Fracas贸 la “manifestaci贸n m谩s grande de la historia” del fascista: junt贸 el 5 por ciento de los 2 millones que se esperaban. Los MMSS se manifestaron en 160 ciudades

Deblilitado por la acumulaci贸n de problemas no resueltos, que se agravan, con el apoyo a su n铆vel mas bajo, Jair Bolsonaro jug贸 todas sus cartas a las movilizaciones del 7 de septiembre, feriado de la independencia en Brasil.

Desde hace dos meses, cuando empez贸 a llamar a estas movilizaciones, Bolsonaro anunci贸 que ser铆an las mas grandes que el pa铆s hab铆a conocido 鈥 posteriormente alcanz贸 a predecir que habr铆a dos millones de personas en San Paulo.

Ataque al poder judicial

Propuso ataques directos de los manifestantes al Supremo Tribunal Federal (STF) y hasta a la Embajada de China, para que el d铆a desembocara en un contragolpe. Esto, porque Bolsonaro hab铆a llegado a la conclusi贸n de que habr铆a un golpe en su contra, de parte del poder judicial y de los medios, que habr铆an sacado a Lula de la c谩rcel para llevarlo a la presidenia de Brasil.

Asimismo, Bolsonaro considera que el poder judicial no lo dejar铆a gobernar, simplemente porque el STF ha empezado a tomar decisiones en contra de los bolsonaristas que amenazan al mismo poder judicial sistematicamente en internet. Varios de ellos han sido apresados. Ademas, se les ha impedido publicar ‘fake news’ y recaudar recursos por internet y se le han bloqueado cuentas bancarias.

Decepci贸n

Con las manifestaciones de este martes, Bolsonaro pretendia recuperar fuerzas, retomar la iniciativa y reforzar sus ataques al poder judicial. Pero la cantidad de gente fue mucho menor de lo que 茅l supon铆a. El peri贸dico Valor econ么mico, por ejemplo, afirma que todo fue decepcionante para Bolsonaro, y que en Brasilia, por ejemplo, la concurrencia alcanz贸 el cinco por ciento de lo que se esperaba.

En sus discursos, en Brasilia y en San Pablo, Bolsonaro concentr贸 sus ataques en el poder judicial, afirmando que los magistrados pagar谩n un precio si no reculan y siguen realizando acciones para limitar la capacidad de acci贸n del presidente. Bolsonaro reiter贸 su disposicion a desobedecer las recientes decisiones judiciales contrarias a sus intereses, postura que agrava dr谩sticamente el enfrentamento entre los dos poderes.

Bolsonaro lleg贸 a decir que convocar铆a al Consejo de la Republica, 贸rgano que podria decretar intervenciones en prov铆ncias o directamente un estado de sitio a nivel nacional. Pero, al no tener respuestas positivas de los membros de ese Consejo, retir贸 la convocat贸ria.

Desgaste

Si con la marcha de este martes Bolsonaro quiso cambiar la situaci贸n de desgaste que viene sufriendo a lo largo de este a帽o, no lo logr贸. Al contrario, ha aumentado el desgaste. El temor a acciones violentas, a alg煤n tipo de invasion del Capitolio en Brasil, no se plasm贸 en los hechos. El mismo PSDB, el partido de derecha del ex-izquierdista Fernando Henrique Cardoso, convoc贸 una reuni贸n para discutir la posibilidad de hacerle un juicio pol铆tico a Bolsonaro.

Al mismo tiempo, como es tradicional en Brasil para esta fecha, fue celebrado en todo el pais el Grito de los Excluidos (siempre cerca del 12 de octubre, los Movimientos Sociales denuncian las diversas formas de violencia que son practicadas contra los pueblos: econ贸mica, policial, ambiental, etc.).

Este a帽o tuvo el valor agregado de servir como manifestacion de repudio a Bolsonaro y de respuesta a la marcha fascista. Se realizaron concentraciones en 160 ciudades por todo el pais. La oposicion retoma la din谩mica de movilizaciones nacionales en contra de Bolsonaro.

Estagnaci贸n y pandemia

Pasada esta fecha, el pais vuelve a su situaci贸n de crisis econ贸mica, dado que el alza de la inflaci贸n y la inestabilidad pol铆tica han terminado con la posibilidad de alg煤n tipo de recuperaci贸n. Bolsonaro tendr谩 que enfrentar el a帽o electoral con estagnaci贸n econ贸mica.

No hay ind铆cios de recuperacion, con un nivel de desempleo de m谩s del 14 por ciento, al que se suma una cantidad bastante m谩s grande de gente vivendo en situacion de precariedad. La crisis social solo tiende a agravarse.

La pandemia sigue, aunque haya bajado algo el numero de casos y de muertes, por el avance, aunque lento, de la vacunacion. Tan solo poco m谩s del 30 por ciento de la poblacion ha recibido la segunda dosis y est谩 plenamente protegido.

El d铆a despu茅s no ser谩 bueno para Bolsonaro. Jug贸 todas sus cartas pero las manifestaciones no fueron como esperaba, no hubo los ataques al STF ni a la embajada de China. No pudo dar el contragolpe que 茅l hab铆a mencionado. No se fortaleci贸. Ni siquiera fren贸 su desgaste.

