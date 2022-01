–

Me llamo Toby Shone y soy un anarquista encarcelado en la prisi贸n de Bristol que fue secuestrado a punta de pistola por la unidad antiterrorista, en el marco de la Operaci贸n Adream en el Reino Unido. La represi贸n ten铆a como objetivo el grupo anarquista de cr铆tica y pr谩ctica, el colectivo 325 y el sitio web 325.nostate.net. La Operaci贸n Adream es un ataque del Estado brit谩nico, junto con socios europeos, contra los grupos anarquistas de acci贸n directa, los proyectos de contrainformaci贸n, las iniciativas de solidaridad con los presos y la nueva cr铆tica anarquista a la singularidad tecnol贸gica y a la cuarta y quinta revoluci贸n industrial. La Operaci贸n Adream es la primera vez que se utiliza la legislaci贸n antiterrorista contra el movimiento anarquista en el Reino Unido.

Fui tomado como reh茅n por el r茅gimen el 18 de noviembre de 2020 por un equipo de polic铆as de armas de fuego t谩cticas despu茅s de una persecuci贸n en coche a trav茅s del remoto Bosque de Dean, que est谩 en la frontera con el sur de Gales, a una hora al norte de Bristol. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo redadas coordinadas en cinco direcciones del bosque de Dean contra proyectos de vida colectiva, lugares de reuni贸n y un almac茅n. Me llevaron bajo guardia armada a una comisar铆a cercana, donde me mantuvieron incomunicado y me interrogaron muchas veces. Me negu茅 a hablar durante los interrogatorios y no cooper茅 con los asesinos uniformados.

Me acusaron de cuatro cargos de terrorismo. Un cargo de la secci贸n 2, difusi贸n de publicaciones terroristas como presunto administrador 325.nostate.net. Dos cargos de la secci贸n 58, posesi贸n de informaci贸n 煤til para los fines del terrorismo. Se trata de dos v铆deos. Uno de los cuales mostraba c贸mo improvisar una carga explosiva con forma. Y el otro demostraba c贸mo quemar un transmisor de tel茅fono m贸vil. Se me acus贸 de la Secci贸n 15, financiaci贸n del terrorismo, que estaba relacionada con las carteras de criptomonedas alojadas en 325.nostate.net que estaban destinadas al apoyo de los presos y publicaciones anarquistas. Negu茅 todos los cargos.

Tambi茅n se me acus贸 durante los interrogatorios de pertenecer a la FAI/IRF, la Federaci贸n Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional. Se me acus贸 de haber escrito cinco documentos y de haber llevado a cabo varias acciones en la zona de Bristol, que fueron reivindicadas por c茅lulas de la FAI, as铆 como por las del Frente de Liberaci贸n de la Tierra y Animal. Entre ellas, un ataque incendiario contra la comisar铆a de polic铆a, la quema de una emisora de telefon铆a m贸vil y la liberaci贸n de animales.

Bristol es una zona del Reino Unido en la que se han producido innumerables sabotajes y acciones directas anarquistas en las 煤ltimas dos d茅cadas y que siguen sin ser resueltas por la polic铆a, a pesar de las investigaciones multimillonarias y la caza de brujas conjunta de los medios de comunicaci贸n contra los anarquistas de la ciudad.

En los espacios colectivos y lugares de reuni贸n que se allanaron durante la Operaci贸n Adream, los polic铆as se incautaron de cientos de ejemplares de la revista 325 #12, decenas de panfletos anarquistas, libros, pegatinas, carteles y folletos, ordenadores port谩tiles, tel茅fonos m贸viles, impresoras, discos duros, c谩maras, inhibidores de radiofrecuencia, unidades de gps, cargas de humo, ruido y flash, r茅plicas de armas de fuego y dinero en efectivo. En las pruebas presentadas contra m铆 hab铆a numerosas publicaciones anarquistas, entre ellas la revista 325 #12, que trata de la cuarta y quinta revoluci贸n industrial, el folleto 芦Di谩logos incendiarios禄 de Gustavo Rodr铆guez, Gabriel Pombo da Silva y Alfredo Cospito, publicado por Ediciones Internacionales Negras. Tambi茅n el texto 芦驴Qu茅 es el anarquismo?禄 de Alfredo Bonnano, el bolet铆n Dark Nights, el peque帽o libro 芦Anarqu铆a, 驴civil o subversiva?禄 de 325 y Dark Matter publications, una octavilla en solidaridad con los presos anarquistas Alfredo Cospito y Nicola Gai, una octavilla contra los encierros de la COVID-19 llamada 芦Enfrenta el miedo, lucha el futuro禄 as铆 como muchos otros textos y publicaciones en solidaridad con los presos anarquistas y organizaciones revolucionarias como la CCF (Conspiraci贸n de C茅lulas de Fuego).

Tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, me ingresaron en la prisi贸n de Wandsworth, en Londres, y me mantuvieron en condiciones antiterroristas. Se me neg贸 hacer cualquier llamada telef贸nica en la prisi贸n durante diez d铆as, as铆 como un bloqueo similar sobre mi correo. Se me neg贸 ver a mis abogados durante seis semanas. Confinamiento solitario de 23,5 horas, a veces hasta 48 horas sin poder salir de la celda para nada m谩s que para recoger una comida. Sin tiempo de patio durante las primeras 3 semanas y luego s贸lo se me permiti贸 salir al patio una vez por quincena durante 35 minutos. Ni gimnasio, ni biblioteca, ni educaci贸n, ni actividades. Me mantuvieron en una celda parecida a una mazmorra, sin luz natural y sometida a un ruido de construcci贸n ensordecedor, ya que la unidad antiterrorista me coloc贸 junto a una nueva secci贸n de la prisi贸n que se estaba construyendo. Mis cartas, llamadas telef贸nicas y asociaciones estaban sometidas a una vigilancia y censura rutinarias, y se obstru铆a constantemente el acceso a mis abogados, al correo y a los libros. No recib铆 el caso completo contra m铆 durante muchos meses.

La operaci贸n Adream es un montaje, que encaja elementos dispares e inconexos, t铆pico de las operaciones represivas en el sur de Europa que se ha extendido por todo el continente. En la actualidad, la polic铆a brit谩nica la ha desplegado. La operaci贸n Adream pretende presentar la Conspiraci贸n de las C茅lulas de Fuego como una continuaci贸n de la organizaci贸n revolucionaria armada marxista-leninista 17 de Noviembre. Esta es una fantas铆a importante para los fines de la represi贸n en esta operaci贸n, ya que el 17 de noviembre es un grupo proscrito en el Reino Unido. Lo m谩s importante es que la operaci贸n Adream pretend铆a presentar la diversa gama de grupos anarquistas, proyectos editoriales e iniciativas de apoyo a los presos como un conjunto de centros organizativos para la ejecuci贸n y la glorificaci贸n del terrorismo.

El caso fue autorizado por el Director de la Fiscal铆a Max Hill QC. La investigaci贸n revel贸 al menos la participaci贸n de polic铆as holandeses y alemanes, la mano oculta de los servicios de seguridad y una dimensi贸n internacional de la operaci贸n basada en anteriores oleadas de represi贸n en Espa帽a, Italia y Grecia era evidente. Durante mis interrogatorios, se me hizo un gui贸n preestablecido de preguntas que, por ejemplo, ni siquiera los detectives parec铆an entender por qu茅 se me preguntaba, ya que toda la operaci贸n era una marioneta guiada por otros para lograr un prop贸sito pol铆tico. Sobre esto, s贸lo puedo citar al anarquista asesinado Bartolomeo Vanzetti que coment贸: 芦Cuanto m谩s alto, m谩s burro禄. Es ciertamente apropiado, ya que el 6 de octubre de 2021 en el Tribunal de la Corona de Bristol fui declarado no culpable. Sin embargo, fui condenado por posesi贸n y suministro de narc贸ticos de clase A y B: los medicamentos psicod茅licos LSD, DMT, psilocibina, MDMA y marihuana, ya que todos ellos fueron incautados en los espacios colectivos. Me condenaron a 3 a帽os y 9 meses.

Tambi茅n estoy luchando contra una Orden de Prevenci贸n de la Delincuencia Organizada Grave exigida por la unidad antiterrorista y la fiscal铆a. La orden me pondr铆a bajo una forma de arresto domiciliario durante un m谩ximo de 5 a帽os cuando finalmente sea liberado, con un castigo de hasta 5 a帽os si incumplo la orden. La orden controlar铆a y vigilar铆a mis movimientos diarios, el contacto con otras personas, la residencia, el uso de dinero, los dispositivos, los viajes internacionales, etc. Exige que se facilite informaci贸n precisa a la polic铆a de todos mis amigos, contactos y seres queridos y es simplemente un medio para controlar y criminalizar mis amistades y mi entorno vital. Mi juicio por ello est谩 previsto no antes del 15 de enero y la investigaci贸n contra m铆 contin煤a, al igual que la operaci贸n Adream, dirigida al colectivo 325.

Quiero agradecer a todos los que me han apoyado. Mi coraz贸n est谩 abierto y fuerte y estoy decidido. Os env铆o a todos un gran abrazo y una sonrisa.

Esta es una transcripci贸n del audio.

Pronto habr谩 m谩s informaci贸n sobre la Orden de Prevenci贸n de la Delincuencia Organizada Grave que quieren imponer a Toby, y el juicio fijado ahora para el 12 de febrero.

隆Es hora de hacer algo de ruido en torno al caso de Toby y mostrar algo de solidaridad!

La direcci贸n para enviar cartas al compa帽ero anarquista Toby:

Toby Shone A7645EP

HMP Bristol

19 Cambridge Road

Bishopston

Bristol

BS7 8PS

REINO UNIDO

PS: Puedes encontrar m谩s informaci贸n sobre el caso del compa帽ero anarquista Toby en INGLES y en ESPA脩OL Por favor, traduzca y distribuya en sus propios c铆rculos y publicaciones.

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A