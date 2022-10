–

De parte de Indymedia Argentina October 31, 2022 260 puntos de vista

Mucho va a ir cambiando en Brasil. Este domingo 30, 156 millones de brasile帽os eligieron nuevamente al progresista Luiz Inacio Lula da Silva como su pr贸ximo presidente, y decidieron entre la democracia y un futuro para todos, por sobre la autocracia de un gobierno aupado por los mandos militares, en beneficio de los m谩s ricos. Brasil gan贸 en las urnas su derecho a la esperanza.

Por Juraima Almeida.

El l铆der del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, de 77 a帽os, super贸 en m谩s de dos millones de votos al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro y regresa as铆 al poder que ocup贸 de 2003 a 2011, despu茅s de pasar 19 meses en prisi贸n por supuesta corrupci贸n, condena que luego fue anulada. Fue liberado por el Supremo Tribunal Federal, que en 2021 anul贸 sus condenas por errores en los procesos y falta de imparcialidad del juez Sergio Moro.

Bolsonaro hizo lo posible para que Lula no ganara, con su gran campa帽a de fake-news, mentiras, intimidaciones. Este domingo, la Polic铆a puso retenes policiales que imped铆an a 贸mnibus con votantes poder ejercer su derecho, sobre todo en la regi贸n nordestina, mayoritariamente lulista.

A la noche, mientras la gente festejaba en las calles, Lula habl贸 en Sao Paulo: 鈥淗oy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto. Que Brasil es demasiado grande para ser relegado al triste papel de paria del mundo. Recuperaremos la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del pa铆s, para que los inversores vuelvan a confiar en Brasil鈥, afirm贸.

Y prometi贸 la reindustrializaci贸n de Brasil: 鈥淚nvertiremos en la econom铆a verde y digital, apoyaremos la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. Tambi茅n queremos exportar conocimientos鈥, se帽al贸.

Afirm贸 que su Gobierno est谩 dispuesto a retomar su papel de l铆der en la lucha contra la crisis clim谩tica, protegiendo todos los biomas, especialmente la selva amaz贸nica. 鈥淣uestro compromiso m谩s urgente es acabar con el hambre otra vez. El desaf铆o es inmenso, es necesario reconstruir este pa铆s en todas sus dimensiones. Necesitamos reconstruir el alma de este pa铆s, el respeto a las diferencias y el amor al pr贸jimo鈥, afirm贸, tendiendo la mano a todos en un pa铆s extremadamente polarizado.

鈥淓stoy aqu铆 para gobernar este pa铆s en una situaci贸n muy dif铆cil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el pa铆s vuelva a vivir democr谩ticamente. A partir del 1 de enero de 2023 gobernar茅 para 215 millones de brasile帽os, y no s贸lo para los que me han votado. No hay dos pa铆ses. Somos un Brasil, un pueblo, una gran naci贸n.鈥

鈥淎 nadie le interesa vivir en un estado permanente de guerra. Este pueblo est谩 cansado de ver al otro como enemigo. Es hora de bajar a las armas. Armas matan y nosotros escogemos la vida鈥, manifest贸.

Las prioridades

La cuesti贸n social, un lastre de las pol铆ticas neoliberales, ser谩 prioridad para Lula a su regreso al Planalto. Hoy 33 millones de personas viven en pobreza extrema: no tienen qu茅 comer todos los d铆as en un pa铆s que hab铆a salido del mapa del hambre tras los gobiernos de Lula da Silva. Brasil es uno de los mayores productores del alimentos del mundo y, parad贸jicamente, el hambre es el asunto m谩s urgente, ya que el Estado no ha intervenido en los 煤ltimos a帽os para combatir la pobreza estructural.

Si bien la inflaci贸n es del 6 %, es diferenciada: por ejemplo la inflaci贸n de la carne es del 19 %. El problema m谩s serio es la carest铆a de alimentos. El hambre, la miseria, personas viviendo en carpas como en campos de refugiados es una realidad de seis a帽os para ac谩.

El voto de m谩s de 60 millones de brasile帽os hicieron posible el retorno de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia,en el comienzo del fin de la pesadilla fascista que atorment贸 al pa铆s, derrotando la poderos铆sima y criminal m谩quina de guerra de Bolsonaro y de las c煤pulas militares contra de la democracia. Desde la redemocratizaci贸n, Bolsonaro es el primer presidente electo que busca su reelecci贸n y no la consigue y lo que puede hacer es complicar la transici贸n, para agravar la situaci贸n pol铆tica y econ贸mica del pa铆s

Hasta la asunci贸n de Lula por tercera vez el 1 de enero de 2023, pasar谩n los 煤ltimos dos meses del a帽o, y todo apunta a la perpetuaci贸n de la polarizaci贸n asim茅trica entre una izquierda light y una extrema derecha agresiva, en un pa铆s con instituciones democr谩ticas fr谩giles. La batalla no es solo entre Lula y Bolsonaro, sino entre democracia y autoritarismo, soberan铆a alimentaria y hambre, dignidad y servilismo, libertad religiosa y cruzada moralista pentecostal.

Gan贸 Lula la presidencia, pero una oscura nube de parlamentarios de extrema derecha seguir谩 activa en el pa铆s, ocupando el espacio de oposici贸n al progresismo del Partido de los Trabajadores (PT). Y, seguramente, Bolsonaro ser谩 el gran vocero de este campo.

El l铆der del Partido de los Trabajadores sac贸 una ventaja irremontable con m谩s del 99% por ciento de las mesas escrutadas (50,88% a 49.12%). 鈥淨uiero un pa铆s donde podamos estar en desacuerdo sin odiarnos, donde el pueblo pueda organizarse para defender sus derechos tan pisoteados, donde la libertad sea para todos los que la respeten鈥, dijo el pr贸ximo mandatario.

En un Brasil polarizado, Lula busc贸 amplias alianzas para aislar a Bolsonaro, quien conserv贸 una gran base de apoyo a sus posiciones radicalizadas, de guerra fr铆a por otros medios. Ahora deber谩 encarar un entorno econ贸mico menos favorable y deber谩 gestionarlo en un clima muy polarizado y un pa铆s dividido en dos mitades, como demuestra lo cerrada que fue la elecci贸n de este domingo.

La votaci贸n r茅cord que garantiz贸 su victoria en la primera vuelta ya atestiguaba que ning煤n otro candidato del campo dem贸crata ser铆a capaz de derrotar a la criminal m谩quina de guerra de Bolsonaro y las jerarqu铆as militares contra la democracia. Lula era el 煤nico oponente que la derecha y los militares preferir铆an no enfrentar en las urnas, sabiendo que derrotarlo dentro de las reglas de la democracia era una misi贸n imposible.

El bolsonarismo gobernar谩 por primera vez el poderoso estado de San Pablo, el m谩s desarrollado y poblado de Brasil, tras la elecci贸n del exministro Tarcisio de Freitas, del Partido Republicanos, que derrot贸 a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), por 55,3% a 44,7%. Freitas tiene formaci贸n militar y supo ser jefe de ingenier铆a del Ej茅rcito en la misi贸n de la ONU en Hait铆 (Minustah).

El primero de los l铆deres mundiales en felicitar a Lula fue el presidente colombiano, Gustavo con un breve 鈥淰iva Lula鈥. M谩s tarde, lo hicieron el presidente y vicepresidanta de Argentina 鈥揂lberto Fern谩ndez y Cristina Kirchner-, el de Estados Unidos, Joe Biden, quien calific贸 las elecciones presidenciales en Brasil de 鈥渓ibres, justas y fiables鈥, y Emmanuel Macron, el mandatario franc茅s, hizo lo mismo.

Juraima Almeida es investigadora brasile帽a, analista asociada al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2022/10/31/brasil-gano-su-derecho-a-la-esperanza-lula-sera-presidente/