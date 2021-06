–

De parte de Contrainformacion Anarquista June 23, 2021 101 puntos de vista

Extra铆do de Anarqu铆a.info

Nuestro sentimiento grita venganza. Venganza por Qosay Sadam Khalaf. Pero, 驴qu茅 retribuci贸n es apropiada para el asesinato de un joven? 驴Cu谩ntos veh铆culos de polic铆a y guardias deben arder?

No pueden tener 茅xito.

Actuamos de todos modos.

La noche del 6 de junio de 2021, tres meses despu茅s del asesinato policial de Qosay K., prendimos fuego a los locales de la polic铆a antidisturbios en Bremen. Un autocar y otros tres veh铆culos de lxs polic铆as se redujeron a cenizas y chatarra. El incendio afect贸 al equipamiento de esxs bastardxs que son enviadxs a la ciudad para imponer la represi贸n. En muchos momentos nos enfrentamos a lxs polic铆as antidisturbios con odio e impotencia.

El sabotaje es un ataque digno contra el enemigo superior.

Lxs polic铆as cosechan nuestro odio porque mantienen las condiciones. Toda estructura de desigualdad es defendida por la violencia policial. La pr谩ctica racista de los permisos de residencia y las deportaciones. La simultaneidad de la vivienda de lujo y la falta de vivienda. El orden de la econom铆a seg煤n la competencia y el beneficio. Cuanto m谩s duras son las contradicciones sociales, m谩s brutalmente las protege la polic铆a. La polic铆a es el amigo m谩s fiel de lxs ricxs en un mundo caracterizado por la pobreza y la explotaci贸n.

Lxs polic铆as cosechan nuestro odio porque encarnan las condiciones. Llevan el uniforme por elecci贸n. Desarrollan el placer en el abuso de poder y la humillaci贸n. Encuentran su realizaci贸n en la org铆a legal de la violencia. Mandan. Obedecen. Asesinan.

El clamor de los medios de comunicaci贸n y de lxs gobernantes era de esperar. El silencio tras los asesinatos de Qosay K. y Mohamed Idrissi resuena con mayor claridad en las secuelas. Cuando M盲urer despotrica en los medios de comunicaci贸n sobre un ataque a 芦nuestra禄 seguridad, nos preguntamos 驴a qu茅 seguridad puede referirse? 驴Qu茅 tipo de seguridad es si no est谩 claro si la gente sobrevive a un control de drogas o a una inspecci贸n de apartamentos? No, no se trata de 芦nuestra禄 seguridad. Esto s贸lo puede significar la seguridad de lxs gobernantes.

La ira contra la polic铆a crece con cada control, cada acoso, cada golpe y cada asesinato. De la ira puede crecer la resistencia. Que las piedras den en el blanco y las hogueras iluminen nuestras noches.

Qosay Sadam Khalaf: 隆eso fue un asesinato!

