones objetivas para la definici贸n de la t谩ctica. Uno de los pilares 芦gran铆ticos禄 de la herencia marxista, en particular, el saludable 芦empirismo禄 leninista, es la apreciaci贸n de las oscilaciones de la conciencia de clase. La esperanza en Lula es mayor que la expectativa en el PT. Lula dej贸 la presidencia en 2010, hace once a帽os, con un alto prestigio, un 铆ndice de aprobaci贸n superior al 80%. 驴Representa Lula, ante la conciencia de los trabajadores y la juventud, un instrumento para derrotar a Bolsonaro, s铆 o no? 驴Las masas hicieron la experiencia con el PT? 驴La experiencia con el PT ha sido interrumpida o no? La respuesta es que, incluso entre el activismo m谩s joven y radicalizado, el liderazgo de Lula sigue siendo muy grande. La resistencia de su influencia, incluso despu茅s de la campa帽a que le llev贸 a la c谩rcel, es uno de los hechos centrales de la coyuntura.

Un arrastre lulista en el espacio de la oposici贸n a Bolsonaro es, pues, una hip贸tesis muy probable. Una red de arrastre es una ola en forma de tsunami que arrastra todo a su paso. No habr谩 espacio que disputar a la izquierda de Lula. Pero, lo m谩s triste no ser铆a un voto dram谩ticamente reducido. Lo m谩s grave es que se romper铆a el di谩logo con lo mejor del movimiento sindical, feminista, negro, estudiantil, LGBTIA+, medioambiental, cultural y de derechos humanos. El candidato del PSOL tendr铆a que pasar ineludiblemente toda la campa帽a electoral explicando sus diferencias con Lula, no la necesidad de derrotar a Bolsonaro.

c) Considerar la relaci贸n pol铆tica de fuerzas dentro de la izquierda, seriamente, no es oportunismo, sino inteligencia t谩ctica. El PSOL sigue siendo un partido muy minoritario entre los trabajadores y el pueblo. Pero el PSOL no es irrelevante, ni en el campo de la acci贸n directa, ni en el campo electoral. Debe cuidarse de no adoptar una t谩ctica que la reduzca a una condici贸n invisible y marginal.

Su afirmaci贸n tiene una importancia revolucionaria. Lanzar su propio candidato es una t谩ctica electoral, no una estrategia. Si fuera una estrategia ser铆a una autoproclamaci贸n permanente. La t谩ctica del Frente Electoral de Izquierda no reduce al PSOL a un sat茅lite del PT. Un posible apoyo a Lula para las elecciones presidenciales no significa dejar de construir el PSOL como polo de reorganizaci贸n de la izquierda m谩s combativa, por tanto cr铆tica e independiente del PT. En primer lugar, porque el PSOL puede integrar el Frente o s贸lo pedir el voto para Lula, dependiendo de si se llega a un acuerdo sobre el programa y el arco de alianzas. En segundo lugar, porque el PSOL presentar谩 sus propios candidatos a diputados federales y estatales en todo el pa铆s. En tercer lugar, porque ya ha decidido lanzar a Guilherme Boulos como precandidato a gobernador en S茫o Paulo, que ser谩, despu茅s de la presidencial, la m谩s importante para los cargos mayoritarios. Por 煤ltimo, porque el PSOL no negocia la colaboraci贸n, la integraci贸n o la participaci贸n en un posible gobierno de Lula.

