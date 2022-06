–

Una mirada latinoamericana de la revoluci贸n de Rojava que hoy est谩 amenazada por grandes potencias y defendida en la calle por j贸venes que crecieron en ella.

Por Mauricio Centuri贸n para La tinta

Despu茅s de cinco d铆as de viaje, cruzo desde Sulaymaniyah (Kurdist谩n iraqu铆) hacia Rojava (Kurdist谩n sirio) para registrar una manifestaci贸n de j贸venes que apoyan esta revoluci贸n. Un precario puente divide la frontera, all铆 est谩 el Tigris, uno de los pocos y grandes r铆os en la zona. Luego de horas de burocracia presentando papeles y credenciales, e intentando vencer las barreras idiom谩ticas, logro cruzar a la siguiente frontera que est谩 a 500 metros. 鈥淏i x锚r hat卯 Rojava鈥, me dice un polic铆a; es quiz谩s la primera vez que tengo confianza viendo a los ojos a un uniformado. Con ayuda de un traductor, le pregunto c贸mo llegar a una ciudad donde me tengo que encontrar con periodistas de la zona para cubrir la manifestaci贸n. Luego de preguntarme de d贸nde soy, se ofrece a llevarme. Digo que s铆. Es la segunda vez que, como periodista, subo a la camioneta de la polic铆a; la primera, mejor olvidar. En el camino, me mira y sonr铆e. 鈥Argentina, Argentina鈥, y suelta palabras en kurmanji que no puedo entender.

Un ni帽o camina de la mano con su abuelo y mira unas letras prendidas fuego. Levanta su peque帽a mano y, con los dedos, hace una 鈥渧鈥. Las letras son las iniciales del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK). Ese partido, creado hace m谩s de 40 a帽os por Abdullah 脰calan, fue la principal influencia para que, en 2012, en el marco de la Primavera 脕rabe que conmocionaba a todo Medio Oriente y el Magreb, el pueblo de Rojava (Kurdist谩n sirio) liberara los territorios del norte del pa铆s. Ese levantamiento que desbord贸 al gobierno de Damasco fue por libertades b谩sicas, pero que, hasta ese momento, estaban vedadas para los y las kurdas: el derecho a habitar y cultivar sus tierras, hablar su propio idioma, ejercer sus derechos pol铆ticos y culturales.

A finales de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, volvi贸 a amenazar a los pueblos de Rojava: anunci贸 una nueva etapa en la invasi贸n militar contra el norte y el este de Siria. Como ya lo hizo en 2018 y 2019, Erdogan destina todo el poder铆o del Estado turco para destruir el proyecto social y pol铆tico en Rojava compartido por cinco millones de personas, ya sean kurdos, 谩rabes, armenios, asirios, musulmanes, cristianos o yezid铆es.

Mientras Erdogan invade y destruye, ninguna potencia internacional hace nada.

En respuesta a esta amenaza, miles de j贸venes del Movimiento Juvenil Revolucionario y de la Uni贸n de Mujeres J贸venes organizaron una marcha de tres d铆as, desde la ciudad de Qamishlo hasta Derik, otra localidad ubicada a 150 kil贸metros de distancia. Durante la larga marcha, se levant贸 una sola consigna: 鈥脷nete a la guerra de liberaci贸n contra ocupantes y traidores鈥.

El sol pega y la tierra se siente en la garganta. Un joven se me acerca y pregunta: 鈥溌縏u ji ku dere ki?鈥 (驴De d贸nde sos?). Cuando digo 鈥ez ji argentina me鈥, me mira y comienza a nombrar al Che Guevara, a Maradona, a Messi. Despu茅s me abraza, me da dos besos y me dice: 鈥淪erkeftin鈥 (隆Hasta la victoria!).

En la marcha, veo c贸mo hombres y mujeres bailan. Hasta hace pocos a帽os atr谩s, esa costumbre milenaria, como tambi茅n lo es el canto y la m煤sica, estaba prohibida para el pueblo kurdo de Rojava. Las horas caminando por el desierto no desalientan a nadie. Bailes, voces, cantos se funden, otra vez, como resistencia.

Un joven 鈥渃uadro鈥, como llaman aqu铆 a las personas que forman parte del PKK y han estado por varios a帽os form谩ndose pol铆ticamente, se acerca, se sienta en cuclillas y nos sirve agua a todos los que estamos ah铆, y cuando termina, no le queda para 茅l. Se r铆e, le queremos dar la nuestra y no acepta. Por suerte, hay un internacionalista alem谩n que habla kurdo y espa帽ol, y me cuenta lo que dice. Empieza por lo simple: hoy dejas sin agua a alguien, ma帽ana te hacen falta cosas materiales para estar bien, pasado sos tu enemigo. Al mundo se lo cambia desde simples gestos, es muy importante que actuemos de esta manera, porque alguien que no act煤a de esta manera y habla de revoluci贸n es incoherente, qui茅n le va a creer a un burgu茅s que predica lo que no hace. Su sonrisa es atrapante, en sus ojos hay seguridad, pienso que, cuando fue la revoluci贸n, habr谩 tenido 9 a帽os.

En el camino, me ofrecen incontables veces agua y comida, me alagan mis tatuajes y me preguntan con cara de confusi贸n por qu茅 tengo un aro en la nariz. Los vecinos que no participan de la marcha sacan mangueras para que los j贸venes tomen agua y se mojen la cabeza. El pa帽uelo, en el mundo 谩rabe, tiene muchos significados; uno de ellos es cubrirte del sol. Mi cabeza lo comprende enseguida. Consigo un pa帽uelo el segundo d铆a y no lo soltar茅 en los d铆as que est茅 ac谩.

La revoluci贸n en Rojava es constantemente amenazada por diferentes intereses. Adem谩s, es literalmente bombardeada por Turqu铆a. En las 煤ltimas semanas, tanto el ej茅rcito de Ankara como los grupos que son sus aliados en el terreno redoblaron los ataques contra aldeas y ciudades del norte de Siria.

Rodeando a los j贸venes, las unidades de milicianas custodian la marcha. Ese 铆cono que lleg贸 a occidente de mujeres con armas se transfigura cuando dos ni帽as se acercan a saludarlas con dos besos y un abrazo.

No ve铆a tantos j贸venes agrupados luchando por una causa desde el movimiento de mujeres en Argentina. 驴Ser谩 esa la causa por la que sea tan dif铆cil para los enemigos acabar con esta revoluci贸n? Con diez a帽os de avances, resistencias y miles de desaf铆os por delante, el movimiento pol铆tico que liber贸 Rojava contin煤a plantando las semillas para reforestar la tierra donde crece esperanza que, desde hace d茅cadas, intentan aniquilar.

*Por Mauricio Centuri贸n para La tinta / Imagen de portada: Mauricio Centuri贸n.

