–

De parte de Anarquia.info June 23, 2021 13 puntos de vista

Nuestro sentimiento grita venganza. Venganza por Qosay Sadam Khalaf. Pero, ¬Ņqu√© retribuci√≥n es apropiada para el asesinato de un joven? ¬ŅCu√°ntos veh√≠culos de polic√≠a y guardias deben arder?

No pueden tener éxito.

Actuamos de todos modos.

La noche del 6 de junio de 2021, tres meses después del asesinato policial de Qosay K., prendimos fuego a los locales de la policía antidisturbios en Bremen. Un autocar y otros tres vehículos de lxs policías se redujeron a cenizas y chatarra. El incendio afectó al equipamiento de esxs bastardxs que son enviadxs a la ciudad para imponer la represión. En muchos momentos nos enfrentamos a lxs policías antidisturbios con odio e impotencia.

El sabotaje es un ataque digno contra el enemigo superior.

Lxs polic√≠as cosechan nuestro odio porque mantienen las condiciones. Toda estructura de desigualdad es defendida por la violencia policial. La pr√°ctica racista de los permisos de residencia y las deportaciones. La simultaneidad de la vivienda de lujo y la falta de vivienda. El orden de la econom√≠a seg√ļn la competencia y el beneficio. Cuanto m√°s duras son las contradicciones sociales, m√°s brutalmente las protege la polic√≠a. La polic√≠a es el amigo m√°s fiel de lxs ricxs en un mundo caracterizado por la pobreza y la explotaci√≥n.

Lxs policías cosechan nuestro odio porque encarnan las condiciones. Llevan el uniforme por elección. Desarrollan el placer en el abuso de poder y la humillación. Encuentran su realización en la orgía legal de la violencia. Mandan. Obedecen. Asesinan.

El clamor de los medios de comunicaci√≥n y de lxs gobernantes era de esperar. El silencio tras los asesinatos de Qosay K. y Mohamed Idrissi resuena con mayor claridad en las secuelas. Cuando M√§urer despotrica en los medios de comunicaci√≥n sobre un ataque a ¬ęnuestra¬Ľ seguridad, nos preguntamos ¬Ņa qu√© seguridad puede referirse? ¬ŅQu√© tipo de seguridad es si no est√° claro si la gente sobrevive a un control de drogas o a una inspecci√≥n de apartamentos? No, no se trata de ¬ęnuestra¬Ľ seguridad. Esto s√≥lo puede significar la seguridad de lxs gobernantes.

La ira contra la policía crece con cada control, cada acoso, cada golpe y cada asesinato. De la ira puede crecer la resistencia. Que las piedras den en el blanco y las hogueras iluminen nuestras noches.

Qosay Sadam Khalaf: ¬°eso fue un asesinato!

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI√ďN: ANARQU√ćA