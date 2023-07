–

Un viejo compa帽ero dec铆a siempre que un poco de callosidad y pobreza genera rebeli贸n, pero mucha, te hace sumisx. Me sorprendi贸 hace poco en una de esas asambleas improvisadas de vereda, en un fog贸n espont谩neo, la afirmaci贸n de un compa sobre c贸mo la necesidad era nuestra base. Entendible, pero no cierto del todo, me parece. Como si de recetas se tratara, al igual que aquel viejo compa que cito al principio, que hab铆a vivido algunos subidones del movimiento y tambi茅n su casi total destrucci贸n a fuerza de balas enemigas, ese compa en la vereda entend铆a que tanto golpe en el lomo, tanta represi贸n y control, deber铆an hacer brotar la rebeli贸n.

Vivimos bajo un imaginario social en ruinas lxs anarquistas, y se suele escuchar entre lamentos las cr铆ticas, necesarias claro, pero atomizadas, muchas veces, de derrotismo. Algunxs han encontrado cobijo en las ideas anti revolucionarias de diferente tipo, como en las que se pone todo el 茅nfasis en el cambio personal, pens谩ndose como sujetos liberales, completos y no situados. Ning煤n problema con eso, pero la potencia an谩rquica, el desarrollo infinitamente posible de los individuos y las comunidades de individuos es otra cosa.

Si hablamos de esa dimensi贸n, y entonces, de las proyecciones insurreccionales an谩rquicas, me parece errado confiar demasiado en la relaci贸n directa entre la sociedad opresiva y la revuelta. A todo se acostumbra el bicho humano, y m谩s si el imaginario social lo adec煤a a eso. El imaginario no es una representaci贸n de nuestras pr谩cticas y estructuras sociales, sino que es parte inmanente de ellas, est谩 en lo que hacemos.

La lucha por los imaginarios sociales siempre ha sido parte de las luchas revolucionarias, porque siempre ha sido parte de la conflictividad inherente a lo social opresivo. Quienes no pueden imaginar otras formas de vivir, de resistir, de pelear, es muy dif铆cil que puedan tener pr谩cticas tendientes a ello. Y por eso, me parece importante insistir sobre las potencias sociales, c贸mo juega la necesidad, pero no las determina, c贸mo tambi茅n juega nuestro sentido de fuerza para ir m谩s all谩 de lo obvio.

Puede que nadie d茅 dos pesos por la posibilidad an谩rquica hoy, pero, como ha pasado otras veces, sin que sea nada m谩gico, no es la pobreza o la constante opresi贸n la que mueve nuestras fibras, sino la potencia afirmativa. El ejemplo, la lucha 鈥済anada鈥, el triunfo del m茅todo, la acci贸n directa en acto, la solidaridad funcionando m谩s all谩 del gesto puntual. O sea, todas nuestras potencias desarroll谩ndose efectivamente, el ejemplo 茅tico y 鈥渞eal鈥.

Bastar谩n varios ejemplos, no s茅 cu谩ntos, pero bastar谩n varios ejemplos para reactivar la idea de que se puede, de que es posible. No es una apuesta a lo irracional, tampoco debe ser revivir el c谩lculo pol铆tico, ni la promesa de ning煤n futuro ut贸pico. Los ejemplos reales y generalizables, las peque帽as victorias de un m茅todo (acci贸n directa, autoorganizaci贸n y solidaridad) crean las bases para poder pensar 鈥渓o nuevo鈥, lo que para mucha gente hoy no es posible.

Si fuera la necesidad desnuda la que nos mueve, si los lugares m谩s destru铆dos fueran los m谩s id贸neos para la pr谩ctica an谩rquica, lugares como Hait铆 ser铆an ya libertarios. Lxs anarquistas no rechazamos el 鈥渃uanto peor mejor鈥 solo por ser absolutamente contrario a nuestra 茅tica, sino tambi茅n porque sabemos que donde hay miseria, social y econ贸mica, las comunidades la tienen m谩s dif铆cil.

Al anarquismo no lo define la indefensi贸n sino la fuerza, no el dominio sino la potencia, no el reflejo de esos patrones asociados a los 鈥渕achos鈥, sino a las fuerzas destructoras y creadoras del hacer. Nos define el entender que somos posibles, que los principios que defendemos son m谩s fuertes y hay que desarrollarlos. Ganar batallas con nuestros m茅todos, mostrar que 鈥渇uncionan鈥, safar de las pol铆ticas de la impotencia.

Nuestras ideas surgen en los patios sucios, en los abrojales, en las celdas y en la rabia de vivir la injusticia social, surgen, es cierto, tambi茅n del palo en el lomo, del aburrimiento y soledad del capitalismo, pero se hacen pr谩ctica en la acci贸n de levantarse, en el pu帽o que se cierra, en la conspiraci贸n liberadora, en la solidaridad hecha carne, en los ojos fieros que se reconocen.

No somos lo que nace a la sombra del poder, sino lo que le har谩 sombra.

