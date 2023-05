–

May 24, 2023

Entrevista realizada por Jo茫o Vitor Santos para la Revista IHU a Val茅rio Arcary.

El profesor Arcary ha presentado su m谩s reciente libro, Labirinto reacion谩rio: o perigo da derrota hist贸rica. (Usina Editorial, 2023), donde explica la coyuntura que desemboca en la adhesi贸n social a valores de extrema derecha. Reconoce el avance que ha sido la victoria de Lula en las elecciones, aunque dice que todav铆a se precisa mucho m谩s. Se帽ala que 鈥渓a capacidad de movilizaci贸n de la izquierda es baja. Aun as铆, ha habido algunos peque帽os pero alentadores signos de recuperaci贸n del 谩nimo, en sectores de vanguardia, o en algunas categor铆as de trabajadores mejor organizados鈥. No obstante, resume: 鈥渟in lucha social, el gobierno de Lula fracasar谩鈥.

鈥 驴C贸mo fuimos a parar dentro de un laberinto reaccionario? 驴Encontraremos una salida?

S铆, es decisivo entender el laberinto reaccionario: despu茅s de todo, 驴c贸mo fue posible? Ocurri贸 y fue terrible. 驴Por qu茅 ocurri贸? Un buen criterio es ponerse las 鈥渟andalias de la humildad鈥. Este tema ser谩 investigado en los pr贸ximos a帽os y, como todo problema complejo, tiene muchas determinaciones.

La avalancha bolsonarista culmin贸 en una din谩mica social contrarrevolucionaria muy profunda, algo s贸lo comparable a lo que vivi贸 el pa铆s bajo la dictadura. Las tres variables m谩s importantes fueron:

(a) un proceso de transici贸n de la mayor铆a de la burgues铆a del apoyo cr铆tico a los gobiernos del PT, entre 2003 y 2013, a la oposici贸n moderada, entre 2013 y diciembre de 2015, a la oposici贸n frontal y al impeachment de Dilma Rousseff;

b) la derrota de la ola de movilizaciones de junio de 2013 -comparable s贸lo en su masividad con las Directas Ya de 1984- que estall贸, esencialmente, de forma espont谩nea y ac茅fala;

(c) que nos lleva al giro radical de la clase media hacia la oposici贸n a los gobiernos del PT, as铆 como de sectores masivos de la clase trabajadora del Sudeste y del Sur.

Del mensal茫o al Lava Jato

Este giro sociopol铆tico comenz贸 con el mensal茫o (mecanismo de corrupci贸n operado por dirigentes del PT en el primer gobierno Lula, estableciendo una componenda de 鈥済obernabilidad鈥 con la derecha parlamentaria y fracciones empresariales: ndt), pas贸 por el deterioro de la situaci贸n socioecon贸mica tras la crisis de 2008-2009, dio un salto a partir de 2013, cuando grupos fascistas se atrevieron a tomar las calles, y empeor贸 cualitativamente con el Lava Jato, a partir de noviembre de 2014. Los factores determinantes parecen haber sido cuatro.

(a) el estancamiento con tendencia a la baja de los ingresos de los sectores medios, con el impacto de la inflaci贸n de los servicios y el aumento de los impuestos;

(b) la percepci贸n de que la vida empeora porque los gobiernos son corruptos, muy especialmente los del PT, porque los dirigentes obreros en el poder 鈥渟e lamen鈥.

(c) el aumento de la violencia urbana, de los 铆ndices de homicidios y el fortalecimiento del crimen organizado;

(d) la reacci贸n de un sector m谩s retr贸grado de la sociedad, m谩s racista, mis贸gino y homof贸bico, ante el impacto de la transici贸n urbana, generacional y cultural de la sociedad.

Resumen de la operaci贸n: ha surgido un movimiento pol铆tico-cultural neofascista de masas. La situaci贸n reaccionaria a煤n no se ha revertido. Pero la victoria de Lula fue gigantesca. La esperanza puede vencer al miedo. S贸lo que la lucha contra el bolsonarismo no puede parar.

鈥 驴En qu茅 medida estos acontecimientos de 2013 y 2015 alimentan una acci贸n reaccionaria en el pa铆s? 驴Por qu茅, frente a estos acontecimientos, en lugar de caer a la extrema derecha, no se dio un giro brusco a la izquierda?

2015 no fue una continuaci贸n de las jornadas de 2013. Desde junio de 2013 hab铆a una disputa en curso. Dilma Rousseff gan贸 la segunda vuelta en octubre de 2014. Pero despu茅s sufrimos duras derrotas. La ofensiva burguesa en 2016 fue monumental, fractur贸 la sociedad, gan贸 los sectores medios, desplaz贸 una mayor铆a social que eligi贸 a Bolsonaro en 2018. Factores objetivos y subjetivos explican por qu茅, desde 2016, sigue siendo tan dif铆cil para la clase trabajadora tomar el escenario de las grandes movilizaciones:

(1) el desempleo, por tanto el miedo a los despidos, y la ferocidad de la lucha diaria por la supervivencia alimentan la inseguridad social y la desesperanza pol铆tica;

(2) las pol铆ticas p煤blicas de los 煤ltimos 30 a帽os, como la creaci贸n de una red de seguridad social con la Previd锚ncia, el SUS (Sistema 脷nico de Salud), Bolsa Familia, entre otras, no exist铆an en 1984, cuando se produjeron las Directas Ya, ni en 1992, cuando Fernando Collor de Mello fue expulsado, y, parad贸jicamente, aten煤an el impacto de la crisis econ贸mica y social;

(3) otras redes que amortiguan la creciente pauperizaci贸n, como la expansi贸n de las iglesias evang茅licas, y otros procesos, como la inmigraci贸n y las remesas de los inmigrantes;

(4) el creciente miedo a la represi贸n;

(5) la desindustrializaci贸n, las transformaciones estructurales en el mundo del trabajo, por lo tanto la mayor debilidad org谩nica de los sectores organizados de la clase y la extensi贸n del semiproletariado;

(6) el peso de las derrotas acumuladas en la conciencia de la clase, en particular, el impeachment de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula y la elecci贸n de Bolsonaro;

(7) las ilusiones en Bolsonaro o el giro a la derecha de una parte de la clase trabajadora m谩s conservadora en valores y m谩s vulnerable, pol铆ticamente, al discurso de la guerra contra la criminalidad, o incluso contra la corrupci贸n;

(8) la fuerza de la ofensiva burguesa y su narrativa de que el crecimiento econ贸mico es cuesti贸n de tiempo, siempre que se hagan 鈥渞eformas鈥;

(9) el desplazamiento de la clase media hacia la extrema derecha y la presi贸n del impacto de sus movilizaciones desde 2015-2016;

(10) los grav铆simos errores de los gobiernos del PT, en particular la pol铆tica de Dilma Rousseff tras las elecciones de 2014.

Algunos de estos factores pesan m谩s y otros menos. El papel de los dirigentes tiene que ser inspirador. Pero la autoridad de la izquierda ha disminuido, y mucho. Incluso cuando el fen贸meno es contradictorio. La del PT ha ca铆do mucho y la del PSOL ha aumentado un poco.

Errores, desviaciones y horizontes

S铆, hay responsables. Tienen nombres y apellidos. Pero decir que la culpa es del PT en primer lugar, y repetirlo todos los d铆as, no cambiar谩 la inseguridad de la gente, atormentada en la lucha diaria por la supervivencia. Un balance riguroso debe ser justo.

Los l铆mites del PT se han hecho evidentes: sigue empe帽ado en un proyecto de regulaci贸n del capitalismo. El desaf铆o es que incluso reformas elementales precipitaron la reacci贸n de un golpe. Y las expectativas de las masas siguen siendo muy bajas. La crisis tendr谩 que ser mucho m谩s grave para que la voluntad de lucha cobre un impulso m谩s radical.

Nadie tiene el tipo de autoridad que ten铆a Lula en su apogeo, ni siquiera el propio Lula, pero es el l铆der m谩s respetado. En la izquierda sigue faltando autoridad moral, pol铆tica e intelectual. La autoridad moral viene del ejemplo que dan Lula y Guilherme Boulos (principal referencia p煤blica del PSOL, diputado federal: ndt), ellos la tienen. Pero nadie tiene suficiente autoridad.

La intelectual viene de la fuerza de las ideas. En este terreno, seguimos a la defensiva. Nada de eso quiere decir que la relaci贸n social de fuerzas entre las clases no pueda cambiar. Por supuesto que puede. El papel de la izquierda debe ser elevar el nivel de conciencia. Pero no se trata s贸lo de un problema de comunicaci贸n. Es cierto que la agitaci贸n en las redes sociales es insuficiente. Pero 茅ste no es el problema fundamental. La cuesti贸n central es que los frentes amplios necesitan creer que es posible ganar para que sean millones los que se mobilicen.

鈥 驴La izquierda nacional, hoy, es capaz de comprender las nuevas formas de organizaci贸n del trabajo y, especialmente, esta nueva clase trabajadora que emerge en este escenario?

Cierto, hay una nueva clase trabajadora, tanto en la dimensi贸n objetiva como en la subjetiva. Tenemos dos componentes en la clase. Los 37/38 millones con contrato de trabajo, entre ellos 12 millones de trabajadores industriales, y los 13/14 millones de empleados p煤blicos. El otro componente son los 10 millones que tienen patr贸n pero no contrato, y los 25 millones que son aut贸nomos, un semiproletariado. Pero soy de los que sostienen que los mayores cambios son subjetivos. La clase trabajador es un gigante social. Es inmensamente grande y poderosa. Pero no sabe lo fuerte que es. Ha perdido confianza y est谩 dividida.

La izquierda, en cambio, es muy plural. Tenemos una izquierda pol铆tica organizada en partidos, como el PT, el PSOL, el PCdoB y otros. Tenemos una izquierda social en movimientos populares, sindicales y agrarios, negros y feministas, estudiantiles y LGBT, ecologistas y culturales, etc. Tenemos una izquierda acad茅mica. Hay sectores moderados y radicales y, entre ellos, muchas corrientes intermedias. La izquierda es, en su mayor parte, muy moderada. Dram谩ticamente moderada.

Sin embargo, creo que toda la izquierda se ha visto sacudida en cierta medida por cinco grandes cambios:

(a) por el impacto de la restauraci贸n capitalista hace 30 a帽os;

(b) la ofensiva neoliberal en Am茅rica Latina y la ola de desindustrializaci贸n;

(c) por la aparici贸n del calentamiento global;

(d) por las jornadas de junio de 2013, hace diez a帽os;

(e) por la tragedia del golpe institucional y el peligro neofascista de una derrota hist贸rica desde 2016.

El mundo y Brasil han cambiado. La cuesti贸n estrat茅gica central es revertir la relaci贸n social de fuerzas y abrir el camino para un ascenso de la lucha de masas. Sin lucha social, el gobierno de Lula fracasar谩.

鈥 驴Cu谩l deber铆a ser la agenda del progresismo de izquierdas en el siglo XXI? 驴Cu谩l es la lucha central y c贸mo se est谩 abordando?

La lucha central es la lucha por el poder. Una izquierda que pierde su 鈥渋nstinto de poder鈥 es impotente. Estar谩 perdida sin br煤jula de clase. El programa de la izquierda debe ser el socialismo. Un socialismo que vaya m谩s all谩 de las tragedias del siglo pasado.

El mundo no cambiar谩 de 鈥渁bajo hacia arriba鈥 en una eterna lucha por concesiones negociadas. Aun cuando hayamos conquistado algunos derechos, como el Bolsa Familia, siguen amenazados, son ef铆meros, transitorios.

El camino no puede ser otro que la movilizaci贸n permanente para ir m谩s all谩 del capitalismo. Esta lucha por la revoluci贸n brasile帽a pasa por la lucha por reformas que puedan movilizar a las amplias masas. Pero hay obst谩culos y debemos ser l煤cidos.

Factores objetivos y subjetivos explican por qu茅 a煤n es tan dif铆cil que la clase trabajadora entre en escena. Estos, citados anteriormente, son:

(1) tenemos diez millones en el desempleo, cuatro millones en el des谩nimo;

(2) las pol铆ticas p煤blicas de los 煤ltimos 30 a帽os aten煤an el impacto de la crisis econ贸mico-social;

(3) existen otras redes para amortiguar el creciente empobrecimiento;

(4) el aumento del miedo a la represi贸n con la aparici贸n de milicias en las periferias y el papel perturbador del crimen organizado;

(5) la desindustrializaci贸n, las transformaciones estructurales en el mundo del trabajo;

(6) el peso de las derrotas acumuladas en la conciencia de clase;

(7) el giro a la derecha de una parte de la clase trabajadora;

(8) el desplazamiento de la clase media hacia la extrema derecha;

(9) los grav铆simos errores de los gobiernos del PT; y

(10) la tragedia de la dispersi贸n e incluso fragmentaci贸n de la izquierda radical.

鈥 驴El gobierno de Lula 3 ser谩 un gobierno de izquierda? Dados los movimientos que hemos visto en los cinco meses transcurridos desde su toma de posesi贸n, 驴cu谩l es la estrategia central del gobierno? 驴Es el camino correcto?

El gobierno Lula es un gobierno de colaboraci贸n de clases, con sectores capitalistas que son una representaci贸n org谩nica de fracciones de la clase dominante. Hay burgueses en el gobierno, pero es un gobierno de gesti贸n empresarial 鈥渁normal鈥, porque tiene a Lula en la direcci贸n y el mayor partido es el PT. S铆, el gobierno est谩 en disputa. Pero todo lo que existe en la vida tiene contradicciones y est谩 en disputa.

La cuesti贸n estrat茅gica central es que el bolsonarismo a煤n no fue derrotado. Bolsonaro est谩 a la defensiva, pero la extrema derecha sigue siendo muy fuerte. No se puede apoyar incondicionalmente al gobierno. Pero no se puede estar, incondicionalmente, contra el gobierno, frente a la amenaza neofascista.

La v铆a de la movilizaci贸n social es la clave para desbloquear la situaci贸n. La historia del capitalismo refuta la posibilidad de una reducci贸n gradual, creciente e ininterrumpida de las desigualdades. S贸lo cuando se vio seriamente amenazados por el peligro revolucionario -por la Comuna de Par铆s en 1871, tras la Revoluci贸n de Octubre en Rusia, o despu茅s de la derrota del nazifascismo, por ejemplo- el capital acept贸 hacer concesiones.

Ninguna clase propietaria, en ninguna experiencia hist贸rica, ha renunciado nunca voluntariamente a sus privilegios. Fue la lucha por las revoluciones la que allan贸 el camino para las reformas.

El proyecto hist贸rico de reformar el capitalismo ha fracasado repetidas e innumerables veces. Todos los experimentos de reforma han sido fugaces y ef铆meros. Tan pronto como el capital consigui贸 neutralizar la fuerza social de los trabajadores, anul贸 para la siguiente generaci贸n las conquistas de la generaci贸n anterior

鈥 驴La extrema derecha, en Brasil y en el mundo, ha vivido ya su apogeo? 驴O a煤n tiene mucho espacio para su reacci贸n y sus giros, volviendo a grandes puntos de poder?

En el mundo, el neofascismo sigue siendo una corriente muy poderosa. Trump competir谩 con Biden en Estados Unidos. Marine Le Pen es la principal l铆der de la oposici贸n en Francia, incluso hoy compite con M茅lenchon contra Macron. En el Cono Sur ha ido creciendo, como vimos en la reciente elecci贸n en Chile y como indican las encuestas para la elecci贸n presidencial argentina.

En Brasil, el apogeo ha sido en los 煤ltimos cuatro a帽os. Pero la clase dirigente sigue dividida, incluso despu茅s de la victoria electoral de Lula en 2022. La derrota electoral de Bolsonaro a煤n no ha cambiado la relaci贸n social de fuerzas. El bolsonarismo no es un 鈥渃ad谩ver insepulto鈥. La 鈥渕asa de la burgues铆a鈥 ha abrazado un programa de extrema derecha. El bolsonarismo es la principal fuerza pol铆tica y social de oposici贸n.

La fracci贸n m谩s reaccionaria de los capitalistas se dio cuenta de la gravedad del impasse estrat茅gico impuesto por el prolongado estancamiento. Esta fue una de las determinaciones que explican el golpe institucional encubierto del impeachment en 2016. Abogan por un nuevo proyecto estrat茅gico: la subversi贸n del pacto social establecido en los 煤ltimos 30 a帽os, desde el fin de la dictadura militar, el intervalo m谩s largo de r茅gimen democr谩tico-electoral de nuestra historia. Este pacto pas贸 por el reconocimiento de derechos, como la Seguridad Social, el SUS (Sistema 脷nico de Salud) y la universalizaci贸n del acceso a la educaci贸n b谩sica, entre otros.

鈥 Se habla de la derrota de la extrema derecha en Brasil, por la victoria de Lula en las urnas. Pero tenemos uno de los congresos m谩s conservadores y reaccionarios de la historia. Despu茅s de todo, 驴qu茅 clase de derrota es esa?

Fue una derrota electoral. Un nuevo momento en la coyuntura no equivale a una nueva situaci贸n en la lucha de clases. La situaci贸n, parad贸jicamente, sigue siendo defensiva. La relaci贸n social de fuerzas a煤n no ha cambiado, como podemos ver en el ambiente dentro de las grandes empresas y en los sondeos de opini贸n. En las f谩bricas y en las escuelas, en los barrios y en las familias, la fractura pol铆tica permanece. En las m茅tricas de las redes sociales, el compromiso de la amplia izquierda incluso ha disminuido un poco. La capacidad de movilizaci贸n de la izquierda es baja. Aun as铆, hubo algunos peque帽os, aunque alentadores, signos de recuperaci贸n del estado de 谩nimo, en sectores de vanguardia, o en algunas categor铆as de trabajadores mejor organizados.

La m谩s importante fue la movilizaci贸n nacional del 9 de enero, un d铆a despu茅s del intento de golpe en Brasilia, que en S茫o Paulo super贸 las 50.000 personas en la Avenida Paulista.

鈥 M谩s all谩 de cuestiones pol铆ticas y partidistas, 驴cu谩les son los elementos que hacen germinar la semilla de la extrema derecha? 驴Qu茅 papel juega la tecnolog铆a en este proceso?

Este giro pol铆tico-social comenz贸 con el mensal茫o, pas贸 por el deterioro de la situaci贸n econ贸mico-social tras la crisis de 2008-2009, dio un salto a partir de 2013, cuando grupos fascistas se atrevieron a salir a la calle, y empeor贸 cualitativamente con el Lava Jato, a partir de noviembre de 2014.

Los factores determinantes parecen haber sido los mismos cuatro citados anteriormente: (a) el estancamiento con tendencia a la baja de la renta de las clases medias; (b) la percepci贸n de que la vida empeora porque los gobiernos son corruptos; (c) el aumento de la violencia urbana; (d) la reacci贸n de un sector m谩s atrasado de la sociedad.

Estuvimos cuatro largos a帽os, los dos de la pandemia, faltos de ox铆geno. Estos cuatro meses, hemos podido respirar. Pero Bolsonaro sigue, pol铆ticamente, 鈥渧ivo鈥 y no debe ser subestimado. La derrota electoral de octubre no enterr贸 al bolsonarismo. La extrema derecha sigue siendo la mayor corriente pol铆tica de oposici贸n al gobierno en las calles y en las redes.

Las campa帽as diarias de los neofascistas en grupos de Telegram y WhatsApp son una intoxicaci贸n que no cesa. Hay un envenenamiento ideol贸gico con la denuncia sistem谩tica de que la izquierda es corrupta. No s贸lo se alimenta del resentimiento social y de la ideolog铆a fascista. Hay un caldo cultural que 鈥渘aturaliza鈥 la violencia. El horror de la oleada de ataques demenciales en las escuelas es, tr谩gicamente, una expresi贸n de ello.

鈥 Brevemente, 驴c贸mo explica la ca铆da del capitalismo brasile帽o? 驴C贸mo ha reaccionado este capitalismo para mantenerse?

La decadencia de una naci贸n es un proceso hist贸rico grave. Ninguna sociedad se sumerge indefinidamente en la decadencia sin precipitar, en alg煤n momento, una crisis social explosiva. El capitalismo brasile帽o no s贸lo atraviesa una crisis econ贸mica, como tantas otras del pasado. Ha entrado en decadencia.

Brasil ha cambiado mucho desde el final de la dictadura militar. En el espacio de una generaci贸n hubo fases m谩s intensas de decadencia, como la d茅cada perdida de 1980, y fases de recuperaci贸n, a partir de la segunda mitad de la primera d茅cada del siglo XXI. Pero la tendencia hist贸rica no se interrumpi贸 una vez concluida, en 1980, la etapa din谩mica de transici贸n del mundo agrario al urbano.

Entre 1950 y 1980, Brasil fue el primer destino de las inversiones extranjeras entre las naciones de la periferia, y duplic贸 su PIB cada d茅cada. La desaceleraci贸n del crecimiento medio anual desde 1980, de tasas en torno al 7% a tasas inferiores al 3%, y el estancamiento econ贸mico desde 2014, son un dram谩tico indicador de decadencia. El argumento liberal es que hace falta un shock de reducci贸n de costos 鈥減ara ayer鈥 que atraiga inversiones, sobre todo extranjeras. Sue帽an con que parte de la inmensa masa de capital, que se traslad贸 a China y Asia desde los a帽os 90, pueda interesarse por Brasil. Por eso defienden un ajuste fiscal draconiano de los gastos p煤blicos y la reducci贸n de la carga fiscal.

La extrema derecha argumenta que 鈥渓a democracia se ha vuelto demasiado cara鈥. Pretende imponer una derrota hist贸rica a la clase trabajadora. Quiere un cambio de r茅gimen, incluyendo amenazas a las libertades democr谩ticas, lo que ser铆a decisivo para destruir las conquistas sociales. Bolsonaro fue la personalizaci贸n de este programa contrarrevolucionario

鈥 驴En qu茅 consiste y c贸mo se mueve en la escena nacional el electoralismo que aparece en su libro?

Las elecciones son un terreno de lucha de clases. Pero es un terreno limitado. Una estrategia estrictamente electoral no es seria en Brasil. 驴No aprendimos nada del golpe de 2016? Sin grandes rupturas, no cambiaremos el pa铆s.

El electoralismo es tambi茅n una forma pol铆tica del 鈥渢odo vale鈥 en funci贸n del deseo de ganar votos y elegir diputados a cualquier precio. El pensamiento m谩gico es dejarse seducir por la fuerza del deseo. Es tambi茅n una degeneraci贸n arribista de quienes aspiran a 鈥渟ubir la escalera鈥 en vuelo solitario. Es un mal criterio, incluso cuando las perspectivas electorales de la izquierda son buenas. Pero cuando son dif铆ciles, como confirmamos dram谩ticamente en 2022, porque la victoria de Lula fue muy ajustada, el electoralismo es la antesala de un pesimismo por anticipaci贸n. Y el pesimismo es la antesala de la desmoralizaci贸n.

En la historia, hay derrotas electorales que son victorias pol铆ticas, como la de Lula en 1989, y victorias electorales que son derrotas pol铆ticas, como la de Dilma Rousseff en 2014. Pero la peor derrota es la derrota sin lucha. Cuando el trabajador com煤n, el ciudadano medio, se siente acorralado, tiende a abandonar la credulidad pol铆tica. La credulidad es una forma de inocencia pol铆tica. Es la ventana por la que entra la ola de radicalizaci贸n social.

Luchas y realidades sociales

Cu谩ndo llegar谩 esta radicalizaci贸n social, no lo sabemos, porque se decide en el terreno de la lucha pol铆tica, que es el terreno de las coyunturas, de los ritmos cortos, de las respuestas r谩pidas, de las iniciativas inesperadas, de las sorpresas, de los golpes y contragolpes, de las respuestas instant谩neas. Pero ninguna sociedad se hunde en la decadencia sin resistencia, por tanto, sin lucha social.

La psicolog铆a social no funciona de la misma manera, a los mismos ritmos, que la psicolog铆a de los individuos. En la dimensi贸n personal, cualquier ser humano puede renunciar a luchar en defensa de s铆 mismo. Cuando lo hace, est谩 agotado por la fatiga, o el des谩nimo, incluso la desilusi贸n. Las clases sociales no. Las clases tienen que luchar. Siempre luchan. La mayor铆a de las veces resisten, y s贸lo un sector m谩s activo avanza. Y ese sector que est谩 en la vanguardia de la lucha se siente, innumerables veces, frustrado o deprimido, porque sabe que est谩 luchando por los dem谩s, luchando por todos, en el lugar de los que no se mueven, de los que no se arriesgan.

Es com煤n que este desarrollo desigual de las movilizaciones genere cierta desesperaci贸n en la vanguardia. Las amplias masas no luchan con una disposici贸n revolucionaria para vencer, salvo excepciones. Pero cuando esta disposici贸n emerge, es la fuerza sociopol铆tica m谩s poderosa de la historia. No ser谩 posible transformar Brasil en un Bangladesh sin grandes luchas sociales. Pero las grandes luchas pueden ser victoriosas o derrotadas. Las oportunidades pueden ser aprovechadas o desperdiciadas.

鈥 驴En qu茅 medida las investigaciones, e incluso eventuales juicios y condenas, sobre acciones y agentes del gobierno Bolsonaro, incluyendo al propio Jair y a sus hijos, pueden representar contenciones a la extrema derecha y a su ideolog铆a?

Son una forma de contenci贸n. El resultado del proceso judicial contra Bolsonaro es, por ahora, incierto, aunque el escenario m谩s probable, despu茅s del 8 de enero, es la p茅rdida de los derechos pol铆ticos. Si se confirma, la imposibilidad de presentarse a las elecciones, abrir谩 una disputa por su reemplazo.

Bolsonaro seguir铆a siendo el l铆der m谩s importante del movimiento pol铆tico-social de extrema derecha, y tendr铆a la 煤ltima palabra en la elecci贸n. La 鈥渘ormalizaci贸n鈥 del bolsonarismo como corriente pol铆tica leg铆tima, que ya se insin煤a en los medios de comunicaci贸n burgueses, es una aberraci贸n, una atrocidad. La detenci贸n de Bolsonaro, sin una movilizaci贸n popular de masas, no ser谩 posible. Pero su castigo es una condici贸n ineludible de la defensa de las libertades democr谩ticas. Cualquier vacilaci贸n frente al neofascismo ser谩 fatal.

鈥 驴C贸mo analiza la derecha tradicional en la escena nacional? 驴Podemos verla en representaciones en la C谩mara o en el Senado, o reside en la extrema derecha o en el centro-izquierda?

La influencia pol铆tica de la derecha tradicional, que estuvo representada entre 1985/2015 durante 30 a帽os por el MDB, el PSDB y los herederos del PFL/Dem贸cratas, ha sido devorada por el bolsonarismo. 驴Por qu茅? Porque la 鈥渕asa鈥 de la burgues铆a se volc贸, pol铆ticamente asociada a la radicalizaci贸n de la clase media, en direcci贸n a los neofascistas para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff. Aspiraban a un choque brutal del capitalismo e imponer una derrota hist贸rica a la clase trabajadora.

Estudiar a los enemigos de clase es esencial. Es necesario evitar un error metodol贸gico de inversi贸n de perspectiva. El futuro nunca explica el pasado, sino al rev茅s. Lo que determina el resultado es lo que ocurri贸. Toda lucha pol铆tica y social, incluidas las electorales, es un proceso en disputa. El resultado de la lucha no explica el proceso. Tal error es una ilusi贸n 贸ptica. Este m茅todo anacr贸nico se llama finalismo. El finalismo no es un an谩lisis serio. Son las condiciones concretas de la lucha las que explican por qu茅 se impusieron los vencedores. Ese es el buen marxismo.

Pero el gobierno de Bolsonaro fue una cat谩strofe tal que precipit贸 una divisi贸n en la clase dominante. Un sector m谩s concentrado intent贸 construir la tercera v铆a y fracas贸 y le dio un apoyo t谩ctico a Lula. Ahora quiere cobrar la factura. Tienen un pie en el gobierno y otro en la oposici贸n. Se abrazan con Arthur Lira (Partido Progresista, derechista, presidente de la C谩mara de Diputados: ndt)

鈥 驴C贸mo explica lo que ocurri贸 el 8 de enero? Hoy, despu茅s de todas las reacciones y evoluciones de aquellos actos terroristas, 驴podemos afirmar que el esp铆ritu que mov铆a a aquellas personas es cosa del pasado?

No es el pasado. Es un peligro latente. Pero no es probable que haya, en un futuro previsible, un nuevo levantamiento. Lo que ocurri贸 ayer fue una semi-insurrecci贸n y punto. Ca贸tica, demencial, oscura, pero una insurrecci贸n.

El objetivo era el derrocamiento del gobierno de Lula. Afortunadamente, no hubo muertos. No fue una manifestaci贸n de protesta. No fue la 鈥渆xplosi贸n鈥 incontrolada de una radicalizaci贸n espont谩nea. La aparente 鈥渁cefalia鈥 de la subversi贸n no debe ocultar la responsabilidad de quienes prepararon, organizaron y dirigieron el intento de tomar el poder. Obedec铆a a un plan. Fue un intento descabellado de provocar un levantamiento. Un levantamiento desarmado, pero no por ello menos peligroso. Obedec铆a al delirante c谩lculo de que una chispa bastar铆a para que algunos generales sacaran los tanques a la calle.

El hecho de que la chispa no generara un incendio con la salida a las calles de tropas militares dispuestas a apoyar el golpe de Estado no disminuye la gravedad del levantamiento. Y no anula el peligro que supone una evidente simpat铆a policial y militar por el movimiento bolsonarista. Una desconcertante operaci贸n articulada, planificada y, minuciosamente, orquestada que no puede ser subestimada.

La 鈥渄esbolsonarizaci贸n鈥 debe ser una estrategia permanente. Se ha abierto un nuevo momento, una oportunidad que no podemos desaprovechar, con el fiasco de la aventura golpista. Es el momento de una contraofensiva implacable. Desgraciadamente, tenemos que ser conscientes de que la sociedad brasile帽a todav铆a est谩 muy fracturada.

鈥 驴Qu茅 le ha dejado a Brasil esta experiencia de degradaci贸n social, ambiental, econ贸mica, pol铆tica y moral?

Un trauma hist贸rico. Fueron siete a帽os de derrotas acumuladas. Mucho sufrimiento. En este contexto, la victoria de Lula fue gigantesca. Una regresi贸n hist贸rica es m谩s que un proceso ininterrumpido de decadencia econ贸mica, o de estancamiento a largo plazo, de degradaci贸n social debido al desempleo cr贸nico, o de degeneraci贸n pol铆tica debido al abuso de poder de un gobierno de extrema derecha dirigido por un presidente neofascista con un proyecto bonapartista. Una regresi贸n hist贸rica es una cat谩strofe para la civilizaci贸n.

Marx coment贸 una vez que la historia pod铆a ser est煤pidamente lenta. Vale la pena recordar que la dictadura militar ten铆a mucho apoyo popular a principios de los a帽os setenta, pero perdi贸 las elecciones en 1974 y luego, en 1984, m谩s de cinco millones de personas salieron a la calle en las Directas Ya: tard贸 m谩s de diez a帽os; que el gobierno de Sarney era ultrapopular en pleno Plan Cruzado en 1986, pero luego millones se sumaron a la huelga general en 1989, y Lula lleg贸 a la segunda vuelta: fue mucho m谩s r谩pido; que el gobierno de Collor era superpopular mientras la inflaci贸n no se disparaba en 1991, pero entonces de nuevo varios millones salieron a las calles para derrocarlo: dos a帽os; que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) era megapopular en 1994 y fue reelegido en primera vuelta en 1998, pero entonces, en 1999, la campa帽a Fuera FHC moviliz贸 a cientos de miles de personas y allan贸 el camino para la elecci贸n de Lula en 2002.

鈥 Usted lleva cinco d茅cadas luchando por la construcci贸n del socialismo. 驴C贸mo resume esta lucha? 驴Cu谩les son los desaf铆os para la construcci贸n del socialismo en el siglo XXI?

Incluso en la izquierda hay muchos que consideran que el socialismo, como apuesta hist贸rica para ir m谩s all谩 del capitalismo, ha fracasado. Hay muchos en la izquierda que sostienen que el socialismo ser铆a una soluci贸n excesivamente radical. Afirman que se podr铆a disminuir la desigualdad social corrigiendo las diferencias en la distribuci贸n de la renta, pero preservando el capitalismo. Al fin y al cabo, en los pa铆ses centrales, 驴no se redujo la desigualdad social en la posguerra despu茅s de 1945? S铆, se redujo en Europa, en Estados Unidos y en Jap贸n, mientras que aument贸 en el resto del mundo, del mismo modo que, a finales del siglo XIX, el nivel de vida medio de las clases trabajadoras aument贸 en algunos pa铆ses europeos. Pero fue una experiencia hist贸rica excepcional y transitoria. En los 煤ltimos 30 a帽os, aument贸 la desigualdad entre el centro y la periferia, y tambi茅n aument贸 la desigualdad social dentro de los pa铆ses centrales.

Fuente: ihu.unisinos.br