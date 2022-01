–

Los y las brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales se reunieron en asamblea en la seccional de Río Villegas y expresaron que se declaran en estado de alerta y movilización. El reclamo está dirigido a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nación. La asamblea realizada decidió esperar hasta el miércoles a la tarde para que el ministro responda. Advierten que si no reciben una respuesta a sus reclamos realizarán una protesta sobre la ruta 40 para visibilizar el conflicto. Por Red Eco.

Los y las trabajadores elaboraron un acta con los cuatro puntos principales que reclaman:

El pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras y una recomposición salarial.

El reconocimiento como trabajadores de alto riesgo atendiendo a la tarea que desempeñan.

Como trabajadores de alto riesgo, que se contemple una jubilación diferenciada que les permita el retiro de manera anticipada.

La apertura de manera urgente de una mesa técnica para trabajar las estructuras del sistema de incendio.

Los y las trabajadoras reunidas en asamblea denunciaron que a más de un mes del inicio del fuego no se haya instalado un campamento en la zona demuestra el mal manejo del operativo.

Los y las brigadistas trabajaron en los últimos días apagando los incendios en el sur de Bariloche a destajo, hasta que lo permitiera la luz. Los y las trabajadoras denuncian que no les llega el material de seguridad necesario o llega tarde. La situación rebalsó los ánimos cuando los brigadistas abocados a apagar los incendios del Lago Martín, cerca del El Bolsón, recibieron viandas con «milanesas de pollo crudas, pan con moho y carne con sabor avinagrado», contaron los delegados de ATE.

Los delegados informaron que hay un malestar desde hace semanas por la desorganización en la entrega de materiales, ropa y comida pero que evitaron denunciarlo priorizando la situación del fuego. Juan Sepúlveda, dirigente de ATE del Parque Nacional Nahuel Huapi dijo que «con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida”.

Los delegados denuncian que la desorganización «ya no se puede tapar». Los y las trabajadoras trabajan sin horario y, muchas veces, sin los elementos necesarios porque llegan tarde.

