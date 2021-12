–

Nuestros antepasados 鈥嬧媙贸madas lo tuvieron f谩cil. Respond铆an a sus llamadas de la naturaleza cuando y donde quer铆an, exactamente como lo hace cualquier otro animal no humano en la tierra. Los primeros humanos no ten铆an problemas de privacidad ni preferencias con respecto al papel higi茅nico. Simplemente hac铆an sus necesidades donde se les antojaba y se alejaban de sus excrementos, dej谩ndolos para que la madre naturaleza los procesara, convirti茅ndolos de nuevo en suelo. Continuaban persiguiendo gacelas y buscando bayas, y una vez que sus cuerpos extra铆an los nutrientes de toda esa comida, m谩s dep贸sitos ca铆an a la tierra, manteniendo el ciclo en marcha. Por Lina Zeldovich

A medida que los humanos segu铆an vagando, fertilizaron lugares a lo largo del camino, especialmente aquellas 芦paradas de descanso禄 donde sus clanes decidieron quedarse por un tiempo. Algunos de estos primeros humanos pueden incluso haber notado que las plantas tend铆an a crecer m谩s, mejor y m谩s sabrosas en tales paradas de descanso. Entonces, las tribus se propusieron regresar a esos lugares la pr贸xima temporada, o incluso varios a帽os seguidos, y luego, un a帽o, algunos decidieron simplemente establecerse en esos lugares convenientes.

Estos primeros colonos nos llevaron al advenimiento de la agricultura. Ellos fueron los que comenzaron a cultivar la tierra y a domesticar animales, quienes cambiaron de un estilo de vida n贸mada a la cr铆a. Son a ellos a quienes atribuimos el m茅rito del establecimiento de la civilizaci贸n moderna. Tambi茅n son a ellos a quienes debemos dar cr茅dito, o culpar, seg煤n el punto de vista, por dejar a la humanidad atrapada para siempre tratando con sus desperdicios. Una vez que los humanos se asentaron, ya no pudieron alejarse de su mierda. Y efectivamente, la mierda comenz贸 a acumularse.

Si hay algo que tenemos en com煤n con nuestros antepasados 鈥嬧媏s que estaban tan consternados con sus excrementos como nosotros con los nuestros. Incluso nuestros antepasados 鈥嬧媙eol铆ticos no quer铆an tener nada que ver con su mierda. Algunos cavaron pozos lejos de sus viviendas o en medio de sus campos. Algunos 芦espacios de ba帽o禄 designados fuera de la aldea, o detr谩s de los arbustos, o debajo de los 谩rboles. Algunos salieron a las orillas del r铆o, dejando que el agua se llevara los excrementos, posiblemente para consternaci贸n de los aldeanos que viv铆an r铆o abajo. Mientras los asentamientos fueran peque帽os, esos m茅todos funcionaron. Pero a medida que los peque帽os pueblos se convirtieron en ciudades y su poblaci贸n creci贸, mientras los campos y bosques circundantes se reduc铆an, toda esa mierda realmente comenz贸 a apestar. Entonces, a medida que la humanidad crec铆a, los sistemas de alcantarillado tambi茅n comenzaron a crecer.

Los fontaneros de la Edad de Bronce

La civilizaci贸n minoica, que floreci贸 en Creta y otras islas del Egeo desde aproximadamente el 2600 al 1100 a. C., anterior a la antigua Grecia, ten铆a m谩s de cien ciudades. Knossos, la ciudad m谩s grande de los minoicos, contaba entre 80.000 y 100.000 habitantes en su apogeo. Un adulto promedio produce alrededor de medio kilo de caca al d铆a y un ni帽o promedio un poco menos, por lo que los minoicos probablemente generaron unas 50 toneladas de heces diarias, todas depositadas dentro de un espacio f铆sico relativamente limitado y acumul谩ndose semana tras semana. Una parte probablemente termin贸 fertilizando algunos huertos cercanos, pero 50 toneladas al d铆a es m谩s de lo que los jardines de la ciudad pueden soportar. 驴Qu茅 hace uno con toda esa mierda? 驴Y qu茅 se usa como fuerza f谩cil y disponible para purgarla de patios y casas?

La respuesta de la ingenier铆a fue el agua. Cada civilizaci贸n humana se ha ubicado junto a alguna fuente de agua (un lago, un mar o un r铆o alimentado por un glaciar) porque sin agua, la vida, la comida y las actividades humanas diarias no funcionan realmente. Algunos minoicos inteligentes, frustrados por la batalla diaria con sus excrementos, recurrieron al agua como soluci贸n. Y ellos son los que tienen el m茅rito 鈥攐 la culpa, de nuevo, seg煤n tu punto de vista鈥 por ense帽ar a la humanidad a verter sus aguas residuales en el agua. Fueron los primeros en sentar el precedente de desechar nuestros excrementos no deseados en cuencas acu谩ticas. Ellos fueron los que comenzaron a arrojar desechos al azul profundo, en lugar de mantenerlos en tierra.

Este nuevo paso en la historia de los excrementos fue muy importante, no solo porque condujo a la creaci贸n de sistemas de alcantarillado como los conocemos, sino tambi茅n porque comenz贸 a alterar el equilibrio nutricional existente de los ecosistemas terrestres y acu谩ticos, lo que nos dej贸 lidiando con muchos de los problemas ambientales que vivimos hoy.

La salud de los ecosistemas del suelo siempre ha dependido de que tengan concentraciones suficientes de nitr贸geno, potasio, f贸sforo y carbono, as铆 como algunos otros nutrientes como hierro, magnesio y azufre. Sin estos elementos, las plantas no pueden construir sus paredes celulares ni convertir el di贸xido de carbono en ox铆geno. Los suelos m谩s ricos, codiciados por agricultores y jardineros de todo el mundo, siempre han tenido un alto contenido de estos nutrientes b谩sicos. Por el contrario, los ambientes acu谩ticos y marinos evolucionaron para ser bajos en estos elementos. Y eso est谩 bien. Para los ecosistemas acu谩ticos, una sobreabundancia de estos elementos no es algo bueno. Muchos sistemas de alcantarillado a base de agua que utilizamos hoy en d铆a enriquecen continuamente las v铆as fluviales, lo que contribuye a la proliferaci贸n de algas t贸xicas y la descomposici贸n de las marismas costeras.

Pero para los minoicos y los que vinieron despu茅s de ellos, el agua era lo que manten铆a limpia la ciudad. Construyeron la primera versi贸n simple pero funcional de un inodoro y un sistema de alcantarillado. Hace cuatro mil a帽os, el Palacio de Minos en Knossos ten铆a un sistema de limpieza en el que se recog铆a el agua de lluvia del techo y se usaba para descargar las aguas residuales de tres ba帽os en el ala este. Un sofisticado sistema de agua dirig铆a diferentes fuentes de aguas residuales a las tuber铆as debajo de los pisos, que luego se un铆an para formar un gran canal subterr谩neo que tambi茅n eliminaba el contenido de los inodoros. Los minoicos sol铆an usar tubos de cer谩mica, dando forma a los extremos de los tubos para que las piezas encajaran bien entre s铆. Las partes superiores de las tuber铆as ten铆an aberturas cubiertas por tapas de cer谩mica, lo que permit铆a la limpieza. Al igual que nuestra plomer铆a moderna, las tuber铆as minoicas ocasionalmente se obstru铆an, por lo que las alcantarillas subterr谩neas ven铆an equipadas con pozos de registro para limpieza, mantenimiento y ventilaci贸n, y se construyeron lo suficientemente grandes para que los trabajadores de servicio pudieran ingresar.

La civilizaci贸n Harappa, que floreci贸 en el Valle del Indo, tambi茅n construy贸 un impresionante sistema de alcantarillado para su 茅poca. En su apogeo, entre el 2600 y el 1900 a. C., la ciudad de Harappa, que se encuentra en la provincia de Punjab, Pakist谩n, contaba con m谩s de 23.000 residentes y ocupaba unos 370 acres. Mohenjo-daro fue otra ciudad bien desarrollada de las civilizaciones del valle del Indo. M谩s de 2.000 a帽os antes de que el Imperio Romano se hiciera famoso por sus haza帽as de ingenier铆a, los harappanos construyeron casas de ladrillos de arcilla equipadas con ba帽os privados que desembocaban en una estructura de alcantarillado, un sistema de desag眉es exteriores cubiertos.

Para sacar la suciedad de sus hogares, los ingenieros de Harappa cavaron canalones de 20 pulgadas de profundidad. Los forraron con ladrillos de arcilla y los cubrieron con tablas de madera y piedras sueltas. Las cubiertas ayudaban a evitar que la suciedad se escapara, pero pod铆an abrirse f谩cilmente en cualquier momento para limpiar los pasillos obstruidos. Las canaletas estaban inclinadas para que el agua pudiera fluir y se un铆an a los desag眉es de otras casas a lo largo del camino, al igual que nuestras tuber铆as de alcantarillado en la actualidad. Dondequiera que un desag眉e corriera una distancia m谩s larga, o donde se encontraran varias rutas de desag眉e, los harappanos instalaron un pozo negro revestido de ladrillos para evitar desbordes u obstrucciones. Naturalmente, tales pozos negros deb铆an vaciarse peri贸dicamente, por lo que los antiguos ingenieros equiparon sus pozos con escalones que conduc铆an a los pozos.

Los harappanos y los minoicos fueron probablemente las primeras personas que realmente se sonrojaron, aunque sin palancas de metal unidas a relucientes cuencos blancos. Este enfoque funcion贸 para veinte y tantos mil habitantes que cagaban en unos 300 acres, pero las ciudades iban a crecer mucho m谩s que eso.

Los romanos y la Cloaca Massima

A diferencia de los minoicos y los harappanos, la ciudad de Roma tuvo que limpiar las heces de aproximadamente un mill贸n de personas, por lo que las canaletas peque帽as cubiertas de madera no servir铆an. Con 10 veces m谩s habitantes de los que ten铆a Knossos en su apogeo, y por lo tanto produciendo 10 veces m谩s desechos, con un total de 500 toneladas por d铆a, los romanos tuvieron que construir un sistema de alcantarillado verdaderamente colosal. Construyeron la cloaca m谩s grande, o Cloaca Massima, que lleva el nombre de la diosa romana Cloacina, la limpiadora, del verbo latino cluo, que significa 芦limpiar禄. La Cloaca Massima movi贸 millones de galones de agua y arroj贸 alrededor de un mill贸n de libras de basura al d铆a. Era tan inmenso que el ge贸grafo e historiador griego Estrab贸n escribi贸 que las alcantarillas romanas eran lo suficientemente grandes 鈥減ara que pasaran carros cargados de heno鈥 y para que 鈥渧erdaderos r铆os鈥 fluyeran a trav茅s de ellos. A pesar de muchos terremotos, inundaciones, edificios derrumbados y otros cataclismos, las alcantarillas romanas se mantuvieron fuertes durante siglos.

Los romanos tambi茅n eran famosos por construir sus ba帽os, en sus hogares privados y para uso p煤blico. Pero estas instalaciones, aunque parec铆an muy avanzadas para una civilizaci贸n antigua, estaban, en realidad, lejos de ser glamorosas, especialmente las p煤blicas. Los romanos diferenciaban mucho entre las p煤blicas y las privadas; incluso ten铆an nombres diferentes, explica Ann Olga Koloski-Ostrow, antrop贸loga y autora de La arqueolog铆a del saneamiento en la Italia romana: ba帽os, alcantarillas y sistemas de agua. El nombre 芦letrina禄, o latrina en lat铆n, se us贸 para describir un ba帽o privado en la casa de alguien, generalmente construido sobre un pozo negro. Los ba帽os p煤blicos, construidos en el centro de la ciudad para que todos los usaran, se llamaban foricae. A menudo se adjuntaban a ba帽os p煤blicos, cuya agua se utilizaba para eliminar la suciedad. Construidos con m谩rmol, algunos de estos antiguos ba帽os p煤blicos sobrevivieron hasta el d铆a de hoy, incluido el de 脡feso, una antigua ciudad romana, cuyas ruinas bien conservadas est谩n en la actual Turqu铆a. Parecen largos bancos de m谩rmol con una hilera de agujeros en ellos, sin separadores entre ellos (los antiguos asistentes al ba帽o claramente ten铆an muchas menos inhibiciones que nosotros hoy en d铆a), aunque los complicados pliegues de la toga permit铆an cierto aislamiento. 鈥淟a ropa que llevaban constituir铆a una barricada para que pudieran hacer sus necesidades con relativa privacidad, levantarse e irse. Y esperabas que tu toga no quedara demasiado sucia despu茅s de eso禄, dice Koloski-Ostrow.

Los asientos de banco de m谩rmol blanco pulido con una fila de agujeros en ellos, restos de foricae, pueden parecernos hermosos y limpios hoy en d铆a, pero ese no era el caso cuando estas instalaciones estaban en funcionamiento, dice Koloski-Ostrow. Ten铆an techos bajos y ventanas diminutas que dejaban entrar poca luz. La gente a veces pasaba por alto los agujeros, por lo que el suelo y los asientos a menudo se ensuciaban y el aire apestaba sin duda alguna. En general, Koloski-Ostrow cree que las instalaciones eran tan poco acogedoras que la 茅lite romana las usar铆a solo bajo gran coacci贸n. Los romanos de clase alta, que a veces pagaban para que se erigieran los foricae, generalmente no pon铆an un pie en estos lugares.

Tampoco se construyeron los ba帽os p煤blicos para acomodar a las mujeres. 芦En el siglo II d.C., no creo que las mujeres los usaran禄, dice Koloski-Ostrow. 鈥淓ra principalmente el mundo de los hombres. Las letrinas p煤blicas se construyeron en las zonas de la ciudad donde los hombres ten铆an negocios. Tal vez una esclava que fue enviada al mercado se aventurar铆a a entrar, por necesidad, aunque temer铆a ser asaltada o violada. Pero una mujer romana de 茅lite no ser铆a encontrada muerta all铆禄. De vuelta en sus c贸modas villas, los ciudadanos ricos ten铆an sus propias letrinas personales construidas sobre pozos ciegos, pero incluso ellos pueden haber preferido usar los orinales m谩s c贸modos y menos malolientes, que dejaban vaciar a sus esclavos en los parches del jard铆n. Ni siquiera quer铆an conectar sus pozos ciego a las tuber铆as de alcantarillado, porque eso probablemente llevar铆a las alima帽as y el hedor a la casa. En cambio, contrataron a stercorraii, el quita esti茅rcol, para vaciar sus fosas. Koloski-Ostrow escribe que, en un caso, 芦se pueden haber pagado once asnos por la eliminaci贸n del esti茅rcol禄.

Sin embargo, una cosa que hicieron los romanos fue limpiarse el trasero, incluso a pesar de la falta de papel higi茅nico. Los ruanos se limpiaban con esponjas de mar unidas a un palo, y la canaleta les suministraba agua corriente limpia para mojar las esponjas. Esta herramienta suave y delicada se llamaba tersorium, que literalmente significaba 芦una cosa para limpiar禄. Si se lavaron las manos despu茅s de eso, es otra historia. Quiz谩s metieron los dedos en un 谩nfora junto a la puerta. Quiz谩s no lo hicieron. Quiz谩s lo hicieron en algunas partes del imperio, pero no en otras. Peor a煤n, la tersoria probablemente fue reutilizada y compartida por todos los compa帽eros de limpieza que iban y ven铆an durante el d铆a. Entonces, si uno de los visitantes de la forica ten铆a lombrices intestinales, todos los dem谩s tambi茅n se la llevar铆an a casa. Sin ning煤n conocimiento de c贸mo se propagan las enfermedades, la configuraci贸n general de los ba帽os romanos dif铆cilmente podr铆a calificarse de higi茅nica seg煤n nuestros est谩ndares.

Entonces, en general, si bien la Cloaca Massima resolvi贸 los problemas de eliminaci贸n de aguas residuales de Roma, no resolvi贸 los problemas de salud de la ciudad. Sac贸 la suciedad de la ciudad y la arroj贸 al T铆ber, contaminando la misma agua de la que depend铆an algunos ciudadanos para el riego, el ba帽o y la bebida. Y as铆, aunque los romanos ya no ten铆an que ver ni oler sus excrementos, no hab铆an hecho mucho para eliminar su naturaleza peligrosa. Durante los siguientes siglos, mientras la humanidad se concentraba en las ciudades, se encontrar铆a en una amarga batalla con sus propios desperdicios, aparentemente sin forma de ganar.