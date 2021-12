–

De parte de La Corda December 18, 2021

Compartimos aqu铆 unas l铆neas que el compa帽ero nos hace llegar desde la prisi贸n de C贸rdoba, donde sigue en aislamiento. Otro ejemplo mas de las largas condenas, las cadenas perpetuas encubiertas, el sin sentido de la c谩rcel.

03.11.2021. Aislamiento 75.1

Hola X!

驴Que tal todo y todxs? Desearte que est茅is lo mejor posible, tanto de salud como moralmente. Yo la verdad es que no estoy muy bien que pueda decir, y no es por estar chapado de nuevo, porqu茅 as铆 me las piro do esta maldita c谩rcel llena de virus por culpa de la directora y seguridad. A mi me han hecho to las pruebas y negativo. Y es que el COVID y yo tenemos un respeto mutuo! Jajajja

Os quer铆a informar que en diciembre o enero hago mas de 20 a帽os y quieren que cumpla mas de un terrorista, siendo la primera entrada en la c谩rcel. No s茅 en qu茅 puto pa铆s vivimos. 驴Reinserci贸n o destrucci贸n de seres humanos? Y de sus familias, hijxs y todo su alrededor. Su vida, su realidad, su presente y su futuro.

Necesito que se haga p煤blico sea como sea que me quieren hacer pagar mas de 20 a帽os, todos los errores y defectos de forma, como lo manipulan todo para perjudicarme. No me dejan ni salir al hospital para mis revisiones trimestrales, que llevan sin realizarme prueba alguna desde 2010, que me diagnosticaron pancolitis; en 2016 artritis reumatoide y varias lesiones que tengo en las rodillas. El brazo derecho apenas funciona desde hace a帽o largo y sin hacerme nada.

Ahora ya lo que me importa mas es mi libertad despu茅s de 20 a帽os. Quieren que cumpla 42 y 6 meses, y hay 2 delitos que me los tienen que quitar.

Bueno X, Y, Z鈥 aqu铆 estoy para lo que sea. 脕nimo y saludos libertarios a todxs lxs compa帽erxs, de dentro y de fuera de estos malditos muros!

Pod茅is publicar todo y cuanto quer谩is, y contribuir as铆 a que se vea la realidad de esta maldita injusticia espa帽ola. Un abrazo.

Para escribir al compa帽ero: