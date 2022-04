Breve inciso sobre el despido colectivo (Ere) por la campaña de Airbnb

Ayer dia 20 de abril de 2022 tuvo lugar el juicio ante el supremo. A煤n no se ha dictaminado nada. Es posible que pueda tardar hasta un mes en llegar la resoluci贸n.

Estamos, como vosotrxs, a la espera.

Cordialmente,

Yesterday, 20 April 2022, the trial before the supreme court took place. Nothing has been decided yet. It is possible that it could take up to a month for a decision to be handed down.