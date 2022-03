–

Así que el gasoil y la gasolina han subido a los dos euros el litro, y eso a pesar de que los depósitos de reserva están llenos, y que la gasolina dura años y años sin caducar como demuestran las películas de zombis y apocalipsis, que los supervivientes siguen sacándola de vehículos y gasolineras. ¿Que solo digo tonterías? Sin duda. Además lo que pasa es que tenéis menos memoria que Dory buscando a Nemo… Caramba, la simpática pececita con amnesia retrógrada. Os lo explico.

¿Os acordáis hace unos meses, que la prensa y la tele bombardeó a la población, con la noticia de que en Reino Unido estaban fatal porque no tenían camioneros y el transporte no funcionaba y las gasolineras estaban sin bencina y el precio de disparate? Entonces nuestro amado Gobierno nos informó, de que España estaba blindada contra esa contingencia (1).

España se blinda en diciembre, y en marzo tenemos gasoil a dos euros. Es una broma pesada de España… Cuando resulta que este país es de los pocos que dispone de un sistema de almacenaje menos vulnerable al desabastecimiento por huelgas o boikot. Y ello debido a que en España el transporte por gasoducto es de grandes dimensiones. Miras los gsoductos y oleoductos de otros países y son o más pequeños o son de distintas empresas. Mi empresa EXOLUM (antes CLH) funciona como un banco, almacena productos de distintas refinerías en los tanques por producto, se mezclan sin problema… Y se sirven en cualquier lugar. Sí, lo habéis averiguado: soy Trabajador de Mantenimiento, encargado de abrir el grifo de purga de los depósitos. Esto me da más caché que los comentaristas de A3.

CLH, ahora EXOLUM dispone de reservas de unos 7,7 millones de metros cúbicos de combustible para todos los usos (2), suficiente para aguantar sin comprar nada, tres meses mínimo. Si la guerra de Ucrania ha empezado en febrero, ¿cómo es que todo ha empezado a subir de forma disparatada desde que Putin invadió Ucrania el 24 de febrero? ¿Y no es chocante que eso ocurra cuando resulta que el gas y combustible ruso sigue llegando a pesar de guerras y sanciones?

La respuesta es que la subida es especulativa: una poca de gente se está forrando a niveles inconcebibles, con aval empresarial, gubernamental y bancario. Y anuncios de incremento de gasto militar. Es una locura como la copa de un pino.

Añadamos a este stock servido por EXOLUM, las reservas estratégicas de CORES (3). Depósitos enormes para que a las fuerzas armadas, a la policía y a la alta jerarquía no les falte de nada en caso de desastre, colapso, huelga, revolución o invasión alienígena. Cores viene a ser un ente que no es ni público ni privado, si no todo lo contrario, que vela por nosotros mientras dormimos. Como los vampiros.

En resumen: si andáis pensando que la guerra es la que está encareciendo todo, y os creéis que el paro de la patronal del transporte es una huelga, acabaréis majaretas. Conste que yo no digo que todo pueda seguir como siempre. No. Hay señales en el Cielo. Es importante sindicarse, organizarse, plantear otra distribución de la riqueza: hay que cuidar, hay que repartir. Y sobre todo, es muy importante acabar con el Parlamento español, con su sistema de elecciones para elección de trepa del cuatrienio. Porque tener gente progre en el Parlamento, y aparte un montón de fascistas, para lo que nos ha servido, por ejemplo, es para echar arena en los ojos de los saharauis. ¿Si el Parlamento se llena de fachas, y de gente absurda que no da una, no sería mejor cambiarlo por la Ley Gitana? Sería más barato.

NOTAS

(1) España se blinda para sortear una crisis de combustibles similar al Reino Unido. Londres optó por un sistema basado en el transporte por carretera en lugar de la conducción principal a través de minioleoductos directamente a los surtidores, como es el caso de gran parte de la red española. España se blinda para sortear una crisis de combustible similar a la de Reino Unido

(2) INFORME DE CAPACIDAD CLH 2021: El sistema logístico de CLH dispone de una capacidad superior a 7,7 millones de m3, distribuidos en 40 instalaciones de almacenamiento y 28 instalaciones aeroportuarias. El desglose por familias de productos es el siguiente:

-Gasolinas: 1,1 millones de m3

-Gasóleos: 5,2 millones de m3

-Querosenos: 1,1 millones de m3

-Fuelóleos e IFOs: 0,3 millones de m3

(3) CORES es una Corporación de derecho público sin ánimo de lucro, tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de Derecho Privado. El marco de actuación deriva de la Ley 34/1998 sobre el sector de Hidrocarburos y del Real Decreto 1716/2004. En diciembre de 2013, CORES fue designada Entidad Central de Almacenamiento según la definición establecida en la Directiva 2009/119/CE. En sus órganos de gobierno están representados tanto la Administración como el sector petrolífero y de gas natural.