December 10, 2021

La formaci贸n del Estado y la 鈥渃uesti贸n ind铆gena鈥. La incorporaci贸n de los Pueblos Originarios al Estado argentino.

Podemos encontrar dos etapas marcadamente diferenciadas de nuestra historia: 1) el Periodo de la Independencia (1810- 1824), y 2) el Periodo de la Constituci贸n y Organizaci贸n del Estado Nacional Argentino (1853-1884).

La independencia, en buena parte y en su desenlace, encontr贸 a indios, criollos, negros, mestizos, mulatos y zambos, nacidos y criados en estas Tierras, hermanados en la lucha contra el imperio espa帽ol. Contuvo expresiones y proyectos pol铆ticos inclusivos. No racistas. Dos hechos importantes y a t铆tulo de ejemplo, ilustran ello: 1) la Proclama de Tiahuanaco de Castelli y 2) la propuesta de monarqu铆a constitucional incaica de Manuel Belgrano. Los discursos del Inca Yupanqui, diputado en las Cortes de C谩diz, el esp铆ritu de Tupac Amaru, el Reglamento de Artigas, la figura heroica de Mar铆a Remedios del Valle y tantas otras cosas podr铆an destacarse y avalan esta idea. No son an茅cdotas sino la caracterizaci贸n de una 茅poca, con sus protagonistas y proyectos de Patria Grande que finalmente, mutilada esta 煤ltima, fueron derrotados y enterrados por las elites europeizantes y la historia oficial.

La Constituci贸n y organizaci贸n del Estado Nacional argentino fue realizada sobre la base de un genocidio, que se transform贸 en pol铆tica de Estado. Y que caracteriz贸 a todos los gobiernos, incluso con sus contradicciones en los gobiernos populares.

A fines del siglo XIX, el Estado nacional argentino- en organizaci贸n- someti贸 a los pueblos originarios que permanec铆an aut贸nomos en territorios que el Estado consideraba como propios. Ese espacio, otrora llamado 鈥渄esierto鈥, se integr贸 a la historia de la naci贸n, que mientras 鈥減rogresaba鈥, eliminaba violentamente a los pueblos originarios, a quienes se pensaba como los 煤ltimos resabios de 鈥渟alvajismo鈥 y 鈥渂arbarie鈥. Sin embargo los relatos sobre la expansi贸n territorial, no dan cuenta del genocidio del que estos pueblos fueron v铆ctimas y lo silencian e invisibilizan. Las llamadas 鈥淐ampa帽as del Desierto鈥 de Pampa, Patagonia y Chaco se extendieron en el tiempo como un estado de guerra de variable intensidad, durante la cual las matanzas en los 鈥渆nfrentamientos鈥, en los traslados o en los campos de concentraci贸n se mantuvo como una posibilidad cierta de un 鈥渆stado de excepci贸n鈥 donde el valor de la vida era un valor con suma cero que habilitaba a las Fuerzas Armadas a ejecutar prisioneros y familias en nombre de los 鈥渄erechos de la civilizaci贸n鈥.

En este sentido cabe destacar como diversas formas de reproducci贸n de la violencia f铆sica: las masacres y los destierros (en sus diversas formas como desalojos, expropiaciones, privatizaciones, precarizaci贸n territorial, no reconocimiento jur铆dico, etc.)

ASPECTOS JUR脥DICOS VINCULADOS AL CRIMEN

En primer lugar, hay que distinguir los genocidios cometidos a fines del s. XIX y principios, mediados tal vez, del XX, y el que viene cometi茅ndose desde mediados del siglo pasado y hasta la actualidad.

En cuanto al primer supuesto, tanto la Campa帽a o Conquista del Desierto, como as铆 tambi茅n las 鈥渕asacres鈥 de Napalp铆, Rinc贸n Bomba, entre otras, constituyen hechos que no solo encuadran sin mayor complejidad en el tipo penal genocidio, sino que adem谩s resultan casos singulares en los cuales es posible demostrar sin mayor dificultad la presencia de los distintos elementos que configuran el delito en cuesti贸n.

En primer lugar, el exterminio fue concretado mediante los homicidios, las desapariciones forzadas, la sustracci贸n ilegal de ni帽os y ni帽as del seno del grupo y el traslado de los mismos a otros grupos, el sometimiento a condiciones de esclavitud, la imposici贸n de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras aberraciones, configuran el primer elemento que debe estar presente de acuerdo con la Convenci贸n del 48 y el Estatuto de Roma.

El art铆culo 2 de la Convenci贸n de 1948 entiende por genocidio una serie de actos perpetrados con la intenci贸n de destruir, total o parcialmente, 煤nicamente a los siguientes cuatros grupos: nacional, 茅tnico, racial o religioso. Los juristas suelen destacar que hay dos aspectos centrales en esta definici贸n de genocidio: la serie de acciones materiales (el actus reus) y la intenci贸n con que son llevadas a cabo (el mens rea).

Las conductas materiales que constituyen el delito de genocidio son:

a) Matanza de miembros del grupo.

b) Lesi贸n grave a la integridad f铆sica o mental de los miembros del grupo.

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su

destrucci贸n f铆sica, total o parcial.

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

e) Traslado por fuerza de ni帽os del grupo a otro grupo.

Las conductas descritas en el precepto son 煤nicamente la forma mediante la que el autor persigue la destrucci贸n del grupo. Seg煤n las modalidades empleadas, se suele distinguir entre varios tipos de genocidio: a) f铆sico, siendo el objeto las conductas dirigidas a erradicar f铆sicamente al grupo (se persigue la muerte de todos sus miembros); b) biol贸gico, con el que se busca la desaparici贸n del grupo por extinci贸n, por ejemplo, impidiendo los nacimientos en el seno del grupo para que llegue un d铆a en que este desaparezca.

En segundo lugar, los pueblos originarios constituyen el grupo 茅tnico, sujeto pasivo del delito en an谩lisis.

En tercer lugar, los actos cometidos, lo han sido de forma dolosa. Nadie extermina a un grupo de forma culposa, sin intenci贸n, por negligencia u otra causa debida a la falta de la debida diligencia.

En cuarto lugar, y aqu铆 tenemos el elemento m谩s importante para determinar la existencia jur铆dica de un genocidio, en todos estos casos se halla presente de manera expresa la ultraintenci贸n, el elemento subjetivo distinto del dolo que implica la intenci贸n no solo de matar, desparecer forzadamente, torturar, esclavizar sino de buscar la desaparici贸n, el exterminio de un grupo nacional, religioso, racial o 茅tnico.

Durante las 煤ltimas d茅cadas del siglo XIX la existencia de discursos p煤blicos de la dirigencia pol铆tica argentina sostuvo en la teor铆a una pr谩ctica genocida. A modo de ejemplo, cabe citar las siguientes frases:

鈥溌縇ograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de Am茅rica siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son m谩s que unos indios asquerosos a quienes mandar铆a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolic谩n son unos indios piojosos, porque as铆 son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y 煤til, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al peque帽o, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado鈥. Domingo Faustino Sarmiento. El Nacional 25 鈥搉ov 鈥 1876.

鈥淧ara educar a nuestra Am茅rica en la libertad y en el industria es preciso poblarla con poblaciones de la Europa m谩s adelantada en libertad y en industria, como sucede en los Estados Unidos鈥.

鈥淧ero la libertad que pasa por americana, es m谩s europea y extranjera de lo que parece. Los Estados Unidos son tradici贸n americana de los tres Reinos Unidos de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El ciudadano libre de los Estados Unidos es, a menudo, la transformaci贸n del s煤bdito libre de la libre Inglaterra, de la libre Suiza, de la libre B茅lgica, de la libre Holanda, de la juiciosa y laboriosa Alemania鈥.

鈥淪i la poblaci贸n de seis millones de angloamericanos con que empez贸 la Rep煤blica de los Estados Unidos, en vez de aumentarse con inmigrados de la Europa libre y civilizada, se hubiese poblado con chinos o con indios asi谩ticos, o con africanos, o con otomanos, 驴ser铆a el mismo pa铆s de hombres libres que es hoy en d铆a? No hay tierra tan favorecida que pueda, por su propia virtud, cambiar la ciza帽a en trigo. El buen trigo puede nacer de mal trigo, pero no de la ciza帽a鈥. Alberdi

Analizando el expediente iniciado con motivo del genocidio de Rinc贸n Bomba, que est谩 caratulado en realidad como 鈥渃rimen de lesa humanidad鈥, tuve la oportunidad de ver un documento en el cual constaba la condecoraci贸n de un gendarme por haber matado sin piedad a los indios.

De esta manera, podemos sostener con mayor facilidad una presentaci贸n judicial por comisi贸n del delito de genocidio.

Ahora bien, respecto de los genocidios o el genocidio invisibilizado, en t茅rminos de Zaffaroni, llevado adelante en la segunda parte del S. XX y principios del XXI, cabe se帽alar que los elementos no est谩n tan claros, no est谩n explicitados.

En primer lugar, el exterminio lo podemos vincular principalmente con la desidia de los gobernantes, con la falta de pol铆ticas p煤blicas efectivas en procura de los derechos de los pueblos ind铆genas. Aunque tambi茅n podemos citar casos de violencia institucional que reviste, en algunas ocasiones, las caracter铆sticas de generalizada o sistem谩tica (Formosa, Neuqu茅n), como as铆 casos de violencia de particulares que act煤an cuanto menos con la aquiescencia del Estado (Santiago del Estero).

En segundo lugar, las v铆ctimas siguen siendo los pueblos originarios, aunque muchas veces son v铆ctimas en similar situaci贸n que otros grupos vulnerables, como ser: pobres, j贸venes, mujeres, etc.

En tercer lugar, es muy dificultoso probar el dolo en un la comisi贸n de un delito por omisi贸n, como puede ser en caso de que consideremos un genocidio producto de la desidia intencional, de la falta de pol铆ticas p煤blicas efectivas con animosidad. Distinto s铆 es el caso de los diferentes tipos de violencia institucional o de particulares que cuentan con la aquiescencia del Estado. Aqu铆 puede ser factible probar el dolo del agente que comete el delito o que consiente o no act煤a para impedir que un tercero lo cometa.

En cuarto lugar, se presenta el problema m谩s complejo. En estos casos es pr谩cticamente imposible acreditar la ultraintenci贸n. 驴C贸mo podemos sostener que el Estado busca exterminar a los pueblos originarios cuando hay frondosa legislaci贸n y varios dispositivos institucionales destinados a promover y proteger sus derechos? 驴C贸mo es posible afirmar que hay intenci贸n de exterminar cuando incluso miembros de los pueblos originarios se reivindican parte del proyecto pol铆tico que conduce el Estado? Sobre estas cuestiones los operadores jur铆dicos tienen una ardua tarea.

Es necesario pensar que mientras que hace apenas unos a帽os exist铆a un fuerte rechazo de la comunidad acad茅mica y jur铆dica hacia la utilizaci贸n del concepto de genocidio, en el presente podemos observar que- a煤n no exento de cuestionamientos- su uso se ha difundido. Esto es resultado, por un lado, de la emergencia de un movimiento ind铆gena fortalecido, de la tendencia preponderante en convenios, foros y documentos internacionales, de art铆culos acad茅micos que denuncian la situaci贸n de explotaci贸n y subordinaci贸n en la cual se encuentran hoy por hoy los Pueblos Originarios, y por otro lado, en la arena local/nacional, de la revisi贸n cr铆tica de los v铆nculos entre sociedad civil y Estado, abierta con el retorno a la democracia en 1983.

LOS DERECHOS DE LA V脥CTIMA EN LA AVERIGUACI脫N DE LA VERDAD: EL DERECHO A LA VERDAD

Finalmente, sentada la existencia de un genocidio, al menos en el primer supuesto, resulta necesario hacer un planteo judicial y exigir que se respete y garantice el derecho a la verdad y que se reparen los da帽os ocasionados. Estos planteos, en principio, deben ser llevados a cabo en sede interna, y en caso de que no sea exitosa, acudir a la sede internacional.

El Derecho a la Verdad ha tenido un notable desarrollo en el 谩mbito del sistema interamericano.

Se ha dicho que鈥溾onsiste en el derecho de los familiares a conocer el paradero final de los desaparecidos y en la obligaci贸n de los Estados de investigar y brindar esa informaci贸n hasta averiguar toda la verdad. El derecho a la verdad es la contrapartida de la obligaci贸n de investigar del Estado. Todo individuo puede exigir al Estado que le informe acerca de aquello que le corresponde saber. El derecho a la verdad es, por ello, un elemento del derecho a la justicia. El derecho a la verdad implica tambi茅n un derecho colectivo a la verdad que se asienta en el derecho de la comunidad a conocer su pasado, entre otras razones, como forma de resguardarse para el futuro鈥. Asimismo, se trata de un derecho aut贸nomo, independiente e inalienable, que no admite suspensi贸n y no debe estar sujeto a restricciones.

En este sentido, se expres贸 Leandro Despouy Ex-Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos:

鈥淓n la concreci贸n del derecho a la verdad, el derecho a la justicia ocupa un lugar preeminente, puesto que garantiza el conocimiento de lo acontecido a trav茅s de la acci贸n del poder judicial, que tiene a su cargo la investigaci贸n, la valoraci贸n de elementos de prueba y el enjuiciamiento de los responsables. A su vez, el derecho a la justicia implica el derecho a un recurso efectivo, lo que se traduce en la posibilidad de hacer valer los derechos ante un tribunal imparcial, independiente y establecido por ley, asegurando al mismo tiempo que los culpables sean enjuiciados y castigados en el marco de un proceso justo, y culmine con una adecuada reparaci贸n a las v铆ctimas. As铆, desde el punto de vista del derecho a la justicia, la verdad es a la vez un requisito para determinar responsabilidades y el primer paso del proceso de reparaci贸n. La instancia judicial, debidamente substanciada, es el medio para alcanzar los altos valores de la verdad y la justicia. En esta perspectiva, la administraci贸n de justicia con independencia e imparcialidad constituye un instrumento de gran importancia para satisfacer el derecho a la verdad鈥.

Por otra parte, en palabras de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 鈥渟e ha consolidado la noci贸n que este derecho no s贸lo corresponde a las v铆ctimas y sus familiares, sino tambi茅n a la sociedad en su conjunto. Al respecto, la Comisi贸n ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, as铆 como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro鈥. Y ello derivado de la obligaci贸n que tienen los Estados de brindar a las v铆ctimas o sus familiares un recurso sencillo y r谩pido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al Art铆culo 25 La interpretaci贸n de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la Comisi贸n, que el derecho a la verdad pertenece a las v铆ctimas y sus familiares y tambi茅n a la sociedad en general. Conforme a esta concepci贸n, el derecho a la verdad se basa no solo en el Art铆culo 25, sino tambi茅n en los art铆culos 1(1), 8 y 13 de la Convenci贸n.

Finalmente, el Derecho a la Verdad est谩 铆ntimamente relacionado con el Derecho de acceso a la informaci贸n. La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en sentido de que los Estados tienen la obligaci贸n de garantizar a las v铆ctimas y sus familiares el acceso a la informaci贸n acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos.

REPARACION

En cuanto a la reparaci贸n que el Estado le debe a las v铆ctimas de violaciones masivas de derechos humanos, a sus familiares y la sociedad toda, como es el caso del genocidio sufrido por los pueblos originarios, corresponde decir que existen las siguientes posibilidades:

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y junto con la jurisprudencia han contribuido tambi茅n al posicionamiento de la comprensi贸n de los derechos de las v铆ctimas desde un enfoque integral que va m谩s all谩 del plano jur铆dico, llegando incluso al reconocimiento de las pol铆ticas de memoria en el marco de los derechos a la verdad, la justicia, la reparaci贸n y las garant铆as de no repetici贸n.

En diciembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob贸 Resoluci贸n 60/147, denominada Principios y Directrices b谩sicos sobre el derecho de las v铆ctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Entre los principios b谩sicos sobre el derecho de las v铆ctimas se encuentran como un Derecho a la Victima el obtener una reparaci贸n plena y efectiva, debe que abarca las siguientes: restituci贸n, indemnizaci贸n, rehabilitaci贸n, satisfacci贸n y garant铆as de no repetici贸n.

La restituci贸n, siempre que sea posible, ha de devolver a la v铆ctima a la situaci贸n anterior a la violaci贸n manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos.

Comprende, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadan铆a, el regreso a su lugar de residencia, entre otros.

En lo que hace a la reparaci贸n integral, para cuando las victimas formen parte de Pueblos Ind铆genas la Corte IDH ha elaborado una serie de est谩ndares a partir de su jurisprudencia en la cual podemos destacar que : 鈥渓a Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparaci贸n a fin de resarcir los da帽os de manera integral, por lo que adem谩s de las compensaciones pecuniarias, las medidas de satisfacci贸n, restituci贸n, rehabilitaci贸n y garant铆as de no repetici贸n tienen especial relevancia por la gravedad de las afectaciones y el car谩cter colectivo de los da帽os ocasionados en el presente caso鈥.(Caso Masacres de R铆o Negro Vs. Guatemala. Excepci贸n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012).

Por 煤ltimo, la indemnizaci贸n ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violaci贸n y a las circunstancias del caso, por todos los perjuicios econ贸micamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos como:

a) El da帽o f铆sico o mental;

b) La p茅rdida de oportunidades, en particular las de empleo, educaci贸n y prestaciones sociales;

c) Los da帽os materiales y la p茅rdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d) Los perjuicios morales;

e) Los gastos de asistencia jur铆dica o de expertos, medicamentos y servicios m茅dicosvby servicios psicol贸gicos y sociales.

La rehabilitaci贸n ha de incluir la atenci贸n m茅dica y psicol贸gica, as铆 como servicios jur铆dicos y sociales.

La satisfacci贸n ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no contin煤en las violaciones;

b) La verificaci贸n de los hechos y la revelaci贸n p煤blica y completa de la verdad, en la medida en que esa revelaci贸n no provoque m谩s da帽os o amenace la seguridad y los intereses de la v铆ctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la v铆ctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

c) La b煤squeda de las personas desaparecidas, de las identidades de los ni帽os secuestrados y de los cad谩veres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos,

identificarlos y volver a inhumarlos seg煤n el deseo expl铆cito o presunto de la v铆ctima o las pr谩cticas culturales de su familia y comunidad;

d) Una declaraci贸n oficial o decisi贸n judicial que restablezca la dignidad, la reputaci贸n y los derechos de la v铆ctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e) Una disculpa p煤blica que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptaci贸n de responsabilidades;

f) La aplicaci贸n de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

g) Conmemoraciones y homenajes a las v铆ctimas;

h) La inclusi贸n de una exposici贸n precisa de las violaciones ocurridas en la ense帽anza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, as铆 como en el material did谩ctico a todos los niveles.

Las garant铆as de no repetici贸n han de incluir, seg煤n proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que tambi茅n contribuir谩n a la prevenci贸n:

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;

b) La educaci贸n, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la

sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la

capacitaci贸n en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, as铆 como de las fuerzas armadas y de seguridad;

c) La promoci贸n de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;

d) La revisi贸n y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.