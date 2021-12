–

¡Estamos a favor del antimilitarismo!

¡Estamos a favor de un mundo que no necesita fronteras!

¡Estamos a favor de la deserción!

¡Estamos a favor de la respuesta!

¡Estamos a favor del antirracismo!

¡Estamos a favor de una perspectiva revolucionaria!

Estamos a favor de la violencia revolucionaria.

¡Estamos a favor de la violencia que se opone a la horrible y brutal violencia de las condiciones sociales!

¡Estamos a favor de la lucha contra la guerra!

A veces casi parece que los eslóganes de la izquierda radical están desfasados. A veces parece que la idea de un mundo sin guerras ya no está de moda. La guerra se acepta con un encogimiento de hombros, como una opción realista. A veces parece que todas estas operaciones militares «sin alternativa» nos han dormido. A veces. Alentados por el ataque a la empresa de armas OHB en Bremen en noviembre, decidimos librar la guerra aquí. Por eso, en la madrugada del 7 de diciembre, prendimos fuego a una flota de vehículos del ejército en el barrio de Neustadt de Bremen, en el aparcamiento de la empresa MAN, que se beneficia de la guerra.

Como dice el viejo eslogan: lo que arde en Alemania no puede causar daños en otros lugares.

Veinte años de Afganistán nos han demostrado no sólo de manera muy banal, sino también de manera muy brutal: la guerra es una mierda, la guerra no trae más que sufrimiento, destrucción y muerte para mucha gente, y grandes beneficios para unos pocos. Veinte años de guerra en Afganistán, durante los cuales han perdido la vida innumerables civiles. Además, están todos aquellos que perdieron la vida en su camino hacia una Europa supuestamente segura huyendo de esta guerra asesina. Ahogado en el Mediterráneo. Congelados hasta la muerte en las fronteras del noreste de Europa. Las fronteras de esta Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz. Nos hace vomitar.

Es difícil superar el cinismo de Europa, y en primer lugar de Alemania, que no quiere ceder al chantaje realizado por el líder bielorruso Lukashenko, que utiliza el sufrimiento humano. El sufrimiento humano que han causado sus armas y su guerra por el beneficio. No, ciertamente no somos amigos de Lukashenko, ni de Erdogan o Putin. Pero es fácil y cómodo señalar con el dedo a los déspotas, cuando el sufrimiento causado por sus guerras ocurre tan lejos. Y si la gente consigue huir de la guerra y la falta de perspectivas, lo que les amenaza es el aislamiento, la estigmatización y la represión. Como si Alemania y Europa prefirieran no tener la miseria que han provocado delante de sus narices. Así que, ¿quién se sorprenderá si estas personas son inmediatamente cargadas a la fuerza en aviones para ser deportadas a un país que ya está gobernado en gran parte por los talibanes? Ah, sí, es cierto, es un país seguro. Nos hace vomitar.

Gracias a los viajes gratuitos para los soldados, cada viaje en tren se convierte en una fiesta de camuflaje. Los uniformes del ejército también prestan apoyo activo en la lucha contra la pandemia del Coronavirus. Ya sea en un centro de vacunación o en una residencia de ancianos. Los uniformes, las órdenes y la obediencia se han convertido en parte integrante de la vida pública. ¿Cooperación civil-militar? Nos hace vomitar.

REST IN POWER ALEXIS GRIGOROPOULOS

POR UN MAÑANA MEJOR

