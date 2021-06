–

De parte de Nodo50 June 21, 2021 367 puntos de vista

Ni d鈥檜n pol铆tic, ni d鈥檜n empresari de l鈥櫭峛ex, ni de l鈥檈xtrema dreta. La trucada m茅s desagradable que he rebut el temps que he treballat a M猫dia.cat va venir d鈥檜n editor catal脿 鈥損roper als postulats d鈥檃quest Observatori i a l鈥檃ssociaci贸 que l鈥檌mpulsa鈥, indignat perqu猫 hav铆em revelat condicions de precarietat vergonyosa al seu mitj脿 de comunicaci贸. Aquell divendres al vespre, abans d鈥檈ntrar al bar on havia quedat per sopar amb els amics, vaig esperar que acab茅s de cridar-me a l鈥檕rella, vaig mantenir tota la fermesa de qu猫 vaig ser capa莽 com a dona jove i inexperta davant d鈥檜n home m茅s gran i molt m茅s poder贸s i, finalment, per raons llargues d鈥檈xplicar, vaig acabar accedint al que volia. No me n鈥檈norgulleixo, per貌 vaig aprendre la lli莽贸. Ara, ell continua passejant la seva aparent eleg脿ncia discursiva en tweets i tert煤lies i jo tinc gravat a foc un aprenentatge que 茅s a l鈥檃bc del periodisme local: com m茅s a prop apuntes, m茅s fortes s贸n les pressions perqu猫 callis.

Posar el periodisme davant del mirall, tamb茅 pel qu猫 fa a les condicions de treball, 茅s una de les funcions que, al meu entendre, ha de mirar de fer un observatori dels mitjans de comunicaci贸. La precarietat laboral continua sent-ne una de les vergonyes m茅s maj煤scules, aix铆 com la depend猫ncia de fons p煤blics o la proximitat amb els poders, problemes als quals aquest Observatori, malgrat l鈥檈sfor莽 per mantenir la independ猫ncia i per fer all貌 que creiem que s鈥檋a de fer, tampoc n鈥櫭﹕ ali猫, com no ho 茅s qualsevol que faci periodisme a casa nostra.

Un periodista que ha creat cap莽aleres en diversos pa茂sos em va dir un dia 鈥揺n una conversa que hauria d鈥檋aver estat en un bar, concretament a M猫xic i bevent mescal, per貌 que la pand猫mia va obligar a fer per Zoom鈥 que 茅s estrany que un observatori de mitjans estigui governat per una associaci贸 de periodistes, perqu猫 aix貌 pot generar greus conflictes d鈥檌nteressos. Al meu entendre, que sigui des de la pr貌pia professi贸 des d鈥檕n s鈥檌mpulsa un espai de reflexi贸 i autocr铆tica t茅 un gran valor i 茅s una prova de la valentia del Grup Barnils.

Avui poso punt final a una aventura que va comen莽ar ara fa set anys tamb茅 en un bar. Qui m鈥檋avia de dir que, en un lloc tan anod铆 com un establiment d鈥檜na cadena que ven anglicismes a preu d鈥檕r a la pla莽a Molina de Barcelona, comen莽aria el que segurament ha estat l鈥檈tapa m茅s apassionant de la meva vida professional fins ara. Despr茅s de pensar-m鈥檋o molt, perqu猫 no em veia a l鈥檃l莽ada del repte, un dia de la primavera de 2014 vaig respondre el correu que el David Bassa havia enviat als socis buscant relleu per coordinar l鈥Anuari M猫dia.cat. Al cap d鈥檜nes setmanes vam quedar amb en Roger Pal脿 per parlar-ne. I aviat em van confirmar que la meva temeritat tiraria endavant. De coordinar l鈥Anuari i formar part de la junta del Grup Barnils vaig passar, amb els anys, a implicar-me m茅s en el projecte de M猫dia.cat i finalment a coordinar l鈥橭bservatori. Tot plegat ha estat el millor m脿ster en periodisme a qu猫 em podria haver apuntat 鈥搃 no 茅s el primer que faig, de m脿ster, creieu-me.

Una de les primeres lli莽ons va ser constatar que la pluralitat de mitjans digitals i el salt a l鈥檃genda medi脿tica de reivindicacions socials fins llavors ignorades en els mass media no resolia del tot que deix茅s d鈥檋aver-hi temes silenciats, per貌 s铆 que ens posava m茅s dif铆cil ser punta de llan莽a. Vam comen莽ar un t铆mid canvi de format i de continguts de l鈥橝nuari que l鈥檃ny passat es va consolidar i que no s鈥檋a aturat.

I va arribar el 2017, un any que va despullar tothom 鈥揺n alguns casos, de manera pornogr脿fica. Es va fer evident que, un cop m茅s, Ramon Barnils tenia ra贸: els ex猫rcits del segle XXI eren els mitjans de comunicaci贸. Mentre la majoria dels mitjans espanyols amb m茅s audi猫ncia exercien de bra莽 armat del poder i d鈥檃val a la repressi贸, el repte era no posar-se de perfil en un conflicte pol铆tic que ens travessava sense deixar de fer periodisme. Mentre la Gu脿rdia Civil entrava a les redaccions i companys periodistes i activistes d鈥檃rreu del m贸n ens escrivien per saber qu猫 coi estava passant, recoll铆em com pod铆em una allau de vulneracions a la llibertat d鈥檈xpressi贸 i al dret a la informaci贸 i pren铆em consci猫ncia que de la defensa d鈥檃quests drets caldria fer-ne trinxera. Si les reformes legislatives de 2015 ja els havien posat a la picota, els esdeveniments a venir no farien m茅s que continuar constrenyint-los.

Vam fer informes documentant les vulneracions, vam ser al carrer manifestant-nos amb periodistes, vam anar Viena i a Ginebra a denunciar els atacs a drets fonamentals, vam portar les dades als governs, al S铆ndic de Greuges i a les organitzacions internacionals de periodistes. Finalment, el passat abril vam estrenar un nou portal del Mapa de la Censura, que permet consultar les dades i l鈥檈voluci贸 de forma c貌moda i, sobretot, descarregar-se鈥檔 el contingut en llic猫ncia lliure perqu猫 periodistes i activistes puguin utilitzar-lo.

Mentrestant, el portal web de l鈥橭bservatori M猫dia.cat ha intentat reflectir els debats de la professi贸, posar el focus en les males pr脿ctiques per貌 tamb茅 assenyalar les bones i, sobretot, donar eines i ser un espai de reflexi贸 per a periodistes i professionals de la informaci贸 i la comunicaci贸, estudiants, acad猫mics, activistes i ciutadania interessada. Amb encerts per貌 tamb茅 amb errors i omissions, causats a vegades per uns recursos humans i materials finits i sovint perqu猫 qui comandava el vaixell no n鈥檋a sabut m茅s. Des d鈥檃qu铆 les meves disculpes.

Tota aquesta feina feta 茅s el resultat de la implicaci贸 i el treball de moltes persones, que no cito amb noms i cognoms perqu猫 seria segur una llista incompleta, per貌 amb qui em sento profundament agra茂da. Els qui van ocupar aquest lloc abans, la junta del Grup Barnils, els companys t猫cnics i col路laboradors, els integrants del Consell de Redacci贸 de M猫dia.cat, els socis i s貌cies, les entitats amb qui hem compartit projectes i reivindicacions鈥 I no nom茅s de periodistes viu el periodisme: la gesti贸 de projectes, la secretaria t猫cnica, la facturaci贸, el desenvolupament web, el disseny gr脿fic o la correcci贸 ling眉铆stica s贸n tasques igualment imprescindibles.

Coordinar un observatori de mitjans 茅s un privilegi. Permet fer periodisme 鈥搕amb茅 des de l鈥檈dici贸, una feina menystinguda que crec que cal reivindicar鈥 per貌 consisteix b脿sicament en enredar bons periodistes perqu猫 facin coses que saps que faran molt b茅. Deixar de treballar al Grup Barnils 茅s una mica com marxar de casa, em deia la Laia Soldevila, amiga periodista, editora i membre de la junta, que va ser t猫cnica de l鈥檃ssociaci贸 durant molts anys. En aquesta feina intensa i ca貌tica, separar la vida laboral i les relacions humanes 茅s pr脿cticament impossible, perqu猫 l鈥檈structura que sost茅 el projecte est脿 ordida per la confian莽a m煤tua entre totes les persones que formem part de l鈥檈ngranatge.

Alguns ens miren amb recel perqu猫 es pensen que venim a donar lli莽ons i que ells no tenen res a aprendre. Altres abracen un corporativisme tan mals脿 que no creuen que calgui fiscalitzar el periodisme. Hi ha qui voldria que marqu茅ssim una l铆nia entre 鈥榖ons鈥 i 鈥榙olents鈥, com si la realitat fos tan simple i com si el periodisme no fos un c煤mul d鈥檌ntencions i casualitats m煤ltiples. Tamb茅 n鈥檋i ha que creuen que nom茅s s贸n censurats aquells que pensen com ells i que els temes silenciats nom茅s s贸n aquells que interessen a la seva bombolla ideol貌gica. Amb tot plegat, que un observatori de mitjans amb m茅s de 10 anys de traject貌ria impulsat per una associaci贸 sense 脿nim de lucre continu茂 endavant 茅s una petita meravella.

Aquesta tarda, el Grup de Periodistes Ramon Barnils celebra l鈥橝ssemblea General. Si tot va b茅 i aix铆 ho decideixen els socis i les s貌cies, l鈥橢nric Borr脿s rellevar脿 en Ferran Casas a la presid猫ncia. A la nova junta l鈥檃companyarem algunes persones que ja form脿vem part d鈥檜na manera o d鈥檜na altra de l鈥檈quip actual i tamb茅 cares noves entre les quals hi ha noms destacats. Despr茅s anirem a un bar, 茅s clar, a sopar i a celebrar-ho. Brindarem pel periodisme i perqu猫 volem continuar estant al costat dels bons.

Els articles d鈥檕pini贸 expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perqu猫 coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l鈥橭bservatori M猫dia.cat.