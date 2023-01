–

Genocidio armenio

鈥Durante esta sangrienta tragedia, un hombre estaba sentado en el balc贸n de su terraza respirando el aire fresco de la ma帽ana y contemplando el resplandor rosado del fuego que se desataba desde el avi贸n: era el gobernador de Mardin, era Bedreddin Bey. Los b谩rbaros degollaban y quemaban a sus s煤bditos, 茅l fumaba su cigarrillo.鈥

(Hyacinthe Simon1 monje dominico)

El genocidio armenio, al igual que el genocidio asirio y las masivas deportaciones de griegos, tuvo lugar con una planificaci贸n exhaustiva por parte del gobierno de los J贸venes Turcos y fue llevada a cabo en diferentes fases sobre las poblaciones de toda Anatolia. La primera fase supuso la imposici贸n de un acoso y violencia espor谩dica a las minor铆as cristianas por parte de los J贸venes Turcos, cuando estos lanzaron su pol铆tica de 鈥渘acionalizaci贸n鈥 cultural y econ贸mica. El miedo a una rebeli贸n por parte de los armenios apoyados por potencias internacionales entre las 茅lites otomanas, estimul贸 las persecuciones en el invierno de 1914-1915 cuando, por ejemplo, todos los funcionarios armenios fueron despedidos de sus puestos y los soldados armenios fueron desarmados y colocados en batallones de trabajo.

La siguiente fase fue la detenci贸n, deportaci贸n y asesinato de todas las 茅lites armenias, que comenz贸 en la ciudad de Estambul, donde entre 235 y 270 cl茅rigos armenios, m茅dicos, editores, periodistas, abogados, profesores y pol铆ticos armenios sufrieron este destino. Esto despoj贸 a la comunidad de sus l铆deres pol铆ticos, intelectuales, culturales y religiosos. Las detenciones se expandieron por toda Anatolia y se arrestaron a docenas de hombres armenios y asirios, a los que se les hac铆a confesar deslealtad y alta traici贸n bajo torturas. Mientras tanto, las autoridades gubernamentales extorsionaba grandes sumas de dinero a las familias de los detenidos, que ofrec铆an una compensaci贸n econ贸mica a cambio de la liberaci贸n de sus esposos, padres e hijos.

El 23 de mayo de 1915 dio comienzo la tercera fase donde el r茅gimen autoriz贸 oficialmente la deportaci贸n general de todas las armenias otomanas al desierto de Deir ez Zor. Ya en la primavera de 1915, el Ministerio del Interior comenz贸 a deportar armenias a nivel local, primero a Anatolia central y luego al desierto de Deir ez Zor. A partir de mayo de 1915, las deportaciones masivas se convirtieron en aut茅nticas marchas de la muerte. Esta fase final corol贸 el genocidio armenio, miles de personas murieron por el camino debido a las dur铆simas condiciones de su deportaci贸n, otras miles m谩s fueron asesinadas en masa. Al final de la guerra, los aproximadamente 2.900 asentamientos armenios de Anatolia (pueblos, ciudades, barrios) fueron despoblados y entre un mill贸n y un mill贸n y medio de armenios hab铆an sido asesinados. Podemos ver la crueldad de estos actos en un testimonio recogido a un superviviente asirio en 1921:

鈥淧or la noche鈥, relat贸 el asirio, 鈥渦na gran multitud de gendarmes bien armados lleg贸 desde la ciudad. Inmediatamente ordenaron separar a los armenios de los asirios. Entonces ataron a los armenios y los llevaron a un cuarto de hora de distancia. Pronto se oyeron muchos disparos鈥 Nos dimos cuenta de que nuestros compa帽eros armenios estaban siendo masacrados鈥 Cuando los gendarmes volvieron al pueblo, los asirios pensamos que pronto nos tocar铆a a nosotros tambi茅n. Nos proporcionaron linternas y tuvimos que ir hacia el lugar de la matanza鈥 Tuvimos que arrojar a los armenios asesinados a un pozo profundo. Hab铆a varios entre ellos que a煤n respiraban, uno incluso pod铆a caminar, se lanz贸 al pozo voluntariamente. Cuando todos los muertos y medio muertos hab铆an sido arrojados, tuvimos que sellar el pozo y amontonar tierra y cenizas sobre 茅l.鈥2

Genocidio armenio. Fuente: https://www.fernandezfabricio.com/2015/04/100-anos-del-genocidio-armenio-la.html

Algunos grupos reducidos de armenios y asirios pudieron salvar la vida gracias a sus vecinas kurdas o 谩rabes, que les acogieron y escondieron en sus casas. A d铆a de hoy, las nietas y bisnietas de las armenias que sobrevivieron a la masacre relatan estos hechos y a煤n temen el poder de destrucci贸n del Estado turco. Women Defend Rojava en 2019 realiz贸 una entrevista a dos nietos de supervivientes del genocidio armenio, a煤n siendo ya muy mayores, recuerdan perfectamente lo relatado por sus padres y familiares sobre la masacre.

Hombre armenio en Qami艧lo: Rezamos y esperamos que nuestras plegarias sean escuchadas, que nuestras demandas sean aceptadas. Pero los Estados internacionales no tienen conciencia. Si tuvieran conciencia no habr铆an esperado 100 a帽os para admitir que entre un mill贸n y medio y dos millones de personal fueron masacradas y asesinadas. 驴Es eso conciencia? No. Voy a decir al mundo entero: Desde los 谩rabes a los kurdos, a los cristianos y a todos los pueblos del mundo, 驴D贸nde est谩 la conciencia humana cuando dos millones de personas son masacradas?

Mujer armenia en Qami艧lo: Primero nos reportaron que nuestras armas estaban confiscadas y entonces fuimos atacadas. Ellos raptaron a nuestras hijas y nuestras mujeres, y entonces fue nuestro turno. Nos atacaron y nos asesinaron. Solo algunas personal aqu铆 y all谩 pudieron escapar, pudieron huir, escondi茅ndose en los valles, los bosques y los campos. Individuos como mi padre y mi t铆o. Pero no hubo una huida general. Familias enteras fueron asesinadas. Excepto mi padre, mi t铆o y mi hermana, ninguno m谩s de mi familia pudo escapar, el resto fueron asesinados. 驴Qui茅n los asesin贸? Alemania los asesin贸. Ellos tratan de culpar a los kurdos, pero no fueron los kurdos. Alemania hizo la divisi贸n y puso a la gente una contra otra. Escapamos de nuestras casas, pasamos hambre, fue una experiencia terrible. Comimos lo que ca铆a en nuestras manos. Tanta violencia y sufrimiento sobre nuestra tierra.

Hombre armenio en Qami艧lo: Hoy los aviones bombardean sin saber a qui茅n est谩n matando. Pero antes ellos sab铆an al pecho de qui茅n estaban apuntando. Ellos ve铆an y sab铆an a qui茅n estaban matando. Primero mataron a nuestros estudiantes, despu茅s a nuestros religiosos y a nuestros sacerdotes y finalmente asesinaron a nuestros profesores. Todas las armas que los cristianos ten铆an fueron confiscadas. Los chicos j贸venes que estaban en buenas condiciones f铆sicas no los mataron inmediatamente, para que los estados extranjeros no supieran qu茅 estaba ocurriendo. Pero estos pa铆ses: Rusia, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra fueron c贸mplices de Turqu铆a. Ellos apoyaron a Turqu铆a y al sult谩n Hamid. Tuvieron un acuerdo con Turqu铆a. Su objetivo era matar a todos los armenios, hasta el 煤ltimo. Ellos ordenaron asesinar a todos los cristianos, j贸venes y viejos por igual. Y los Estados internacionales procedieron sin conciencia. Ning煤n Estado ha admitido este genocidio, y ahora, despu茅s de 100 a帽os, 驴qu茅 es lo que quer茅is admitir?

Mujer armenia en Qami艧lo: Tenemos miedo de Turqu铆a. Hasta este momento, te digo, tenemos miedo. Sentados en nuestras casas y tenemos miedo. 脡l es un tirano, 驴no sabes esto? Los kurdos no nos hicieron nada. Nuestro bisabuelo ara amigo de los kurdos. Y hasta este momento, nosotros y los kurdos somos amigos. Los kurdos no son hostiles con nosotros, tenemos hijas y nueras kurdas y los kurdos no nos han hecho nada. Quien amenaza nuestras vidas es Turqu铆a. Hasta este momento, sentados en nuestras casas, tenemos miedo.

Tanto el genocidio armenio, como el genocidio asirio y las masivas deportaciones de griegos nunca han sido reconocidos por el Estado turco a pesar de las m煤ltiples evidencias de las masacres. Tampoco ning煤n Estado colonial, como fue el Estado alem谩n, que ten铆a sobrado conocimiento de las masacres, ha sido juzgado o ha admitido su negligencia. Hasta el d铆a de hoy, las comunidades cristianas de Oriente Pr贸ximo, as铆 como las bisnietas de aquellas cristianas que pudieron escapar al genocidio, piden justicia y el reconocimiento de dichas masacres. Cada 24 de abril se recuerda el comienzo de este genocidio y es el d铆a de la fiesta nacional en el Estado armenio.

Fuente: https://womendefendrojava.net/en/2019/11/23/armenians-in-north-east-syria-on-their-history-genocide-and-the-current-threat/

Masacre de Simele

鈥Mis abuelos nos dec铆an: 鈥榁inimos y nos instalamos aqu铆 para poder volver a nuestro lugar en Iraq鈥. Pero con el paso del tiempo construyeron su vida aqu铆 y se establecieron.鈥

Ator Ishaq

Tras el desmembramiento del Imperio Otomano las nuevas fronteras trazadas por el colonialismo europeo generaron sentimientos nacionalistas entre los diferente pueblos de la regi贸n, kurdos, 谩rabes, asirios, armenios, etc. Con la creaci贸n del mandato brit谩nico en Mesopotamia las tensiones nacionalistas entre kurdos y 谩rabes, as铆 como entre musulmanes y cristianos fueron azuzadas por el Estado colonial, que entreg贸 la mayor parte de la parcela de poder a los 谩rabes. Los asirios de la Iglesia Asiria del Este, que hab铆an huido de las masacres en 1915 y 1923-25 hacia los asentamientos asirios de las monta帽as del norte de Iraq, fueron utilizados como arma arrojadiza entre kurdos y 谩rabes bajo el control del imperio brit谩nico.

Con la independencia del Reino de Iraq en 1932 y su entrada a la Liga de las Naciones la posici贸n 谩rabe se reforz贸 bajo la corona del rey Faysal II. Los asirios pidieron una regi贸n aut贸noma de facto en el nuevo Estado independiente de Iraq y trataron de presionar a la Liga de las Naciones para que protegieran sus derechos como minor铆a religiosa. Pero ni el antiguo mandato colonial, ni la Liga de las Naciones, hicieron nada para asegurar su protecci贸n. Los asirios se sintieron profundamente traicionados por el antiguo mandato brit谩nico, que les dej贸 en una posici贸n vulnerable frente a las fuerzas 谩rabes y kurdas en el territorio.

Los nestorianos crearon una milicia para presionar al Reino de Iraq y un conflicto estallo en julio de 1933 en la ciudad de Dirabun. Aunque no caus贸 muchas bajas en ninguno de los dos bandos, llev贸 a una fuerte propaganda anticristiana entre la poblaci贸n musulmana. La respuesta de los 谩rabes no se hizo esperar y el ej茅rcito fue enviado bajo el mando de Bakr Sidqi3 al norte del pa铆s para frenar las revueltas asirias. En la regi贸n monta帽osa de Bekher entre las ciudades Zakho y Duhok centenares de hombres adultos asirios fueron fusilados. Las mujeres y las ni帽as no tuvieron un mejor destino, centenares de mujeres fueron violadas y asesinadas de formas cruentas, ni帽as menores fueron secuestradas y nunca m谩s se volvi贸 a saber de ellas4. Un ni帽o que sobrevivi贸 a la masacre relat贸 su experiencia:

鈥淢is amigos y yo vimos c贸mo un avi贸n entraba en Simele y empezaba a disparar. Los asirios se reunieron en las casas. Como los hombres estaban siendo masacrados, las mujeres empezaron a hacer que los ni帽os peque帽os (incluy茅ndome a m铆) parecieran ni帽as para que no los mataran. El tercer d铆a despu茅s de que empezara la matanza, (algunos llevaban uniformes iraqu铆es, otros no) reunieron a algunos asirios y les dijeron: 鈥楿 os hac茅is musulmanes u os mataremos鈥.鈥5

Mientras el ej茅rcito iraqu铆 perpetraba la masacre, en la que se estima que tres mil personas fueron asesinadas, los vecinos kurdos, 谩rabes y 锚z卯dis aprovecharon el momento para robar las pertenencias y propiedades de sus vecinos asirios, ocupando sus pueblos y apropi谩ndose de sus reba帽os y terrenos. M谩s de 60 aldeas asirias fueron saqueadas.

鈥淒espu茅s de matar a todos los hombres, los soldados desnudaron a los muertos, llev谩ndose sus cosas de valor, y fueron a por las mujeres. Los 谩rabes y los kurdos saquearon la ciudad. Las mujeres m谩s guapas fueron maltratadas, despojadas y las dejaron marchar. La esposa de Yako, el supuesto l铆der de los asirios que se hab铆a marchado a Siria, fue violada repetidamente, despojada, para m谩s tarde dejarla ir, al igual que sus dos hijas.鈥6

Debido a la masacre, alrededor de 6.200 asirios abandonaron las llanuras de N铆nive inmediatamente hacia el vecino mandato franc茅s de Siria y en los siguiente a帽os se les unir铆an otros 15.000 refugiados. La mayor铆a de ellos se concentraron en la regi贸n de Cizir锚 y construyeron varias aldeas a orillas del r铆o Xab没r.

Ator Ishaq: Mis abuelos nos dec铆an: 鈥榁inimos y nos instalamos aqu铆 para poder volver a nuestro lugar en Iraq鈥. Pero con el paso del tiempo construyeron su vida aqu铆 y se establecieron. Excavaron casas en la tierra y tambi茅n se hicieron sus terrenos. As铆 se olvidaron de volver y se convirtieron en los asirios de Siria. Al principio se distribuyeron en el distrito de Til Temir, cada tribu nombr贸 su pueblo seg煤n su ubicaci贸n. Por ejemplo, los que ven铆an de un lugar alto de Iraq llamaban a su pueblo 鈥楽er Sibiko鈥 o 鈥楾il Tewil鈥. Que significa 芦lugar alto禄. Tenemos la tribu Tiyar, que proced铆a de Tiyar. El nombre Til Temer en asirio es 鈥楾iyar鈥. Tenemos a Txuma. Este es tambi茅n un lugar famoso, con 谩rboles y agricultura. La zona verde significa 鈥楾xuma鈥. Til Cuma es el nombre del pueblo en 谩rabe, pero su nombre asirio es 鈥楬elmond鈥. Porque tambi茅n eran del distrito de Helmond, en Iraq, y as铆 se traslad贸 con 茅l. Sucede que cada pueblo tiene su propio significado. Hab铆a unos 34 pueblos asirios a orillas del r铆o Xab没r. Esta l铆nea de pueblos asirios tiene unos 40 kil贸metros de largo y 10 de ancho.7

Fuente: Destino Oriente Pr贸ximo Autora: Sara A. de Ceano-Vivas N煤帽ez

