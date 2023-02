–

1- La manifestaci贸n de este domingo 12 de febrero en defensa de la atenci贸n primaria en Madrid ha mantenido, de forma m谩s o menos similar, las cifras de la manifestaci贸n del 13 de noviembre. M谩s all谩 de los relatos o de los intereses del PP, lo cierto es que hay un amplio sector de la gente trabajadora madrile帽a dispuesto a movilizarse de forma constante en defensa de la sanidad p煤blica. Esta afirmaci贸n no es meramente ideol贸gica: la mayor铆a de la gente que se moviliz贸 hoy proviene de los barrios obreros, que es donde se sufre las consecuencias de la degradaci贸n de la sanidad p煤blica.

2- La alegr铆a y el entusiasmo que generan este tipo de manifestaciones no deber铆an servir como excusa para desentendernos de los problemas estrat茅gicos a los que se enfrenta el movimiento en defensa de la sanidad p煤blica. Las potencialidades y problemas deben ser puestos encima de la mesa. Esta es una lucha que lleva ya en curso dos d茅cadas en la Comunidad de Madrid y no puede consistir simplemente en salir a la calle peri贸dicamente cuando las condiciones empeoran por razones coyunturales. El problema de la sanidad es estructural y requiere una respuesta estructural, y por lo tanto, estrat茅gica.

3- Hay una gran diferencia entre la estructura organizativa del movimiento y su capacidad de movilizaci贸n, en favor de la segunda. Existen algunas estructuras barriales particularmente din谩micas, pero en demasiadas ocasiones la forma de encarar la defensa de la sanidad es excesivamente rutinaria y dominada por los viejos aparatos vecinales. Esta rutina se refleja en la propia composici贸n del movimiento, cuyo n煤cleo movilizador es la gente jubilada, al que se suman las familias con ni帽os peque帽os los d铆as de gran movilizaci贸n. Esto, por supuesto, es un gran punto de partida, pero no deber铆a plantearse como un l铆mite insuperable. En realidad, refleja m谩s la potencia de lo que se 鈥渜ueda fuera鈥 que otra cosa: la clase trabajadora de origen migrante, j贸venes trabajadores, amplios sectores de la clase obrera… Hay un amplio espectro todav铆a fuera de esta ola movilizadora que debe ser incorporado a ella, enriqueciendo una composici贸n de clase todav铆a demasiado ligada a la izquierda tradicional y que no refleja toda la diversidad de la nueva clase trabajadora madrile帽a, excluida de la representaci贸n pol铆tica. Si uno vive en un barrio obrero de Madrid, y observa con un m铆nimo de atenci贸n, ve cada vez m谩s iglesias evang茅licas y m谩s mesas (s铆, la tradicional mesa 鈥渄e reparto de propaganda鈥) que se dirigen a estos sectores. Al contrario de lo que parece, la 鈥渕onta帽a no ir谩 a Mahoma鈥: dirigirse de forma sistem谩tica y cercana a estos sectores sociales, incorporarlos al proceso de lucha, es una precondici贸n b谩sica para superar la actual situaci贸n de 鈥渆mpate catastr贸fico鈥 entre grandes movilizaciones y un gobierno del PP que no est谩 dispuesto a ceder bajo ning煤n concepto. Por supuesto, este trabajo molecular ya se hace en algunos sitios por parte del movimiento de base en defensa de la sanidad, y no es casualidad que donde se hace, el tipo de movilizaci贸n est茅 en un nivel superior. Es necesario replicarlo, extenderlo, fortalecer ese tipo de militancia de lo cotidiano tan poco visible pero tan decisiva.

4- El otro problema tiene mucho que ver con los tiempos de la pol铆tica. Se acercan las elecciones. No hay que despreciar en ning煤n momento la necesidad de que Ayuso sea derrotada en las urnas. Su derrota, sin duda, fortalecer铆a al movimiento, ya que demostrar铆a que la lucha es capaz de echar a los ejecutores de la degradaci贸n de la sanidad p煤blica. El problema de este planteamiento es que tiende a debilitar lo m谩s necesario: necesitamos fortalecer organizativamente el movimiento, prepararnos para una 鈥渓arga marcha鈥 de lucha y para ello, es fundamental crear una temporalidad de lucha distinta a los tiempos electorales. Si gana Ayuso de nuevo, tendremos que seguir luchando. Si pierde, tambi茅n. Es obvio que los partidos de la izquierda institucional, en su bancarrota estrat茅gica y en su espiral de promesas incumplidas, prometer谩n el oro y el moro si ganan las elecciones. Ya hemos visto en el gobierno de Espa帽a que est谩n dispuestos a ceder en cuestiones secundar铆as, pero jam谩s a enfrentarse a los poderes econ贸micos. Es necesario ser sensible hacia el 鈥渟ano鈥 deseo de la izquierda popular de echar Ayuso y a la vez, ser muy claros: la izquierda institucional madrile帽a surfea el proceso de movilizaci贸n popular, pero no lo estructura por abajo, no propone m谩s estrategia que el voto, porque el conflicto con el poder econ贸mico que domina la sanidad est谩 excluido de su programa pol铆tico.

5- Un punto de partida importante, que se refleja en convocatorias como la del 12 de febrero, es la unidad del movimiento. Existen, y no es poco, estructuras capaces de convocar a todo el mundo, por encima de los intentos divisionistas de los aparatos sindicales o del movimiento vecinal, que se ven obligados a acudir a este tipo de convocatorias. Pero esto no significa, ni mucho menos, que exista unidad estrat茅gica: es decir, la capacidad de mover a 鈥渕asa de maniobra鈥 para golpear y contragolpear de forma organizada en diferentes planos y tiempos. Eso tiene mucho que ver con que el movimiento solo supera a trav茅s de estas grandes convocatorias la divisi贸n impuesta por la propia estructuraci贸n de la sanidad. Divisi贸n entre sector p煤blico y privado; entre trabajadores y usuarios; entre trabajadores de atenci贸n primaria y trabajadores de los grandes hospitales; divisi贸n entre las diferentes categor铆as laborales. No es un problema f谩cil de resolver, pero el punto de partida deber铆a ser el combate ideol贸gico contra cualquier tipo de corporativismo y su reverso, la idea de que 鈥渟贸lo鈥 la movilizaci贸n ciudadana es capaz de superarlo. La huelga de m茅dicos dirigida por AMYTS es un ejemplo de todas estas contradicciones. Es un sector tradicionalmente org谩nico de la aristocracia del trabajo, que sufre de forma creciente una degradaci贸n de sus condiciones de trabajo y una p茅rdida creciente de su poder sobre su propio trabajo y su organizaci贸n. Su respuesta ha sido tan combativa como limitada estrat茅gicamente: no basta con desplegar un poder estrat茅gico degradado para vencer, es necesario articular en igualdad a otras categor铆as y sectores para dar un salto cualitativo en la lucha. Extender el conflicto a otros espacios de trabajo como los hospitales, incluir a todas las categor铆as en un plan de lucha creciente sin ning煤n tipo de elitismo corporativo, lograr sinergias de apoyo vecinal, combinar m茅todos de lucha como la ocupaci贸n de centros de salud, desordenando la estructura pol铆tico-administrativa que hace posible la degradaci贸n de la sanidad p煤blica. Sin escalar la lucha, como ya hemos visto otras veces, las movilizaciones tienden a diluirse. La respuesta debe ser acorde al nivel de ataque.

6- Otro gran problema que debemos poner encima de la mesa es la incompatibilidad entre la sanidad p煤blica y la privada. No basta con exigir que se deje de financiar la privada: la privada debe desaparecer. No solamente porque sea un elemento de segregaci贸n, sino porque absorbe una serie de recursos que posibilitan la degradaci贸n de la p煤blica: la privada es una gran estafa que se mantiene parasitando a la p煤blica. Y aqu铆 llegamos al problema fundamental: el modelo p煤blico est谩 construido sobre esta dial茅ctica, en la cual los gestores p煤blicos, los llamados t茅cnicos, no son otra cosa que ejecutivos de empresas. Es decir, aunque la propiedad sea formalmente p煤blica, la gesti贸n tiende a reproducir el modelo privado y sus par谩metros, lo cual no es ya una met谩fora si observamos la pol铆tica de externalizaci贸n que se ha impuesto en el modelo p煤blico madrile帽o. En ese sentido, la unificaci贸n de todo el movimiento debe tambi茅n darse en torno a una consiga clara: una sola sanidad p煤blica para todo el mundo, bajo el control y la gesti贸n de los trabajadores de la sanidad y de los vecinos, capaces de ejercer el control activo y directo sobre los recursos necesarios, que provienen no de 鈥渘uestros impuestos鈥, como suele decir la clase media indignada, sino del salario indirecto de la clase trabajadora.

7- Si bien en Madrid los responsables pol铆ticos de la degradaci贸n sanitaria aparecen ligados al PP, la respuesta de la izquierda institucional tiende a infantilizar a la clase trabajadora con los or铆genes de los problemas. El origen del problema no es otro que la necesidad del capital de buscar nuevos nichos para reproducirse: lo que en 茅pocas de expansi贸n econ贸mica antes estaba a salvo y protegido por un movimiento obrero fuerte, hoy es un objetivo estrat茅gico de los empresarios. En ese sentido, debemos asumir que cualquier victoria, sin una profunda transformaci贸n en l铆neas anticapitalistas, va a ser parcial; pero tambi茅n que sin victorias parciales, que fortalezcan la capacidad y la confianza de nuestra clase, que le demuestren que luchando podemos convertir nuestra fuerza potencial en fuerza real, no habr谩 ninguna posibilidad real de recomponer un proyecto pol铆tico capaz de derribar este sistema. En ese sentido, esta lucha est谩 lejos de ser una lucha parcial. Debe convertirse, en palabras de Marx, en una lucha pol铆tica: una lucha que se eleve por encima de los particularismos corporativos y logre unificar a la machacada y dispersa clase trabajadora madrile帽a en torno a objetivos comunes, haci茅ndola consciente de su fuerza. Una lucha que tambi茅n plantee la pregunta central: 驴Qui茅n y para qui茅n gobierna? 驴Es posible el derecho a la salud en un sistema donde solo planifican los empresarios y sus servidores, donde la propiedad privada y el beneficio est谩n por encima de todo lo dem谩s, y se nos impone como una l贸gica impersonal que nos arrastra de forma inexorable?

8- La coordinadora de vecinos y vecinas de Madrid prepara una gran consulta popular para continuar la movilizaci贸n del 12 de febrero. Es, sin duda, un gran acierto t谩ctico, que permitir谩 organizar miles de mesas en los barrios y calles. El objetivo no debe ser la consulta en s铆 misma, sino convertirla en un momento de organizaci贸n social, dentro y fuera de los centros de salud y de los hospitales, implicando a todos los sectores de la clase trabajadora. No ser谩 f谩cil y existen dificultades reales: el calendario electoral, el inter茅s meramente propagand铆stico de los partidos de la izquierda institucional y de los aparatos sindicales, la propia debilidad de los sectores anticapitalistas en un sentido amplio. Pero es sin duda a trav茅s de estos procesos, de dotarlos de autoorganizaci贸n activa y consciente en clave estrat茅gica, de articularlos y convertirlos en fuerza pol铆tica, como conseguiremos superar la atomizaci贸n que le impone el Estado desde arriba a nuestra clase. Implicarse en esta lucha con la perspectiva que hemos esbozado, tratando de organizar y convencer sobre esta estrategia, sumando fuerzas con todo el mundo y buscando sinergias con aquellas personas que compartan la necesidad de construir una estrategia de clase capaz de poner la sanidad al servicio de los trabajadores y trabajadoras: esa es nuestra tarea hoy.

Brais Fern谩ndez y 脕nxel Testas son militantes de Anticapitalistas Madrid

