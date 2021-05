–

Este pasado martes 4 de mayo se llevaron a cabo las elecciones a la Comunidad de Madrid, despu茅s de la ruptura del gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

En un contexto social de incertidumbre por la pandemia del SaRS-CoV 2 y su enfermedad, la COVID-19, la poblaci贸n ha preferido mantener una cierta estabilidad institucional, en vez de probar otras alternativas institucionales o deslegitimar el poder pol铆tico mediante la abstenci贸n. Ha aumentado considerablemente el apoyo de Isabel Diaz Ayuso y se ha visto reforzado su modelo de gobierno y su discurso positivo. Por tanto, a trav茅s del voto y del aumento de la participaci贸n en el proceso electoral, se ha legitimado su forma de hacer pol铆tica. Ayuso sale reforzada como l铆der carism谩tica de la derecha liberal en la Comunidad de Madrid y se prev茅 que contin煤e en su misma l铆nea de privatizaci贸n y destrucci贸n de los servicios p煤blicos. As铆 mismo, seguir谩 la misma l铆nea de retransmisi贸n de la pol铆tica como espect谩culo, como medio de confundir a los trabajadores.

Si la pol铆tica de gobierno de la Comunidad de Madrid sigue siendo la destrucci贸n de los servicios p煤blicos, o desmantelar el 芦estado del bienestar禄 concediendo su gesti贸n a trav茅s de conciertos a la Iglesia cat贸lica y a las empresas privadas, es m谩s que necesario que los trabajadores hagamos frente a la nueva embestida neoliberal e intentemos frenar el proceso de destrucci贸n sistem谩tico de lo p煤blico.

La socialdemocracia ha recibido un gran batacazo en estos comicios. Canalizaron y desmantelaron el descontento social que dio origen al 15M diciendo que eran la alternativa y que cambiar铆an las pol铆ticas neoliberales. Sin embargo, durante estos 煤ltimos a帽os no han demostrado que sean alternativa a nada. Su gesti贸n en el gobierno central se ha basado en mantener pol铆ticas que son continuistas de la derecha liberal, sin desmantelar la reforma laboral ni la ley mordaza, aplicando esta 煤ltima sin miramientos para frenar a los activistas sociales y olvid谩ndose de las necesidades de la poblaci贸n m谩s vulnerable, y continuando con el proceso de privatizaci贸n y desmantelamiento de lo p煤blico. Dice mucho que 脕ngel Gabilondo, quien fuera rector de la UAM y unos de los impulsores del Espacio Europeo de Educaci贸n Superior (Plan Bolonia) que ha llevado a la privatizaci贸n y la elitizaci贸n de la universidad, haya sido nombrado como candidato a presidir la Comunidad de Madrid. La gesti贸n de la socialdemocracia en el Ayuntamiento de Madrid se puede resumir en realizar pol铆ticas continuistas de la derecha liberal en materia de destrucci贸n de patrimonio y especulaci贸n en los usos del suelo, siendo su gran logro 芦Madrid Norte禄. Las pol铆ticas de protecci贸n de lo p煤blico han sido m铆nimas y t铆midas.

El discurso de la socialdemocracia apenas tiene contenido de clase. Solo hablan para los trabajadores cuando van a dar un mitin en un barrio obrero. Usan mayormente el marketing de crear hype a trav茅s de sus mamporreros y bots varios en las redes sociales para crear expectativas que luego no se cumplen. Adem谩s, tienen la fea costumbre de tratar a los dem谩s como ineptos, usar el insulto f谩cil y chantajear para que les votemos.

Comunismo o libertad. Este ha sido el lema del Partido Popular en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Parece que el fantasma del comunismo sigue recorriendo Europa. Nos parece muy simp谩tico que, tras la ca铆da del muro de Berl铆n, los liberales todav铆a enarbolen la bandera del comunismo como un peligro constante. Pero saben que deben temer a la clase obrera organizada, independiente de partidos pol铆ticos y con capacidad pol铆tica propia. Ser谩 entonces cuando no hagan falta par谩sitos del trabajo ajeno, pol铆ticos que vivan del espect谩culo ni militares que se dediquen a hacer amenazas veladas de golpes de estado. Ser谩 entonces cuando se acaben los privilegios del poder pol铆tico y econ贸mico. Tristemente, el concepto de libertad sigue pisoteado, sacado de contexto y utilizado de forma 芦c铆nica e irresponsable禄. Por ello rechazamos el concepto de libertad mal entendido, como el de hacer lo que te d茅 la gana, o el de mentalidad de tibur贸n, y nos quedamos con el concepto de libertad que describi贸 Mija铆l Bakunin, que es el que m谩s se adapta a su definici贸n y sentido, la del desarrollo material e intelectual de las personas para ser consecuentes y responsables de sus actos:

芦Soy un fan谩tico amante de la libertad, por considerarla 煤nico medio en el que pueden desarrollarse la inteligencia, la dignidad y la felicidad de los hombres; pero no de esa libertad formal, concedida medida y regulada por el estado, cuya existencia es una eterna falsedad que en realidad solo representa el privilegio de unos cuantos sobre la esclavitud del resto; ni tampoco de aquella libertad individualista, ego铆sta, insatisfactoria para el esp铆ritu y ficticia, proclamada por Jean-Jacques Rousseau y por todas las dem谩s escuelas del liberalismo burgu茅s que considera al llamarlo derecho p煤blico representado por el Estado como el l铆mite del derecho de cada uno, lo que desemboca siempre y de forma necesaria en la liquidaci贸n del derecho de cada uno.

No; yo tengo presente la 煤nica libertad digna de ese nombre, la libertad que consiste en el pleno desarrollo de todos los poderes materiales, intelectuales y morales latentes en cada hombre; una libertad que no reconoce m谩s restricciones que las trazadas por las leyes de nuestra propia naturaleza, lo cual equivale a decir que no hay restricci贸n alguna porque esas leyes no nos son impuestas por ning煤n legislador exterior situado sobre nosotros o entre nosotros禄.

Por la anarqu铆a

Grupo Tierra